Голландия: Эредивизие 2019-2020

Второй тайм

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Велленройтер Тимон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Сегодняшная посещаемость составляет 54022 болельщиков

90' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Велленройтер Тимон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' Зиеш Хаким навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

89' Матч возобновлен

89' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

88' Что за промах! У Мартинес Лисандро была отличная возможность забить, но удар головой прошел мимо!

86' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

86' Павлидис Вангелис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Тальяфико Николас не смог попасть в створ ударом издали

83' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

83' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

82' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

81' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

81' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

81' Хорошо играет на выходе Велленройтер Тимон - мяч в ее руках

78' Г О О О О Л - Данкерлёй Дамил изменил счет на табло!

78' Игрок команды Виллем II делает подачу своему товарищу по команде.

78' Данкерлёй Дамил выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

76' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

75' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

74' Удар от ворот произведет Аякс

74' Ндайишимий Майк не смог попасть в створ ударом издали

73' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

73' Пространство открывается для Тадич Душан , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

72' Хольмен Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

71' Удар от ворот произведет Аякс

71' Матч возобновлен

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' Блинд Дэйли выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Хорошо играет на выходе Велленройтер Тимон - мяч в ее руках

67' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

67' Хольмен Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

66' Зиеш Хаким из команды Аякс плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

65' Удар от ворот произведет Аякс

65' Пространство открывается для Павлидис Вангелис , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

64' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

64' Аякс нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент

63' Хееркенс Фреек выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

61' Питерс Йорденс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Виллем II делает оборонительную замену. [player1] уходит, а на его место вступает [player2], игрок более защитного плана.

59' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

59' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

59' Хольмен Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

59' Хольмен Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Блинд Дэйли пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

52' Хорошо играет на выходе Велленройтер Тимон - мяч в ее руках

52' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

49' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Зиеш Хаким не смог попасть в створ ударом издали

47' Павлидис Вангелис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Ниукоп Барт выносит мяч и сбавляет давление на ворота