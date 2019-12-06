Голландия: Эредивизие 2019-2020
Аякс
0:2
Конец матча
Стадион: Йохан Кройф Арена Зрители: 54022
Виллем II
3' Желтая карточкаЛьонч Поль
40' Желтая карточкаДест Серджино
0:1
42' ПенальтиНдайишимий Майк
0:2
78' ГолДанкерлёй Дамил
24
Онана
Андре
17
Блинд
Дэйли
10
Тадич
Душан
22
Зиеш
Хаким
27
Ланг
Ноа
26
Ниукоп
Барт
17
Саддики
Дрис
- Основной состав
-
24 Онана АндреВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Блинд ДэйлиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Тадич ДушанПолузащитник
-
22 Зиеш ХакимПолузащитник
-
27 Ланг НоаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Де Йонг СимПолузащитник
-
18 Марин РэзванПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Тен Хаг Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Ниукоп БартЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Саддики ДрисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Вуд МайклВратарь
- Защитник
-
32 Райн ДиланЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Костер Адри
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
3'
40'
42'
0:1
57'
78'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
5 Удары по воротам 4
-
13 Удары в створ 4
-
12 Угловые 3
-
3 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
64 Владение мячом, % 36
Предыдущие игры
Аякс Последние 20 матчей: +15 =3 -2Твенте 2:5 Аякс Лилль 0:2 Аякс Аякс 4:1 Хераклес Аякс 4:0 Утрехт
Виллем II Последние 20 матчей: +11 =3 -6Виллем II 4:0 Спарта Роттердам АДО Ден Хааг 3:3 Виллем II Виллем II 2:1 ПСВ Гронинген 2:0 Виллем II
HVCV Quick 0:4 Виллем II Виллем II 2:1 Ваалвейк Твенте 0:1 Виллем II Виллем II 1:1 АЗ Алкмаар Утрехт 2:0 Виллем II Виллем II 1:0 ВВВ-Венло Хераклес 4:1 Виллем II Виллем II 0:1 Фейеноорд Виллем II 2:1 Эммен Фортуна Ситтард 2:3 Виллем II Виллем II 0:2 Витесс ПЕК Зволле 1:3 Виллем II Виллем II 2:1 ОФИ Зульте-Варегем 1:1 Виллем II Виллем II 0:3 Спарта Роттердам Виллем II 2:0 Осс
Последние игры между собой
Аякс: победы: 17, ничьи: 1, поражения: 2
Виллем II: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 17
Виллем II 1:3 Аякс Эредивизие Виллем II 1:3 Аякс Эредивизие Аякс 5:0 Виллем II Кубок Аякс 1:2 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:4 Аякс Эредивизие Аякс 3:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:1 Аякс Эредивизие Аякс 5:0 Виллем II Эредивизие Аякс 5:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 2:4 Аякс Эредивизие Виллем II 1:3 Аякс Эредивизие Аякс 2:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:2 Аякс Эредивизие Аякс 4:0 Виллем II Эредивизие Аякс 7:0 Виллем II Премьер-лига Виллем II 2:1 Аякс Премьер-лига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|16
|13
|2
|1
|52 - 14
|41
|2.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|35 - 8
|35
|3.
|Виллем II
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|25 - 21
|29
|4.
|ПСВ
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|32 - 19
|28
|5.
|Хераклес
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|29 - 22
|24
|6.
|Херенвен
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|24 - 18
|24
|7.
|Фейеноорд
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|27 - 25
|24
|8.
|Утрехт
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|28 - 22
|23
|9.
|Витесс
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|26 - 24
|23
|10.
|Гронинген
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|18 - 16
|21
|11.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|24 - 28
|19
|12.
|Твенте
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|26 - 31
|18
|13.
|Эммен
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|18 - 30
|15
|14.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|20 - 35
|15
|15.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|15
|4
|1
|10
|22 - 34
|13
|16.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|15
|4
|0
|11
|14 - 39
|12
|17.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|17 - 30
|11
|18.
|Ваалвейк
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|16 - 37
|8
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