Голландия: Эредивизие 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Голландия
  4. Эредивизие 2019-2020
Аякс
0:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 54022
Виллем II
0'
3' Желтая карточка
Льонч Поль
40' Желтая карточка
Дест Серджино
0:1
42' Пенальти
Ндайишимий Майк
0:2
78' Гол
Данкерлёй Дамил
90'+5
24
Онана
Андре
28
Дест
Серджино
3
Вельтман
Йоел
17
Блинд
Дэйли
31
Тальяфико
Николас
6
Ван
де
Бек
Донни
21
Мартинес
Лисандро
10
Тадич
Душан
22
Зиеш
Хаким
27
Ланг
Ноа
9
Хунтелаар
Клаас-Ян
1
Велленройтер
Тимон
26
Ниукоп
Барт
25
Хольмен
Себастьян
4
Питерс
Йорденс
3
Хееркенс
Фреек
17
Саддики
Дрис
21
Ндайишимий
Майк
8
Льонч
Поль
7
Нуннели
Че
10
Павлидис
Вангелис
11
Кёлерт
Матс
II
Аякс
4-2-3-1
Виллем II
4-3-3

Ход матча

3'
 
Льонч Поль
40'
Дест Серджино
 
42'
0:1
Ндайишимий Майк
57'
Де Йонг Сим
Ланг Ноа
 
60'
 
Данкерлёй Дамил
Нуннели Че
78'
0:2
Данкерлёй Дамил
(Павлидис Вангелис)
79'
Траоре Лассина
Хунтелаар Клаас-Ян
 
80'
Мазрауи Нуссер
Блинд Дэйли
 
87'
 
Врусай Мариос
Кёлерт Матс II
90'
 
Гладон Пол
Павлидис Вангелис

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 4
  • 13 Удары в створ 4
  • 12 Угловые 3
  • 3 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 64 Владение мячом, % 36

Предыдущие игры

Аякс Последние 20 матчей: +15 =3 -2
Твенте 2:5 Аякс Лилль 0:2 Аякс Аякс 4:1 Хераклес Аякс 4:0 Утрехт
Челси 4:4 Аякс ПЕК Зволле 2:4 Аякс Аякс 4:0 Фейеноорд Аякс 0:1 Челси Ваалвейк 1:2 Аякс Херенвен 1:0 Аякс АДО Ден Хааг 0:2 Аякс Валенсия 0:3 Аякс Аякс 2:0 Гронинген Аякс 5:0 Фортуна Ситтард ПСВ 1:1 Аякс Аякс 3:0 Лилль Аякс 4:1 Херенвен Спарта Роттердам 1:4 Аякс Аякс 2:0 АПОЭЛ АПОЭЛ 0:0 Аякс
Виллем II Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Виллем II 4:0 Спарта Роттердам АДО Ден Хааг 3:3 Виллем II Виллем II 2:1 ПСВ Гронинген 2:0 Виллем II
HVCV Quick 0:4 Виллем II Виллем II 2:1 Ваалвейк Твенте 0:1 Виллем II Виллем II 1:1 АЗ Алкмаар Утрехт 2:0 Виллем II Виллем II 1:0 ВВВ-Венло Хераклес 4:1 Виллем II Виллем II 0:1 Фейеноорд Виллем II 2:1 Эммен Фортуна Ситтард 2:3 Виллем II Виллем II 0:2 Витесс ПЕК Зволле 1:3 Виллем II Виллем II 2:1 ОФИ Зульте-Варегем 1:1 Виллем II Виллем II 0:3 Спарта Роттердам Виллем II 2:0 Осс

Последние игры между собой

Аякс: победы: 17, ничьи: 1, поражения: 2
Виллем II: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 17
Виллем II 0:4 Аякс Кубок Виллем II 1:4 Аякс Эредивизие Аякс 2:0 Виллем II Эредивизие Аякс 3:1 Виллем II Эредивизие
Виллем II 1:3 Аякс Эредивизие Виллем II 1:3 Аякс Эредивизие Аякс 5:0 Виллем II Кубок Аякс 1:2 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:4 Аякс Эредивизие Аякс 3:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:1 Аякс Эредивизие Аякс 5:0 Виллем II Эредивизие Аякс 5:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 2:4 Аякс Эредивизие Виллем II 1:3 Аякс Эредивизие Аякс 2:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:2 Аякс Эредивизие Аякс 4:0 Виллем II Эредивизие Аякс 7:0 Виллем II Премьер-лига Виллем II 2:1 Аякс Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 16 13 2 1 52 - 14 41
2. АЗ Алкмаар Заявка 15 11 2 2 35 - 8 35
3. Виллем II Заявка 16 9 2 5 25 - 21 29
4. ПСВ Заявка 15 8 4 3 32 - 19 28
5. Хераклес Заявка 15 7 3 5 29 - 22 24
6. Херенвен Заявка 15 6 6 3 24 - 18 24
7. Фейеноорд Заявка 15 6 6 3 27 - 25 24
8. Утрехт Заявка 15 7 2 6 28 - 22 23
9. Витесс Заявка 15 7 2 6 26 - 24 23
10. Гронинген Заявка 15 6 3 6 18 - 16 21
11. Спарта Роттердам Заявка 15 5 4 6 24 - 28 19
12. Твенте Заявка 15 5 3 7 26 - 31 18
13. Эммен Заявка 15 4 3 8 18 - 30 15
14. Фортуна Ситтард Заявка 15 4 3 8 20 - 35 15
15. ПЕК Зволле Заявка 15 4 1 10 22 - 34 13
16. ВВВ-Венло Заявка 15 4 0 11 14 - 39 12
17. АДО Ден Хааг Заявка 15 3 2 10 17 - 30 11
18. Ваалвейк Заявка 15 2 2 11 16 - 37 8
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Johan Cruijff Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...