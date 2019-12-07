Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020

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Серкль Брюгге
0:1
Первый тайм: 45'

Стадион:
Генк
0'
0:1
34' Гол
Ито Дзюнъя
45'
1
Юбер
Гийом
41
Бьянкон
Жулиан
15
Омоло
Джоханна
5
Уэда
Наомиси
14
Панзо
Джонатан
30
Донса
Годфред
26
Calvin
Dekuyper
34
Thibo
Somers
8
Петерс
Стеф
7
Азар
Килиан
28
Alimani
Gory
26
Вандервоордт
Маартен
31
Меле
Йоаким
6
Деваст
Себастьен
33
Лукуми
Джон
5
Борхес
Нето
46
Куэста
Карлос
25
Берге
Сандер
7
Ито
Дзюнъя
10
Саматта
Мбвана
77
Ндонгаля
Дьемерси
18
Онуачу
Пол
Серкль Брюгге
4-2-3-1
Генк
4-2-3-1

Ход матча

13'
Фостер Лайл
Alimani Gory
 
18'
Кулибали Лассана
Омоло Джоханна
 
34'
0:1
Ито Дзюнъя

Предыдущие игры

Серкль Брюгге Последние 20 матчей: +2 =2 -16
Стандард 2:1 Серкль Брюгге Васланд-Беверен 1:1 Серкль Брюгге Зульте-Варегем 3:2 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 2:1 Сент-Трюйден
Андерлехт 2:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 2:2 Mouscron-Peruwelz2 Генк 1:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 0:3 Шарлеруа Зульте-Варегем 6:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:2 Эйпен Серкль Брюгге 0:1 RUS Rebecquoise Ройал Антверпен 3:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 0:2 Брюгге Гент 3:2 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:0 Васланд-Беверен Мехелен 3:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:3 Кортрейк Остенде 3:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 0:2 Стандард Осер 1:0 Серкль Брюгге
Генк Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Ройал Антверпен 3:3 Генк Генк 1:2 Сент-Трюйден Генк 1:4 Ред Булл Зальцбург Mouscron-Peruwelz2 2:2 Генк
Генк 0:2 Гент Ливерпуль 2:1 Генк Эйпен 2:0 Генк Генк 2:2 Ройал Антверпен Генк 1:0 Серкль Брюгге Генк 1:4 Ливерпуль Стандард 1:0 Генк Генк 2:1 Мускрон-Перювельз Генк 0:0 Наполи Сент-Трюйден 3:3 Генк Ронсе 0:3 Генк Генк 3:1 Остенде Ред Булл Зальцбург 6:2 Генк Шарлеруа 2:1 Генк Брюгге 1:1 Генк Генк 1:0 Андерлехт

Последние игры между собой

Серкль Брюгге: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 11
Генк: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 6
Генк 1:0 Серкль Брюгге Первый дивизион А Генк 1:2 Серкль Брюгге Первый дивизион А Серкль Брюгге 2:5 Генк Первый дивизион А Серкль Брюгге 0:1 Генк Кубок
Генк 1:1 Серкль Брюгге Лига Жюпиле Серкль Брюгге 1:0 Генк Лига Жюпиле Генк 1:0 Серкль Брюгге Лига Жюпиле Серкль Брюгге 0:2 Генк Кубок Бельгии Серкль Брюгге 3:1 Генк Лига Жюпиле Генк 3:3 Серкль Брюгге Лига Жюпиле Генк 4:2 Серкль Брюгге Премьер-лига Серкль Брюгге 3:2 Генк Премьер-лига Серкль Брюгге 0:1 Генк Премьер-лига Генк 3:0 Серкль Брюгге Премьер-лига Серкль Брюгге 1:0 Генк Премьер-лига Генк 2:0 Серкль Брюгге Премьер-лига Серкль Брюгге 1:2 Генк Премьер-лига Генк 3:2 Серкль Брюгге Премьер-лига Серкль Брюгге 5:1 Генк Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Брюгге 0:0 17 12 4 1 36 - 6 40
2. Гент 2:0 18 10 5 3 37 - 20 35
3. Ройал Антверпен 18 10 4 4 37 - 24 34
4. Стандард 17 10 3 4 33 - 17 33
5. Шарлеруа 16 9 4 3 26 - 16 31
6. Зульте-Варегем 0:2 18 8 4 6 26 - 21 28
7. Мехелен 18 8 4 6 28 - 27 28
8. Генк 1:0 18 7 4 7 25 - 25 25
9. Сент-Трюйден 0:0 18 6 5 7 19 - 29 23
10. Андерлехт 17 5 6 6 21 - 21 21
11. Мускрон-Перювельз 11 4 4 3 14 - 13 16
12. Эйпен 17 4 4 9 14 - 29 16
13. Кортрейк 18 4 4 10 24 - 31 16
14. Остенде 17 4 3 10 20 - 33 15
15. Васланд-Беверен 18 2 5 11 14 - 37 11
16. Серкль Брюгге 0:1 18 2 2 14 15 - 40 8
17. Mouscron-Peruwelz2 6 1 3 2 9 - 9 6
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jan Breydel Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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