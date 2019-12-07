Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020
Серкль Брюгге
0:1
Первый тайм: 45'
Стадион: Ян Брейдель
Генк
0:1
34' ГолИто Дзюнъя
34
Thibo
Somers
28
Alimani
Gory
31
Меле
Йоаким
33
Лукуми
Джон
25
Берге
Сандер
18
Онуачу
Пол
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Thibo SomersПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Alimani GoryНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Оггас КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Фостер ЛайлНападающий
-
-
-
Главный тренер: Шторк Бернд
- Основной состав
- Вратарь
-
31 Меле ЙоакимЗащитник
- Защитник
-
33 Лукуми ДжонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Берге СандерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Онуачу ПолНападающий
- Запасные игроки
-
28 Куке ГетанВратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Бонгонда ТеоПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Хаджи ЯнисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вольф Ханнес
Ход матча
34'
0:1
Предыдущие игры
Серкль Брюгге Последние 20 матчей: +2 =2 -16Стандард 2:1 Серкль Брюгге Васланд-Беверен 1:1 Серкль Брюгге Зульте-Варегем 3:2 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 2:1 Сент-Трюйден
Андерлехт 2:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 2:2 Mouscron-Peruwelz2 Генк 1:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 0:3 Шарлеруа Зульте-Варегем 6:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:2 Эйпен Серкль Брюгге 0:1 RUS Rebecquoise Ройал Антверпен 3:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 0:2 Брюгге Гент 3:2 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:0 Васланд-Беверен Мехелен 3:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:3 Кортрейк Остенде 3:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 0:2 Стандард Осер 1:0 Серкль Брюгге
Генк Последние 20 матчей: +5 =5 -10Ройал Антверпен 3:3 Генк Генк 1:2 Сент-Трюйден Генк 1:4 Ред Булл Зальцбург Mouscron-Peruwelz2 2:2 Генк
Генк 0:2 Гент Ливерпуль 2:1 Генк Эйпен 2:0 Генк Генк 2:2 Ройал Антверпен Генк 1:0 Серкль Брюгге Генк 1:4 Ливерпуль Стандард 1:0 Генк Генк 2:1 Мускрон-Перювельз Генк 0:0 Наполи Сент-Трюйден 3:3 Генк Ронсе 0:3 Генк Генк 3:1 Остенде Ред Булл Зальцбург 6:2 Генк Шарлеруа 2:1 Генк Брюгге 1:1 Генк Генк 1:0 Андерлехт
Последние игры между собой
Серкль Брюгге: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 11
Генк: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 6
Генк 1:1 Серкль Брюгге Лига Жюпиле Серкль Брюгге 1:0 Генк Лига Жюпиле Генк 1:0 Серкль Брюгге Лига Жюпиле Серкль Брюгге 0:2 Генк Кубок Бельгии Серкль Брюгге 3:1 Генк Лига Жюпиле Генк 3:3 Серкль Брюгге Лига Жюпиле Генк 4:2 Серкль Брюгге Премьер-лига Серкль Брюгге 3:2 Генк Премьер-лига Серкль Брюгге 0:1 Генк Премьер-лига Генк 3:0 Серкль Брюгге Премьер-лига Серкль Брюгге 1:0 Генк Премьер-лига Генк 2:0 Серкль Брюгге Премьер-лига Серкль Брюгге 1:2 Генк Премьер-лига Генк 3:2 Серкль Брюгге Премьер-лига Серкль Брюгге 5:1 Генк Премьер-лига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|0:0
|17
|12
|4
|1
|36 - 6
|40
|2.
|Гент
|2:0
|18
|10
|5
|3
|37 - 20
|35
|3.
|Ройал Антверпен
|18
|10
|4
|4
|37 - 24
|34
|4.
|Стандард
|17
|10
|3
|4
|33 - 17
|33
|5.
|Шарлеруа
|16
|9
|4
|3
|26 - 16
|31
|6.
|Зульте-Варегем
|0:2
|18
|8
|4
|6
|26 - 21
|28
|7.
|Мехелен
|18
|8
|4
|6
|28 - 27
|28
|8.
|Генк
|1:0
|18
|7
|4
|7
|25 - 25
|25
|9.
|Сент-Трюйден
|0:0
|18
|6
|5
|7
|19 - 29
|23
|10.
|Андерлехт
|17
|5
|6
|6
|21 - 21
|21
|11.
|Мускрон-Перювельз
|11
|4
|4
|3
|14 - 13
|16
|12.
|Эйпен
|17
|4
|4
|9
|14 - 29
|16
|13.
|Кортрейк
|18
|4
|4
|10
|24 - 31
|16
|14.
|Остенде
|17
|4
|3
|10
|20 - 33
|15
|15.
|Васланд-Беверен
|18
|2
|5
|11
|14 - 37
|11
|16.
|Серкль Брюгге
|0:1
|18
|2
|2
|14
|15 - 40
|8
|17.
|Mouscron-Peruwelz2
|6
|1
|3
|2
|9 - 9
|6
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