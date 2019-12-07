Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020
Сент-Трюйден
0:0
Первый тайм: 15'
Стадион: Стааен
Брюгге
20
Ммаэ
Сами
11
Yohan
Boli
77
Мата
Клинтон
25
Вормер
Руд
20
Ванакен
Ханс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Ммаэ СамиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Yohan BoliНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
50 Allan Sousa
-
-
35 Tibo Herbots
-
Главный тренер: Nicky Hayen
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Мата КлинтонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Вормер РудПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Ванакен ХансПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Хорват ЭтанВратарь
-
17 Дели СимонЗащитник
- Защитник
-
21 Коолс ДионЗащитник
-
26 Ритс МатсПолузащитник
-
19 Влитинк ТибоПолузащитник
-
80 Икома ЛуисНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
35 Тау ПерсиНападающий
-
-
Главный тренер: Клеман Филипп
Предыдущие игры
Сент-Трюйден Последние 20 матчей: +7 =4 -9Зульте-Варегем 3:0 Сент-Трюйден Генк 1:2 Сент-Трюйден Сент-Трюйден 1:3 Шарлеруа Серкль Брюгге 2:1 Сент-Трюйден
Сент-Трюйден 1:0 Остенде Мехелен 1:2 Сент-Трюйден Сент-Трюйден 0:0 Гент Андерлехт 4:1 Сент-Трюйден Кортрейк 4:0 Сент-Трюйден Сент-Трюйден 3:3 Генк Сент-Трюйден 2:0 АХ Лёвен Шарлеруа 0:3 Сент-Трюйден Сент-Трюйден 1:1 Васланд-Беверен Сент-Трюйден 2:3 Эйпен Эйпен 0:2 Сент-Трюйден Сент-Трюйден 0:0 Зульте-Варегем Ройал Антверпен 2:0 Сент-Трюйден Сент-Трюйден 2:1 Стандард Брюгге 6:0 Сент-Трюйден Сент-Трюйден 0:1 Мускрон-Перювельз
Брюгге Последние 20 матчей: +12 =5 -3Остенде 1:1 Брюгге Брюгге 1:0 Mouscron-Peruwelz2 Галатасарай 1:1 Брюгге Брюгге 2:0 Остенде
Ройал Антверпен 2:1 Брюгге ПСЖ 1:0 Брюгге Брюгге 3:0 Кортрейк Зульте-Варегем 0:2 Брюгге Брюгге 1:1 Стандард Брюгге 0:5 ПСЖ Мускрон-Перювельз 0:1 Брюгге Брюгге 4:0 Гент Реал Мадрид 2:2 Брюгге Мехелен 0:5 Брюгге Франкс-Борен 0:3 Брюгге Брюгге 2:1 Андерлехт Брюгге 0:0 Галатасарай Серкль Брюгге 0:2 Брюгге Брюгге 1:1 Генк Брюгге 2:1 ЛАСК
Последние игры между собой
Сент-Трюйден: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 6
Брюгге: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|0:0
|17
|12
|4
|1
|36 - 6
|40
|2.
|Гент
|2:0
|18
|10
|5
|3
|37 - 20
|35
|3.
|Ройал Антверпен
|18
|10
|4
|4
|37 - 24
|34
|4.
|Стандард
|17
|10
|3
|4
|33 - 17
|33
|5.
|Шарлеруа
|16
|9
|4
|3
|26 - 16
|31
|6.
|Зульте-Варегем
|0:2
|18
|8
|4
|6
|26 - 21
|28
|7.
|Мехелен
|18
|8
|4
|6
|28 - 27
|28
|8.
|Генк
|1:0
|18
|7
|4
|7
|25 - 25
|25
|9.
|Сент-Трюйден
|0:0
|18
|6
|5
|7
|19 - 29
|23
|10.
|Андерлехт
|17
|5
|6
|6
|21 - 21
|21
|11.
|Мускрон-Перювельз
|11
|4
|4
|3
|14 - 13
|16
|12.
|Эйпен
|17
|4
|4
|9
|14 - 29
|16
|13.
|Кортрейк
|18
|4
|4
|10
|24 - 31
|16
|14.
|Остенде
|17
|4
|3
|10
|20 - 33
|15
|15.
|Васланд-Беверен
|18
|2
|5
|11
|14 - 37
|11
|16.
|Серкль Брюгге
|0:1
|18
|2
|2
|14
|15 - 40
|8
|17.
|Mouscron-Peruwelz2
|6
|1
|3
|2
|9 - 9
|6
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