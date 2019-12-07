Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020

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Сент-Трюйден
0:0
Первый тайм: 15'

Стадион:
Брюгге
0' 15'
21
Шмидт
Даниэль
8
Санкон
Ибраима
14
Alexandre
De
Bruyn
4
Гарсия
Пол
20
Ммаэ
Сами
5
Santiago
Colombatto
32
Дуркин
Кристофер
7
Ботака
Жордан
22
Wolke
Janssens
9
Судзуки
Юма
11
Yohan
Boli
88
Миньоле
Симон
77
Мата
Клинтон
44
Мехеле
Брандон
18
Рикка
Федерико
2
Соболь
Эдуард
25
Вормер
Руд
3
Баланта
Эдер
20
Ванакен
Ханс
11
Дьятта
Крепен
14
Окереке
Давид
16
Шрейверс
Сьебе
Сент-Трюйден
3-5-2
Брюгге
4-3-3

Предыдущие игры

Сент-Трюйден Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Зульте-Варегем 3:0 Сент-Трюйден Генк 1:2 Сент-Трюйден Сент-Трюйден 1:3 Шарлеруа Серкль Брюгге 2:1 Сент-Трюйден
Сент-Трюйден 1:0 Остенде Мехелен 1:2 Сент-Трюйден Сент-Трюйден 0:0 Гент Андерлехт 4:1 Сент-Трюйден Кортрейк 4:0 Сент-Трюйден Сент-Трюйден 3:3 Генк Сент-Трюйден 2:0 АХ Лёвен Шарлеруа 0:3 Сент-Трюйден Сент-Трюйден 1:1 Васланд-Беверен Сент-Трюйден 2:3 Эйпен Эйпен 0:2 Сент-Трюйден Сент-Трюйден 0:0 Зульте-Варегем Ройал Антверпен 2:0 Сент-Трюйден Сент-Трюйден 2:1 Стандард Брюгге 6:0 Сент-Трюйден Сент-Трюйден 0:1 Мускрон-Перювельз
Брюгге Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Остенде 1:1 Брюгге Брюгге 1:0 Mouscron-Peruwelz2 Галатасарай 1:1 Брюгге Брюгге 2:0 Остенде
Ройал Антверпен 2:1 Брюгге ПСЖ 1:0 Брюгге Брюгге 3:0 Кортрейк Зульте-Варегем 0:2 Брюгге Брюгге 1:1 Стандард Брюгге 0:5 ПСЖ Мускрон-Перювельз 0:1 Брюгге Брюгге 4:0 Гент Реал Мадрид 2:2 Брюгге Мехелен 0:5 Брюгге Франкс-Борен 0:3 Брюгге Брюгге 2:1 Андерлехт Брюгге 0:0 Галатасарай Серкль Брюгге 0:2 Брюгге Брюгге 1:1 Генк Брюгге 2:1 ЛАСК

Последние игры между собой

Сент-Трюйден: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 6
Брюгге: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 1
Брюгге 6:0 Сент-Трюйден Первый дивизион А Брюгге 1:0 Сент-Трюйден Первый дивизион А Сент-Трюйден 2:2 Брюгге Первый дивизион А Сент-Трюйден 0:1 Брюгге Первый дивизион А
Брюгге 4:1 Сент-Трюйден Первый дивизион А Брюгге 2:2 Сент-Трюйден Лига Про Сент-Трюйден 0:1 Брюгге Лига Про Брюгге 3:0 Сент-Трюйден Лига Про Сент-Трюйден 2:1 Брюгге Лига Про
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Брюгге 0:0 17 12 4 1 36 - 6 40
2. Гент 2:0 18 10 5 3 37 - 20 35
3. Ройал Антверпен 18 10 4 4 37 - 24 34
4. Стандард 17 10 3 4 33 - 17 33
5. Шарлеруа 16 9 4 3 26 - 16 31
6. Зульте-Варегем 0:2 18 8 4 6 26 - 21 28
7. Мехелен 18 8 4 6 28 - 27 28
8. Генк 1:0 18 7 4 7 25 - 25 25
9. Сент-Трюйден 0:0 18 6 5 7 19 - 29 23
10. Андерлехт 17 5 6 6 21 - 21 21
11. Мускрон-Перювельз 11 4 4 3 14 - 13 16
12. Эйпен 17 4 4 9 14 - 29 16
13. Кортрейк 18 4 4 10 24 - 31 16
14. Остенде 17 4 3 10 20 - 33 15
15. Васланд-Беверен 18 2 5 11 14 - 37 11
16. Серкль Брюгге 0:1 18 2 2 14 15 - 40 8
17. Mouscron-Peruwelz2 6 1 3 2 9 - 9 6
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Staaien. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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