Франция: Лига 1 2019-2020

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  4. Лига 1 2019-2020
Страсбург
2:1
Первый тайм: 44'

Стадион:
Тулуза
1
Селс
Матц
27
Лала
Кенни
2
Симакан
Мохамед
5
Коне
Ламин
19
Каси
Антони
18
Сиссоко
Ибраима
24
Джику
Александр
11
Льенар
Димитри
26
Томассон
Адриен
12
Мотиба
Лебо
25
Ажорк
Людовик
30
Рейне
Батист
2
Амьен-Аду
Кельвен
15
Исима-Мирен
Николя
18
Рохель
Агустин
12
Силла
Иссиага
17
Сангаре
Ибрахим
21
Венкёр
Вильям
14
Доссеви
Матьё
7
Градель
Макс-Ален
25
Саид
Уэсли
20
Кулурис
Эфтимос
Страсбург
4-3-1-2
Тулуза
4-2-3-1

Ход матча

3'
0:1
Исима-Мирен Николя
7'
Коне Ламин
(Льенар Димитри)
1:1
26'
Томассон Адриен
(Мотиба Лебо)
2:1

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 61 Владение мячом, % 39

Предыдущие игры

Страсбург Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Брест 5:0 Страсбург Страсбург 1:2 Лион Амьен 0:4 Страсбург Страсбург 4:1 Ним
Анже 1:0 Страсбург Страсбург 1:0 Ницца Марсель 2:0 Страсбург Дижон 1:0 Страсбург Страсбург 1:0 Монпелье Лилль 2:0 Страсбург Страсбург 2:1 Нант ПСЖ 1:0 Страсбург Страсбург 2:2 Монако Айнтрахт Фр 3:0 Страсбург Страсбург 0:2 Ренн Страсбург 1:0 Айнтрахт Фр Реймс 0:0 Страсбург Страсбург 1:0 Локомотив Пловдив Страсбург 1:1 Метц Локомотив Пловдив 0:1 Страсбург
Тулуза Последние 20 матчей: +4 =3 -13
Тулуза 1:2 Монако Нант 2:1 Тулуза Тулуза 0:2 Марсель Монпелье 3:0 Тулуза
Тулуза 2:3 Лион Ньор 1:2 Тулуза Ренн 3:2 Тулуза Тулуза 2:1 Лилль Тулуза 1:3 Бордо Метц 2:2 Тулуза Тулуза 0:2 Анже Ним 1:0 Тулуза Сент-Этьен 2:2 Тулуза Тулуза 1:2 Атлетик Б Тулуза 2:0 Амьен ПСЖ 4:0 Тулуза Тулуза 1:0 Дижон Брест 1:1 Тулуза Норвич 1:0 Тулуза Ним 2:1 Тулуза

Последние игры между собой

Страсбург: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 0
Тулуза: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 4
Страсбург 3:1 Тулуза Товарищеские матчи Тулуза 1:2 Страсбург Лига 1 Страсбург 1:1 Тулуза Лига 1 Тулуза 2:2 Страсбург Лига 1
Страсбург 2:1 Тулуза Лига 1 Страсбург 2:0 Тулуза Лига 1
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 16 13 0 3 35 - 9 39
2. Марсель Заявка 16 9 4 3 22 - 18 31
3. Лилль Заявка 17 8 4 5 21 - 15 28
4. Ренн 1:0 Заявка 16 8 3 5 21 - 16 27
5. Бордо Заявка 16 7 5 4 27 - 17 26
6. Сент-Этьен Заявка 16 7 4 5 20 - 20 25
7. Лион Заявка 17 7 4 6 28 - 16 25
8. Анже 0:1 Заявка 17 7 3 7 19 - 22 24
9. Монпелье Заявка 17 6 6 5 21 - 17 24
10. Нант Заявка 16 7 2 7 14 - 16 23
11. Ницца 1:0 Заявка 17 7 2 8 22 - 26 23
12. Монако 0:0 Заявка 16 6 4 6 23 - 25 22
13. Реймс Заявка 15 5 6 4 11 - 8 21
14. Страсбург 2:1 Заявка 17 6 3 8 18 - 22 21
15. Брест Заявка 17 5 6 6 21 - 20 21
16. Амьен 0:0 Заявка 16 4 5 7 19 - 28 17
17. Дижон Заявка 16 4 4 8 11 - 18 16
18. Метц 0:1 Заявка 17 3 6 8 13 - 22 15
19. Ним Заявка 16 2 6 8 12 - 28 12
20. Тулуза 1:2 Заявка 17 3 3 11 18 - 33 12
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Meinau. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Страсбург 2:1 Тулуза
Страсбург
78% (110)
Ничья
17.7% (25)
Тулуза
4.3% (6)
2:1 Страсбург
44.7% (63)
1:0 Страсбург
23.4% (33)
1:1 Ничья
13.5% (19)
2:0 Страсбург
5.7% (8)
3:0 Страсбург
2.1% (3)
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