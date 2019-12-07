Франция: Лига 1 2019-2020

Первый тайм

43' Доссеви Матьё из команды Тулуза пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

43' Каси Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Доссеви Матьё из команды Тулуза пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

42' Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Пространство открывается для Мотиба Лебо , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

38' Хорошо играет на выходе Селс Матц - мяч в ее руках

37' Рохель Агустин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

36' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Ажорк Людовик имела голевой момент, но ее удар был заблокирован!

35' Удар от ворот произведет Тулуза

34' Джику Александр не смог попасть в створ ударом издали

33' Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Лала Кенни выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Хорошо играет на выходе Рейне Батист - мяч в ее руках

31' Ажорк Людовик из команды Страсбург плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

29' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Исима-Мирен Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Ажорк Людовик из команды Страсбург сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

28' Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Г О О О О Л - Томассон Адриен изменил счет на табло!

24' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Удар от ворот произведет Тулуза

22' Пространство открывается для Сиссоко Ибраима , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

22' Рохель Агустин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Удар от ворот произведет Тулуза

18' Рохель Агустин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Хорошо играет на выходе Селс Матц - мяч в ее руках

16' Матч возобновлен

14' Удар от ворот произведет Страсбург

13' Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Матч возобновлен

13' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

11' Силла Иссиага на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

11' Мотиба Лебо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

10' Матч возобновлен

10' Ох, нехорошо это выглядит. Лала Кенни получил травму и медбригада забирает его с поля.

10' Лала Кенни на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

9' Лала Кенни на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

9' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

9' Удар от ворот произведет Тулуза

9' Как она упустила момент!?! Льенар Димитри имела прекрасный шанс забить, но каким-то образом промазала!

8' Тулуза имеет хороший шанс забить.

6' Льенар Димитри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

5' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Тулуза будет все-таки засчитан.

4' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

3' Г О О О О Л - Исима-Мирен Николя забивает!

3' Плохо играет Сиссоко Ибраима - неудачный вынос, и мяч у соперниц

3' Джику Александр предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

3' Доссеви Матьё из команды Тулуза делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Страсбург начинает с центра поля