Франция: Лига 1 2019-2020
Страсбург
2:1
Первый тайм: 44'
Стадион: де ла Мейно
Тулуза
0:1
3' ГолИсима-Мирен Николя
1:1
7' ГолКоне Ламин
2:1
26' ГолТомассон Адриен
27
Лала
Кенни
19
Каси
Антони
12
Мотиба
Лебо
30
Рейне
Батист
25
Саид
Уэсли
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Лала КенниЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Каси АнтониЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Мотиба ЛебоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Фофана ЮссуфПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Зохи ЛюсьенНападающий
-
Главный тренер: Лоре Тьерри
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
30 Рейне БатистВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Саид УэслиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Диарра МуссаЗащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
34 Kouadio Kone
-
33 Sam Sanna
-
Главный тренер: Камбуаре Антуан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
3'
7'
1:1
26'
2:1
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
2 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 1
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
61 Владение мячом, % 39
Предыдущие игры
Страсбург Последние 20 матчей: +8 =3 -9Брест 5:0 Страсбург Страсбург 1:2 Лион Амьен 0:4 Страсбург Страсбург 4:1 Ним
Анже 1:0 Страсбург Страсбург 1:0 Ницца Марсель 2:0 Страсбург Дижон 1:0 Страсбург Страсбург 1:0 Монпелье Лилль 2:0 Страсбург Страсбург 2:1 Нант ПСЖ 1:0 Страсбург Страсбург 2:2 Монако Айнтрахт Фр 3:0 Страсбург Страсбург 0:2 Ренн Страсбург 1:0 Айнтрахт Фр Реймс 0:0 Страсбург Страсбург 1:0 Локомотив Пловдив Страсбург 1:1 Метц Локомотив Пловдив 0:1 Страсбург
Тулуза Последние 20 матчей: +4 =3 -13Тулуза 1:2 Монако Нант 2:1 Тулуза Тулуза 0:2 Марсель Монпелье 3:0 Тулуза
Последние игры между собой
Страсбург: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 0
Тулуза: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 4
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|16
|13
|0
|3
|35 - 9
|39
|2.
|Марсель
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|22 - 18
|31
|3.
|Лилль
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|21 - 15
|28
|4.
|Ренн
|1:0 Заявка
|16
|8
|3
|5
|21 - 16
|27
|5.
|Бордо
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|27 - 17
|26
|6.
|Сент-Этьен
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|20 - 20
|25
|7.
|Лион
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|28 - 16
|25
|8.
|Анже
|0:1 Заявка
|17
|7
|3
|7
|19 - 22
|24
|9.
|Монпелье
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|21 - 17
|24
|10.
|Нант
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|14 - 16
|23
|11.
|Ницца
|1:0 Заявка
|17
|7
|2
|8
|22 - 26
|23
|12.
|Монако
|0:0 Заявка
|16
|6
|4
|6
|23 - 25
|22
|13.
|Реймс
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|11 - 8
|21
|14.
|Страсбург
|2:1 Заявка
|17
|6
|3
|8
|18 - 22
|21
|15.
|Брест
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|21 - 20
|21
|16.
|Амьен
|0:0 Заявка
|16
|4
|5
|7
|19 - 28
|17
|17.
|Дижон
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|11 - 18
|16
|18.
|Метц
|0:1 Заявка
|17
|3
|6
|8
|13 - 22
|15
|19.
|Ним
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|12 - 28
|12
|20.
|Тулуза
|1:2 Заявка
|17
|3
|3
|11
|18 - 33
|12
Страсбург
78% (110)
Ничья
17.7% (25)
Тулуза
4.3% (6)
2:1 Страсбург
44.7% (63)
1:0 Страсбург
23.4% (33)
1:1 Ничья
13.5% (19)
2:0 Страсбург
5.7% (8)
3:0 Страсбург
2.1% (3)
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