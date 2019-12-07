Франция: Лига 1 2019-2020
Ницца
2:0
Первый тайм: 45+'
Стадион: Альянц Ривьера
Метц
1:0
10' ГолСиприен Вилан
35' Желтая карточкаБойе Джон
2:0
41' ПенальтиСиприен Вилан
23
Сарр
Маланг
20
Аталь
Юсеф
10
Уна
Адам
18
Клод
Алексис
21
Бойе
Джон
19
Маига
Хабиб
17
Делен
Тома
20
Диалло
Хабиб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Сарр МалангЗащитник
- Защитник
-
20 Аталь ЮсефПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Уна АдамНападающий
- Нападающий
-
18 Клод АлексисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
12 Колин РасинЗащитник
-
22 Лусамба АрноПолузащитник
-
28 Будауи ХишемПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Виейра Патрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Бойе ДжонЗащитник
- Защитник
-
19 Маига ХабибПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Делен ТомаПолузащитник
- Нападающий
-
20 Диалло ХабибНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
10 Гакпа МарвинПолузащитник
-
24 Коад РеноПолузащитник
- Нападающий
-
11 Нгетт ОпаНападающий
-
27 Булая ФаридНападающий
-
-
-
Главный тренер: Vincent Hognon
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
10'
1:0
35'
41'
2:0
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
2 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 3
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
59 Владение мячом, % 41
Предыдущие игры
Ницца Последние 20 матчей: +6 =2 -12Сент-Этьен 4:1 Ницца Ницца 3:1 Анже Лион 2:1 Ницца Ницца 1:1 Бордо
Метц Последние 20 матчей: +4 =6 -10Метц 0:1 Ренн Ним 1:1 Метц Метц 1:1 Реймс Лилль 0:0 Метц
Последние игры между собой
Ницца: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 2
Метц: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 6
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|16
|13
|0
|3
|35 - 9
|39
|2.
|Марсель
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|22 - 18
|31
|3.
|Лилль
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|21 - 15
|28
|4.
|Ренн
|1:0 Заявка
|16
|8
|3
|5
|21 - 16
|27
|5.
|Бордо
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|27 - 17
|26
|6.
|Сент-Этьен
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|20 - 20
|25
|7.
|Лион
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|28 - 16
|25
|8.
|Анже
|0:1 Заявка
|17
|7
|3
|7
|19 - 22
|24
|9.
|Монпелье
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|21 - 17
|24
|10.
|Нант
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|14 - 16
|23
|11.
|Ницца
|2:0 Заявка
|17
|7
|2
|8
|23 - 26
|23
|12.
|Монако
|0:0 Заявка
|16
|6
|4
|6
|23 - 25
|22
|13.
|Реймс
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|11 - 8
|21
|14.
|Страсбург
|2:1 Заявка
|17
|6
|3
|8
|18 - 22
|21
|15.
|Брест
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|21 - 20
|21
|16.
|Амьен
|0:0 Заявка
|16
|4
|5
|7
|19 - 28
|17
|17.
|Дижон
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|11 - 18
|16
|18.
|Метц
|0:2 Заявка
|17
|3
|6
|8
|13 - 23
|15
|19.
|Ним
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|12 - 28
|12
|20.
|Тулуза
|1:2 Заявка
|17
|3
|3
|11
|18 - 33
|12
Ницца
87.4% (125)
Ничья
11.9% (17)
Метц
0.7% (1)
2:1 Ницца
38.5% (55)
1:0 Ницца
33.6% (48)
2:0 Ницца
14% (20)
1:1 Ничья
9.8% (14)
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