Франция: Лига 1 2019-2020

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  4. Лига 1 2019-2020
Ницца
2:0
Первый тайм: 45+'

Стадион:
Метц
0'
1:0
10' Гол
Сиприен Вилан
35' Желтая карточка
Бойе Джон
2:0
41' Пенальти
Сиприен Вилан
45'+1
40
Бенитес
Вальтер
15
Бюрнер
Патрик
4
Dante
Bonfim1
23
Сарр
Маланг
2
Н'Соки
Стэнли
20
Аталь
Юсеф
25
Сиприен
Вилан
8
Лис-Мелу
Пьерр
10
Уна
Адам
9
Дольберг
Каспер
18
Клод
Алексис
1
Делекруа
Пол
18
Сентонз
Фабьен
13
Сунзу
Стоппила
21
Бойе
Джон
3
Юдоль
Матьё
19
Маига
Хабиб
6
Mamadou
Fofana1
17
Делен
Тома
25
Траоре
Адама
II
20
Диалло
Хабиб
9
Эмброуз
Тьерри
Ницца
4-3-3
Метц
4-3-3

Ход матча

10'
Сиприен Вилан
1:0
29'
Кнепе-Ганаго Игнатиус
Аталь Юсеф
 
35'
 
Бойе Джон
41'
Сиприен Вилан
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 59 Владение мячом, % 41

Предыдущие игры

Ницца Последние 20 матчей: +6 =2 -12
Сент-Этьен 4:1 Ницца Ницца 3:1 Анже Лион 2:1 Ницца Ницца 1:1 Бордо
Ницца 2:0 Реймс Ле Ман 3:2 Ницца Страсбург 1:0 Ницца Ницца 1:4 ПСЖ Нант 1:0 Ницца Ницца 1:1 Лилль Монако 3:1 Ницца Ницца 2:1 Дижон Монпелье 2:1 Ницца Ренн 1:2 Ницца Ницца 1:2 Марсель Ним 1:2 Ницца Ницца 2:1 Амьен Вольфсбург 8:1 Ницца Бёрнли 6:1 Ницца Кардифф Сити 1:0 Ницца
Метц Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Метц 0:1 Ренн Ним 1:1 Метц Метц 1:1 Реймс Лилль 0:0 Метц
Метц 2:2 Монпелье Метц 1:1 Брест Лион 2:0 Метц Метц 1:0 Нант Брест 2:0 Метц Метц 2:2 Тулуза Сент-Этьен 0:1 Метц Метц 1:2 Амьен Бордо 2:0 Метц Метц 0:2 ПСЖ Анже 3:0 Метц Метц 3:0 Монако Страсбург 1:1 Метц Майнц 1:0 Метц Майнц 1:0 Метц Сераинг Юнайтед 0:2 Метц

Последние игры между собой

Ницца: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 2
Метц: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 6
Метц 2:1 Ницца Лига 1 Ницца 3:1 Метц Лига 1 Ницца 0:0 Метц Лига 1 Метц 2:4 Ницца Лига 1
Метц 0:0 Ницца Лига 1 Ницца 3:3 Метц Кубок лиги Ницца 1:0 Метц Лига 1 Метц 2:3 Ницца Кубок Метц 1:2 Ницца Лига 1 Ницца 3:1 Метц Лига 1
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 16 13 0 3 35 - 9 39
2. Марсель Заявка 16 9 4 3 22 - 18 31
3. Лилль Заявка 17 8 4 5 21 - 15 28
4. Ренн 1:0 Заявка 16 8 3 5 21 - 16 27
5. Бордо Заявка 16 7 5 4 27 - 17 26
6. Сент-Этьен Заявка 16 7 4 5 20 - 20 25
7. Лион Заявка 17 7 4 6 28 - 16 25
8. Анже 0:1 Заявка 17 7 3 7 19 - 22 24
9. Монпелье Заявка 17 6 6 5 21 - 17 24
10. Нант Заявка 16 7 2 7 14 - 16 23
11. Ницца 2:0 Заявка 17 7 2 8 23 - 26 23
12. Монако 0:0 Заявка 16 6 4 6 23 - 25 22
13. Реймс Заявка 15 5 6 4 11 - 8 21
14. Страсбург 2:1 Заявка 17 6 3 8 18 - 22 21
15. Брест Заявка 17 5 6 6 21 - 20 21
16. Амьен 0:0 Заявка 16 4 5 7 19 - 28 17
17. Дижон Заявка 16 4 4 8 11 - 18 16
18. Метц 0:2 Заявка 17 3 6 8 13 - 23 15
19. Ним Заявка 16 2 6 8 12 - 28 12
20. Тулуза 1:2 Заявка 17 3 3 11 18 - 33 12
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Riviera. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Ницца 2:0 Метц
Ницца
87.4% (125)
Ничья
11.9% (17)
Метц
0.7% (1)
2:1 Ницца
38.5% (55)
1:0 Ницца
33.6% (48)
2:0 Ницца
14% (20)
1:1 Ничья
9.8% (14)
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