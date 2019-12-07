Франция: Лига 1 2019-2020

Первый тайм

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

44' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' Удар от ворот произведет Метц

41' Г О О О О Л - Сиприен Вилан из команды Ницца забивает с точки!

40' После проверки VAR судья изменил решение - Ницца пробьет пенальти!

39' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

39' Сарр Маланг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Судья подбегает и показывает Бойе Джон из команды Метц отложенную желтую карточку за фол.

34' Удар от ворот произведет Метц

34' Клод Алексис наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

33' Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга

31' Удар от ворот произведет Ницца

31' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Матч возобновлен

27' Ох, нехорошо это выглядит. Аталь Юсеф получил травму и медбригада забирает его с поля.

26' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

25' Сарр Маланг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Бойе Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Ницца имеет хороший шанс забить.

22' Данте из команды Ницца нанесла удар головой, но мяч заблокирован.

20' Сарр Маланг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Удар от ворот произведет Метц

17' Клод Алексис не смог попасть в створ ударом издали

17' Бойе Джон пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

16' Маига Хабиб из команды Метц пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

14' Н'Соки Стэнли выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Удар от ворот произведет Метц

12' Бойе Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Этот гол претендует на звание "Гола года"!

9' Плохо играет Бойе Джон - неудачный вынос, и мяч у соперниц

9' Удар от ворот произведет Ницца

9' Траоре Адама II не смог попасть в створ ударом издали

8' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

7' Бойе Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Бюрнер Патрик из команды Ницца делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

6' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Лис-Мелу Пьерр из команды Ницца плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

6' Удар от ворот произведет Ницца

6' Диалло Хабиб пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

2' Удар от ворот произведет Метц

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Ницца начинает с центра поля