Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020

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  4. Первый дивизион А 2019-2020
Мехелен
0:0
Первый тайм: 17'

Стадион:
Кортрейк
0' 17'
15
Тулен
Янник
2
Jules
van
Cleemput
23
Пейре
Тибо
5
Свинкелс
Арьян
22
Коррин
Александр
8
Кайя
Онур
16
Схоофс
Роб
13
Joachim
Van
Damme
11
Сторм
Никола
9
William
Togui
20
Энгвалль
Густав
21
Якубех
Адам
2
Petar
Golubovic
35
Lucas
Melo
4
Кагельмахер
Гари
30
Д'Эне
Кристоф
23
Де
Сар
Жюльен
5
Азуни
Ларри
15
Christophe
Lepoint
10
Эрве
Каж
9
Fraser
Hornby
7
Номбе
Мбойо
Мехелен
4-3-3
Кортрейк
4-2-1-3

Предыдущие игры

Мехелен Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Ройал Антверпен 1:0 Мехелен Мехелен 0:2 Зульте-Варегем Стандард 1:2 Мехелен Мехелен 2:2 Шарлеруа
Мехелен 1:2 Сент-Трюйден Васланд-Беверен 1:3 Мехелен Мехелен 3:1 Ройал Антверпен Андерлехт 1:4 Мехелен Эйпен 0:2 Мехелен Мехелен 0:5 Брюгге Кортрейк 2:3 Мехелен Гент 3:0 Мехелен Мехелен 2:2 Мускрон-Перювельз Остенде 2:1 Мехелен Мехелен 3:1 Серкль Брюгге Андерлехт 0:0 Мехелен Мехелен 3:1 Генк Зульте-Варегем 0:2 Мехелен Генк 3:0 Мехелен Херенвен 2:2 Мехелен
Кортрейк Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Кортрейк 2:1 Эйпен Кортрейк 0:2 Гент Андерлехт 0:0 Кортрейк Амьен 0:1 Кортрейк
Кортрейк 1:3 Васланд-Беверен Брюгге 3:0 Кортрейк Кортрейк 1:2 Эйпен Ройал Антверпен 3:1 Кортрейк Кортрейк 2:0 Зульте-Варегем Кортрейк 4:0 Сент-Трюйден Гент 2:0 Кортрейк Сераинг Юнайтед 1:3 Кортрейк Кортрейк 2:3 Мехелен Мускрон-Перювельз 2:0 Кортрейк Кортрейк 2:2 Остенде Стандард 2:1 Кортрейк Кортрейк 4:2 Андерлехт Серкль Брюгге 1:3 Кортрейк Кортрейк 1:1 Шарлеруа Генк 2:1 Кортрейк

Последние игры между собой

Мехелен: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 8
Кортрейк: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 6
Кортрейк 2:3 Мехелен Первый дивизион А Мехелен 3:0 Кортрейк Кубок Кортрейк 2:0 Мехелен Первый дивизион А Мехелен 2:0 Кортрейк Первый дивизион А
Кортрейк 0:2 Мехелен Лига Про Кортрейк 0:0 Мехелен Товарищеские матчи Мехелен 0:0 Кортрейк Лига Про Мехелен 0:2 Кортрейк Лига Про Кортрейк 1:0 Мехелен Лига Про Кортрейк 3:0 Мехелен Лига Жюпиле Мехелен 1:2 Кортрейк Лига Жюпиле Мехелен 2:1 Кортрейк Лига Жюпиле Кортрейк 4:1 Мехелен Лига Жюпиле Мехелен 5:2 Кортрейк Лига Жюпиле Кортрейк 2:1 Мехелен Лига Жюпиле Мехелен 0:2 Кортрейк Лига Жюпиле
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Брюгге 16 12 3 1 36 - 6 39
2. Ройал Антверпен 18 10 4 4 37 - 24 34
3. Стандард 17 10 3 4 33 - 17 33
4. Гент 17 9 5 3 35 - 20 32
5. Шарлеруа 16 9 4 3 26 - 16 31
6. Зульте-Варегем 17 8 4 5 26 - 19 28
7. Мехелен 0:0 18 8 4 6 27 - 26 28
8. Генк 17 6 4 7 24 - 25 22
9. Сент-Трюйден 17 6 4 7 19 - 29 22
10. Андерлехт 17 5 6 6 21 - 21 21
11. Мускрон-Перювельз 11 4 4 3 14 - 13 16
12. Эйпен 17 4 4 9 14 - 29 16
13. Кортрейк 0:0 18 4 4 10 23 - 30 16
14. Остенде 17 4 3 10 20 - 33 15
15. Васланд-Беверен 18 2 5 11 14 - 37 11
16. Серкль Брюгге 17 2 2 13 15 - 39 8
17. Mouscron-Peruwelz2 6 1 3 2 9 - 9 6
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Argosstadion Achter de Kazerne. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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