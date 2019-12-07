Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020
Мехелен
0:0
Первый тайм: 17'
Стадион: Аргосштадион Ахтер де Казерне
Кортрейк
15
Тулен
Янник
23
Пейре
Тибо
16
Схоофс
Роб
11
Сторм
Никола
21
Якубех
Адам
35
Lucas
Melo
10
Эрве
Каж
- Основной состав
-
15 Тулен ЯнникВратарь
- Защитник
-
23 Пейре ТибоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Схоофс РобПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Сторм НиколаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Wouter Vrancken
- Основной состав
-
21 Якубех АдамВратарь
- Защитник
-
35 Lucas MeloЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Эрве КажНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
51 Оканси ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Эзекиль ИмохНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Вандерхаге Ив
Предыдущие игры
Мехелен Последние 20 матчей: +9 =4 -7Ройал Антверпен 1:0 Мехелен Мехелен 0:2 Зульте-Варегем Стандард 1:2 Мехелен Мехелен 2:2 Шарлеруа
Мехелен 1:2 Сент-Трюйден Васланд-Беверен 1:3 Мехелен Мехелен 3:1 Ройал Антверпен Андерлехт 1:4 Мехелен Эйпен 0:2 Мехелен Мехелен 0:5 Брюгге Кортрейк 2:3 Мехелен Гент 3:0 Мехелен Мехелен 2:2 Мускрон-Перювельз Остенде 2:1 Мехелен Мехелен 3:1 Серкль Брюгге Андерлехт 0:0 Мехелен Мехелен 3:1 Генк Зульте-Варегем 0:2 Мехелен Генк 3:0 Мехелен Херенвен 2:2 Мехелен
Кортрейк Последние 20 матчей: +7 =3 -10Кортрейк 2:1 Эйпен Кортрейк 0:2 Гент Андерлехт 0:0 Кортрейк Амьен 0:1 Кортрейк
Кортрейк 1:3 Васланд-Беверен Брюгге 3:0 Кортрейк Кортрейк 1:2 Эйпен Ройал Антверпен 3:1 Кортрейк Кортрейк 2:0 Зульте-Варегем Кортрейк 4:0 Сент-Трюйден Гент 2:0 Кортрейк Сераинг Юнайтед 1:3 Кортрейк Кортрейк 2:3 Мехелен Мускрон-Перювельз 2:0 Кортрейк Кортрейк 2:2 Остенде Стандард 2:1 Кортрейк Кортрейк 4:2 Андерлехт Серкль Брюгге 1:3 Кортрейк Кортрейк 1:1 Шарлеруа Генк 2:1 Кортрейк
Последние игры между собой
Мехелен: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 8
Кортрейк: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 6
Кортрейк 0:2 Мехелен Лига Про Кортрейк 0:0 Мехелен Товарищеские матчи Мехелен 0:0 Кортрейк Лига Про Мехелен 0:2 Кортрейк Лига Про Кортрейк 1:0 Мехелен Лига Про Кортрейк 3:0 Мехелен Лига Жюпиле Мехелен 1:2 Кортрейк Лига Жюпиле Мехелен 2:1 Кортрейк Лига Жюпиле Кортрейк 4:1 Мехелен Лига Жюпиле Мехелен 5:2 Кортрейк Лига Жюпиле Кортрейк 2:1 Мехелен Лига Жюпиле Мехелен 0:2 Кортрейк Лига Жюпиле
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|16
|12
|3
|1
|36 - 6
|39
|2.
|Ройал Антверпен
|18
|10
|4
|4
|37 - 24
|34
|3.
|Стандард
|17
|10
|3
|4
|33 - 17
|33
|4.
|Гент
|17
|9
|5
|3
|35 - 20
|32
|5.
|Шарлеруа
|16
|9
|4
|3
|26 - 16
|31
|6.
|Зульте-Варегем
|17
|8
|4
|5
|26 - 19
|28
|7.
|Мехелен
|0:0
|18
|8
|4
|6
|27 - 26
|28
|8.
|Генк
|17
|6
|4
|7
|24 - 25
|22
|9.
|Сент-Трюйден
|17
|6
|4
|7
|19 - 29
|22
|10.
|Андерлехт
|17
|5
|6
|6
|21 - 21
|21
|11.
|Мускрон-Перювельз
|11
|4
|4
|3
|14 - 13
|16
|12.
|Эйпен
|17
|4
|4
|9
|14 - 29
|16
|13.
|Кортрейк
|0:0
|18
|4
|4
|10
|23 - 30
|16
|14.
|Остенде
|17
|4
|3
|10
|20 - 33
|15
|15.
|Васланд-Беверен
|18
|2
|5
|11
|14 - 37
|11
|16.
|Серкль Брюгге
|17
|2
|2
|13
|15 - 39
|8
|17.
|Mouscron-Peruwelz2
|6
|1
|3
|2
|9 - 9
|6
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