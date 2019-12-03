Франция: Лига 1 2019-2020

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Монако
 
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Стадион:
Амьен

Предыдущие игры

Монако Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Тулуза 1:2 Монако Бордо 2:1 Монако Монако 2:1 Дженоа Монако 1:0 Дижон
Сент-Этьен 1:0 Монако Монако 2:1 Марсель Нант 0:1 Монако Монако 3:2 Ренн Монпелье 3:1 Монако Монако 4:1 Брест Монако 3:1 Ницца Реймс 0:0 Монако Монако 3:4 Марсель Страсбург 2:2 Монако Монако 2:2 Ним Метц 3:0 Монако Монако 0:3 Лион Монако 1:0 Сампдория Порту 0:1 Монако Брага 0:0 Монако
Амьен Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Монпелье 4:2 Амьен Амьен 0:4 Страсбург Амьен 0:1 Кортрейк Ренн 3:1 Амьен
Амьен 1:0 Брест Амьен 3:2 Анже Сент-Этьен 2:2 Амьен Ним 1:1 Амьен Мускрон-Перювельз 1:1 Амьен Амьен 3:1 Марсель Анже 1:1 Амьен Амьен 1:3 Бордо Метц 1:2 Амьен Амьен 2:2 Лион Тулуза 2:0 Амьен Амьен 1:2 Нант Амьен 1:0 Лилль Ницца 2:1 Амьен Амьен 0:1 Леганес Метц 1:1 Амьен

Последние игры между собой

Монако: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 0
Амьен: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 3
Монако 2:0 Амьен Лига 1 Амьен 0:2 Монако Лига 1 Монако 0:0 Амьен Лига 1 Амьен 1:1 Монако Лига 1
Амьен 1:2 Монако Лига 2 Монако 1:1 Амьен Лига 2
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 1:0 Заявка 15 12 0 3 31 - 8 36
2. Марсель Заявка 16 9 4 3 22 - 18 31
3. Бордо Заявка 16 7 5 4 27 - 17 26
4. Лилль Заявка 16 7 4 5 20 - 15 25
5. Сент-Этьен Заявка 16 7 4 5 20 - 20 25
6. Ренн Заявка 15 7 3 5 20 - 16 24
7. Анже Заявка 16 7 3 6 19 - 21 24
8. Монпелье Заявка 16 6 6 4 20 - 14 24
9. Нант 0:1 Заявка 16 7 2 7 14 - 15 23
10. Лион Заявка 16 6 4 6 24 - 16 22
11. Монако Заявка 15 6 3 6 23 - 25 21
12. Реймс Заявка 15 5 6 4 11 - 8 21
13. Брест Заявка 16 5 6 5 21 - 19 21
14. Ницца Заявка 16 6 2 8 21 - 26 20
15. Страсбург Заявка 16 5 3 8 16 - 21 18
16. Амьен Заявка 15 4 4 7 19 - 28 16
17. Дижон Заявка 16 4 4 8 11 - 18 16
18. Метц Заявка 16 3 6 7 13 - 21 15
19. Ним Заявка 15 2 6 7 12 - 24 12
20. Тулуза Заявка 16 3 3 10 17 - 31 12
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Монако - Амьен

    До начала игры, которая состоится 07.12.2019, осталось 2 дня 21 час 30 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Прогнозы на матч Монако - Амьен
    Монако
    100% (37)
    Ничья
    0% (0)
    Амьен
    0% (0)
    2:1 Монако
    45.9% (17)
    2:0 Монако
    32.4% (12)
    1:0 Монако
    16.2% (6)
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