Франция: Лига 1 2019-2020
Предыдущие игры
Монако Последние 20 матчей: +10 =4 -6Тулуза 1:2 Монако Бордо 2:1 Монако Монако 2:1 Дженоа Монако 1:0 Дижон
Амьен Последние 20 матчей: +5 =6 -9Монпелье 4:2 Амьен Амьен 0:4 Страсбург Амьен 0:1 Кортрейк Ренн 3:1 Амьен
Последние игры между собой
Монако: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 0
Амьен: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 3
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|1:0 Заявка
|15
|12
|0
|3
|31 - 8
|36
|2.
|Марсель
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|22 - 18
|31
|3.
|Бордо
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|27 - 17
|26
|4.
|Лилль
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|20 - 15
|25
|5.
|Сент-Этьен
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|20 - 20
|25
|6.
|Ренн
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|20 - 16
|24
|7.
|Анже
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|19 - 21
|24
|8.
|Монпелье
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|20 - 14
|24
|9.
|Нант
|0:1 Заявка
|16
|7
|2
|7
|14 - 15
|23
|10.
|Лион
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|24 - 16
|22
|11.
|Монако
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|23 - 25
|21
|12.
|Реймс
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|11 - 8
|21
|13.
|Брест
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|21 - 19
|21
|14.
|Ницца
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|21 - 26
|20
|15.
|Страсбург
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|16 - 21
|18
|16.
|Амьен
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|19 - 28
|16
|17.
|Дижон
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|11 - 18
|16
|18.
|Метц
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|13 - 21
|15
|19.
|Ним
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|12 - 24
|12
|20.
|Тулуза
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|17 - 31
|12
Монако
100% (37)
Ничья
0% (0)
Амьен
0% (0)
2:1 Монако
45.9% (17)
2:0 Монако
32.4% (12)
1:0 Монако
16.2% (6)
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