Франция: Лига 1 2019-2020

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Реймс
1:0
Первый тайм: 43'

Стадион:
Сент-Этьен
0'
8' Желтая карточка
Фофана Уэсли
1:0
11' Гол
Удин Реми
34' Желтая карточка
Фокет Томас
43'
1
Райкович
Предраг
32
Фокет
Томас
6
Axel
Disasi
5
Абдельамид
Юнис
13
Камара
Ассан
15
Манетси
Маршал
20
Дингом
Тристан
18
Удин
Реми
7
Шавалерин
Ксавье
24
Кафаро
Матьё
11
Диа
Булайе
16
Рюффье
Стефан
26
Дебюши
Матьё
32
Фофана
Уэсли
24
Перрен
Лоик
11
Габриэль
Сильва
8
Камара
Махди
6
М'Вила
Янн
14
Онора
Франк
7
Будебуз
Ряд
20
Буанга
Денис
9
Дьони
Луа
Реймс
4-2-3-1
Сент-Этьен
4-2-3-1

Ход матча

8'
 
Фофана Уэсли
11'
Удин Реми
1:0
34'
Фокет Томас
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

Предыдущие игры

Реймс Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Реймс 1:1 Бордо Метц 1:1 Реймс Реймс 0:0 Анже Ницца 2:0 Реймс
Реймс 2:1 Бур-Перонна Реймс 0:0 Ним Реймс 1:0 Монпелье Ланс 1:1 Реймс Ренн 0:1 Реймс Реймс 1:2 Дижон ПСЖ 0:2 Реймс Реймс 0:0 Монако Нант 1:0 Реймс Реймс 1:2 Нанси Реймс 2:0 Лилль Брест 1:0 Реймс Реймс 0:0 Страсбург Марсель 0:2 Реймс Реймс 3:1 Шеффилд Юнайтед Реймс 3:1 Дижон
Сент-Этьен Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Сент-Этьен 4:1 Ницца Ренн 2:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:0 Гент Сент-Этьен 0:0 Монпелье
Нант 2:3 Сент-Этьен Александрия 2:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:0 Монако Сент-Этьен 2:2 Амьен Сент-Этьен 1:1 Александрия Бордо 0:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:0 Лион Сент-Этьен 1:1 Вольфсбург Ним 0:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:1 Метц Анже 4:1 Сент-Этьен Гент 3:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 2:2 Тулуза Марсель 1:0 Сент-Этьен Лилль 3:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:1 Брест

Последние игры между собой

Реймс: победы: 0, ничьи: 4, поражения: 6
Сент-Этьен: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 0
Реймс 0:2 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 2:0 Реймс Лига 1 Реймс 1:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 3:0 Реймс Лига 1
Реймс 1:2 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 3:1 Реймс Лига 1 Реймс 2:2 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 4:0 Реймс Лига 1 Реймс 1:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 0:0 Реймс Лига 1
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 16 13 0 3 35 - 9 39
2. Марсель Заявка 16 9 4 3 22 - 18 31
3. Лилль Заявка 17 8 4 5 21 - 15 28
4. Ренн Заявка 16 8 3 5 22 - 17 27
5. Бордо Заявка 16 7 5 4 27 - 17 26
6. Лион Заявка 17 7 4 6 28 - 16 25
7. Сент-Этьен 0:1 Заявка 17 7 4 6 20 - 21 25
8. Монако Заявка 16 7 3 6 26 - 25 24
9. Реймс 1:0 Заявка 16 6 6 4 12 - 8 24
10. Анже Заявка 17 7 3 7 20 - 23 24
11. Монпелье Заявка 17 6 6 5 21 - 17 24
12. Нант Заявка 16 7 2 7 14 - 16 23
13. Ницца Заявка 17 7 2 8 25 - 27 23
14. Страсбург Заявка 17 6 3 8 20 - 23 21
15. Брест Заявка 17 5 6 6 21 - 20 21
16. Дижон Заявка 16 4 4 8 11 - 18 16
17. Амьен Заявка 16 4 4 8 19 - 31 16
18. Метц Заявка 17 3 6 8 14 - 25 15
19. Ним Заявка 16 2 6 8 12 - 28 12
20. Тулуза Заявка 17 3 3 11 19 - 35 12
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Auguste Delaune. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Реймс 1:0 Сент-Этьен
Реймс
30.2% (42)
Ничья
48.2% (67)
Сент-Этьен
21.6% (30)
1:1 Ничья
43.9% (61)
1:0 Реймс
16.5% (23)
1:2 Сент-Этьен
11.5% (16)
2:1 Реймс
10.8% (15)
0:1 Сент-Этьен
7.9% (11)
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