Франция: Лига 1 2019-2020
Реймс
1:0
Первый тайм: 43'
Стадион: Стад Огюст Делон
Сент-Этьен
8' Желтая карточкаФофана Уэсли
1:0
11' ГолУдин Реми
34' Желтая карточкаФокет Томас
32
Фокет
Томас
13
Камара
Ассан
18
Удин
Реми
24
Кафаро
Матьё
11
Диа
Булайе
26
Дебюши
Матьё
32
Фофана
Уэсли
24
Перрен
Лоик
14
Онора
Франк
20
Буанга
Денис
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Фокет ТомасЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Камара АссанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Удин РемиПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Кафаро МатьёПолузащитник
-
11 Диа БулайеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Думбия МуссаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Сук Юн-ЧжунНападающий
-
-
Главный тренер: David Guion
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Дебюши МатьёЗащитник
-
32 Фофана УэслиЗащитник
-
24 Перрен ЛоикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Онора ФранкПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Буанга ДенисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Мулен ЖессиВратарь
- Защитник
-
28 Юссуф ЗейдуПолузащитник
-
18 Норден АрноПолузащитник
-
21 Амума РоменПолузащитник
-
17 Аолу Жан-ЭдеПолузащитник
-
27 Берич РобертНападающий
-
Главный тренер: Пюэль Клод
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
8'
11'
1:0
34'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
1 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 2
-
0 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
51 Владение мячом, % 49
Предыдущие игры
Реймс Последние 20 матчей: +8 =7 -5Реймс 1:1 Бордо Метц 1:1 Реймс Реймс 0:0 Анже Ницца 2:0 Реймс
Сент-Этьен Последние 20 матчей: +6 =8 -6Сент-Этьен 4:1 Ницца Ренн 2:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:0 Гент Сент-Этьен 0:0 Монпелье
Нант 2:3 Сент-Этьен Александрия 2:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:0 Монако Сент-Этьен 2:2 Амьен Сент-Этьен 1:1 Александрия Бордо 0:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:0 Лион Сент-Этьен 1:1 Вольфсбург Ним 0:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:1 Метц Анже 4:1 Сент-Этьен Гент 3:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 2:2 Тулуза Марсель 1:0 Сент-Этьен Лилль 3:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:1 Брест
Последние игры между собой
Реймс: победы: 0, ничьи: 4, поражения: 6
Сент-Этьен: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|16
|13
|0
|3
|35 - 9
|39
|2.
|Марсель
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|22 - 18
|31
|3.
|Лилль
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|21 - 15
|28
|4.
|Ренн
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|22 - 17
|27
|5.
|Бордо
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|27 - 17
|26
|6.
|Лион
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|28 - 16
|25
|7.
|Сент-Этьен
|0:1 Заявка
|17
|7
|4
|6
|20 - 21
|25
|8.
|Монако
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|26 - 25
|24
|9.
|Реймс
|1:0 Заявка
|16
|6
|6
|4
|12 - 8
|24
|10.
|Анже
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|20 - 23
|24
|11.
|Монпелье
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|21 - 17
|24
|12.
|Нант
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|14 - 16
|23
|13.
|Ницца
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|25 - 27
|23
|14.
|Страсбург
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|20 - 23
|21
|15.
|Брест
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|21 - 20
|21
|16.
|Дижон
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|11 - 18
|16
|17.
|Амьен
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|19 - 31
|16
|18.
|Метц
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|14 - 25
|15
|19.
|Ним
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|12 - 28
|12
|20.
|Тулуза
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|19 - 35
|12
Реймс
30.2% (42)
Ничья
48.2% (67)
Сент-Этьен
21.6% (30)
1:1 Ничья
43.9% (61)
1:0 Реймс
16.5% (23)
1:2 Сент-Этьен
11.5% (16)
2:1 Реймс
10.8% (15)
0:1 Сент-Этьен
7.9% (11)
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