Франция: Лига 1 2019-2020

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  4. Лига 1 2019-2020
Ним
0:4
Конец матча

Стадион:
Лион
0'
5' Красная карточка
Валь Тео
0:1
16' Пенальти
Депай Мемфис
17' Желтая карточка
Какере Максанс
38' Желтая карточка
Пакье Гаэтан
40' Вторая желтая карточка
Пакье Гаэтан
50' Желтая карточка
Траоре Бертран
0:2
65' Гол
Депай Мемфис
0:3
71' Гол
Ауа Уссем
0:4
79' Гол
Андерсен Йоаким
90'+1
30
Бернардони
Поль
15
Пакье
Гаэтан
23
Бриансон
Антони
4
Pablo
Martinez1
26
Мигель
Флориан
19
Буаде
Лука
12
Фомба
Ламин
10
Ферхат
Зинедин
7
Филиппото
Ромен
18
Валь
Тео
20
Рипар
Рено
1
Лопеш
Антони
23
Тете
Кенни
3
Андерсен
Йоаким
5
Денайер
Джейсон
4
Рафаэль
да
Сильва
12
Мендес
Тьяго
25
Какере
Максанс
10
Траоре
Бертран
11
Депай
Мемфис
8
Ауа
Уссем
9
Дембеле
Мусса
I
Ним
4-4-2
Лион
4-2-3-1

Ход матча

5'
Валь Тео
 
16'
0:1
Депай Мемфис
17'
 
Какере Максанс
38'
Пакье Гаэтан
 
40'
Пакье Гаэтан
 
46'
 
Бар Мельвен
Рафаэль да Сильва
50'
 
Траоре Бертран
65'
0:2
Депай Мемфис
(Тете Кенни)
69'
 
Тусар Люка
Какере Максанс
71'
0:3
Ауа Уссем
(Депай Мемфис)
72'
Сент-Люс Тео
Буаде Лука
 
76'
 
Рен-Аделед Жефф
Депай Мемфис
79'
0:4
Андерсен Йоаким
(Тусар Люка)
80'
Lucas Valls
Мигель Флориан
 
87'
Antoine Valerio
Ферхат Зинедин
 

Статистика матча

  • 0 Голы 4
  • 2 Удары по воротам 6
  • 1 Удары в створ 9
  • 1 Угловые 5
  • 0 Офсайды 4
  • 10 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 2 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 35 Владение мячом, % 65

Предыдущие игры

Ним Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Бордо 6:0 Ним Ним 1:1 Метц Анже 1:0 Ним Страсбург 4:1 Ним
Ним 3:0 Ланс Реймс 0:0 Ним Ним 1:1 Амьен Лилль 2:2 Ним Ним 0:1 Сент-Этьен Монпелье 1:0 Ним Ним 1:0 Тулуза Дижон 0:0 Ним Ним 3:0 Брест Монако 2:2 Ним Ним 1:2 Ницца ПСЖ 3:0 Ним Ним 0:2 Дижон Ним 2:1 Тулуза Ним 2:2 Аяччо Ним 3:2 Родез
Лион Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Лион 0:1 Лилль Страсбург 1:2 Лион Зенит 2:0 Лион Лион 2:1 Ницца
Марсель 2:1 Лион Лион 3:1 Бенфика Тулуза 2:3 Лион Лион 2:0 Метц Бенфика 2:1 Лион Лион 0:0 Дижон Сент-Этьен 1:0 Лион РБ Лейпциг 0:2 Лион Лион 0:1 Нант Брест 2:2 Лион Лион 0:1 ПСЖ Лион 1:1 Зенит Амьен 2:2 Лион Лион 1:1 Бордо Монпелье 1:0 Лион Лион 6:0 Анже

Последние игры между собой

Ним: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 3
Лион: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 0
Ним 2:3 Лион Лига 1 Лион 2:0 Ним Лига 1 Ним 0:0 Лион Товарищеские матчи Лион 3:2 Ним Товарищеские матчи
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 15 12 0 3 32 - 8 36
2. Марсель Заявка 16 9 4 3 22 - 18 31
3. Лилль Заявка 17 8 4 5 21 - 15 28
4. Бордо Заявка 16 7 5 4 27 - 17 26
5. Сент-Этьен Заявка 16 7 4 5 20 - 20 25
6. Лион Заявка 17 7 4 6 28 - 16 25
7. Ренн Заявка 15 7 3 5 20 - 16 24
8. Анже Заявка 16 7 3 6 19 - 21 24
9. Монпелье Заявка 16 6 6 4 20 - 14 24
10. Нант Заявка 16 7 2 7 14 - 16 23
11. Монако Заявка 15 6 3 6 23 - 25 21
12. Реймс Заявка 15 5 6 4 11 - 8 21
13. Брест Заявка 17 5 6 6 21 - 20 21
14. Ницца Заявка 16 6 2 8 21 - 26 20
15. Страсбург Заявка 16 5 3 8 16 - 21 18
16. Амьен Заявка 15 4 4 7 19 - 28 16
17. Дижон Заявка 16 4 4 8 11 - 18 16
18. Метц Заявка 16 3 6 7 13 - 21 15
19. Тулуза Заявка 16 3 3 10 17 - 31 12
20. Ним Заявка 16 2 6 8 12 - 28 12
Новости матча
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Контроль мяча: Ним: 40%, Лион: 60%.
  • 47'
    Лион пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    46'
    Какере Максанс наказан за толчок Ферхат Зинедин
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • 46'
    Матч возобновлен
  • 45'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 45'
    Траоре Бертран имел все шансы забить, но Бернардони Поль сделал отличный сейв!
  • 45'
    Тете Кенни из команды Лион делает навес прямо в штрафную.
  • 45'
    Лион имеет хороший шанс забить.
  • 45'
    Лион пытается что-то создать.
  • 44'
    Мигель Флориан из команды Ним делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • Фол, нарушение
    44'
    Игрок команды Лион совершает фол
  • 44'
    Дембеле Мусса I из команды Лион сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
  • 44'
    Какере Максанс из команды Лион отправил кросс в штрафную...
  • Травма, повреждение
    43'
    Рафаэль да Сильва возвращается на поле.
  • 43'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    42'
    Ох, нехорошо это выглядит. Рафаэль да Сильва получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    42'
    Рафаэль да Сильва на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 42'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 41'
    Контроль мяча: Ним: 41%, Лион: 59%.
  • 40'
    Пакье Гаэтан получает вторую желтую карточку и теперь удалена
  • Фол, нарушение
    40'
    Безумный фол. Пакье Гаэтан грубо играет против соперника. Пострадал Рафаэль да Сильва
  • Фол, нарушение
    40'
    Рипар Рено из команды Ним играет слишком грубо. Траоре Бертран оказался на газоне.
  • Фол, нарушение
    39'
    Безумный фол. Траоре Бертран грубо играет против соперника. Пострадал Рипар Рено
  • Желтая карточка
    38'
    Пакье Гаэтан получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    38'
    Безумный фол. Пакье Гаэтан грубо играет против соперника. Пострадал Ауа Уссем
  • 38'
    Андерсен Йоаким выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 38'
    Ферхат Зинедин из команды Ним отправил кросс в штрафную...
  • 38'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 38'
    Денайер Джейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    38'
    Ферхат Зинедин из команды Ним подал угловой слева.
  • 37'
    Ферхат Зинедин из команды Ним делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 37'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 37'
    Тете Кенни из команды Лион направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 36'
    Контроль мяча: Ним: 39%, Лион: 61%.
  • 36'
    Удар от ворот произведет Ним
  • 36'
    Рафаэль да Сильва не смог попасть в створ ударом издали
  • Угловой
    36'
    Депай Мемфис из команды Лион разыграл угловой с левого угла.
  • 35'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 35'
    Лион пытается что-то создать.
  • 35'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 34'
    Удар от ворот произведет Ним
  • 34'
    Лион пытается что-то создать.
  • Угловой
    34'
    Депай Мемфис из команды Лион разыграл угловой с правого угла.
  • 33'
    Тете Кенни из команды Лион делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 32'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Офсайд
    31'
    Ауа Уссем из команды Лион в офсайде
  • 31'
    Депай Мемфис из команды Лион сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 30'
    Лион пытается что-то создать.
  • 30'
    Контроль мяча: Ним: 43%, Лион: 57%.
  • 30'
    Депай Мемфис из команды Лион направляет мяч в штрафную площадку, но Бернардони Поль выбегает и ловит мяч
  • 30'
    Мендес Тьяго из команды Лион сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 30'
    Лион пытается что-то создать.
  • 29'
    Лион начинает контратаку
  • 29'
    Ним пытается что-то создать.
  • 29'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 29'
    Лион контролирует мяч.
  • 28'
    Мигель Флориан из команды Ним сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 28'
    Траоре Бертран из команды Лион делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 28'
    Лион контролирует мяч.
  • 28'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 27'
    Лион контролирует мяч.
  • 27'
    Бриансон Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 27'
    Рафаэль да Сильва из команды Лион отправил кросс в штрафную...
  • 26'
    Лион пытается что-то создать.
  • 26'
    Контроль мяча: Ним: 44%, Лион: 56%.
  • 25'
    Удар от ворот произведет Лион
  • 25'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 25'
    Рафаэль да Сильва выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 25'
    Ферхат Зинедин из команды Ним отправил кросс в штрафную...
  • 24'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 24'
    Удар от ворот произведет Ним
  • 24'
    Отличная игра от Депай Мемфис из команды Лион. Она направляет мяч за линию обороны, но шанс в конце концов упущен
  • Фол, нарушение
    23'
    Рипар Рено из команды Ним играет слишком грубо. Траоре Бертран оказался на газоне.
  • 23'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 23'
    Матч возобновлен
  • 22'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 22'
    Удар от ворот произведет Ним
  • 21'
    Ауа Уссем из команды Лион делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 21'
    Удар от ворот произведет Ним
  • 21'
    Дембеле Мусса I прошляпила момент и попала только в штангу!
  • 21'
    Ауа Уссем разрезает оборону соперника отличным пасом
  • 20'
    Ферхат Зинедин нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 20'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 20'
    Контроль мяча: Ним: 44%, Лион: 56%.
  • 20'
    Ауа Уссем из команды Лион делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 19'
    Лион пытается что-то создать.
  • 19'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Офсайд
    18'
    Депай Мемфис из команды Лион в офсайде
  • 18'
    Траоре Бертран из команды Лион сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • Желтая карточка
    17'
    Какере Максанс совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • Фол, нарушение
    17'
    Безумный фол. Какере Максанс грубо играет против соперника. Пострадал Буаде Лука
  • 17'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Описание гола
    16'
    Г О О О О Л - Депай Мемфис из команды Лион забивает с точки!
  • 15'
    Контроль мяча: Ним: 48%, Лион: 52%.
  • Фол, нарушение
    15'
    ПЕНАЛЬТИ - Пабло Мартинес из команды Ним привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Траоре Бертран.
  • 14'
    Лион имеет хороший шанс забить.
  • 14'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 13'
    Лион пытается что-то создать.
  • 13'
    Денайер Джейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 13'
    Ферхат Зинедин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    12'
    Судья сигнализирует, что Мендес Тьяго из команды Лион поставил подножку. Пострадал Филиппото Ромен
  • 11'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 11'
    Хорошая попытка от Бриансон Антони, был неплохой удар, но вратарь спас
  • 11'
    Ферхат Зинедин из команды Ним нанесла штрафной удар, но мяч срикошетил прежде чем попасть в штрафную.
  • Фол, нарушение
    11'
    Мендес Тьяго из команды Лион играет слишком грубо. Фомба Ламин оказался на газоне.
  • 10'
    Удар от ворот произведет Ним
  • 10'
    Пространство открывается для Дембеле Мусса I, но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.
  • 10'
    Какере Максанс разрезает оборону соперника отличным пасом
  • 10'
    Лион имеет хороший шанс забить.
  • 10'
    Контроль мяча: Ним: 42%, Лион: 58%.
  • 9'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 9'
    Траоре Бертран из команды Лион делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 9'
    Лион пытается что-то создать.
  • 8'
    Лион контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    8'
    Судья сигнализирует, что Ауа Уссем из команды Лион поставил подножку. Пострадал Пакье Гаэтан
  • Фол, нарушение
    8'
    Рипар Рено из команды Ним толкнул локтем оппонента. Это Андерсен Йоаким заработал фол
  • 7'
    Игрок команды Лион подает за спину защитников, но вратарь играет на перехвате.
  • 7'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    6'
    Какере Максанс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 6'
    Контроль мяча: Ним: 64%, Лион: 36%.
  • 5'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 5'
    УДАЛЕНИЕ! - Валь Тео удален за серьёзный фол
  • Фол, нарушение
    5'
    Безумный фол. Валь Тео грубо играет против соперника. Пострадал Какере Максанс
  • Фол, нарушение
    4'
    Ауа Уссем наказан за толчок Бриансон Антони
  • Фол, нарушение
    4'
    Судья сигнализирует, что Буаде Лука из команды Ним поставил подножку. Пострадал Рафаэль да Сильва
  • 3'
    Валь Тео бьет со штрафного в створ, но Лопеш Антони держит все под контролем
  • Фол, нарушение
    2'
    Судья сигнализирует, что Денайер Джейсон из команды Лион поставил подножку. Пострадал Ферхат Зинедин
  • 2'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    1'
    Судья сигнализирует, что Фомба Ламин из команды Ним поставил подножку. Пострадал Какере Максанс
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Сегодня прохладно для игры в футбол.
  • 1'
    Ним начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade des Costieres. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Ним 0:4 Лион
Ним
0% (0)
Ничья
8.8% (13)
Лион
91.2% (134)
1:2 Лион
49.7% (73)
0:1 Лион
23.8% (35)
0:2 Лион
12.2% (18)
1:1 Ничья
7.5% (11)
1:3 Лион
2% (3)
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