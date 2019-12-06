Франция: Лига 1 2019-2020

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Матч возобновлен

45' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

45' Лион имеет хороший шанс забить.

44' Мигель Флориан из команды Ним делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

44' Игрок команды Лион совершает фол

43' Матч возобновлен

42' Ох, нехорошо это выглядит. Рафаэль да Сильва получил травму и медбригада забирает его с поля.

42' Рафаэль да Сильва на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

42' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' Пакье Гаэтан получает вторую желтую карточку и теперь удалена

38' Пакье Гаэтан получил желтую карточку от судьи

38' Андерсен Йоаким выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Денайер Джейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Тете Кенни из команды Лион направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

36' Удар от ворот произведет Ним

36' Рафаэль да Сильва не смог попасть в створ ударом издали

35' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Удар от ворот произведет Ним

33' Тете Кенни из команды Лион делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

32' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Бриансон Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Удар от ворот произведет Лион

25' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Рафаэль да Сильва выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Удар от ворот произведет Ним

24' Отличная игра от Депай Мемфис из команды Лион . Она направляет мяч за линию обороны, но шанс в конце концов упущен

23' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Матч возобновлен

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

22' Удар от ворот произведет Ним

21' Ауа Уссем из команды Лион делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

21' Удар от ворот произведет Ним

21' Ауа Уссем разрезает оборону соперника отличным пасом

20' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Какере Максанс совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

17' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Г О О О О Л - Депай Мемфис из команды Лион забивает с точки!

14' Лион имеет хороший шанс забить.

14' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Денайер Джейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Ферхат Зинедин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

11' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Хорошая попытка от Бриансон Антони , был неплохой удар, но вратарь спас

11' Ферхат Зинедин из команды Ним нанесла штрафной удар, но мяч срикошетил прежде чем попасть в штрафную.

10' Удар от ворот произведет Ним

10' Пространство открывается для Дембеле Мусса I , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

10' Какере Максанс разрезает оборону соперника отличным пасом

10' Лион имеет хороший шанс забить.

9' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Траоре Бертран из команды Лион делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

7' Игрок команды Лион подает за спину защитников, но вратарь играет на перехвате.

7' Матч возобновлен

6' Какере Максанс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

5' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

2' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.

1' Ним начинает с центра поля