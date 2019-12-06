Франция: Лига 1 2019-2020
Ним
0:4
Конец матча
Стадион: Дес Костьерес
Лион
5' Красная карточкаВаль Тео
0:1
16' ПенальтиДепай Мемфис
17' Желтая карточкаКакере Максанс
38' Желтая карточкаПакье Гаэтан
40' Вторая желтая карточкаПакье Гаэтан
50' Желтая карточкаТраоре Бертран
0:2
65' ГолДепай Мемфис
0:3
71' ГолАуа Уссем
0:4
79' ГолАндерсен Йоаким
15
Пакье
Гаэтан
19
Буаде
Лука
12
Фомба
Ламин
18
Валь
Тео
20
Рипар
Рено
23
Тете
Кенни
12
Мендес
Тьяго
11
Депай
Мемфис
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Пакье ГаэтанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Буаде ЛукаПолузащитник
-
12 Фомба ЛаминПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Валь ТеоНападающий
-
20 Рипар РеноНападающий
- Запасные игроки
-
16 Диас ЛукасВратарь
- Защитник
- Нападающий
-
27 Денкей АуэкеНападающий
- Нападающий
-
33 Lucas Valls
-
-
Главный тренер: Блакар Бернар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Тете КенниЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Мендес ТьягоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Депай МемфисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
31 Бар МельвенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Тусар ЛюкаПолузащитник
-
22 Лукас ЖанПолузащитник
-
Главный тренер: Гарсия Руди
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
5'
16'
0:1
17'
38'
40'
50'
65'
0:2
71'
0:3
79'
0:4
Статистика матча
-
0 Голы 4
-
2 Удары по воротам 6
-
1 Удары в створ 9
-
1 Угловые 5
-
0 Офсайды 4
-
10 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 2
-
2 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
35 Владение мячом, % 65
Предыдущие игры
Ним Последние 20 матчей: +5 =7 -8Бордо 6:0 Ним Ним 1:1 Метц Анже 1:0 Ним Страсбург 4:1 Ним
Лион Последние 20 матчей: +7 =5 -8Лион 0:1 Лилль Страсбург 1:2 Лион Зенит 2:0 Лион Лион 2:1 Ницца
Последние игры между собой
Ним: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 3
Лион: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|15
|12
|0
|3
|32 - 8
|36
|2.
|Марсель
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|22 - 18
|31
|3.
|Лилль
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|21 - 15
|28
|4.
|Бордо
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|27 - 17
|26
|5.
|Сент-Этьен
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|20 - 20
|25
|6.
|Лион
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|28 - 16
|25
|7.
|Ренн
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|20 - 16
|24
|8.
|Анже
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|19 - 21
|24
|9.
|Монпелье
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|20 - 14
|24
|10.
|Нант
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|14 - 16
|23
|11.
|Монако
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|23 - 25
|21
|12.
|Реймс
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|11 - 8
|21
|13.
|Брест
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|21 - 20
|21
|14.
|Ницца
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|21 - 26
|20
|15.
|Страсбург
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|16 - 21
|18
|16.
|Амьен
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|19 - 28
|16
|17.
|Дижон
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|11 - 18
|16
|18.
|Метц
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|13 - 21
|15
|19.
|Тулуза
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|17 - 31
|12
|20.
|Ним
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|12 - 28
|12
Ним
0% (0)
Ничья
8.8% (13)
Лион
91.2% (134)
1:2 Лион
49.7% (73)
0:1 Лион
23.8% (35)
0:2 Лион
12.2% (18)
1:1 Ничья
7.5% (11)
1:3 Лион
2% (3)
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