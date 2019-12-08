Франция: Лига 1 2019-2020

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Марсель
0:1
Перерыв

Стадион:
Бордо
0'
28' Желтая карточка
Амави Жордан
0:1
31' Гол
Адли Ясин
45' Желтая карточка
Чалета-Цар Дуе
45' Желтая карточка
Адли Ясин
30
Манданда
Стив
2
Сакаи
Хироки
15
Чалета-Цар
Дуе
3
Альваро
Гонсалес
18
Амави
Жордан
21
Ронжье
Валентин
4
Камара
Бубакар
8
Сансон
Морган
17
Сарр
Буна
28
Жермен
Валер
10
Пайе
Димитри
1
Костил
Бенуа
14
Йованович
Вукашин
6
Косельни
Лоран
3
Пабло
Кастро
20
Сабали
Юссуф
8
Чуамени
Орельен
5
Отавио
Пассос
23
Бенито
Лорис
19
Адли
Ясин
12
Де
Превиль
Николя
9
Майя
Джош
Марсель
4-3-3
Бордо
3-4-2-1

Ход матча

28'
Амави Жордан
 
31'
0:1
Адли Ясин
(Майя Джош)
45'
Чалета-Цар Дуе
 
45'
 
Адли Ясин

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 6
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 60 Владение мячом, % 40

Предыдущие игры

Марсель Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Анже 0:2 Марсель Марсель 2:1 Брест Тулуза 0:2 Марсель Марсель 2:1 Лион
Марсель 2:1 Лилль Монако 2:1 Марсель ПСЖ 4:0 Марсель Марсель 2:0 Страсбург Амьен 3:1 Марсель Марсель 1:1 Ренн Дижон 0:0 Марсель Марсель 1:1 Монпелье Монако 3:4 Марсель Марсель 1:0 Сент-Этьен Ницца 1:2 Марсель Нант 0:0 Марсель Марсель 0:2 Реймс Марсель 0:1 Наполи Ди Си Юнайтед 1:8 Марсель Сент-Этьен 1:2 Марсель
Бордо Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Бордо 6:0 Ним Реймс 1:1 Бордо Бордо 2:1 Монако Ницца 1:1 Бордо
Бордо 2:0 Нант Бордо 2:0 Дижон Лилль 3:0 Бордо Бордо 0:1 Сент-Этьен Тулуза 1:3 Бордо Бордо 0:1 ПСЖ Амьен 1:3 Бордо Бордо 2:2 Брест Бордо 2:0 Метц Лион 1:1 Бордо Дижон 0:2 Бордо Бордо 1:1 Монпелье Анже 3:1 Бордо Бордо 1:3 Дженоа Бордо 1:3 Галатасарай Монпелье 1:2 Бордо

Последние игры между собой

Марсель: победы: 7, ничьи: 9, поражения: 4
Бордо: победы: 4, ничьи: 9, поражения: 7
Марсель 2:1 Бордо Товарищеские матчи Бордо 2:0 Марсель Лига 1 Марсель 1:0 Бордо Лига 1 Марсель 1:0 Бордо Лига 1
Бордо 1:1 Марсель Лига 1 Бордо 1:1 Марсель Лига 1 Марсель 0:0 Бордо Лига 1 Марсель 0:0 Бордо Лига 1 Бордо 1:1 Марсель Лига 1 Бордо 1:0 Марсель Лига 1 Марсель 3:1 Бордо Лига 1 Бордо 1:1 Марсель Лига 1 Марсель 2:2 Бордо Лига 1 Марсель 1:0 Бордо Лига 1 Бордо 1:0 Марсель Лига 1 Бордо 2:1 Марсель Лига 1 Марсель 0:0 Бордо Лига 1 Марсель 2:1 Бордо Лига 1 Бордо 1:1 Марсель Лига 1 Марсель 3:1 Бордо Кубок лиги
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 16 13 0 3 35 - 9 39
2. Марсель 0:1 Заявка 17 9 4 4 22 - 19 31
3. Бордо 1:0 Заявка 17 8 5 4 28 - 17 29
4. Лилль Заявка 17 8 4 5 21 - 15 28
5. Ренн Заявка 16 8 3 5 22 - 17 27
6. Нант Заявка 17 8 2 7 15 - 16 26
7. Лион Заявка 17 7 4 6 28 - 16 25
8. Сент-Этьен Заявка 17 7 4 6 21 - 23 25
9. Монако Заявка 16 7 3 6 26 - 25 24
10. Реймс Заявка 16 6 6 4 14 - 9 24
11. Анже Заявка 17 7 3 7 20 - 23 24
12. Монпелье Заявка 17 6 6 5 21 - 17 24
13. Ницца Заявка 17 7 2 8 25 - 27 23
14. Страсбург Заявка 17 6 3 8 20 - 23 21
15. Брест Заявка 17 5 6 6 21 - 20 21
16. Амьен Заявка 16 4 4 8 19 - 31 16
17. Дижон Заявка 17 4 4 9 11 - 19 16
18. Метц Заявка 17 3 6 8 14 - 25 15
19. Ним Заявка 16 2 6 8 12 - 28 12
20. Тулуза Заявка 17 3 3 11 19 - 35 12
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Orange Velodrome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Марсель 0:1 Бордо
Марсель
84.4% (119)
Ничья
12.1% (17)
Бордо
3.5% (5)
2:1 Марсель
58.9% (83)
1:0 Марсель
14.2% (20)
1:1 Ничья
9.9% (14)
2:0 Марсель
8.5% (12)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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