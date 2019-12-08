Франция: Лига 1 2019-2020
28' Желтая карточкаАмави Жордан
0:1
31' ГолАдли Ясин
45' Желтая карточкаЧалета-Цар Дуе
45' Желтая карточкаАдли Ясин
18
Амави
Жордан
17
Сарр
Буна
28
Жермен
Валер
10
Пайе
Димитри
20
Сабали
Юссуф
23
Бенито
Лорис
19
Адли
Ясин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Амави ЖорданЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Сарр БунаНападающий
-
28 Жермен ВалерНападающий
-
10 Пайе ДимитриНападающий
- Запасные игроки
-
16 Пеле ЙоаннВратарь
-
32 Перрен ЛюкаЗащитник
- Полузащитник
-
36 Аке МарлиНападающий
-
27 Лопес МаксимНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Виллаш-Боаш Андре
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Сабали ЮссуфПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Бенито ЛорисПолузащитник
-
19 Адли ЯсинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Хван Ый-ЧжоПолузащитник
-
10 Калу СэмьюэлПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Соуза Паулу
Ход матча
28'
45'
45'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
1 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 0
-
3 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 6
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
60 Владение мячом, % 40
Предыдущие игры
Марсель Последние 20 матчей: +11 =4 -5Анже 0:2 Марсель Марсель 2:1 Брест Тулуза 0:2 Марсель Марсель 2:1 Лион
Марсель 2:1 Лилль Монако 2:1 Марсель ПСЖ 4:0 Марсель Марсель 2:0 Страсбург Амьен 3:1 Марсель Марсель 1:1 Ренн Дижон 0:0 Марсель Марсель 1:1 Монпелье Монако 3:4 Марсель Марсель 1:0 Сент-Этьен Ницца 1:2 Марсель Нант 0:0 Марсель Марсель 0:2 Реймс Марсель 0:1 Наполи Ди Си Юнайтед 1:8 Марсель Сент-Этьен 1:2 Марсель
Бордо Последние 20 матчей: +9 =5 -6Бордо 6:0 Ним Реймс 1:1 Бордо Бордо 2:1 Монако Ницца 1:1 Бордо
Последние игры между собой
Марсель: победы: 7, ничьи: 9, поражения: 4
Бордо: победы: 4, ничьи: 9, поражения: 7
Бордо 1:1 Марсель Лига 1 Бордо 1:1 Марсель Лига 1 Марсель 0:0 Бордо Лига 1 Марсель 0:0 Бордо Лига 1 Бордо 1:1 Марсель Лига 1 Бордо 1:0 Марсель Лига 1 Марсель 3:1 Бордо Лига 1 Бордо 1:1 Марсель Лига 1 Марсель 2:2 Бордо Лига 1 Марсель 1:0 Бордо Лига 1 Бордо 1:0 Марсель Лига 1 Бордо 2:1 Марсель Лига 1 Марсель 0:0 Бордо Лига 1 Марсель 2:1 Бордо Лига 1 Бордо 1:1 Марсель Лига 1 Марсель 3:1 Бордо Кубок лиги
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|16
|13
|0
|3
|35 - 9
|39
|2.
|Марсель
|0:1 Заявка
|17
|9
|4
|4
|22 - 19
|31
|3.
|Бордо
|1:0 Заявка
|17
|8
|5
|4
|28 - 17
|29
|4.
|Лилль
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|21 - 15
|28
|5.
|Ренн
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|22 - 17
|27
|6.
|Нант
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|15 - 16
|26
|7.
|Лион
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|28 - 16
|25
|8.
|Сент-Этьен
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|21 - 23
|25
|9.
|Монако
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|26 - 25
|24
|10.
|Реймс
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|14 - 9
|24
|11.
|Анже
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|20 - 23
|24
|12.
|Монпелье
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|21 - 17
|24
|13.
|Ницца
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|25 - 27
|23
|14.
|Страсбург
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|20 - 23
|21
|15.
|Брест
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|21 - 20
|21
|16.
|Амьен
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|19 - 31
|16
|17.
|Дижон
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|11 - 19
|16
|18.
|Метц
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|14 - 25
|15
|19.
|Ним
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|12 - 28
|12
|20.
|Тулуза
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|19 - 35
|12
Марсель
84.4% (119)
Ничья
12.1% (17)
Бордо
3.5% (5)
2:1 Марсель
58.9% (83)
1:0 Марсель
14.2% (20)
1:1 Ничья
9.9% (14)
2:0 Марсель
8.5% (12)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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