Франция: Лига 1 2019-2020

Первый тайм

49' Судья подбегает и показывает Адли Ясин из команды Бордо отложенную желтую карточку за фол.

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Соперник делает почти голевой пас, но Костил Бенуа из команды Бордо начеку и спасает ситуацию.

48' Сакаи Хироки выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Адли Ясин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

47' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Хорошо играет на выходе Костил Бенуа - мяч в ее руках

44' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Сабали Юссуф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Отавио Пассос предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

42' Пабло Кастро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Косельни Лоран выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Хорошие скиллы дриблинга показывает Пайе Димитри , обходя своих соперников

41' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Отличная игра от Адли Ясин из команды Бордо . Она направляет мяч за линию обороны, но шанс в конце концов упущен

39' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Хорошая попытка от Пайе Димитри , был неплохой удар, но вратарь спас

38' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Сарр Буна из команды Марсель делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

37' Удар от ворот произведет Бордо

36' Пайе Димитри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

35' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Г О О О О Л - Адли Ясин из команды Бордо переиграл вратаря дальним ударом!

31' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Матч возобновлен

28' Амави Жордан получил желтую карточку от судьи

27' Де Превиль Николя на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

25' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.

23' Матч возобновится спорным мячом

23' Ох, нехорошо это выглядит. Пабло Кастро получил травму и медбригада забирает его с поля.

23' Пабло Кастро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Пайе Димитри из команды Марсель пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

21' Плохо играет Йованович Вукашин - неудачный вынос, и мяч у соперниц

21' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Хорошо играет на выходе Костил Бенуа - мяч в ее руках

20' Отавио Пассос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Пайе Димитри навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

19' Йованович Вукашин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

19' Отавио Пассос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Удар от ворот произведет Бордо

16' Сарр Буна пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

16' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Хорошая попытка от Майя Джош , был неплохой удар, но вратарь спас

13' Де Превиль Николя навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

12' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

12' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Великолепное видение игры демонстрирует Пабло Кастро из команды Бордо , когда она останавливает многообещающую атаку перехватом.

9' Адли Ясин из команды Бордо делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

8' Жермен Валер из команды Марсель плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

8' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Бенито Лорис из команды Бордо пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

5' Удар от ворот произведет Бордо

5' Ронжье Валентин из команды Марсель не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

4' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

4' Хорошие скиллы дриблинга показывает Пайе Димитри , обходя своих соперников

2' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Удар от ворот произведет Бордо

2' Камара Бубакар не смог попасть в створ ударом издали

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Бордо начинает с центра поля