Голландия: Эредивизие 2019-2020
22
Пасвер
Ремко
30
Духи
Данило
21
Беро
Матуш
25
Фор
Наварон
20
Нуха
Дико
21
Марсман
Ник
19
Фер
Лерой
23
Кекджу
Оркун
- Основной состав
-
22 Пасвер РемкоВратарь
- Защитник
-
30 Духи ДанилоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Беро МатушПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Фор НаваронПолузащитник
-
20 Нуха ДикоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
40 Баязит БилалВратарь
-
32 Акташ ЭзгюрЗащитник
-
18 Гаек ТомашЗащитник
- Полузащитник
-
36 Вруг ПатрикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Joseph Oosting
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
21 Марсман НикВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Фер ЛеройПолузащитник
-
23 Кекджу ОркунПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Эвора ЭлберВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Тапия РенатоПолузащитник
-
18 Аюб ЯссинПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Ларссон СэмНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дик Адвокаат
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
59 Владение мячом, % 41
Предыдущие игры
Витесс Последние 20 матчей: +9 =4 -7Херенвен 3:2 Витесс Спарта Роттердам 2:0 Витесс Витесс 1:2 Гронинген Эммен 2:1 Витесс
Витесс 2:0 Де Графсхап Витесс 0:2 АДО Ден Хааг ВВВ-Венло 0:4 Витесс Витесс 2:1 Утрехт Ваалвейк 1:2 Витесс Витесс 4:2 Фортуна Ситтард ПСВ 5:0 Витесс Витесс 2:1 АЗ Алкмаар Хераклес 1:1 Витесс Витесс 3:0 ПЕК Зволле Виллем II 0:2 Витесс Витесс 2:2 Аякс Байер Л 1:1 Витесс Витесс 1:1 Сивасспор Дармштадт 0:1 Витесс Погонь Щецин 2:1 Витесс
Фейеноорд Последние 20 матчей: +9 =6 -5Фейеноорд 1:0 ПЕК Зволле Фейеноорд 2:2 Глазго Рейнджерс Гронинген 1:1 Фейеноорд Фейеноорд 3:2 Ваалвейк
Фейеноорд 1:1 Янг Бойз ВВВ-Венло 0:3 Фейеноорд Аякс 4:0 Фейеноорд Янг Бойз 2:0 Фейеноорд Фейеноорд 1:1 Хераклес Фортуна Ситтард 4:2 Фейеноорд Фейеноорд 2:0 Порту Фейеноорд 5:1 Твенте Фейеноорд 0:3 АЗ Алкмаар Эммен 3:3 Фейеноорд Глазго Рейнджерс 1:0 Фейеноорд Фейеноорд 3:2 АДО Ден Хааг Виллем II 0:1 Фейеноорд Хапоэль Беэр-Шева 0:3 Фейеноорд Фейеноорд 3:0 Хапоэль Беэр-Шева Фейеноорд 1:1 Утрехт
Последние игры между собой
Витесс: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Фейеноорд: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Фейеноорд 1:1 Витесс Суперкубок Витесс 0:2 Фейеноорд Эредивизие Витесс 2:0 Фейеноорд Кубок Фейеноорд 3:1 Витесс Эредивизие Витесс 0:2 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 2:0 Витесс Эредивизие Фейеноорд 1:4 Витесс Эредивизие Витесс 0:0 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 1:1 Витесс Эредивизие Витесс 1:2 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 2:0 Витесс Эредивизие Витесс 1:0 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 3:1 Витесс Эредивизие Витесс 0:4 Фейеноорд Эредивизие Витесс 1:1 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 4:0 Витесс Эредивизие
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|16
|13
|2
|1
|52 - 14
|41
|2.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|16
|12
|2
|2
|38 - 8
|38
|3.
|ПСВ
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|37 - 19
|31
|4.
|Виллем II
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|25 - 21
|29
|5.
|Фейеноорд
|0:0 Заявка
|16
|6
|7
|3
|27 - 25
|25
|6.
|Хераклес
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|29 - 22
|24
|7.
|Херенвен
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|24 - 18
|24
|8.
|Витесс
|0:0 Заявка
|16
|7
|3
|6
|26 - 24
|24
|9.
|Утрехт
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|28 - 22
|23
|10.
|Гронинген
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|18 - 16
|21
|11.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|24 - 28
|19
|12.
|Твенте
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|26 - 31
|19
|13.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|16
|5
|0
|11
|16 - 39
|15
|14.
|Эммен
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|18 - 32
|15
|15.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|20 - 40
|15
|16.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|16
|4
|1
|11
|22 - 37
|13
|17.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|17 - 30
|12
|18.
|Ваалвейк
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|16 - 37
|8
Загрузка...