Голландия: Эредивизие 2019-2020

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  4. Эредивизие 2019-2020
Витесс
0:0
Первый тайм: 12'

Стадион:
Фейеноорд
0' 12'
22
Пасвер
Ремко
2
Леливелд
Юлиан
30
Духи
Данило
3
Обиспо
Армандо
5
Кларк
Макс
21
Беро
Матуш
10
Базур
Рихедли
25
Фор
Наварон
20
Нуха
Дико
9
Матавж
Тим
11
Линссен
Брайан
21
Марсман
Ник
38
Гертрейда
Лютсхарел
33
Боттегин
Эрик
4
Сенеси
Маркос
15
Маласиа
Тирелл
28
Тоорнстра
Йенс
19
Фер
Лерой
23
Кекджу
Оркун
10
Бергёйс
Стивен
9
Йоргенсен
Николай
17
Синистерра
Луис
Витесс
4-3-3
Фейеноорд
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 59 Владение мячом, % 41

Предыдущие игры

Витесс Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Херенвен 3:2 Витесс Спарта Роттердам 2:0 Витесс Витесс 1:2 Гронинген Эммен 2:1 Витесс
Витесс 2:0 Де Графсхап Витесс 0:2 АДО Ден Хааг ВВВ-Венло 0:4 Витесс Витесс 2:1 Утрехт Ваалвейк 1:2 Витесс Витесс 4:2 Фортуна Ситтард ПСВ 5:0 Витесс Витесс 2:1 АЗ Алкмаар Хераклес 1:1 Витесс Витесс 3:0 ПЕК Зволле Виллем II 0:2 Витесс Витесс 2:2 Аякс Байер Л 1:1 Витесс Витесс 1:1 Сивасспор Дармштадт 0:1 Витесс Погонь Щецин 2:1 Витесс
Фейеноорд Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Фейеноорд 1:0 ПЕК Зволле Фейеноорд 2:2 Глазго Рейнджерс Гронинген 1:1 Фейеноорд Фейеноорд 3:2 Ваалвейк
Фейеноорд 1:1 Янг Бойз ВВВ-Венло 0:3 Фейеноорд Аякс 4:0 Фейеноорд Янг Бойз 2:0 Фейеноорд Фейеноорд 1:1 Хераклес Фортуна Ситтард 4:2 Фейеноорд Фейеноорд 2:0 Порту Фейеноорд 5:1 Твенте Фейеноорд 0:3 АЗ Алкмаар Эммен 3:3 Фейеноорд Глазго Рейнджерс 1:0 Фейеноорд Фейеноорд 3:2 АДО Ден Хааг Виллем II 0:1 Фейеноорд Хапоэль Беэр-Шева 0:3 Фейеноорд Фейеноорд 3:0 Хапоэль Беэр-Шева Фейеноорд 1:1 Утрехт

Последние игры между собой

Витесс: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Фейеноорд: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Витесс 1:1 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 2:1 Витесс Эредивизие Витесс 3:1 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 1:0 Витесс Эредивизие
Фейеноорд 1:1 Витесс Суперкубок Витесс 0:2 Фейеноорд Эредивизие Витесс 2:0 Фейеноорд Кубок Фейеноорд 3:1 Витесс Эредивизие Витесс 0:2 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 2:0 Витесс Эредивизие Фейеноорд 1:4 Витесс Эредивизие Витесс 0:0 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 1:1 Витесс Эредивизие Витесс 1:2 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 2:0 Витесс Эредивизие Витесс 1:0 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 3:1 Витесс Эредивизие Витесс 0:4 Фейеноорд Эредивизие Витесс 1:1 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 4:0 Витесс Эредивизие
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 16 13 2 1 52 - 14 41
2. АЗ Алкмаар Заявка 16 12 2 2 38 - 8 38
3. ПСВ Заявка 16 9 4 3 37 - 19 31
4. Виллем II Заявка 16 9 2 5 25 - 21 29
5. Фейеноорд 0:0 Заявка 16 6 7 3 27 - 25 25
6. Хераклес Заявка 15 7 3 5 29 - 22 24
7. Херенвен Заявка 15 6 6 3 24 - 18 24
8. Витесс 0:0 Заявка 16 7 3 6 26 - 24 24
9. Утрехт Заявка 15 7 2 6 28 - 22 23
10. Гронинген Заявка 15 6 3 6 18 - 16 21
11. Спарта Роттердам Заявка 15 5 4 6 24 - 28 19
12. Твенте Заявка 16 5 4 7 26 - 31 19
13. ВВВ-Венло Заявка 16 5 0 11 16 - 39 15
14. Эммен Заявка 16 4 3 9 18 - 32 15
15. Фортуна Ситтард Заявка 16 4 3 9 20 - 40 15
16. ПЕК Зволле Заявка 16 4 1 11 22 - 37 13
17. АДО Ден Хааг Заявка 16 3 3 10 17 - 30 12
18. Ваалвейк Заявка 15 2 2 11 16 - 37 8
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gelredome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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