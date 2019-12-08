Голландия: Эредивизие 2019-2020
Гронинген
0:0
Второй тайм: 57'
Стадион: Hitachi Capital Mobility Stadion
Утрехт
17
Итакура
Ко
11
Асоро
Йоэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Итакура КоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Асоро ЙоэльНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Хукстра ЯнВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Абсалем АмирЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 Шрек СэмПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бёйс Данни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
16 Пас МартенВратарь
-
17 Клейбер ШонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
32 Черны ВацлавНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Штридер РикоПолузащитник
- Нападающий
-
21 Абасс ИссаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ван дер Бром Джон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 1
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
44 Владение мячом, % 56
Предыдущие игры
Гронинген Последние 20 матчей: +9 =5 -6Фортуна Ситтард 1:0 Гронинген Гронинген 1:1 Фейеноорд Алмере Сити 2:2 Гронинген Витесс 1:2 Гронинген
Гронинген 2:0 Виллем II Харкемас Бойс 1:2 Гронинген Херенвен 1:1 Гронинген Гронинген 2:0 Спарта Роттердам Гронинген 1:1 Эйсселмервогелс Гронинген 3:0 Ваалвейк Аякс 2:0 Гронинген ПСВ 3:1 Гронинген Гронинген 2:0 ПЕК Зволле ВВВ-Венло 2:1 Гронинген Гронинген 1:2 Хераклес АЗ Алкмаар 0:0 Гронинген Гронинген 1:3 Твенте Эммен 0:1 Гронинген Гронинген 3:0 Эйндховен Ганновер 96 0:1 Гронинген
Утрехт Последние 20 матчей: +10 =3 -7Утрехт 0:1 Ваалвейк Утрехт 0:3 АЗ Алкмаар Аякс 4:0 Утрехт Утрехт 6:0 Фортуна Ситтард
Эксельсиор 31 1:4 Утрехт Спарта Роттердам 1:2 Утрехт Утрехт 3:0 ПСВ Витесс 2:1 Утрехт Утрехт 2:0 Виллем II Херенвен 1:1 Утрехт Утрехт 3:1 Эммен Твенте 3:1 Утрехт Утрехт 1:2 ВВВ-Венло Фейеноорд 1:1 Утрехт Утрехт 3:1 ПЕК Зволле АДО Ден Хааг 2:4 Утрехт Зриньски 2:1 Утрехт Утрехт 1:1 Зриньски Утрехт 1:0 Фортуна Меппен 0:0 Утрехт
Последние игры между собой
Гронинген: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Утрехт: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Гронинген 2:3 Утрехт Эредивизие Утрехт 1:0 Гронинген Кубок Утрехт 1:5 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:4 Утрехт Эредивизие Утрехт 5:3 Гронинген Кубок Утрехт 2:0 Гронинген Эредивизие Гронинген 2:2 Утрехт Эредивизие Утрехт 1:0 Гронинген Эредивизие Утрехт 1:0 Гронинген Эредивизие Гронинген 2:0 Утрехт Эредивизие Гронинген 0:2 Утрехт Эредивизие Утрехт 1:0 Гронинген Эредивизие Утрехт 3:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:0 Утрехт Эредивизие Утрехт 1:0 Гронинген Эредивизие Утрехт 3:2 Гронинген Кубок
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|16
|13
|2
|1
|52 - 14
|41
|2.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|16
|12
|2
|2
|38 - 8
|38
|3.
|ПСВ
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|37 - 19
|31
|4.
|Виллем II
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|25 - 21
|29
|5.
|Херенвен
|1:0 Заявка
|16
|7
|6
|3
|25 - 18
|27
|6.
|Фейеноорд
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|27 - 25
|25
|7.
|Хераклес
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|29 - 22
|24
|8.
|Утрехт
|0:0 Заявка
|16
|7
|3
|6
|28 - 22
|24
|9.
|Витесс
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|26 - 24
|24
|10.
|Гронинген
|0:0 Заявка
|16
|6
|4
|6
|18 - 16
|22
|11.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|24 - 28
|19
|12.
|Твенте
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|26 - 31
|19
|13.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|16
|5
|0
|11
|16 - 39
|15
|14.
|Эммен
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|18 - 32
|15
|15.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|20 - 40
|15
|16.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|16
|4
|1
|11
|22 - 37
|13
|17.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|17 - 30
|12
|18.
|Ваалвейк
|0:1 Заявка
|16
|2
|2
|12
|16 - 38
|8
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