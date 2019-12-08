Голландия: Эредивизие 2019-2020

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  4. Эредивизие 2019-2020
Гронинген
0:0
Второй тайм: 57'

Стадион:
Утрехт
0' 57'
1
Падт
Серджио
42
Зеефейк
Дейовайзио
5
Мемишевич
Самир
17
Итакура
Ко
21
Вормердам
Дьянго
23
Хрустиц
Айдин
6
Матусива
Азор
18
Эль-Мессауди
Ахмед
10
Лундквист
Рамон-Паскаль
11
Асоро
Йоэль
9
Сирхейс
Кай
16
Пас
Мартен
17
Клейбер
Шон
14
Янссен
Виллем
3
Хоогма
Джастин
2
Ван
дер
Марел
Марк
8
Ван
Оверем
Йорис
6
Махер
Адам
II
10
Густафссон
Симон
7
Керк
Гирано
22
Ван
де
Стрек
Сандер
32
Черны
Вацлав
Гронинген
4-4-2
Утрехт
4-3-3

Ход матча

46'
Гудмундссон Габриэль
Эль-Мессауди Ахмед
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 44 Владение мячом, % 56

Предыдущие игры

Гронинген Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Фортуна Ситтард 1:0 Гронинген Гронинген 1:1 Фейеноорд Алмере Сити 2:2 Гронинген Витесс 1:2 Гронинген
Гронинген 2:0 Виллем II Харкемас Бойс 1:2 Гронинген Херенвен 1:1 Гронинген Гронинген 2:0 Спарта Роттердам Гронинген 1:1 Эйсселмервогелс Гронинген 3:0 Ваалвейк Аякс 2:0 Гронинген ПСВ 3:1 Гронинген Гронинген 2:0 ПЕК Зволле ВВВ-Венло 2:1 Гронинген Гронинген 1:2 Хераклес АЗ Алкмаар 0:0 Гронинген Гронинген 1:3 Твенте Эммен 0:1 Гронинген Гронинген 3:0 Эйндховен Ганновер 96 0:1 Гронинген
Утрехт Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Утрехт 0:1 Ваалвейк Утрехт 0:3 АЗ Алкмаар Аякс 4:0 Утрехт Утрехт 6:0 Фортуна Ситтард
Эксельсиор 31 1:4 Утрехт Спарта Роттердам 1:2 Утрехт Утрехт 3:0 ПСВ Витесс 2:1 Утрехт Утрехт 2:0 Виллем II Херенвен 1:1 Утрехт Утрехт 3:1 Эммен Твенте 3:1 Утрехт Утрехт 1:2 ВВВ-Венло Фейеноорд 1:1 Утрехт Утрехт 3:1 ПЕК Зволле АДО Ден Хааг 2:4 Утрехт Зриньски 2:1 Утрехт Утрехт 1:1 Зриньски Утрехт 1:0 Фортуна Меппен 0:0 Утрехт

Последние игры между собой

Гронинген: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Утрехт: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Утрехт 0:0 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:1 Утрехт Эредивизие Утрехт 1:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 2:1 Утрехт Эредивизие
Гронинген 2:3 Утрехт Эредивизие Утрехт 1:0 Гронинген Кубок Утрехт 1:5 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:4 Утрехт Эредивизие Утрехт 5:3 Гронинген Кубок Утрехт 2:0 Гронинген Эредивизие Гронинген 2:2 Утрехт Эредивизие Утрехт 1:0 Гронинген Эредивизие Утрехт 1:0 Гронинген Эредивизие Гронинген 2:0 Утрехт Эредивизие Гронинген 0:2 Утрехт Эредивизие Утрехт 1:0 Гронинген Эредивизие Утрехт 3:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:0 Утрехт Эредивизие Утрехт 1:0 Гронинген Эредивизие Утрехт 3:2 Гронинген Кубок
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 16 13 2 1 52 - 14 41
2. АЗ Алкмаар Заявка 16 12 2 2 38 - 8 38
3. ПСВ Заявка 16 9 4 3 37 - 19 31
4. Виллем II Заявка 16 9 2 5 25 - 21 29
5. Херенвен 1:0 Заявка 16 7 6 3 25 - 18 27
6. Фейеноорд Заявка 16 6 7 3 27 - 25 25
7. Хераклес Заявка 15 7 3 5 29 - 22 24
8. Утрехт 0:0 Заявка 16 7 3 6 28 - 22 24
9. Витесс Заявка 16 7 3 6 26 - 24 24
10. Гронинген 0:0 Заявка 16 6 4 6 18 - 16 22
11. Спарта Роттердам Заявка 15 5 4 6 24 - 28 19
12. Твенте Заявка 16 5 4 7 26 - 31 19
13. ВВВ-Венло Заявка 16 5 0 11 16 - 39 15
14. Эммен Заявка 16 4 3 9 18 - 32 15
15. Фортуна Ситтард Заявка 16 4 3 9 20 - 40 15
16. ПЕК Зволле Заявка 16 4 1 11 22 - 37 13
17. АДО Ден Хааг Заявка 16 3 3 10 17 - 30 12
18. Ваалвейк 0:1 Заявка 16 2 2 12 16 - 38 8
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Hitachi Capital Mobility Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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