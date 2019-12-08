Голландия: Эредивизие 2019-2020

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  4. Эредивизие 2019-2020
Спарта Роттердам
0:0
Первый тайм: 34'

Стадион:
Хераклес
0'
23' Желтая карточка
Матей Юрген
25' Желтая карточка
Киомурцоглу Орестис
34'
1
Харуш
Ариэль
2
Абелс
Дирк
3
Вриндс
Барт
4
Матей
Юрген
5
Файе
Лассана
6
Оассар
Адиль
7
Харрауи
Абдау
8
Райхи
Мохаммед
10
Сметс
Бриан
9
Ахе
Рагнар
11
Дервишоглу
Халил
1
Бласвих
Янис
2
Брейкерс
Тим
4
Проппер
Робин
13
Кнустер
Матс
3
Циборра
Леннарт
22
Киомурцоглу
Орестис
14
Mo
Osman3
52
Меркель
Александр
10
Жуниор
Мауро
9
Дессерс
Сириль
24
Соуза
Дабни
Спарта Роттердам
4-1-2-1-2
Хераклес
4-3-3

Ход матча

23'
Матей Юрген
 
25'
 
Киомурцоглу Орестис

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 4
  • 0 Офсайды 3
  • 6 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 45 Владение мячом, % 55

Предыдущие игры

Спарта Роттердам Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Виллем II 4:0 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 2:0 Витесс Херенвен 2:1 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 2:2 ПСВ
Спарта Роттердам 1:0 Волендам Спарта Роттердам 1:2 Утрехт Гронинген 2:0 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 2:1 Твенте Фортуна Ситтард 0:0 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 4:0 Ваалвейк АЗ Алкмаар 5:1 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 1:4 Аякс ПЕК Зволле 2:2 Спарта Роттердам АДО Ден Хааг 1:2 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 4:1 ВВВ-Венло Фейеноорд 2:2 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 3:0 Ден Босх Спарта Роттердам 3:0 НАК Бреда Виллем II 0:3 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 1:2 Маккаби Тель-Авив
Хераклес Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Хераклес 4:0 АДО Ден Хааг Аякс 4:1 Хераклес Хераклес 6:1 ВВВ-Венло Ваалвейк 2:0 Хераклес
Хераклес 4:3 Ваалвейк Хераклес 4:0 ПЕК Зволле Фейеноорд 1:1 Хераклес Хераклес 2:0 Эммен АЗ Алкмаар 2:0 Хераклес Твенте 2:3 Хераклес Хераклес 4:1 Виллем II Гронинген 1:2 Хераклес Хераклес 3:0 Харденберг Хераклес 1:1 Витесс Хераклес 0:2 ПСВ Фортуна Ситтард 1:1 Хераклес Хераклес 0:4 Херенвен Байер Л 3:4 Хераклес Хераклес 5:0 Хелмонд Спорт Хераклес 2:0 Астерас

Последние игры между собой

Спарта Роттердам: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 5
Хераклес: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 3
Спарта Роттердам 2:5 Хераклес Эредивизие Хераклес 3:2 Спарта Роттердам Эредивизие Спарта Роттердам 3:1 Хераклес Эредивизие Хераклес 0:3 Спарта Роттердам Кубок
Хераклес 2:2 Спарта Роттердам Эредивизие Хераклес 2:0 Спарта Роттердам Кубок Спарта Роттердам 1:1 Хераклес Эредивизие Хераклес 1:1 Спарта Роттердам Эредивизие Спарта Роттердам 1:0 Хераклес Премьер-лига Хераклес 2:1 Спарта Роттердам Премьер-лига Хераклес 2:0 Спарта Роттердам Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 16 13 2 1 52 - 14 41
2. АЗ Алкмаар Заявка 16 12 2 2 38 - 8 38
3. ПСВ Заявка 16 9 4 3 37 - 19 31
4. Виллем II Заявка 16 9 2 5 25 - 21 29
5. Херенвен Заявка 16 7 6 3 27 - 19 27
6. Утрехт Заявка 16 8 2 6 29 - 22 26
7. Хераклес 0:0 Заявка 16 7 4 5 29 - 22 25
8. Фейеноорд Заявка 16 6 7 3 27 - 25 25
9. Витесс Заявка 16 7 3 6 26 - 24 24
10. Гронинген Заявка 16 6 3 7 18 - 17 21
11. Спарта Роттердам 0:0 Заявка 16 5 5 6 24 - 28 20
12. Твенте Заявка 16 5 4 7 26 - 31 19
13. ВВВ-Венло Заявка 16 5 0 11 16 - 39 15
14. Эммен Заявка 16 4 3 9 18 - 32 15
15. Фортуна Ситтард Заявка 16 4 3 9 20 - 40 15
16. ПЕК Зволле Заявка 16 4 1 11 22 - 37 13
17. АДО Ден Хааг Заявка 16 3 3 10 17 - 30 12
18. Ваалвейк Заявка 16 2 2 12 17 - 40 8
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sparta Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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