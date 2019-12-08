Голландия: Эредивизие 2019-2020
Спарта Роттердам
0:0
Первый тайм: 34'
Стадион: Спарта
Хераклес
23' Желтая карточкаМатей Юрген
25' Желтая карточкаКиомурцоглу Орестис
10
Сметс
Бриан
13
Кнустер
Матс
14
Mo
Osman3
10
Жуниор
Мауро
24
Соуза
Дабни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Сметс БрианПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Фабри МайклВратарь
-
20 Кореманс ТимВратарь
- Защитник
-
12 Карами ХалидЗащитник
-
14 Дуарте ЛаросПолузащитник
-
15 Дуарте ДеройПолузащитник
-
16 Риго ДантеПолузащитник
-
13 Пиру ЙоэлНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фрэзер Хенк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Кнустер МатсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Mo Osman3Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Жуниор МауроНападающий
- Нападающий
-
24 Соуза ДабниНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Букер КунВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Сзоке АдрианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Конингс ДжойНападающий
-
Главный тренер: Вормут Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
23'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 1
-
2 Угловые 4
-
0 Офсайды 3
-
6 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
45 Владение мячом, % 55
Предыдущие игры
Спарта Роттердам Последние 20 матчей: +9 =4 -7Виллем II 4:0 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 2:0 Витесс Херенвен 2:1 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 2:2 ПСВ
Спарта Роттердам 1:0 Волендам Спарта Роттердам 1:2 Утрехт Гронинген 2:0 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 2:1 Твенте Фортуна Ситтард 0:0 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 4:0 Ваалвейк АЗ Алкмаар 5:1 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 1:4 Аякс ПЕК Зволле 2:2 Спарта Роттердам АДО Ден Хааг 1:2 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 4:1 ВВВ-Венло Фейеноорд 2:2 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 3:0 Ден Босх Спарта Роттердам 3:0 НАК Бреда Виллем II 0:3 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 1:2 Маккаби Тель-Авив
Хераклес Последние 20 матчей: +12 =3 -5Хераклес 4:0 АДО Ден Хааг Аякс 4:1 Хераклес Хераклес 6:1 ВВВ-Венло Ваалвейк 2:0 Хераклес
Хераклес 4:3 Ваалвейк Хераклес 4:0 ПЕК Зволле Фейеноорд 1:1 Хераклес Хераклес 2:0 Эммен АЗ Алкмаар 2:0 Хераклес Твенте 2:3 Хераклес Хераклес 4:1 Виллем II Гронинген 1:2 Хераклес Хераклес 3:0 Харденберг Хераклес 1:1 Витесс Хераклес 0:2 ПСВ Фортуна Ситтард 1:1 Хераклес Хераклес 0:4 Херенвен Байер Л 3:4 Хераклес Хераклес 5:0 Хелмонд Спорт Хераклес 2:0 Астерас
Последние игры между собой
Спарта Роттердам: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 5
Хераклес: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 3
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|16
|13
|2
|1
|52 - 14
|41
|2.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|16
|12
|2
|2
|38 - 8
|38
|3.
|ПСВ
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|37 - 19
|31
|4.
|Виллем II
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|25 - 21
|29
|5.
|Херенвен
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|27 - 19
|27
|6.
|Утрехт
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|29 - 22
|26
|7.
|Хераклес
|0:0 Заявка
|16
|7
|4
|5
|29 - 22
|25
|8.
|Фейеноорд
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|27 - 25
|25
|9.
|Витесс
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|26 - 24
|24
|10.
|Гронинген
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|18 - 17
|21
|11.
|Спарта Роттердам
|0:0 Заявка
|16
|5
|5
|6
|24 - 28
|20
|12.
|Твенте
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|26 - 31
|19
|13.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|16
|5
|0
|11
|16 - 39
|15
|14.
|Эммен
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|18 - 32
|15
|15.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|20 - 40
|15
|16.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|16
|4
|1
|11
|22 - 37
|13
|17.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|17 - 30
|12
|18.
|Ваалвейк
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|17 - 40
|8
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