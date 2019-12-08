Испания: Ла Лига 2019-2020

Первый тайм

24' Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Удар от ворот произведет Леганес

23' Авазьем Чидозье выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Тарин Родриго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Сильва Хонатан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

20' Араухо Нестор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Йокушлу Окай предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

20' Оскар Родригес наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

19' Айду Джозеф ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

19' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Удар от ворот произведет Сельта

18' Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Олаза Лукас из команды Сельта пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

17' Авазьем Чидозье предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

15' Г О О О О Л Оскар Родригес закручивает штрафной в сетку! Великолепно

15' Матч возобновлен

15' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

13' Авазьем Чидозье выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Прекрасная голевая возможность! Авазьем Чидозье бьет головой, но попадает только в перекладину!

11' Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Авазьем Чидозье выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Сильва Хонатан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

7' Сильва Хонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Матч возобновлен

5' Ох, нехорошо это выглядит. Ресио Хосе получил травму и медбригада забирает его с поля.

5' Ресио Хосе совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

4' Ресио Хосе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

4' Шейх Пап на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

4' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

3' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Айду Джозеф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Удар от ворот произведет Сельта

2' Ресио Хосе не смог попасть в створ ударом издали

2' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Леганес начинает с центра поля