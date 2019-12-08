Испания: Ла Лига 2019-2020
5' Желтая карточкаРесио Хосе
1:0
15' ГолОскар Родригес
21
Перес
Рубен
13
Рубен
Бланко
18
Айду
Джозеф
15
Олаза
Лукас
24
Шейх
Пап
22
Санти
Мина
10
Аспас
Яго
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Перес РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Сориано ХуанВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Арнаис ХосеПолузащитник
-
17 Эрасо ХавиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Агирре Хавьер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
13 Рубен БланкоВратарь
- Защитник
-
18 Айду ДжозефЗащитник
- Защитник
-
15 Олаза ЛукасЗащитник
-
24 Шейх ПапПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Санти МинаНападающий
-
10 Аспас ЯгоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Браис МендесПолузащитник
-
11 Систо ПионеПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гарсия Оскар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
5'
15'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 0
-
2 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 2
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
48 Владение мячом, % 52
Предыдущие игры
Леганес Последние 20 матчей: +5 =3 -12Севилья 1:0 Леганес Леганес 1:2 Барселона Реал Сосьедад 1:1 Леганес Леганес 1:2 Эйбар
Реал Мадрид 5:0 Леганес Леганес 1:0 Мальорка Хетафе 2:0 Леганес Леганес 1:2 Леванте Гранада 1:0 Леганес Леганес 1:1 Атлетик Б Валенсия 1:1 Леганес Леганес 0:3 Вильярреал Алькоркон 0:0 Леганес Бетис 2:1 Леганес Леганес 0:1 Атлетико М Леганес 0:1 Осасуна Леганес 3:1 Альбасете Амьен 0:1 Леганес Алькоркон 0:3 Леганес Иттихад Танжер 0:2 Леганес
Сельта Последние 20 матчей: +5 =5 -10Сельта 0:0 Вальядолид Вильярреал 1:3 Сельта Барселона 4:1 Сельта Сельта 0:1 Хетафе
Бетис 2:1 Сельта Сельта 0:1 Реал Сосьедад Алавес 2:0 Сельта Сельта 1:0 Атлетик Б Эйбар 2:0 Сельта Сельта 1:1 Эспаньол Атлетико М 0:0 Сельта Сельта 0:2 Гранада Сельта 1:1 Фамаликан Севилья 1:1 Сельта Сельта 1:0 Валенсия Сельта 1:3 Реал Мадрид Сельта 1:2 Лацио Сельта 0:1 Тенерифе Унион Берлин 0:3 Сельта Сельта 1:0 Лилль
Последние игры между собой
Леганес: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
Сельта: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|41 - 18
|34
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|32 - 11
|34
|3.
|Севилья
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|19 - 14
|30
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|26 - 18
|27
|5.
|Хетафе
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|24 - 16
|27
|6.
|Атлетик Б
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|19 - 12
|26
|7.
|Валенсия
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|26 - 23
|26
|8.
|Атлетико М
|Заявка
|16
|6
|8
|2
|16 - 10
|26
|9.
|Гранада
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|23 - 20
|24
|10.
|Осасуна
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|21 - 17
|22
|11.
|Бетис
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|22 - 27
|22
|12.
|Леванте
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|20 - 25
|20
|13.
|Вильярреал
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|28 - 24
|19
|14.
|Вальядолид
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|14 - 18
|19
|15.
|Алавес
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|17 - 23
|18
|16.
|Эйбар
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|15 - 28
|15
|17.
|Мальорка
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|16 - 28
|14
|18.
|Сельта
|0:1 Заявка
|16
|3
|4
|9
|10 - 21
|13
|19.
|Леганес
|1:0 Заявка
|16
|2
|3
|11
|9 - 25
|9
|20.
|Эспаньол
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|10 - 30
|9
Леганес
34.3% (47)
Ничья
41.6% (57)
Сельта
24.1% (33)
1:1 Ничья
35% (48)
1:0 Леганес
17.5% (24)
2:1 Леганес
13.9% (19)
1:2 Сельта
13.9% (19)
0:1 Сельта
7.3% (10)
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