Испания: Ла Лига 2019-2020

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Леганес
1:0
Первый тайм: 24'

Стадион:
Сельта
0'
5' Желтая карточка
Ресио Хосе
1:0
15' Гол
Оскар Родригес
24'
1
Куэльяр
Иван
3
Бустинса
Унаи
15
Тарин
Родриго
12
Авазьем
Чидозье
5
Сильва
Хонатан
24
Кевин
Родригес
27
Оскар
Родригес
21
Перес
Рубен
8
Ресио
Хосе
7
Брайтвайт
Мартин
26
Эн-Несири
Юссеф
13
Рубен
Бланко
2
Мальо
Уго
18
Айду
Джозеф
4
Араухо
Нестор
15
Олаза
Лукас
24
Шейх
Пап
5
Йокушлу
Окай
12
Рафинья
Алькантара
22
Санти
Мина
10
Аспас
Яго
6
Денис
Суарес
Леганес
5-3-2
Сельта
4-3-3

Ход матча

5'
Ресио Хосе
 
15'
Оскар Родригес
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 48 Владение мячом, % 52

Предыдущие игры

Леганес Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Севилья 1:0 Леганес Леганес 1:2 Барселона Реал Сосьедад 1:1 Леганес Леганес 1:2 Эйбар
Реал Мадрид 5:0 Леганес Леганес 1:0 Мальорка Хетафе 2:0 Леганес Леганес 1:2 Леванте Гранада 1:0 Леганес Леганес 1:1 Атлетик Б Валенсия 1:1 Леганес Леганес 0:3 Вильярреал Алькоркон 0:0 Леганес Бетис 2:1 Леганес Леганес 0:1 Атлетико М Леганес 0:1 Осасуна Леганес 3:1 Альбасете Амьен 0:1 Леганес Алькоркон 0:3 Леганес Иттихад Танжер 0:2 Леганес
Сельта Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Сельта 0:0 Вальядолид Вильярреал 1:3 Сельта Барселона 4:1 Сельта Сельта 0:1 Хетафе
Бетис 2:1 Сельта Сельта 0:1 Реал Сосьедад Алавес 2:0 Сельта Сельта 1:0 Атлетик Б Эйбар 2:0 Сельта Сельта 1:1 Эспаньол Атлетико М 0:0 Сельта Сельта 0:2 Гранада Сельта 1:1 Фамаликан Севилья 1:1 Сельта Сельта 1:0 Валенсия Сельта 1:3 Реал Мадрид Сельта 1:2 Лацио Сельта 0:1 Тенерифе Унион Берлин 0:3 Сельта Сельта 1:0 Лилль

Последние игры между собой

Леганес: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
Сельта: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
Леганес 0:0 Сельта Примера Сельта 0:0 Леганес Примера Леганес 1:0 Сельта Примера Сельта 1:0 Леганес Примера
Леганес 0:2 Сельта Примера Сельта 0:1 Леганес Примера
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 15 11 1 3 41 - 18 34
2. Реал Мадрид Заявка 15 10 4 1 32 - 11 34
3. Севилья Заявка 15 9 3 3 19 - 14 30
4. Реал Сосьедад Заявка 16 8 3 5 26 - 18 27
5. Хетафе Заявка 16 7 6 3 24 - 16 27
6. Атлетик Б Заявка 16 7 5 4 19 - 12 26
7. Валенсия Заявка 16 7 5 4 26 - 23 26
8. Атлетико М Заявка 16 6 8 2 16 - 10 26
9. Гранада Заявка 16 7 3 6 23 - 20 24
10. Осасуна Заявка 15 5 7 3 21 - 17 22
11. Бетис Заявка 16 6 4 6 22 - 27 22
12. Леванте Заявка 16 6 2 8 20 - 25 20
13. Вильярреал Заявка 16 5 4 7 28 - 24 19
14. Вальядолид Заявка 16 4 7 5 14 - 18 19
15. Алавес Заявка 16 5 3 8 17 - 23 18
16. Эйбар Заявка 16 4 3 9 15 - 28 15
17. Мальорка Заявка 16 4 2 10 16 - 28 14
18. Сельта 0:1 Заявка 16 3 4 9 10 - 21 13
19. Леганес 1:0 Заявка 16 2 3 11 9 - 25 9
20. Эспаньол Заявка 16 2 3 11 10 - 30 9
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Butarque. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Леганес 1:0 Сельта
Леганес
34.3% (47)
Ничья
41.6% (57)
Сельта
24.1% (33)
1:1 Ничья
35% (48)
1:0 Леганес
17.5% (24)
2:1 Леганес
13.9% (19)
1:2 Сельта
13.9% (19)
0:1 Сельта
7.3% (10)
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