Испания: Ла Лига 2019-2020

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Гранада
0:0
Первый тайм: 1'

Стадион:
Алавес
0' 1'
1
Силва
Руи
16
Виктор
Диаз
22
Дуарте
Домингуш
5
Мартинес
Хосе
17
Кини
Марин
4
Гоналон
Максим
21
Эррера
Янгель
10
Пуэртас
Антонио
24
Фернандес
Карлос
7
Вадильо
Альваро
9
Сольдадо
Роберто
1
Пачеко
Фернандо
23
Химо
Наварро
5
Лагуардия
Виктор
4
Эли
Родриго
17
Марин
Адриан
18
Видаль
Алеш
8
Пина
Томас
19
Ману
Гарсия
11
Риоха
Луис
9
Хоселу
Санмартин
7
Лукас
Перес
Гранада
4-2-3-1
Алавес
4-4-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Предыдущие игры

Гранада Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Атлетик Б 2:0 Гранада Гранада 1:1 Атлетико М Валенсия 2:0 Гранада Гранада 1:2 Реал Сосьедад
Хетафе 3:1 Гранада Гранада 1:0 Бетис Гранада 1:0 Осасуна Реал Мадрид 4:2 Гранада Гранада 1:0 Леганес Вальядолид 1:1 Гранада Гранада 2:0 Барселона Сельта 0:2 Гранада Эспаньол 0:3 Гранада Гранада 0:1 Севилья Вильярреал 4:4 Гранада Гранада 2:1 Севилья Гранада 2:0 Лас-Пальмас Гранада 2:1 Вальядолид Гранада 1:0 Альмерия Гранада 1:0 Алькоркон
Алавес Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Алавес 1:2 Реал Мадрид Эйбар 0:2 Алавес Алавес 3:0 Вальядолид Осасуна 4:2 Алавес
Алавес 1:1 Атлетико М Вильярреал 4:1 Алавес Алавес 2:0 Сельта Алавес 0:1 Атлетик Б Алавес 0:0 Баракальдо Валенсия 2:1 Алавес Алавес 2:0 Мальорка Реал Сосьедад 3:0 Алавес Атлетик Б 2:0 Алавес Алавес 0:1 Севилья Реал Сосьедад 0:0 Алавес Хетафе 1:1 Алавес Алавес 0:0 Эспаньол Алавес 1:0 Леванте Реал Овьедо 1:2 Алавес Спортинг Хихон 0:0 Алавес

Последние игры между собой

Гранада: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Алавес: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Гранада 2:1 Алавес Примера Алавес 3:1 Гранада Примера
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 15 10 4 1 32 - 11 34
2. Барселона Заявка 14 10 1 3 36 - 16 31
3. Севилья Заявка 15 9 3 3 19 - 14 30
4. Реал Сосьедад Заявка 15 8 2 5 26 - 18 26
5. Атлетик Б Заявка 15 7 5 3 17 - 9 26
6. Атлетико М Заявка 16 6 8 2 16 - 10 26
7. Хетафе Заявка 15 6 6 3 23 - 16 24
8. Валенсия Заявка 15 6 5 4 22 - 21 23
9. Осасуна Заявка 15 5 7 3 21 - 17 22
10. Гранада Заявка 15 6 3 6 20 - 20 21
11. Леванте Заявка 15 6 2 7 18 - 21 20
12. Бетис Заявка 15 5 4 6 19 - 25 19
13. Вильярреал Заявка 16 5 4 7 28 - 24 19
14. Алавес Заявка 15 5 3 7 17 - 20 18
15. Вальядолид Заявка 15 4 6 5 14 - 18 18
16. Эйбар Заявка 15 4 3 8 15 - 27 15
17. Мальорка Заявка 15 4 2 9 14 - 23 14
18. Сельта Заявка 15 3 4 8 10 - 20 13
19. Эспаньол Заявка 16 2 3 11 10 - 30 9
20. Леганес Заявка 15 1 3 11 8 - 25 6
  • Первый тайм
  • Травма, повреждение
    1'
    Хоселу Санмартин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 1'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Алавес начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Nuevo Los Carmenes. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Гранада 0:0 Алавес
Гранада
71.4% (95)
Ничья
21.8% (29)
Алавес
6.8% (9)
1:0 Гранада
40.6% (54)
2:1 Гранада
27.8% (37)
1:1 Ничья
19.5% (26)
1:2 Алавес
5.3% (7)
2:0 Гранада
2.3% (3)
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