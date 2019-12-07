Испания: Ла Лига 2019-2020
Гранада
0:0
Первый тайм: 1'
Стадион: Нуэво Лос Карменес
Алавес
16
Виктор
Диаз
17
Кини
Марин
23
Химо
Наварро
17
Марин
Адриан
18
Видаль
Алеш
19
Ману
Гарсия
11
Риоха
Луис
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Виктор ДиазЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Кини МаринЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Нева КарлосЗащитник
- Защитник
-
23 Мачис ДарвинПолузащитник
-
20 Рамос АдрианПолузащитник
-
12 Азиз РамонПолузащитник
-
8 Этеки ЯнПолузащитник
-
Главный тренер: Мартинес Диего
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Химо НаварроЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Марин АдрианЗащитник
-
18 Видаль АлешПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Ману ГарсияПолузащитник
-
11 Риоха ЛуисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Бёрк ОливерПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Понс ПереПолузащитник
-
14 Бурги ХорхеНападающий
-
Главный тренер: Гаритано Асьер
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Предыдущие игры
Гранада Последние 20 матчей: +11 =3 -6Атлетик Б 2:0 Гранада Гранада 1:1 Атлетико М Валенсия 2:0 Гранада Гранада 1:2 Реал Сосьедад
Хетафе 3:1 Гранада Гранада 1:0 Бетис Гранада 1:0 Осасуна Реал Мадрид 4:2 Гранада Гранада 1:0 Леганес Вальядолид 1:1 Гранада Гранада 2:0 Барселона Сельта 0:2 Гранада Эспаньол 0:3 Гранада Гранада 0:1 Севилья Вильярреал 4:4 Гранада Гранада 2:1 Севилья Гранада 2:0 Лас-Пальмас Гранада 2:1 Вальядолид Гранада 1:0 Альмерия Гранада 1:0 Алькоркон
Алавес Последние 20 матчей: +7 =5 -8Алавес 1:2 Реал Мадрид Эйбар 0:2 Алавес Алавес 3:0 Вальядолид Осасуна 4:2 Алавес
Алавес 1:1 Атлетико М Вильярреал 4:1 Алавес Алавес 2:0 Сельта Алавес 0:1 Атлетик Б Алавес 0:0 Баракальдо Валенсия 2:1 Алавес Алавес 2:0 Мальорка Реал Сосьедад 3:0 Алавес Атлетик Б 2:0 Алавес Алавес 0:1 Севилья Реал Сосьедад 0:0 Алавес Хетафе 1:1 Алавес Алавес 0:0 Эспаньол Алавес 1:0 Леванте Реал Овьедо 1:2 Алавес Спортинг Хихон 0:0 Алавес
Последние игры между собой
Гранада: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Алавес: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|32 - 11
|34
|2.
|Барселона
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|36 - 16
|31
|3.
|Севилья
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|19 - 14
|30
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|26 - 18
|26
|5.
|Атлетик Б
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|17 - 9
|26
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|16
|6
|8
|2
|16 - 10
|26
|7.
|Хетафе
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|23 - 16
|24
|8.
|Валенсия
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|22 - 21
|23
|9.
|Осасуна
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|21 - 17
|22
|10.
|Гранада
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|20 - 20
|21
|11.
|Леванте
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|18 - 21
|20
|12.
|Бетис
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|19 - 25
|19
|13.
|Вильярреал
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|28 - 24
|19
|14.
|Алавес
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|17 - 20
|18
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|14 - 18
|18
|16.
|Эйбар
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|15 - 27
|15
|17.
|Мальорка
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|14 - 23
|14
|18.
|Сельта
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|10 - 20
|13
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|10 - 30
|9
|20.
|Леганес
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|8 - 25
|6
Гранада
71.4% (95)
Ничья
21.8% (29)
Алавес
6.8% (9)
1:0 Гранада
40.6% (54)
2:1 Гранада
27.8% (37)
1:1 Ничья
19.5% (26)
1:2 Алавес
5.3% (7)
2:0 Гранада
2.3% (3)
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