Испания: Ла Лига 2019-2020
Предыдущие игры
Осасуна Последние 20 матчей: +7 =9 -4Эспаньол 2:4 Осасуна Осасуна 1:2 Атлетик Б Осасуна 1:0 Реал Сосьедад Хетафе 0:0 Осасуна
Осасуна 4:2 Алавес Мальорка 2:2 Осасуна Осасуна 3:1 Валенсия Гранада 1:0 Осасуна Осасуна 0:0 Реал Сосьедад Осасуна 2:1 Вильярреал Леванте 1:1 Осасуна Реал Мадрид 2:0 Осасуна Осасуна 0:0 Бетис Вальядолид 1:1 Осасуна Рекреативо 0:1 Осасуна Осасуна 2:2 Барселона Осасуна 0:0 Эйбар Леганес 0:1 Осасуна Реал Сосьедад 2:0 Осасуна Осасуна 0:0 Эйбар
Севилья Последние 20 матчей: +14 =3 -3Севилья 1:0 Леганес Севилья 2:0 Карабах Вальядолид 0:1 Севилья Бетис 1:2 Севилья
Дюделанж 2:5 Севилья Севилья 1:1 Атлетико М Валенсия 1:1 Севилья Севилья 2:0 Хетафе Севилья 3:0 Дюделанж Севилья 1:0 Леванте Барселона 4:0 Севилья Севилья 1:0 АПОЭЛ Севилья 3:2 Реал Сосьедад Эйбар 3:2 Севилья Севилья 0:1 Реал Мадрид Карабах 0:3 Севилья Алавес 0:1 Севилья Севилья 1:1 Сельта Гранада 0:1 Севилья Эспаньол 0:2 Севилья
Последние игры между собой
Осасуна: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 10
Севилья: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 2
Осасуна 2:1 Севилья Примера Севилья 1:0 Осасуна Примера Севилья 2:0 Осасуна Примера Осасуна 0:0 Севилья Примера Осасуна 3:2 Севилья Примера Севилья 1:0 Осасуна Примера Севилья 1:0 Осасуна Примера Осасуна 0:2 Севилья Примера Осасуна 0:0 Севилья Примера Севилья 1:1 Осасуна Примера Севилья 2:1 Осасуна Первый дивизион Осасуна 1:1 Севилья Первый дивизион
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|36 - 16
|31
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|30 - 11
|31
|3.
|Севилья
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|19 - 14
|30
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|26 - 18
|26
|5.
|Атлетик Б
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|17 - 9
|26
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|15
|6
|7
|2
|16 - 10
|25
|7.
|Хетафе
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|23 - 16
|24
|8.
|Валенсия
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|22 - 21
|23
|9.
|Осасуна
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|21 - 17
|22
|10.
|Гранада
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|20 - 20
|21
|11.
|Леванте
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|18 - 21
|20
|12.
|Бетис
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|19 - 25
|19
|13.
|Вильярреал
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|28 - 24
|18
|14.
|Алавес
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|17 - 20
|18
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|14 - 18
|18
|16.
|Эйбар
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|15 - 27
|15
|17.
|Мальорка
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|14 - 23
|14
|18.
|Сельта
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|10 - 20
|13
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|10 - 28
|9
|20.
|Леганес
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|8 - 25
|6
Осасуна
2.1% (1)
Ничья
14.9% (7)
Севилья
83% (39)
1:2 Севилья
55.3% (26)
0:1 Севилья
17% (8)
1:1 Ничья
12.8% (6)
0:2 Севилья
6.4% (3)
1:3 Севилья
4.3% (2)
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