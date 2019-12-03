Испания: Ла Лига 2019-2020

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Осасуна
 
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Стадион:
Севилья

Предыдущие игры

Осасуна Последние 20 матчей: +7 =9 -4
Эспаньол 2:4 Осасуна Осасуна 1:2 Атлетик Б Осасуна 1:0 Реал Сосьедад Хетафе 0:0 Осасуна
Осасуна 4:2 Алавес Мальорка 2:2 Осасуна Осасуна 3:1 Валенсия Гранада 1:0 Осасуна Осасуна 0:0 Реал Сосьедад Осасуна 2:1 Вильярреал Леванте 1:1 Осасуна Реал Мадрид 2:0 Осасуна Осасуна 0:0 Бетис Вальядолид 1:1 Осасуна Рекреативо 0:1 Осасуна Осасуна 2:2 Барселона Осасуна 0:0 Эйбар Леганес 0:1 Осасуна Реал Сосьедад 2:0 Осасуна Осасуна 0:0 Эйбар
Севилья Последние 20 матчей: +14 =3 -3
Севилья 1:0 Леганес Севилья 2:0 Карабах Вальядолид 0:1 Севилья Бетис 1:2 Севилья
Дюделанж 2:5 Севилья Севилья 1:1 Атлетико М Валенсия 1:1 Севилья Севилья 2:0 Хетафе Севилья 3:0 Дюделанж Севилья 1:0 Леванте Барселона 4:0 Севилья Севилья 1:0 АПОЭЛ Севилья 3:2 Реал Сосьедад Эйбар 3:2 Севилья Севилья 0:1 Реал Мадрид Карабах 0:3 Севилья Алавес 0:1 Севилья Севилья 1:1 Сельта Гранада 0:1 Севилья Эспаньол 0:2 Севилья

Последние игры между собой

Осасуна: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 10
Севилья: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 2
Севилья 5:0 Осасуна Примера Осасуна 3:4 Севилья Примера Осасуна 1:2 Севилья Примера Севилья 2:1 Осасуна Примера
Осасуна 2:1 Севилья Примера Севилья 1:0 Осасуна Примера Севилья 2:0 Осасуна Примера Осасуна 0:0 Севилья Примера Осасуна 3:2 Севилья Примера Севилья 1:0 Осасуна Примера Севилья 1:0 Осасуна Примера Осасуна 0:2 Севилья Примера Осасуна 0:0 Севилья Примера Севилья 1:1 Осасуна Примера Севилья 2:1 Осасуна Первый дивизион Осасуна 1:1 Севилья Первый дивизион
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 14 10 1 3 36 - 16 31
2. Реал Мадрид Заявка 14 9 4 1 30 - 11 31
3. Севилья Заявка 15 9 3 3 19 - 14 30
4. Реал Сосьедад Заявка 15 8 2 5 26 - 18 26
5. Атлетик Б Заявка 15 7 5 3 17 - 9 26
6. Атлетико М Заявка 15 6 7 2 16 - 10 25
7. Хетафе Заявка 15 6 6 3 23 - 16 24
8. Валенсия Заявка 15 6 5 4 22 - 21 23
9. Осасуна Заявка 15 5 7 3 21 - 17 22
10. Гранада Заявка 15 6 3 6 20 - 20 21
11. Леванте Заявка 15 6 2 7 18 - 21 20
12. Бетис Заявка 15 5 4 6 19 - 25 19
13. Вильярреал Заявка 15 5 3 7 28 - 24 18
14. Алавес Заявка 15 5 3 7 17 - 20 18
15. Вальядолид Заявка 15 4 6 5 14 - 18 18
16. Эйбар Заявка 15 4 3 8 15 - 27 15
17. Мальорка Заявка 15 4 2 9 14 - 23 14
18. Сельта Заявка 15 3 4 8 10 - 20 13
19. Эспаньол Заявка 15 2 3 10 10 - 28 9
20. Леганес Заявка 15 1 3 11 8 - 25 6
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Осасуна - Севилья

    До начала игры, которая состоится 08.12.2019, осталось 2 дня 22 часа 50 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Прогнозы на матч Осасуна - Севилья
    Осасуна
    2.1% (1)
    Ничья
    14.9% (7)
    Севилья
    83% (39)
    1:2 Севилья
    55.3% (26)
    0:1 Севилья
    17% (8)
    1:1 Ничья
    12.8% (6)
    0:2 Севилья
    6.4% (3)
    1:3 Севилья
    4.3% (2)
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