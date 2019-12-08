Испания: Ла Лига 2019-2020
17' Желтая карточкаПапа Диоп
20
Корреа
Робер
21
Педро
Леон
19
Шарлес
Диас
17
Кике
Гарсия
13
Сория
Давид
12
Ньом
Аллан
26
Дуро
Уго
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Корреа РоберЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Педро ЛеонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Шарлес ДиасНападающий
-
17 Кике ГарсияНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Инуи ТакасиПолузащитник
-
10 Эспозито ЭдуПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Хосе Луис Мендилибар
- Основной состав
-
13 Сория ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Ньом АлланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Дуро УгоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Тимор ДавидПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бордалас Пепе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
17'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 1
-
0 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
53 Владение мячом, % 47
Предыдущие игры
Эйбар Последние 20 матчей: +6 =5 -9Реал Сосьедад 4:1 Эйбар Эйбар 0:2 Алавес Атлетик Б 4:1 Эйбар Эйбар 0:4 Реал Мадрид
Леганес 1:2 Эйбар Эйбар 2:1 Вильярреал Вальядолид 2:0 Эйбар Эйбар 0:3 Барселона Бетис 1:1 Эйбар Эйбар 2:0 Сельта Эйбар 3:2 Севилья Леванте 0:0 Эйбар Эйбар 1:2 Эспаньол Эйбар 2:2 Мирандес Атлетико М 3:2 Эйбар Осасуна 0:0 Эйбар Мальорка 2:1 Эйбар Реал Сосьедад 1:2 Эйбар Осасуна 0:0 Эйбар Фортуна 1:2 Эйбар
Хетафе Последние 20 матчей: +9 =6 -5Хетафе 4:0 Леванте Трабзонспор 0:1 Хетафе Эспаньол 1:1 Хетафе Хетафе 0:0 Осасуна
Базель 2:1 Хетафе Сельта 0:1 Хетафе Хетафе 3:1 Гранада Севилья 2:0 Хетафе Хетафе 0:1 Базель Хетафе 2:0 Леганес Реал Сосьедад 1:2 Хетафе Краснодар 1:2 Хетафе Хетафе 0:2 Барселона Валенсия 3:3 Хетафе Хетафе 4:2 Мальорка Хетафе 1:0 Трабзонспор Бетис 1:1 Хетафе Хетафе 1:1 Алавес Хетафе 1:1 Атлетик Б Атлетико М 1:0 Хетафе
Последние игры между собой
Эйбар: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 4
Хетафе: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|41 - 18
|34
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|32 - 11
|34
|3.
|Севилья
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|19 - 14
|30
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|26 - 18
|26
|5.
|Атлетик Б
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|17 - 9
|26
|6.
|Валенсия
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|26 - 23
|26
|7.
|Атлетико М
|Заявка
|16
|6
|8
|2
|16 - 10
|26
|8.
|Хетафе
|0:0 Заявка
|16
|6
|7
|3
|23 - 16
|25
|9.
|Гранада
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|23 - 20
|24
|10.
|Осасуна
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|21 - 17
|22
|11.
|Леванте
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|20 - 25
|20
|12.
|Бетис
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|19 - 25
|19
|13.
|Вильярреал
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|28 - 24
|19
|14.
|Вальядолид
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|14 - 18
|18
|15.
|Алавес
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|17 - 23
|18
|16.
|Эйбар
|0:0 Заявка
|16
|4
|4
|8
|15 - 27
|16
|17.
|Мальорка
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|16 - 28
|14
|18.
|Сельта
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|10 - 20
|13
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|10 - 30
|9
|20.
|Леганес
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|8 - 25
|6
Эйбар
27.7% (38)
Ничья
43.1% (59)
Хетафе
29.2% (40)
1:1 Ничья
40.9% (56)
0:1 Хетафе
16.1% (22)
2:1 Эйбар
13.9% (19)
1:0 Эйбар
12.4% (17)
1:2 Хетафе
10.2% (14)
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