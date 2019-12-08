Испания: Ла Лига 2019-2020

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Эйбар
0:0
Первый тайм: 26'

Стадион:
Хетафе
0'
17' Желтая карточка
Папа Диоп
26'
1
Дмитрович
Марко
20
Корреа
Робер
12
Паулу
Оливейра
23
Арбилья
Анайц
3
Бигас
Педро
21
Педро
Леон
5
Эскаланте
Гонсало
8
Папа
Диоп
14
Орельяна
Фабиан
19
Шарлес
Диас
17
Кике
Гарсия
13
Сория
Давид
22
Damian
Nikolas1
2
Дьене
Даконам
6
Кабрера
Леандро
17
Оливера
Матиас
12
Ньом
Аллан
20
Максимович
Неманья
18
Арамбарри
Мауро
15
Кукурелья
Марк
26
Дуро
Уго
7
Мата
Хайме
Эйбар
4-4-2
Хетафе
4-4-2

Ход матча

17'
Папа Диоп
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47

Предыдущие игры

Эйбар Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Реал Сосьедад 4:1 Эйбар Эйбар 0:2 Алавес Атлетик Б 4:1 Эйбар Эйбар 0:4 Реал Мадрид
Леганес 1:2 Эйбар Эйбар 2:1 Вильярреал Вальядолид 2:0 Эйбар Эйбар 0:3 Барселона Бетис 1:1 Эйбар Эйбар 2:0 Сельта Эйбар 3:2 Севилья Леванте 0:0 Эйбар Эйбар 1:2 Эспаньол Эйбар 2:2 Мирандес Атлетико М 3:2 Эйбар Осасуна 0:0 Эйбар Мальорка 2:1 Эйбар Реал Сосьедад 1:2 Эйбар Осасуна 0:0 Эйбар Фортуна 1:2 Эйбар
Хетафе Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Хетафе 4:0 Леванте Трабзонспор 0:1 Хетафе Эспаньол 1:1 Хетафе Хетафе 0:0 Осасуна
Базель 2:1 Хетафе Сельта 0:1 Хетафе Хетафе 3:1 Гранада Севилья 2:0 Хетафе Хетафе 0:1 Базель Хетафе 2:0 Леганес Реал Сосьедад 1:2 Хетафе Краснодар 1:2 Хетафе Хетафе 0:2 Барселона Валенсия 3:3 Хетафе Хетафе 4:2 Мальорка Хетафе 1:0 Трабзонспор Бетис 1:1 Хетафе Хетафе 1:1 Алавес Хетафе 1:1 Атлетик Б Атлетико М 1:0 Хетафе

Последние игры между собой

Эйбар: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 4
Хетафе: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 2
Эйбар 2:2 Хетафе Примера Хетафе 2:0 Эйбар Примера Эйбар 0:1 Хетафе Примера Хетафе 0:0 Эйбар Примера
Хетафе 1:1 Эйбар Примера Эйбар 3:1 Хетафе Примера Хетафе 1:1 Эйбар Примера Эйбар 2:1 Хетафе Примера Эйбар 1:2 Хетафе Кубок Короля Хетафе 3:0 Эйбар Кубок Короля
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 15 11 1 3 41 - 18 34
2. Реал Мадрид Заявка 15 10 4 1 32 - 11 34
3. Севилья Заявка 15 9 3 3 19 - 14 30
4. Реал Сосьедад Заявка 15 8 2 5 26 - 18 26
5. Атлетик Б Заявка 15 7 5 3 17 - 9 26
6. Валенсия Заявка 16 7 5 4 26 - 23 26
7. Атлетико М Заявка 16 6 8 2 16 - 10 26
8. Хетафе 0:0 Заявка 16 6 7 3 23 - 16 25
9. Гранада Заявка 16 7 3 6 23 - 20 24
10. Осасуна Заявка 15 5 7 3 21 - 17 22
11. Леванте Заявка 16 6 2 8 20 - 25 20
12. Бетис Заявка 15 5 4 6 19 - 25 19
13. Вильярреал Заявка 16 5 4 7 28 - 24 19
14. Вальядолид Заявка 15 4 6 5 14 - 18 18
15. Алавес Заявка 16 5 3 8 17 - 23 18
16. Эйбар 0:0 Заявка 16 4 4 8 15 - 27 16
17. Мальорка Заявка 16 4 2 10 16 - 28 14
18. Сельта Заявка 15 3 4 8 10 - 20 13
19. Эспаньол Заявка 16 2 3 11 10 - 30 9
20. Леганес Заявка 15 1 3 11 8 - 25 6
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal de Ipurua. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Эйбар 0:0 Хетафе
Эйбар
27.7% (38)
Ничья
43.1% (59)
Хетафе
29.2% (40)
1:1 Ничья
40.9% (56)
0:1 Хетафе
16.1% (22)
2:1 Эйбар
13.9% (19)
1:0 Эйбар
12.4% (17)
1:2 Хетафе
10.2% (14)
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