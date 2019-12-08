Испания: Ла Лига 2019-2020

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Вальядолид
0:0
Первый тайм: 42'

Стадион:
Реал Сосьедад
0'
20' Желтая карточка
Ле Норман Робен
42'
1
Масип
Хорди
17
Мойано
Хави
4
Кико
Франсиско
27
Салису
Мохаммед
22
Начо
Мартинес
11
Эрвиас
Пабло
16
Сан
Эметерио
Феде
21
Мичел
Эрреро
19
Суарес
Тони
7
Гвардиола
Серхи
20
Сандро
Рамирес
1
Ремиро
Алехандро
18
Горосабел
Андони
24
Ле
Норман
Робен
3
Льоренте
Диего
20
Монреаль
Начо
21
Эдегор
Мартин
16
Гевара
Андер
8
Мерино
Микель
7
Порту
Кристиан
9
Виллиан
Жозе
10
Оярсабаль
Микель
Вальядолид
4-4-2
Реал Сосьедад
4-3-3

Ход матча

20'
 
Ле Норман Робен

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 41 Владение мячом, % 59

Предыдущие игры

Вальядолид Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Сельта 0:0 Вальядолид Вальядолид 0:1 Севилья Вальядолид 1:0 Газ Метан Mедиаш Алавес 3:0 Вальядолид
Вальядолид 3:0 Мальорка Барселона 5:1 Вальядолид Вальядолид 2:0 Эйбар Атлетик Б 1:1 Вальядолид Вальядолид 3:2 Саламанка Вальядолид 0:0 Атлетико М Эспаньол 0:2 Вальядолид Вальядолид 1:1 Гранада Вильярреал 2:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Осасуна Леванте 2:0 Вальядолид Реал Мадрид 1:1 Вальядолид Бетис 1:2 Вальядолид Брешия 2:1 Вальядолид Спортинг Хихон 0:2 Вальядолид Мальорка 2:2 Вальядолид
Реал Сосьедад Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Реал Сосьедад 4:1 Эйбар Реал Мадрид 3:1 Реал Сосьедад Осасуна 1:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Леганес
Гранада 1:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:2 Леванте Сельта 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 3:1 Бетис Осасуна 0:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:2 Хетафе Севилья 3:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 3:0 Алавес Эспаньол 1:3 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:0 Атлетико М Реал Сосьедад 0:0 Алавес Атлетик Б 2:0 Реал Сосьедад Мальорка 0:1 Реал Сосьедад Валенсия 1:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:2 Эйбар Реал Сосьедад 2:0 Осасуна

Последние игры между собой

Вальядолид: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 3
Реал Сосьедад: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 1
Вальядолид 1:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:2 Вальядолид Примера Реал Сосьедад 1:1 Вальядолид Кубок Короля Вальядолид 1:3 Реал Сосьедад Кубок Короля
Реал Сосьедад 1:0 Вальядолид Примера Вальядолид 2:2 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 4:1 Вальядолид Примера Вальядолид 2:2 Реал Сосьедад Примера
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 15 11 1 3 41 - 18 34
2. Реал Мадрид Заявка 15 10 4 1 32 - 11 34
3. Севилья Заявка 15 9 3 3 19 - 14 30
4. Реал Сосьедад 0:0 Заявка 16 8 3 5 26 - 18 27
5. Хетафе Заявка 16 7 6 3 24 - 16 27
6. Атлетик Б Заявка 16 7 5 4 19 - 12 26
7. Валенсия Заявка 16 7 5 4 26 - 23 26
8. Атлетико М Заявка 16 6 8 2 16 - 10 26
9. Гранада Заявка 16 7 3 6 23 - 20 24
10. Осасуна Заявка 15 5 7 3 21 - 17 22
11. Бетис Заявка 16 6 4 6 22 - 27 22
12. Леванте Заявка 16 6 2 8 20 - 25 20
13. Вильярреал Заявка 16 5 4 7 28 - 24 19
14. Вальядолид 0:0 Заявка 16 4 7 5 14 - 18 19
15. Алавес Заявка 16 5 3 8 17 - 23 18
16. Эйбар Заявка 16 4 3 9 15 - 28 15
17. Мальорка Заявка 16 4 2 10 16 - 28 14
18. Сельта Заявка 15 3 4 8 10 - 20 13
19. Эспаньол Заявка 16 2 3 11 10 - 30 9
20. Леганес Заявка 15 1 3 11 8 - 25 6
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Jose Zorrilla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Вальядолид 0:0 Реал Сосьедад
Вальядолид
19.6% (27)
Ничья
30.4% (42)
Реал Сосьедад
50% (69)
1:2 Реал Сосьедад
31.2% (43)
1:1 Ничья
25.4% (35)
0:1 Реал Сосьедад
13.8% (19)
2:1 Вальядолид
9.4% (13)
1:0 Вальядолид
8% (11)
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