Испания: Ла Лига 2019-2020
Вальядолид
0:0
Первый тайм: 42'
Стадион: Хосе Сорилья
Реал Сосьедад
20' Желтая карточкаЛе Норман Робен
17
Мойано
Хави
11
Эрвиас
Пабло
21
Мичел
Эрреро
19
Суарес
Тони
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Мойано ХавиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Эрвиас ПаблоПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Мичел ЭррероПолузащитник
-
19 Суарес ТониПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Лунин АндрейВратарь
- Полузащитник
-
10 Оскар ПланоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Рубио ВальдоНападающий
-
Главный тренер: Гонсалес Серхио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Гевара АндерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Мойя МигельВратарь
-
12 Муньос АйхенЗащитник
-
11 Янузай АднанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Альгуасиль Иманоль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
20'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 4
-
1 Угловые 1
-
2 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
41 Владение мячом, % 59
Предыдущие игры
Вальядолид Последние 20 матчей: +7 =7 -6Сельта 0:0 Вальядолид Вальядолид 0:1 Севилья Вальядолид 1:0 Газ Метан Mедиаш Алавес 3:0 Вальядолид
Вальядолид 3:0 Мальорка Барселона 5:1 Вальядолид Вальядолид 2:0 Эйбар Атлетик Б 1:1 Вальядолид Вальядолид 3:2 Саламанка Вальядолид 0:0 Атлетико М Эспаньол 0:2 Вальядолид Вальядолид 1:1 Гранада Вильярреал 2:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Осасуна Леванте 2:0 Вальядолид Реал Мадрид 1:1 Вальядолид Бетис 1:2 Вальядолид Брешия 2:1 Вальядолид Спортинг Хихон 0:2 Вальядолид Мальорка 2:2 Вальядолид
Реал Сосьедад Последние 20 матчей: +9 =4 -7Реал Сосьедад 4:1 Эйбар Реал Мадрид 3:1 Реал Сосьедад Осасуна 1:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Леганес
Гранада 1:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:2 Леванте Сельта 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 3:1 Бетис Осасуна 0:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:2 Хетафе Севилья 3:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 3:0 Алавес Эспаньол 1:3 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:0 Атлетико М Реал Сосьедад 0:0 Алавес Атлетик Б 2:0 Реал Сосьедад Мальорка 0:1 Реал Сосьедад Валенсия 1:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:2 Эйбар Реал Сосьедад 2:0 Осасуна
Последние игры между собой
Вальядолид: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 3
Реал Сосьедад: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|41 - 18
|34
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|32 - 11
|34
|3.
|Севилья
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|19 - 14
|30
|4.
|Реал Сосьедад
|0:0 Заявка
|16
|8
|3
|5
|26 - 18
|27
|5.
|Хетафе
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|24 - 16
|27
|6.
|Атлетик Б
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|19 - 12
|26
|7.
|Валенсия
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|26 - 23
|26
|8.
|Атлетико М
|Заявка
|16
|6
|8
|2
|16 - 10
|26
|9.
|Гранада
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|23 - 20
|24
|10.
|Осасуна
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|21 - 17
|22
|11.
|Бетис
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|22 - 27
|22
|12.
|Леванте
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|20 - 25
|20
|13.
|Вильярреал
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|28 - 24
|19
|14.
|Вальядолид
|0:0 Заявка
|16
|4
|7
|5
|14 - 18
|19
|15.
|Алавес
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|17 - 23
|18
|16.
|Эйбар
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|15 - 28
|15
|17.
|Мальорка
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|16 - 28
|14
|18.
|Сельта
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|10 - 20
|13
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|10 - 30
|9
|20.
|Леганес
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|8 - 25
|6
Вальядолид
19.6% (27)
Ничья
30.4% (42)
Реал Сосьедад
50% (69)
1:2 Реал Сосьедад
31.2% (43)
1:1 Ничья
25.4% (35)
0:1 Реал Сосьедад
13.8% (19)
2:1 Вальядолид
9.4% (13)
1:0 Вальядолид
8% (11)
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