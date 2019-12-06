Португалия: Примейра-лига 2019-2020

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  4. Примейра-лига 2019-2020
Боавишта
1:4
Конец матча

Стадион:
Бенфика
0'
8' Желтая карточка
Серви Франко
30' Желтая карточка
Обиора Нванкво
0:1
34' Гол
Винисиус II
1:1
44' Гол
Стоилькович Никола
45' Желтая карточка
Стоилькович Никола
48' Желтая карточка
Тавареш Томаш
1:2
52' Гол
Серви Франко
54' Желтая карточка
Диаш Рубен
54' Желтая карточка
Рафаэл Коста
1:3
62' Гол
Винисиус II
1:4
90' Гол
Габриэл III
90' Желтая карточка
Рейзиньо Мигель
90' Желтая карточка
Ферру
90'+6
1
Бракалли
Рафаэл
18
Фабиано
Лейсманн
22
Кошта
Рикарду
27
Нерис
6
Marlon2
17
Карраса
Моура
8
Зауэр
Густаво
4
Обиора
Нванкво
23
Рафаэл
Коста
19
Стоилькович
Никола
30
Паулиньо
Жозе
99
Влаходимос
Одиссей
84
Тавареш
Томаш
6
Диаш
Рубен
97
Ферру
3
Гримальдо
Алехандро
21
Пицци
Луиш
49
Адель
Таарабт
8
Габриэл
III
11
Серви
Франко
19
Шикинью
Франциску
95
Винисиус
II
Боавишта
4-4-2
Бенфика
4-4-2

Ход матча

8'
 
Серви Франко
30'
Обиора Нванкво
 
34'
0:1
Винисиус II
(Пицци Луиш)
44'
Стоилькович Никола
(Marlon2)
1:1
45'
Стоилькович Никола
 
48'
 
Тавареш Томаш
52'
1:2
Серви Франко
(Винисиус II)
54'
 
Диаш Рубен
54'
Рафаэл Коста
 
58'
Рейзиньо Мигель
Marlon2
 
62'
1:3
Винисиус II
(Гримальдо Алехандро)
69'
Samuel Pedro
Зауэр Густаво
 
80'
Нжие Юсуфа
Кошта Рикарду
 
82'
 
Сеферович Харис
Винисиус II
88'
 
Самарис Андреас
Шикинью Франциску
90'
 
Жота Серран
Пицци Луиш
90'
1:4
Габриэл III
(Гримальдо Алехандро)
90'
Рейзиньо Мигель
 
90'
 
Ферру

Предыдущие игры

Боавишта Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Санта-Клара 1:2 Боавишта Боавишта 0:1 Порту Витория Сетубал 1:0 Боавишта Боавишта 2:0 Брага
Морейренсе 1:1 Боавишта Шавиш 2:1 Боавишта Боавишта 0:0 Тондела Жил Висенте 0:0 Боавишта Боавишта 1:1 Спортинг Л Белененсеш 0:1 Боавишта Боавишта 1:1 Пасуш де Феррейра Витория Гимарайнш 1:1 Боавишта Боавишта 2:1 Авиш Каса Пиа 2:0 Боавишта Боавишта 0:0 Тондела Боавишта 0:2 Ницца Веен Висбаден 3:0 Боавишта Риу Аве 3:0 Боавишта Шавиш 0:2 Боавишта Бруске 3:0 Боавишта
Бенфика Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Спортинг Ковилья 1:1 Бенфика Бенфика 4:0 Маритиму РБ Лейпциг 2:2 Бенфика Визела 1:2 Бенфика
Санта-Клара 1:2 Бенфика Лион 3:1 Бенфика Бенфика 2:0 Риу Аве Бенфика 4:0 Портимоненсе Тондела 0:1 Бенфика Бенфика 2:1 Лион Кова-Пьедаде 0:4 Бенфика Зенит 3:1 Бенфика Бенфика 1:0 Витория Сетубал Бенфика 0:0 Витория Гимарайнш Морейренсе 1:2 Бенфика Бенфика 1:2 РБ Лейпциг Бенфика 2:0 Жил Висенте Бенфика 3:2 Эшторил Брага 0:4 Бенфика Бенфика 0:2 Порту

Последние игры между собой

Боавишта: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 8
Бенфика: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 2
Бенфика 5:1 Боавишта Примейра-лига Боавишта 0:2 Бенфика Примейра-лига Бенфика 4:0 Боавишта Примейра-лига Боавишта 2:1 Бенфика Примейра-лига
Боавишта 2:2 Бенфика Примейра-лига Бенфика 3:3 Боавишта Примейра-лига Боавишта 0:1 Бенфика Примейра-лига Бенфика 2:0 Боавишта Примейра-лига Бенфика 3:0 Боавишта Примейра-лига Боавишта 0:1 Бенфика Примейра-лига Боавишта 1:0 Бенфика Товарищеские матчи Боавишта 0:0 Бенфика Примейра-лига Бенфика 6:1 Боавишта Примейра-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Бенфика Заявка 13 12 0 1 33 - 5 36
2. Порту Заявка 12 10 1 1 24 - 5 31
3. Фамаликан Заявка 12 7 3 2 24 - 18 24
4. Спортинг Л Заявка 12 6 2 4 19 - 15 20
5. Брага Заявка 12 5 3 4 16 - 15 18
6. Боавишта Заявка 13 4 6 3 12 - 12 18
7. Витория Гимарайнш Заявка 12 4 5 3 20 - 15 17
8. Жил Висенте Заявка 12 4 4 4 12 - 13 16
9. Риу Аве Заявка 12 4 3 5 15 - 15 15
10. Тондела Заявка 12 4 3 5 11 - 12 15
11. Белененсеш Заявка 12 4 2 6 9 - 18 14
12. Морейренсе Заявка 12 3 5 4 16 - 17 14
13. Санта-Клара Заявка 12 3 4 5 8 - 12 13
14. Витория Сетубал Заявка 12 2 7 3 4 - 8 13
15. Портимоненсе Заявка 12 2 5 5 10 - 17 11
16. Маритиму Заявка 12 2 5 5 12 - 21 11
17. Пасуш де Феррейра Заявка 12 2 2 8 7 - 19 8
18. Авиш Заявка 12 1 0 11 14 - 29 3
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio do Bessa XXI. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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