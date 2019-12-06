Португалия: Примейра-лига 2019-2020
8' Желтая карточкаСерви Франко
30' Желтая карточкаОбиора Нванкво
0:1
34' ГолВинисиус II
1:1
44' ГолСтоилькович Никола
45' Желтая карточкаСтоилькович Никола
48' Желтая карточкаТавареш Томаш
1:2
52' ГолСерви Франко
54' Желтая карточкаДиаш Рубен
54' Желтая карточкаРафаэл Коста
1:3
62' ГолВинисиус II
1:4
90' ГолГабриэл III
90' Желтая карточкаРейзиньо Мигель
90' Желтая карточкаФерру
27
Нерис
6
Marlon2
23
Рафаэл
Коста
97
Ферру
21
Пицци
Луиш
11
Серви
Франко
95
Винисиус
II
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 НерисЗащитник
-
6 Marlon2Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Рафаэл КостаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Лейте ЭлтонВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Нжие ЮсуфаНападающий
-
77 Samuel Pedro
-
Главный тренер: Видигал Лито
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
97 ФерруЗащитник
- Защитник
-
21 Пицци ЛуишПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Серви ФранкоПолузащитник
- Нападающий
-
95 Винисиус IIНападающий
- Запасные игроки
-
72 Злобин ИванВратарь
-
71 Тавареш НунуЗащитник
- Защитник
-
7 Кайо VПолузащитник
- Полузащитник
-
73 Жота СерранНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лаге Бруну
Ход матча
8'
30'
34'
0:1
44'
1:1
48'
52'
1:2
54'
54'
62'
90'
90'
90'
Предыдущие игры
Боавишта Последние 20 матчей: +5 =7 -8Санта-Клара 1:2 Боавишта Боавишта 0:1 Порту Витория Сетубал 1:0 Боавишта Боавишта 2:0 Брага
Морейренсе 1:1 Боавишта Шавиш 2:1 Боавишта Боавишта 0:0 Тондела Жил Висенте 0:0 Боавишта Боавишта 1:1 Спортинг Л Белененсеш 0:1 Боавишта Боавишта 1:1 Пасуш де Феррейра Витория Гимарайнш 1:1 Боавишта Боавишта 2:1 Авиш Каса Пиа 2:0 Боавишта Боавишта 0:0 Тондела Боавишта 0:2 Ницца Веен Висбаден 3:0 Боавишта Риу Аве 3:0 Боавишта Шавиш 0:2 Боавишта Бруске 3:0 Боавишта
Бенфика Последние 20 матчей: +13 =3 -4Спортинг Ковилья 1:1 Бенфика Бенфика 4:0 Маритиму РБ Лейпциг 2:2 Бенфика Визела 1:2 Бенфика
Санта-Клара 1:2 Бенфика Лион 3:1 Бенфика Бенфика 2:0 Риу Аве Бенфика 4:0 Портимоненсе Тондела 0:1 Бенфика Бенфика 2:1 Лион Кова-Пьедаде 0:4 Бенфика Зенит 3:1 Бенфика Бенфика 1:0 Витория Сетубал Бенфика 0:0 Витория Гимарайнш Морейренсе 1:2 Бенфика Бенфика 1:2 РБ Лейпциг Бенфика 2:0 Жил Висенте Бенфика 3:2 Эшторил Брага 0:4 Бенфика Бенфика 0:2 Порту
Последние игры между собой
Боавишта: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 8
Бенфика: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 2
Боавишта 2:2 Бенфика Примейра-лига Бенфика 3:3 Боавишта Примейра-лига Боавишта 0:1 Бенфика Примейра-лига Бенфика 2:0 Боавишта Примейра-лига Бенфика 3:0 Боавишта Примейра-лига Боавишта 0:1 Бенфика Примейра-лига Боавишта 1:0 Бенфика Товарищеские матчи Боавишта 0:0 Бенфика Примейра-лига Бенфика 6:1 Боавишта Примейра-лига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|Заявка
|13
|12
|0
|1
|33 - 5
|36
|2.
|Порту
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|24 - 5
|31
|3.
|Фамаликан
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|24 - 18
|24
|4.
|Спортинг Л
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|19 - 15
|20
|5.
|Брага
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|16 - 15
|18
|6.
|Боавишта
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|12 - 12
|18
|7.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|20 - 15
|17
|8.
|Жил Висенте
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|12 - 13
|16
|9.
|Риу Аве
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 15
|15
|10.
|Тондела
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|11 - 12
|15
|11.
|Белененсеш
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|9 - 18
|14
|12.
|Морейренсе
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|16 - 17
|14
|13.
|Санта-Клара
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|8 - 12
|13
|14.
|Витория Сетубал
|Заявка
|12
|2
|7
|3
|4 - 8
|13
|15.
|Портимоненсе
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|10 - 17
|11
|16.
|Маритиму
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|12 - 21
|11
|17.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|7 - 19
|8
|18.
|Авиш
|Заявка
|12
|1
|0
|11
|14 - 29
|3
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