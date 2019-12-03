Испания: Ла Лига 2019-2020

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Леванте
 
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Стадион:
Валенсия

Предыдущие игры

Леванте Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Хетафе 4:0 Леванте Леванте 2:1 Мальорка Атлетик Б 2:1 Леванте Леванте 3:1 Барселона
Реал Сосьедад 1:2 Леванте Леванте 0:1 Эспаньол Севилья 1:0 Леванте Вильярреал 1:1 Леванте Леганес 1:2 Леванте Леванте 1:1 Осасуна Бетис 3:1 Леванте Леванте 0:0 Эйбар Реал Мадрид 3:2 Леванте Леванте 2:0 Вальядолид Леванте 2:1 Вильярреал Алавес 1:0 Леванте Мальорка 1:2 Леванте Эльче 0:2 Леванте Динамо-Брест 1:1 Леванте Леванте 1:1 Уэска
Валенсия Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Валенсия 2:1 Вильярреал Валенсия 2:2 Челси Бетис 2:1 Валенсия Валенсия 2:0 Гранада
Валенсия 4:1 Лилль Эспаньол 1:2 Валенсия Валенсия 1:1 Севилья Осасуна 3:1 Валенсия Лилль 1:1 Валенсия Атлетико М 1:1 Валенсия Валенсия 2:1 Алавес Валенсия 0:3 Аякс Атлетик Б 0:1 Валенсия Валенсия 3:3 Хетафе Валенсия 1:1 Леганес Челси 0:1 Валенсия Барселона 5:2 Валенсия Валенсия 2:0 Мальорка Сельта 1:0 Валенсия Валенсия 1:1 Реал Сосьедад

Последние игры между собой

Леванте: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
Валенсия: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Валенсия 3:1 Леванте Примера Леванте 2:2 Валенсия Примера Валенсия 3:1 Леванте Примера Леванте 1:1 Валенсия Примера
Леванте 1:0 Валенсия Примера Валенсия 3:0 Леванте Примера Валенсия 3:0 Леванте Примера Леванте 2:1 Валенсия Примера Леванте 2:0 Валенсия Примера Валенсия 2:0 Леванте Примера Валенсия 2:2 Леванте Примера Леванте 1:0 Валенсия Примера Валенсия 1:1 Леванте Примера Леванте 0:3 Валенсия Кубок Короля Валенсия 4:1 Леванте Кубок Короля Леванте 0:2 Валенсия Примера Валенсия 0:0 Леванте Примера Леванте 0:1 Валенсия Примера Леванте 1:5 Валенсия Первый дивизион Валенсия 0:0 Леванте Первый дивизион
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 14 10 1 3 36 - 16 31
2. Реал Мадрид Заявка 14 9 4 1 30 - 11 31
3. Севилья Заявка 15 9 3 3 19 - 14 30
4. Реал Сосьедад Заявка 15 8 2 5 26 - 18 26
5. Атлетик Б Заявка 15 7 5 3 17 - 9 26
6. Атлетико М Заявка 15 6 7 2 16 - 10 25
7. Хетафе Заявка 15 6 6 3 23 - 16 24
8. Валенсия Заявка 15 6 5 4 22 - 21 23
9. Осасуна Заявка 15 5 7 3 21 - 17 22
10. Гранада Заявка 15 6 3 6 20 - 20 21
11. Леванте Заявка 15 6 2 7 18 - 21 20
12. Бетис Заявка 15 5 4 6 19 - 25 19
13. Вильярреал Заявка 15 5 3 7 28 - 24 18
14. Алавес Заявка 15 5 3 7 17 - 20 18
15. Вальядолид Заявка 15 4 6 5 14 - 18 18
16. Эйбар Заявка 15 4 3 8 15 - 27 15
17. Мальорка Заявка 15 4 2 9 14 - 23 14
18. Сельта Заявка 15 3 4 8 10 - 20 13
19. Эспаньол Заявка 15 2 3 10 10 - 28 9
20. Леганес Заявка 15 1 3 11 8 - 25 6
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Леванте - Валенсия

    До начала игры, которая состоится 07.12.2019, осталось 2 дня 20 часов.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Прогнозы на матч Леванте - Валенсия
    Леванте
    12.5% (5)
    Ничья
    32.5% (13)
    Валенсия
    55% (22)
    1:2 Валенсия
    42.5% (17)
    1:1 Ничья
    27.5% (11)
    2:1 Леванте
    10% (4)
    0:2 Валенсия
    7.5% (3)
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