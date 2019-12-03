Испания: Ла Лига 2019-2020
Леванте
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Стадион: Сьюдад де Валенсия
Валенсия
Предыдущие игры
Леванте Последние 20 матчей: +8 =5 -7Хетафе 4:0 Леванте Леванте 2:1 Мальорка Атлетик Б 2:1 Леванте Леванте 3:1 Барселона
Реал Сосьедад 1:2 Леванте Леванте 0:1 Эспаньол Севилья 1:0 Леванте Вильярреал 1:1 Леванте Леганес 1:2 Леванте Леванте 1:1 Осасуна Бетис 3:1 Леванте Леванте 0:0 Эйбар Реал Мадрид 3:2 Леванте Леванте 2:0 Вальядолид Леванте 2:1 Вильярреал Алавес 1:0 Леванте Мальорка 1:2 Леванте Эльче 0:2 Леванте Динамо-Брест 1:1 Леванте Леванте 1:1 Уэска
Валенсия Последние 20 матчей: +8 =7 -5Валенсия 2:1 Вильярреал Валенсия 2:2 Челси Бетис 2:1 Валенсия Валенсия 2:0 Гранада
Валенсия 4:1 Лилль Эспаньол 1:2 Валенсия Валенсия 1:1 Севилья Осасуна 3:1 Валенсия Лилль 1:1 Валенсия Атлетико М 1:1 Валенсия Валенсия 2:1 Алавес Валенсия 0:3 Аякс Атлетик Б 0:1 Валенсия Валенсия 3:3 Хетафе Валенсия 1:1 Леганес Челси 0:1 Валенсия Барселона 5:2 Валенсия Валенсия 2:0 Мальорка Сельта 1:0 Валенсия Валенсия 1:1 Реал Сосьедад
Последние игры между собой
Леванте: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
Валенсия: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Леванте 1:0 Валенсия Примера Валенсия 3:0 Леванте Примера Валенсия 3:0 Леванте Примера Леванте 2:1 Валенсия Примера Леванте 2:0 Валенсия Примера Валенсия 2:0 Леванте Примера Валенсия 2:2 Леванте Примера Леванте 1:0 Валенсия Примера Валенсия 1:1 Леванте Примера Леванте 0:3 Валенсия Кубок Короля Валенсия 4:1 Леванте Кубок Короля Леванте 0:2 Валенсия Примера Валенсия 0:0 Леванте Примера Леванте 0:1 Валенсия Примера Леванте 1:5 Валенсия Первый дивизион Валенсия 0:0 Леванте Первый дивизион
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|36 - 16
|31
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|30 - 11
|31
|3.
|Севилья
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|19 - 14
|30
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|26 - 18
|26
|5.
|Атлетик Б
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|17 - 9
|26
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|15
|6
|7
|2
|16 - 10
|25
|7.
|Хетафе
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|23 - 16
|24
|8.
|Валенсия
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|22 - 21
|23
|9.
|Осасуна
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|21 - 17
|22
|10.
|Гранада
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|20 - 20
|21
|11.
|Леванте
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|18 - 21
|20
|12.
|Бетис
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|19 - 25
|19
|13.
|Вильярреал
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|28 - 24
|18
|14.
|Алавес
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|17 - 20
|18
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|14 - 18
|18
|16.
|Эйбар
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|15 - 27
|15
|17.
|Мальорка
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|14 - 23
|14
|18.
|Сельта
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|10 - 20
|13
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|10 - 28
|9
|20.
|Леганес
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|8 - 25
|6
Леванте
12.5% (5)
Ничья
32.5% (13)
Валенсия
55% (22)
1:2 Валенсия
42.5% (17)
1:1 Ничья
27.5% (11)
2:1 Леванте
10% (4)
0:2 Валенсия
7.5% (3)
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