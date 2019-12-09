Турция: Суперлига 2019-2020

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Кайсериспор
1:0
Конец матча

Стадион:
Ризеспор
0'
1:0
9' Гол
Кравец Артём
37' Желтая карточка
Ветрих Амедей
68' Желтая карточка
Абархоун Мохамед
69' Желтая карточка
Аджар Хасан
81' Желтая карточка
Оваджиклы Орхан
89' Желтая карточка
Лунг Силвиу
90'+6
33
Лунг
Силвиу
13
Miguel
Lopes2
6
Пулен
Бенуа
24
Кула
Мерт
32
Субаши
Карахан
27
Джа-Джедже
Брис
8
Аджар
Хасан
10
Pedro
Henrique1
43
Менса
Бернард
61
Ziya
Alkurt
11
Кравец
Артём
23
Аккан
Гёкхан
77
Оваджиклы
Орхан
3
Абархоун
Мохамед
4
Montassar
Talbi
53
Мелняк
Дарио
6
Аттама
Джозеф
5
Дурак
Абдулла
18
Samuel
García2
44
Ветрих
Амедей
19
Умар
Амину
17
Чаглаян
Огулджан
Кайсериспор
4-2-3-1
Ризеспор
4-2-3-1

Ход матча

9'
Кравец Артём
(Менса Бернард)
1:0
27'
Emre Demir
Pedro Henrique1
 
37'
 
Ветрих Амедей
46'
 
Щепович Марко
Аттама Джозеф
58'
 
Диоманде Исмаэль
Дурак Абдулла
68'
 
Абархоун Мохамед
69'
Аджар Хасан
 
81'
 
Оваджиклы Орхан
81'
 
Аккайнак Атакан
Samuel García2
82'
Абденнур Аймен
Субаши Карахан
 
86'
Furkan Polat
Ziya Alkurt
 
89'
Лунг Силвиу
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 8
  • 10 Удары в створ 13
  • 3 Угловые 11
  • 0 Офсайды 7
  • 8 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 37 Владение мячом, % 63

Предыдущие игры

Кайсериспор Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Кайсериспор 3:2 Маниса Буюкшехир Бешикташ 4:1 Кайсериспор Кайсериспор 1:4 Сивасспор Генчлербирлиги 2:1 Кайсериспор
Кайсериспор 1:0 Фенербахче Кайсериспор 2:0 Байрампашаспор Малатьяспор 4:0 Кайсериспор Кайсериспор 1:1 Касымпаша Гёзтепе 4:0 Кайсериспор Коньяспор 2:1 Кайсериспор Кайсериспор 1:1 Денизлиспор Антальяспор 2:2 Кайсериспор Кайсериспор 4:1 Аданаспор Кайсериспор 2:3 Галатасарай Анкарагюджю 1:1 Кайсериспор Кайсериспор 0:1 Аланьяспор Кайсериспор 1:1 Адана Демирспор Аль-Васль 1:3 Кайсериспор Фрайбург 9:1 Кайсериспор Фрайбург 2:0 Кайсериспор
Ризеспор Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Ризеспор 3:2 Самсунспор Ризеспор 3:1 Коньяспор Денизлиспор 2:0 Ризеспор Ризеспор 1:0 Антальяспор
Галатасарай 2:0 Ризеспор 1074 Cankirispor 1:3 Ризеспор Ризеспор 2:0 Анкарагюджю Аланьяспор 5:2 Ризеспор Ризеспор 1:2 Трабзонспор Истанбул Башакшехир 5:0 Ризеспор Ризеспор 1:2 Газишехир Газиантеп Ризеспор 0:0 Гёзтепе Бешикташ 1:1 Ризеспор Ризеспор 2:1 Сивасспор Генчлербирлиги 0:1 Ризеспор Ризеспор 0:1 Гиресунспор Кешля 0:3 Ризеспор Антальяспор 2:2 Ризеспор Ризеспор 2:3 Трабзонспор Аланьяспор 1:1 Ризеспор

Последние игры между собой

Кайсериспор: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 2
Ризеспор: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 6
Ризеспор 3:0 Кайсериспор Суперлига Кайсериспор 2:2 Ризеспор Суперлига Ризеспор 2:4 Кайсериспор Суперлига Кайсериспор 2:1 Ризеспор Суперлига
Ризеспор 0:0 Кайсериспор Суперлига Кайсериспор 0:0 Ризеспор Суперлига Кайсериспор 0:2 Ризеспор Суперлига Ризеспор 0:2 Кайсериспор Суперлига Кайсериспор 1:1 Ризеспор Товарищеские матчи Кайсериспор 3:0 Ризеспор Суперлига Кайсериспор 4:1 Ризеспор Кубок Ризеспор 0:3 Кайсериспор Кубок Ризеспор 0:0 Кайсериспор Суперлига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Сивасспор 14 9 3 2 29 - 13 30
2. Бешикташ 14 8 3 3 22 - 16 27
3. Трабзонспор 14 7 5 2 27 - 15 26
4. Истанбул Башакшехир 14 7 5 2 22 - 14 26
5. Фенербахче 14 7 4 3 28 - 16 25
6. Галатасарай 14 6 5 3 15 - 11 23
7. Аланьяспор 14 6 4 4 24 - 14 22
8. Гёзтепе 14 5 6 3 16 - 14 21
9. Малатьяспор 14 5 5 4 29 - 19 20
10. Денизлиспор 14 5 3 6 14 - 15 18
11. Ризеспор 14 5 2 7 14 - 22 17
12. Газишехир Газиантеп 14 4 5 5 18 - 24 17
13. Генчлербирлиги 14 3 5 6 22 - 25 14
14. Коньяспор 14 3 5 6 13 - 20 14
15. Касымпаша 14 3 3 8 19 - 25 12
16. Антальяспор 14 2 4 8 12 - 26 10
17. Кайсериспор 14 2 4 8 13 - 29 10
18. Анкарагюджю 14 2 3 9 9 - 28 9
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    37'
    Ветрих Амедей получил желтую карточку от судьи
  • 27'
    Pedro Henrique уходит, Emre Demir вместо него
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - Кравец Артём бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kadir Has Sehir Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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