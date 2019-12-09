Турция: Суперлига 2019-2020
Кайсериспор
1:0
Конец матча
Стадион: Кадир Хас
Ризеспор
1:0
9' ГолКравец Артём
37' Желтая карточкаВетрих Амедей
68' Желтая карточкаАбархоун Мохамед
69' Желтая карточкаАджар Хасан
81' Желтая карточкаОваджиклы Орхан
89' Желтая карточкаЛунг Силвиу
33
Лунг
Силвиу
24
Кула
Мерт
61
Ziya
Alkurt
11
Кравец
Артём
23
Аккан
Гёкхан
53
Мелняк
Дарио
19
Умар
Амину
- Основной состав
-
33 Лунг СилвиуВратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Кула МертЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
61 Ziya AlkurtПолузащитник
-
11 Кравец АртёмНападающий
- Запасные игроки
-
95 Чипе ИсмаилВратарь
- Вратарь
-
38 Ринстра БенЗащитник
- Защитник
-
20 Aksel AktasПолузащитник
-
98 Furkan Polat
-
-
14 Emre Demir
-
Главный тренер: Булнет Уйгун
- Основной состав
-
23 Аккан ГёкханВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
53 Мелняк ДариоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Умар АминуПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
14 Yusuf AcerЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
30 Zafer Gorgen
-
-
Главный тренер: Ismail Kartal
Ход матча
9'
1:0
37'
68'
69'
81'
89'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 8
-
10 Удары в створ 13
-
3 Угловые 11
-
0 Офсайды 7
-
8 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
37 Владение мячом, % 63
Предыдущие игры
Кайсериспор Последние 20 матчей: +5 =5 -10Кайсериспор 3:2 Маниса Буюкшехир Бешикташ 4:1 Кайсериспор Кайсериспор 1:4 Сивасспор Генчлербирлиги 2:1 Кайсериспор
Кайсериспор 1:0 Фенербахче Кайсериспор 2:0 Байрампашаспор Малатьяспор 4:0 Кайсериспор Кайсериспор 1:1 Касымпаша Гёзтепе 4:0 Кайсериспор Коньяспор 2:1 Кайсериспор Кайсериспор 1:1 Денизлиспор Антальяспор 2:2 Кайсериспор Кайсериспор 4:1 Аданаспор Кайсериспор 2:3 Галатасарай Анкарагюджю 1:1 Кайсериспор Кайсериспор 0:1 Аланьяспор Кайсериспор 1:1 Адана Демирспор Аль-Васль 1:3 Кайсериспор Фрайбург 9:1 Кайсериспор Фрайбург 2:0 Кайсериспор
Ризеспор Последние 20 матчей: +8 =4 -8Ризеспор 3:2 Самсунспор Ризеспор 3:1 Коньяспор Денизлиспор 2:0 Ризеспор Ризеспор 1:0 Антальяспор
Галатасарай 2:0 Ризеспор 1074 Cankirispor 1:3 Ризеспор Ризеспор 2:0 Анкарагюджю Аланьяспор 5:2 Ризеспор Ризеспор 1:2 Трабзонспор Истанбул Башакшехир 5:0 Ризеспор Ризеспор 1:2 Газишехир Газиантеп Ризеспор 0:0 Гёзтепе Бешикташ 1:1 Ризеспор Ризеспор 2:1 Сивасспор Генчлербирлиги 0:1 Ризеспор Ризеспор 0:1 Гиресунспор Кешля 0:3 Ризеспор Антальяспор 2:2 Ризеспор Ризеспор 2:3 Трабзонспор Аланьяспор 1:1 Ризеспор
Последние игры между собой
Кайсериспор: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 2
Ризеспор: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 6
Ризеспор 0:0 Кайсериспор Суперлига Кайсериспор 0:0 Ризеспор Суперлига Кайсериспор 0:2 Ризеспор Суперлига Ризеспор 0:2 Кайсериспор Суперлига Кайсериспор 1:1 Ризеспор Товарищеские матчи Кайсериспор 3:0 Ризеспор Суперлига Кайсериспор 4:1 Ризеспор Кубок Ризеспор 0:3 Кайсериспор Кубок Ризеспор 0:0 Кайсериспор Суперлига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сивасспор
|14
|9
|3
|2
|29 - 13
|30
|2.
|Бешикташ
|14
|8
|3
|3
|22 - 16
|27
|3.
|Трабзонспор
|14
|7
|5
|2
|27 - 15
|26
|4.
|Истанбул Башакшехир
|14
|7
|5
|2
|22 - 14
|26
|5.
|Фенербахче
|14
|7
|4
|3
|28 - 16
|25
|6.
|Галатасарай
|14
|6
|5
|3
|15 - 11
|23
|7.
|Аланьяспор
|14
|6
|4
|4
|24 - 14
|22
|8.
|Гёзтепе
|14
|5
|6
|3
|16 - 14
|21
|9.
|Малатьяспор
|14
|5
|5
|4
|29 - 19
|20
|10.
|Денизлиспор
|14
|5
|3
|6
|14 - 15
|18
|11.
|Ризеспор
|14
|5
|2
|7
|14 - 22
|17
|12.
|Газишехир Газиантеп
|14
|4
|5
|5
|18 - 24
|17
|13.
|Генчлербирлиги
|14
|3
|5
|6
|22 - 25
|14
|14.
|Коньяспор
|14
|3
|5
|6
|13 - 20
|14
|15.
|Касымпаша
|14
|3
|3
|8
|19 - 25
|12
|16.
|Антальяспор
|14
|2
|4
|8
|12 - 26
|10
|17.
|Кайсериспор
|14
|2
|4
|8
|13 - 29
|10
|18.
|Анкарагюджю
|14
|2
|3
|9
|9 - 28
|9
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