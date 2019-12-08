Турция: Суперлига 2019-2020

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Денизлиспор
0:0
Второй тайм: 50'

Стадион:
Истанбул Башакшехир
0'
27' Желтая карточка
Сакей Айзаак
43' Желтая карточка
Муравски Радослав
44' Желтая карточка
Явру Зеки
50'
33
Стаховяк
Адам
61
Явру
Зеки
5
Юмлу
Мустафа
15
Oguz
Yilmaz
2
Лопеш
Тьягу
9
Сако
Хади
8
Муравски
Радослав
90
Сакей
Айзаак
70
Шахан
Олджай
7
Родальега
Уго
77
Бэрроу
Моду
34
Гюнок
Мерт
80
Кайсара
Жуниор
26
Родригеш
Карлуш
6
Епуряну
Александр
3
Клиши
Гаэль
5
Топал
Мехмет
17
Кавечи
Ирфан
7
Вишча
Эдин
91
Алексич
Даниел
11
Элия
Эльеро
19
Ба
Демба
Денизлиспор
4-4-2
Истанбул Башакшехир
4-2-3-1

Ход матча

27'
Сакей Айзаак
 
43'
Муравски Радослав
 
44'
Явру Зеки
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 8
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 31 Владение мячом, % 69

Предыдущие игры

Денизлиспор Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Алтынорду 3:5 Денизлиспор Газишехир Газиантеп 1:2 Денизлиспор Денизлиспор 2:0 Ризеспор Бешикташ 1:0 Денизлиспор
Денизлиспор 0:2 Сивасспор Денизлиспор 4:1 Мерсин Идманюрду Генчлербирлиги 0:2 Денизлиспор Денизлиспор 1:2 Фенербахче Денизлиспор 3:1 Алтынорду Малатьяспор 5:1 Денизлиспор Денизлиспор 0:1 Касымпаша Хаджеттепе 0:4 Денизлиспор Кайсериспор 1:1 Денизлиспор Денизлиспор 0:1 Коньяспор Гёзтепе 0:0 Денизлиспор Антальяспор 0:2 Денизлиспор Денизлиспор 2:0 Галатасарай Денизлиспор 0:0 Гёзтепе Денизлиспор 2:2 Умраньеспор Денизлиспор 2:1 Эскишехирспор
Истанбул Башакшехир Последние 20 матчей: +13 =5 -2
Hekimoglu Trabzon 0:1 Истанбул Башакшехир Истанбул Башакшехир 2:0 Антальяспор Истанбул Башакшехир 0:3 Рома Галатасарай 0:1 Истанбул Башакшехир
Истанбул Башакшехир 2:1 Фатих Карагюмрюк Истанбул Башакшехир 2:1 Анкарагюджю Вольфсбергер 0:3 Истанбул Башакшехир Аланьяспор 0:0 Истанбул Башакшехир Истанбул Башакшехир 2:2 Трабзонспор Истанбул Башакшехир 1:0 Вольфсбергер Истанбул Башакшехир 2:1 Гёзтепе Малатьяспор 0:1 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 1:2 Истанбул Башакшехир Истанбул Башакшехир 1:1 Боруссия М Истанбул Башакшехир 5:0 Ризеспор Бешикташ 1:1 Истанбул Башакшехир Рома 4:0 Истанбул Башакшехир Истанбул Башакшехир 1:1 Сивасспор Истанбулспор 0:1 Истанбул Башакшехир Генчлербирлиги 1:2 Истанбул Башакшехир

Последние игры между собой

Денизлиспор: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Истанбул Башакшехир: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Истанбул Башакшехир 1:0 Денизлиспор Турецкая первая лига Денизлиспор 1:1 Истанбул Башакшехир Турецкая первая лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Сивасспор 14 9 3 2 29 - 13 30
2. Трабзонспор 3:1 14 7 5 2 27 - 15 26
3. Истанбул Башакшехир 0:0 14 7 5 2 21 - 13 26
4. Фенербахче 14 7 4 3 28 - 16 25
5. Бешикташ 13 7 3 3 19 - 14 24
6. Галатасарай 14 6 5 3 15 - 11 23
7. Аланьяспор 14 6 4 4 24 - 14 22
8. Гёзтепе 14 5 6 3 16 - 14 21
9. Малатьяспор 14 5 5 4 29 - 19 20
10. Денизлиспор 0:0 14 5 3 6 13 - 14 18
11. Ризеспор 13 5 2 6 14 - 21 17
12. Газишехир Газиантеп 14 4 5 5 18 - 24 17
13. Генчлербирлиги 14 3 5 6 22 - 25 14
14. Коньяспор 14 3 5 6 13 - 20 14
15. Касымпаша 13 3 3 7 17 - 22 12
16. Антальяспор 1:3 14 2 4 8 12 - 26 10
17. Анкарагюджю 14 2 3 9 9 - 28 9
18. Кайсериспор 13 1 4 8 12 - 29 7
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    44'
    Явру Зеки получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    43'
    Муравски Радослав получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    27'
    Сакей Айзаак получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Denizli Ataturk Stadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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