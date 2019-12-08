Турция: Суперлига 2019-2020
Денизлиспор
0:0
Второй тайм: 50'
Стадион: Денизли Ататюрк
Истанбул Башакшехир
27' Желтая карточкаСакей Айзаак
43' Желтая карточкаМуравски Радослав
44' Желтая карточкаЯвру Зеки
61
Явру
Зеки
15
Oguz
Yilmaz
90
Сакей
Айзаак
70
Шахан
Олджай
77
Бэрроу
Моду
34
Гюнок
Мерт
17
Кавечи
Ирфан
11
Элия
Эльеро
19
Ба
Демба
- Основной состав
- Вратарь
-
61 Явру ЗекиЗащитник
- Защитник
-
15 Oguz YilmazЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Сакей АйзаакПолузащитник
-
70 Шахан ОлджайПолузащитник
- Нападающий
-
77 Бэрроу МодуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Чалик БуракПолузащитник
-
20 Нияз РеджепПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Акьюз МехметНападающий
- Нападающий
-
-
-
27 Emre Saglik
-
Главный тренер: Мехмет Оздилек
- Основной состав
-
34 Гюнок МертВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Кавечи ИрфанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Элия ЭльероПолузащитник
-
19 Ба ДембаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Виейра МигелЗащитник
-
23 Бехич АзизЗащитник
-
88 Инлер ГёкханПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Фрей КеримПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Бурук Окан
Ход матча
27'
44'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 4
-
3 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 8
-
3 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
31 Владение мячом, % 69
Предыдущие игры
Денизлиспор Последние 20 матчей: +10 =4 -6Алтынорду 3:5 Денизлиспор Газишехир Газиантеп 1:2 Денизлиспор Денизлиспор 2:0 Ризеспор Бешикташ 1:0 Денизлиспор
Денизлиспор 0:2 Сивасспор Денизлиспор 4:1 Мерсин Идманюрду Генчлербирлиги 0:2 Денизлиспор Денизлиспор 1:2 Фенербахче Денизлиспор 3:1 Алтынорду Малатьяспор 5:1 Денизлиспор Денизлиспор 0:1 Касымпаша Хаджеттепе 0:4 Денизлиспор Кайсериспор 1:1 Денизлиспор Денизлиспор 0:1 Коньяспор Гёзтепе 0:0 Денизлиспор Антальяспор 0:2 Денизлиспор Денизлиспор 2:0 Галатасарай Денизлиспор 0:0 Гёзтепе Денизлиспор 2:2 Умраньеспор Денизлиспор 2:1 Эскишехирспор
Истанбул Башакшехир Последние 20 матчей: +13 =5 -2Hekimoglu Trabzon 0:1 Истанбул Башакшехир Истанбул Башакшехир 2:0 Антальяспор Истанбул Башакшехир 0:3 Рома Галатасарай 0:1 Истанбул Башакшехир
Истанбул Башакшехир 2:1 Фатих Карагюмрюк Истанбул Башакшехир 2:1 Анкарагюджю Вольфсбергер 0:3 Истанбул Башакшехир Аланьяспор 0:0 Истанбул Башакшехир Истанбул Башакшехир 2:2 Трабзонспор Истанбул Башакшехир 1:0 Вольфсбергер Истанбул Башакшехир 2:1 Гёзтепе Малатьяспор 0:1 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 1:2 Истанбул Башакшехир Истанбул Башакшехир 1:1 Боруссия М Истанбул Башакшехир 5:0 Ризеспор Бешикташ 1:1 Истанбул Башакшехир Рома 4:0 Истанбул Башакшехир Истанбул Башакшехир 1:1 Сивасспор Истанбулспор 0:1 Истанбул Башакшехир Генчлербирлиги 1:2 Истанбул Башакшехир
Последние игры между собой
Денизлиспор: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Истанбул Башакшехир: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сивасспор
|14
|9
|3
|2
|29 - 13
|30
|2.
|Трабзонспор
|3:1
|14
|7
|5
|2
|27 - 15
|26
|3.
|Истанбул Башакшехир
|0:0
|14
|7
|5
|2
|21 - 13
|26
|4.
|Фенербахче
|14
|7
|4
|3
|28 - 16
|25
|5.
|Бешикташ
|13
|7
|3
|3
|19 - 14
|24
|6.
|Галатасарай
|14
|6
|5
|3
|15 - 11
|23
|7.
|Аланьяспор
|14
|6
|4
|4
|24 - 14
|22
|8.
|Гёзтепе
|14
|5
|6
|3
|16 - 14
|21
|9.
|Малатьяспор
|14
|5
|5
|4
|29 - 19
|20
|10.
|Денизлиспор
|0:0
|14
|5
|3
|6
|13 - 14
|18
|11.
|Ризеспор
|13
|5
|2
|6
|14 - 21
|17
|12.
|Газишехир Газиантеп
|14
|4
|5
|5
|18 - 24
|17
|13.
|Генчлербирлиги
|14
|3
|5
|6
|22 - 25
|14
|14.
|Коньяспор
|14
|3
|5
|6
|13 - 20
|14
|15.
|Касымпаша
|13
|3
|3
|7
|17 - 22
|12
|16.
|Антальяспор
|1:3
|14
|2
|4
|8
|12 - 26
|10
|17.
|Анкарагюджю
|14
|2
|3
|9
|9 - 28
|9
|18.
|Кайсериспор
|13
|1
|4
|8
|12 - 29
|7
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