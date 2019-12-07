Турция: Суперлига 2019-2020

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Анкарагюджю
0:1
Первый тайм: 8'

Стадион:
Гёзтепе
0'
0:1
1' Гол
Акбунар Халиль
8'
1
Челикай
Корджан
70
Кициу
Стелиос
22
Паздан
Михал
13
Кулушич
Анте
8
Пинту
Тьягу
3
Агчай
Седат
21
Моке
Вильфрид
20
Карабулут
Айдын
10
Кантерос
Гектор
23
Парлак
Илхан
12
Оргилль
Девер
13
Бету
Антониу
20
Гассама
Ламин
4
Тити
5
Эзтюрк
Алпаслан
41
Berkan
Emir2
88
Айдогду
Сонер
8
Andre
Castro1
7
Акбунар
Халиль
99
Наполеони
Стефано
11
Гюрлер
Сердар
32
Джером
Кэмерон
Анкарагюджю
4-2-3-1
Гёзтепе
4-2-3-1

Ход матча

1'
0:1
Акбунар Халиль

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Предыдущие игры

Анкарагюджю Последние 20 матчей: +4 =4 -12
Аланьяспор 5:0 Анкарагюджю Анкарагюджю 0:3 Трабзонспор Истанбул Башакшехир 2:1 Анкарагюджю Анкарагюджю 1:2 Газишехир Газиантеп
Кыркларелиспор 1:0 Анкарагюджю Ризеспор 2:0 Анкарагюджю Анкарагюджю 0:0 Бешикташ Сивасспор 3:1 Анкарагюджю Анкарагюджю 2:1 Генчлербирлиги Фенербахче 2:1 Анкарагюджю Анкарагюджю 0:4 Малатьяспор Анкарагюджю 0:3 Десна Касымпаша 0:1 Анкарагюджю Анкарагюджю 1:1 Кайсериспор Коньяспор 0:0 Анкарагюджю Анкарагюджю 1:2 Кеджиоренгюджю Анкарагюджю 2:1 Хатайспор Алтынорду 2:2 Анкарагюджю Гёзтепе 2:1 Анкарагюджю Анкарагюджю 3:1 Сивасспор
Гёзтепе Последние 20 матчей: +10 =7 -3
Фатих Карагюмрюк 1:2 Гёзтепе Гёзтепе 2:2 Фенербахче Аланьяспор 0:1 Гёзтепе Гёзтепе 5:2 Алтынорду
Гёзтепе 1:1 Малатьяспор Трабзонспор 0:1 Гёзтепе Гёзтепе 3:0 Сивас Беледьеспор Гёзтепе 1:4 Касымпаша Истанбул Башакшехир 2:1 Гёзтепе Гёзтепе 3:2 Менемен Беледиеспор Гёзтепе 4:0 Кайсериспор Газишехир Газиантеп 1:1 Гёзтепе Гёзтепе 3:0 Йозгатспор Гёзтепе 1:0 Коньяспор Ризеспор 0:0 Гёзтепе Алтынорду 2:2 Гёзтепе Гёзтепе 0:0 Денизлиспор Бешикташ 3:0 Гёзтепе Гёзтепе 0:0 Антальяспор Гёзтепе 1:0 Дифаа Эль-Джадида

Последние игры между собой

Анкарагюджю: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
Гёзтепе: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
Гёзтепе 2:1 Анкарагюджю Суперлига Анкарагюджю 0:3 Гёзтепе Суперлига Гёзтепе 2:1 Анкарагюджю Вторая лига Анкарагюджю 1:1 Гёзтепе Любители
Анкарагюджю 3:1 Гёзтепе Турецкая первая лига Гёзтепе 1:1 Анкарагюджю Турецкая первая лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Сивасспор 14 9 3 2 29 - 13 30
2. Истанбул Башакшехир 13 7 4 2 21 - 13 25
3. Фенербахче 14 7 4 3 28 - 16 25
4. Бешикташ 13 7 3 3 19 - 14 24
5. Трабзонспор 13 6 5 2 24 - 14 23
6. Аланьяспор 13 6 4 3 24 - 13 22
7. Гёзтепе 1:0 14 5 6 3 14 - 13 21
8. Галатасарай 13 5 5 3 14 - 11 20
9. Малатьяспор 14 5 5 4 29 - 19 20
10. Денизлиспор 13 5 2 6 13 - 14 17
11. Ризеспор 13 5 2 6 14 - 21 17
12. Газишехир Газиантеп 13 4 4 5 18 - 24 16
13. Генчлербирлиги 14 3 5 6 22 - 25 14
14. Коньяспор 13 3 4 6 13 - 20 13
15. Касымпаша 13 3 3 7 17 - 22 12
16. Антальяспор 13 2 4 7 11 - 23 10
17. Анкарагюджю 0:1 14 2 3 9 8 - 26 9
18. Кайсериспор 13 1 4 8 12 - 29 7
  • Первый тайм
  • Описание гола
    1'
    Г О О О О Л - Акбунар Халиль бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Eryaman Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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