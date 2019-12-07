Турция: Суперлига 2019-2020
Анкарагюджю
0:1
Первый тайм: 8'
Стадион: Eryaman Stadyumu
Гёзтепе
0:1
1' ГолАкбунар Халиль
22
Паздан
Михал
13
Кулушич
Анте
23
Парлак
Илхан
13
Бету
Антониу
4
Тити
41
Berkan
Emir2
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Паздан МихалЗащитник
-
13 Кулушич АнтеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Парлак ИлханПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Фати РикардоПолузащитник
-
45 Alper Onal
-
-
-
-
80 Berke Gurbuz
-
Главный тренер: Mustafa Kaplan
- Основной состав
-
13 Бету АнтониуВратарь
- Защитник
-
4 ТитиЗащитник
- Защитник
-
41 Berkan Emir2Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
55 Швехлен ЛеоЗащитник
-
77 Murat PaluliЗащитник
-
33 Нукан АтынчЗащитник
-
63 Кадах ДенизПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Озтекин ЯсинПолузащитник
-
25 Wallace I
-
30 Yalcin Kayan
-
Главный тренер: Ilhan Palut
Ход матча
1'
0:1
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Предыдущие игры
Анкарагюджю Последние 20 матчей: +4 =4 -12Аланьяспор 5:0 Анкарагюджю Анкарагюджю 0:3 Трабзонспор Истанбул Башакшехир 2:1 Анкарагюджю Анкарагюджю 1:2 Газишехир Газиантеп
Кыркларелиспор 1:0 Анкарагюджю Ризеспор 2:0 Анкарагюджю Анкарагюджю 0:0 Бешикташ Сивасспор 3:1 Анкарагюджю Анкарагюджю 2:1 Генчлербирлиги Фенербахче 2:1 Анкарагюджю Анкарагюджю 0:4 Малатьяспор Анкарагюджю 0:3 Десна Касымпаша 0:1 Анкарагюджю Анкарагюджю 1:1 Кайсериспор Коньяспор 0:0 Анкарагюджю Анкарагюджю 1:2 Кеджиоренгюджю Анкарагюджю 2:1 Хатайспор Алтынорду 2:2 Анкарагюджю Гёзтепе 2:1 Анкарагюджю Анкарагюджю 3:1 Сивасспор
Гёзтепе Последние 20 матчей: +10 =7 -3Фатих Карагюмрюк 1:2 Гёзтепе Гёзтепе 2:2 Фенербахче Аланьяспор 0:1 Гёзтепе Гёзтепе 5:2 Алтынорду
Гёзтепе 1:1 Малатьяспор Трабзонспор 0:1 Гёзтепе Гёзтепе 3:0 Сивас Беледьеспор Гёзтепе 1:4 Касымпаша Истанбул Башакшехир 2:1 Гёзтепе Гёзтепе 3:2 Менемен Беледиеспор Гёзтепе 4:0 Кайсериспор Газишехир Газиантеп 1:1 Гёзтепе Гёзтепе 3:0 Йозгатспор Гёзтепе 1:0 Коньяспор Ризеспор 0:0 Гёзтепе Алтынорду 2:2 Гёзтепе Гёзтепе 0:0 Денизлиспор Бешикташ 3:0 Гёзтепе Гёзтепе 0:0 Антальяспор Гёзтепе 1:0 Дифаа Эль-Джадида
Последние игры между собой
Анкарагюджю: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
Гёзтепе: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сивасспор
|14
|9
|3
|2
|29 - 13
|30
|2.
|Истанбул Башакшехир
|13
|7
|4
|2
|21 - 13
|25
|3.
|Фенербахче
|14
|7
|4
|3
|28 - 16
|25
|4.
|Бешикташ
|13
|7
|3
|3
|19 - 14
|24
|5.
|Трабзонспор
|13
|6
|5
|2
|24 - 14
|23
|6.
|Аланьяспор
|13
|6
|4
|3
|24 - 13
|22
|7.
|Гёзтепе
|1:0
|14
|5
|6
|3
|14 - 13
|21
|8.
|Галатасарай
|13
|5
|5
|3
|14 - 11
|20
|9.
|Малатьяспор
|14
|5
|5
|4
|29 - 19
|20
|10.
|Денизлиспор
|13
|5
|2
|6
|13 - 14
|17
|11.
|Ризеспор
|13
|5
|2
|6
|14 - 21
|17
|12.
|Газишехир Газиантеп
|13
|4
|4
|5
|18 - 24
|16
|13.
|Генчлербирлиги
|14
|3
|5
|6
|22 - 25
|14
|14.
|Коньяспор
|13
|3
|4
|6
|13 - 20
|13
|15.
|Касымпаша
|13
|3
|3
|7
|17 - 22
|12
|16.
|Антальяспор
|13
|2
|4
|7
|11 - 23
|10
|17.
|Анкарагюджю
|0:1
|14
|2
|3
|9
|8 - 26
|9
|18.
|Кайсериспор
|13
|1
|4
|8
|12 - 29
|7
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