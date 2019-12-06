Турция: Суперлига 2019-2020
Фенербахче
3:1
Второй тайм: 62'
Генчлербирлиги
0:1
8' ГолСио Жованни
20' Желтая карточкаСио Жованни
1:1
23' ГолМурики Ведат
30' Желтая карточкаТуфан Озан
2:1
32' ГолГуставо Луис
3:1
39' ГолМурики Ведат
52' Желтая карточкаПолома Пьер-Ив
15
Азиз
Сердар
20
Густаво
Луис
10
Крузе
Макс
94
Мурики
Ведат
25
Озбир
Эртач
32
Flavio1
15
Туре
Зарго
8
Baiano
I
13
Сио
Жованни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Азиз СердарЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Густаво ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Крузе МаксПолузащитник
- Полузащитник
-
94 Мурики ВедатНападающий
- Запасные игроки
-
35 Текин ХарунВратарь
- Защитник
- Защитник
-
34 Рами АдильЗащитник
-
23 Тюрюдж ДенизПолузащитник
-
21 Зайц МихаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Потук АлперНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Янал Эрсун
- Основной состав
-
25 Озбир ЭртачВратарь
- Защитник
-
32 Flavio1Защитник
-
15 Туре ЗаргоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 Baiano IПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
13 Сио ЖованниНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Йилмаз СефаНападающий
-
-
-
23 Soner Dikmen
-
-
-
Главный тренер: Hamza Hamzaoglu
Ход матча
8'
0:1
20'
23'
1:1
30'
32'
2:1
39'
3:1
52'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 6
-
4 Угловые 3
-
2 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 1
-
63 Владение мячом, % 37
Предыдущие игры
Фенербахче Последние 20 матчей: +8 =5 -7Фенербахче 4:0 Истанбулспор Гёзтепе 2:2 Фенербахче Малатьяспор 0:0 Фенербахче Фенербахче 3:2 Касымпаша
Кайсериспор 1:0 Фенербахче Тарсус 1:3 Фенербахче Фенербахче 5:1 Коньяспор Денизлиспор 1:2 Фенербахче Фенербахче 0:1 Антальяспор Галатасарай 0:0 Фенербахче Фенербахче 2:1 Анкарагюджю Аланьяспор 3:1 Фенербахче Бурсаспор 2:1 Фенербахче Фенербахче 1:1 Трабзонспор Истанбул Башакшехир 1:2 Фенербахче Фенербахче 5:0 Газишехир Газиантеп Сивасспор 2:1 Фенербахче Фенербахче 2:2 Кальяри Реал Мадрид 5:3 Фенербахче Бавария 6:1 Фенербахче
Генчлербирлиги Последние 20 матчей: +7 =6 -7Генчлербирлиги 3:3 Малатьяспор Касымпаша 1:2 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 2:1 Кайсериспор Коньяспор 1:1 Генчлербирлиги
Генчлербирлиги 0:2 Erokspor Генчлербирлиги 0:2 Денизлиспор Антальяспор 0:6 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 0:0 Галатасарай Анкарагюджю 2:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 2:0 Османыеспор Генчлербирлиги 1:1 Аланьяспор Трабзонспор 2:2 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:2 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 4:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 0:1 Ризеспор Генчлербирлиги 3:2 Акхисар Генчлербирлиги 2:1 Хатайспор Генчлербирлиги 1:1 Антальяспор Генчлербирлиги 1:2 Адана Демирспор Газишехир Газиантеп 0:2 Генчлербирлиги
Последние игры между собой
Фенербахче: победы: 13, ничьи: 4, поражения: 3
Генчлербирлиги: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 13
Фенербахче 3:0 Генчлербирлиги Суперлига Фенербахче 1:2 Генчлербирлиги Кубок Фенербахче 2:1 Генчлербирлиги Суперлига Генчлербирлиги 0:1 Фенербахче Суперлига Генчлербирлиги 2:1 Фенербахче Суперлига Фенербахче 2:1 Генчлербирлиги Суперлига Фенербахче 2:0 Генчлербирлиги Суперлига Генчлербирлиги 0:1 Фенербахче Суперлига Генчлербирлиги 2:0 Фенербахче Суперлига Фенербахче 4:1 Генчлербирлиги Суперлига Фенербахче 6:1 Генчлербирлиги Суперлига Генчлербирлиги 0:0 Фенербахче Суперлига Генчлербирлиги 2:4 Фенербахче Суперлига Фенербахче 2:1 Генчлербирлиги Кубок Фенербахче 3:0 Генчлербирлиги Суперлига Генчлербирлиги 0:0 Фенербахче Суперлига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сивасспор
|13
|8
|3
|2
|26 - 12
|27
|2.
|Истанбул Башакшехир
|13
|7
|4
|2
|21 - 13
|25
|3.
|Фенербахче
|3:1
|14
|7
|4
|3
|26 - 15
|25
|4.
|Бешикташ
|13
|7
|3
|3
|19 - 14
|24
|5.
|Трабзонспор
|13
|6
|5
|2
|24 - 14
|23
|6.
|Аланьяспор
|13
|6
|4
|3
|24 - 13
|22
|7.
|Малатьяспор
|13
|5
|5
|3
|28 - 16
|20
|8.
|Галатасарай
|13
|5
|5
|3
|14 - 11
|20
|9.
|Гёзтепе
|13
|4
|6
|3
|13 - 13
|18
|10.
|Денизлиспор
|13
|5
|2
|6
|13 - 14
|17
|11.
|Ризеспор
|13
|5
|2
|6
|14 - 21
|17
|12.
|Газишехир Газиантеп
|13
|4
|4
|5
|18 - 24
|16
|13.
|Генчлербирлиги
|1:3
|14
|3
|5
|6
|21 - 23
|14
|14.
|Коньяспор
|13
|3
|4
|6
|13 - 20
|13
|15.
|Касымпаша
|13
|3
|3
|7
|17 - 22
|12
|16.
|Антальяспор
|13
|2
|4
|7
|11 - 23
|10
|17.
|Анкарагюджю
|13
|2
|3
|8
|8 - 25
|9
|18.
|Кайсериспор
|13
|1
|4
|8
|12 - 29
|7
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