Турция: Суперлига 2019-2020

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Фенербахче
3:1
Второй тайм: 62'

Стадион:
Генчлербирлиги
0'
0:1
8' Гол
Сио Жованни
20' Желтая карточка
Сио Жованни
1:1
23' Гол
Мурики Ведат
30' Желтая карточка
Туфан Озан
2:1
32' Гол
Густаво Луис
3:1
39' Гол
Мурики Ведат
52' Желтая карточка
Полома Пьер-Ив
62'
98
Байиндыр
Алтай
4
Исла
Маурисио
15
Азиз
Сердар
18
Чифтпынар
Садик
3
Калдырым
Хассан
Али
20
Густаво
Луис
5
Белёзоглу
Эмре
7
Туфан
Озан
10
Крузе
Макс
24
Родригес
Гарри
II
94
Мурики
Ведат
25
Озбир
Эртач
39
Полома
Пьер-Ив
32
Flavio1
15
Туре
Зарго
3
Пехливан
Халиль
10
Сессеньон
Стефан
8
Baiano
I
5
Berat
Ozdemir
21
Кандеяш
Даниэл
9
Bogdan
Stancu1
13
Сио
Жованни
Фенербахче
4-2-3-1
Генчлербирлиги
4-3-3

Ход матча

8'
0:1
Сио Жованни
20'
 
Сио Жованни
23'
Мурики Ведат
(Исла Маурисио)
1:1
30'
Туфан Озан
 
32'
Густаво Луис
(Крузе Макс)
2:1
39'
Мурики Ведат
3:1
46'
Кадыоглу Ферди
Азиз Сердар
 
46'
 
Чифтчи Надир
Пехливан Халиль
52'
 
Полома Пьер-Ив
57'
Жаилсон Маркес
Белёзоглу Эмре
 

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 6
  • 4 Угловые 3
  • 2 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 1
  • 63 Владение мячом, % 37

Предыдущие игры

Фенербахче Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Фенербахче 4:0 Истанбулспор Гёзтепе 2:2 Фенербахче Малатьяспор 0:0 Фенербахче Фенербахче 3:2 Касымпаша
Кайсериспор 1:0 Фенербахче Тарсус 1:3 Фенербахче Фенербахче 5:1 Коньяспор Денизлиспор 1:2 Фенербахче Фенербахче 0:1 Антальяспор Галатасарай 0:0 Фенербахче Фенербахче 2:1 Анкарагюджю Аланьяспор 3:1 Фенербахче Бурсаспор 2:1 Фенербахче Фенербахче 1:1 Трабзонспор Истанбул Башакшехир 1:2 Фенербахче Фенербахче 5:0 Газишехир Газиантеп Сивасспор 2:1 Фенербахче Фенербахче 2:2 Кальяри Реал Мадрид 5:3 Фенербахче Бавария 6:1 Фенербахче
Генчлербирлиги Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Генчлербирлиги 3:3 Малатьяспор Касымпаша 1:2 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 2:1 Кайсериспор Коньяспор 1:1 Генчлербирлиги
Генчлербирлиги 0:2 Erokspor Генчлербирлиги 0:2 Денизлиспор Антальяспор 0:6 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 0:0 Галатасарай Анкарагюджю 2:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 2:0 Османыеспор Генчлербирлиги 1:1 Аланьяспор Трабзонспор 2:2 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:2 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 4:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 0:1 Ризеспор Генчлербирлиги 3:2 Акхисар Генчлербирлиги 2:1 Хатайспор Генчлербирлиги 1:1 Антальяспор Генчлербирлиги 1:2 Адана Демирспор Газишехир Газиантеп 0:2 Генчлербирлиги

Последние игры между собой

Фенербахче: победы: 13, ничьи: 4, поражения: 3
Генчлербирлиги: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 13
Фенербахче 2:2 Генчлербирлиги Суперлига Генчлербирлиги 1:2 Фенербахче Суперлига Генчлербирлиги 1:2 Фенербахче Суперлига Генчлербирлиги 2:2 Фенербахче Кубок
Фенербахче 3:0 Генчлербирлиги Суперлига Фенербахче 1:2 Генчлербирлиги Кубок Фенербахче 2:1 Генчлербирлиги Суперлига Генчлербирлиги 0:1 Фенербахче Суперлига Генчлербирлиги 2:1 Фенербахче Суперлига Фенербахче 2:1 Генчлербирлиги Суперлига Фенербахче 2:0 Генчлербирлиги Суперлига Генчлербирлиги 0:1 Фенербахче Суперлига Генчлербирлиги 2:0 Фенербахче Суперлига Фенербахче 4:1 Генчлербирлиги Суперлига Фенербахче 6:1 Генчлербирлиги Суперлига Генчлербирлиги 0:0 Фенербахче Суперлига Генчлербирлиги 2:4 Фенербахче Суперлига Фенербахче 2:1 Генчлербирлиги Кубок Фенербахче 3:0 Генчлербирлиги Суперлига Генчлербирлиги 0:0 Фенербахче Суперлига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Сивасспор 13 8 3 2 26 - 12 27
2. Истанбул Башакшехир 13 7 4 2 21 - 13 25
3. Фенербахче 3:1 14 7 4 3 26 - 15 25
4. Бешикташ 13 7 3 3 19 - 14 24
5. Трабзонспор 13 6 5 2 24 - 14 23
6. Аланьяспор 13 6 4 3 24 - 13 22
7. Малатьяспор 13 5 5 3 28 - 16 20
8. Галатасарай 13 5 5 3 14 - 11 20
9. Гёзтепе 13 4 6 3 13 - 13 18
10. Денизлиспор 13 5 2 6 13 - 14 17
11. Ризеспор 13 5 2 6 14 - 21 17
12. Газишехир Газиантеп 13 4 4 5 18 - 24 16
13. Генчлербирлиги 1:3 14 3 5 6 21 - 23 14
14. Коньяспор 13 3 4 6 13 - 20 13
15. Касымпаша 13 3 3 7 17 - 22 12
16. Антальяспор 13 2 4 7 11 - 23 10
17. Анкарагюджю 13 2 3 8 8 - 25 9
18. Кайсериспор 13 1 4 8 12 - 29 7
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ulker Stadyumu Fenerbahce Sukru Saracoglu Spor Kompleksi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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