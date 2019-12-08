Турция: Суперлига 2019-2020
Коньяспор
0:0
Первый тайм: 25'
Стадион: Конья Бююкшехир
Газишехир Газиантеп
89
Скубич
Нейц
5
Ай
Селим
14
Аничич
Марин
21
Мия
Фарук
10
Баич
Риад
17
Oguz
Ceylan
11
Вурал
Гюрай
19
Соялп
Фуркан
15
Чибсах
Юссиф
- Основной состав
- Вратарь
-
89 Скубич НейцЗащитник
-
5 Ай СелимЗащитник
-
14 Аничич МаринЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Мия ФарукНападающий
-
10 Баич РиадНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Улудаг АлперЗащитник
-
27 Ясар АлиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Уртадо ПаолоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Erdon Daci
-
-
Главный тренер: Коджаман Айкют
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Oguz CeylanЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Вурал ГюрайЗащитник
-
19 Соялп ФурканПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Чибсах ЮссифПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Лодыгин ЮрийВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
99 Ali Ates
-
94 Sefa Anuk
-
-
-
Главный тренер: Шумудикэ Мариус
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 1
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
64 Владение мячом, % 36
Предыдущие игры
Коньяспор Последние 20 матчей: +5 =7 -8Ризеспор 3:1 Коньяспор Коньяспор 0:1 Бешикташ Коньяспор 1:1 Аданаспор Сивасспор 2:0 Коньяспор
Коньяспор 1:1 Генчлербирлиги Эюпспор 1:0 Коньяспор Фенербахче 5:1 Коньяспор Коньяспор 0:2 Малатьяспор Коньяспор 1:0 Эскишехирспор Касымпаша 1:4 Коньяспор Коньяспор 2:1 Кайсериспор Гёзтепе 1:0 Коньяспор Денизлиспор 0:1 Коньяспор Коньяспор 3:0 Кеджиоренгюджю Коньяспор 2:2 Антальяспор Галатасарай 1:1 Коньяспор Коньяспор 0:0 Анкарагюджю Эскишехирспор 1:1 Коньяспор Гоу Эхед Иглс 0:0 Коньяспор Твенте 1:0 Коньяспор
Газишехир Газиантеп Последние 20 матчей: +8 =4 -8Кыркларелиспор 2:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 1:2 Денизлиспор Антальяспор 1:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 0:2 Галатасарай
Анкарагюджю 1:2 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 3:0 Тургутлуспор Газишехир Газиантеп 1:1 Аланьяспор Трабзонспор 4:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 1:2 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 1:1 Гёзтепе Kirikkale Buyuk Anadoluspor 0:4 Газишехир Газиантеп Ризеспор 1:2 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 3:2 Бешикташ Газишехир Газиантеп 5:4 Хатайспор Сивасспор 1:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 4:1 Генчлербирлиги Фенербахче 5:0 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 2:1 Истанбулспор Газишехир Газиантеп 0:4 Аланьяспор Газишехир Газиантеп 0:1 Сепахан
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сивасспор
|14
|9
|3
|2
|29 - 13
|30
|2.
|Истанбул Башакшехир
|13
|7
|4
|2
|21 - 13
|25
|3.
|Фенербахче
|14
|7
|4
|3
|28 - 16
|25
|4.
|Бешикташ
|13
|7
|3
|3
|19 - 14
|24
|5.
|Трабзонспор
|13
|6
|5
|2
|24 - 14
|23
|6.
|Галатасарай
|14
|6
|5
|3
|15 - 11
|23
|7.
|Аланьяспор
|14
|6
|4
|4
|24 - 14
|22
|8.
|Гёзтепе
|14
|5
|6
|3
|16 - 14
|21
|9.
|Малатьяспор
|14
|5
|5
|4
|29 - 19
|20
|10.
|Денизлиспор
|13
|5
|2
|6
|13 - 14
|17
|11.
|Ризеспор
|13
|5
|2
|6
|14 - 21
|17
|12.
|Газишехир Газиантеп
|0:0
|14
|4
|5
|5
|18 - 24
|17
|13.
|Генчлербирлиги
|14
|3
|5
|6
|22 - 25
|14
|14.
|Коньяспор
|0:0
|14
|3
|5
|6
|13 - 20
|14
|15.
|Касымпаша
|13
|3
|3
|7
|17 - 22
|12
|16.
|Антальяспор
|13
|2
|4
|7
|11 - 23
|10
|17.
|Анкарагюджю
|14
|2
|3
|9
|9 - 28
|9
|18.
|Кайсериспор
|13
|1
|4
|8
|12 - 29
|7
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