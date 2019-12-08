Турция: Суперлига 2019-2020

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Коньяспор
0:0
Первый тайм: 25'

Стадион:
Газишехир Газиантеп
0' 25'
1
Кырынтылы
Серкан
89
Скубич
Нейц
5
Ай
Селим
14
Аничич
Марин
87
Озторун
Ферхат
7
Шахинер
Омер
Али
2
Фындыклы
Волкан
6
Йонссон
Йенс
11
Милошевич
Дени
21
Мия
Фарук
10
Баич
Риад
1
Гювенч
Гюнай
17
Oguz
Ceylan
3
Джилободжи
Папи
76
Кана-Бийик
Жан-Армель
6
Тошка
Алин
11
Вурал
Гюрай
19
Соялп
Фуркан
8
Jefferson
IV
15
Чибсах
Юссиф
27
Твумаси
Патрик
10
Кайоде
Оларенваджу
Коньяспор
4-4-2
Газишехир Газиантеп
5-3-2

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 64 Владение мячом, % 36

Предыдущие игры

Коньяспор Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Ризеспор 3:1 Коньяспор Коньяспор 0:1 Бешикташ Коньяспор 1:1 Аданаспор Сивасспор 2:0 Коньяспор
Коньяспор 1:1 Генчлербирлиги Эюпспор 1:0 Коньяспор Фенербахче 5:1 Коньяспор Коньяспор 0:2 Малатьяспор Коньяспор 1:0 Эскишехирспор Касымпаша 1:4 Коньяспор Коньяспор 2:1 Кайсериспор Гёзтепе 1:0 Коньяспор Денизлиспор 0:1 Коньяспор Коньяспор 3:0 Кеджиоренгюджю Коньяспор 2:2 Антальяспор Галатасарай 1:1 Коньяспор Коньяспор 0:0 Анкарагюджю Эскишехирспор 1:1 Коньяспор Гоу Эхед Иглс 0:0 Коньяспор Твенте 1:0 Коньяспор
Газишехир Газиантеп Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Кыркларелиспор 2:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 1:2 Денизлиспор Антальяспор 1:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 0:2 Галатасарай
Анкарагюджю 1:2 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 3:0 Тургутлуспор Газишехир Газиантеп 1:1 Аланьяспор Трабзонспор 4:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 1:2 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 1:1 Гёзтепе Kirikkale Buyuk Anadoluspor 0:4 Газишехир Газиантеп Ризеспор 1:2 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 3:2 Бешикташ Газишехир Газиантеп 5:4 Хатайспор Сивасспор 1:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 4:1 Генчлербирлиги Фенербахче 5:0 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 2:1 Истанбулспор Газишехир Газиантеп 0:4 Аланьяспор Газишехир Газиантеп 0:1 Сепахан
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Сивасспор 14 9 3 2 29 - 13 30
2. Истанбул Башакшехир 13 7 4 2 21 - 13 25
3. Фенербахче 14 7 4 3 28 - 16 25
4. Бешикташ 13 7 3 3 19 - 14 24
5. Трабзонспор 13 6 5 2 24 - 14 23
6. Галатасарай 14 6 5 3 15 - 11 23
7. Аланьяспор 14 6 4 4 24 - 14 22
8. Гёзтепе 14 5 6 3 16 - 14 21
9. Малатьяспор 14 5 5 4 29 - 19 20
10. Денизлиспор 13 5 2 6 13 - 14 17
11. Ризеспор 13 5 2 6 14 - 21 17
12. Газишехир Газиантеп 0:0 14 4 5 5 18 - 24 17
13. Генчлербирлиги 14 3 5 6 22 - 25 14
14. Коньяспор 0:0 14 3 5 6 13 - 20 14
15. Касымпаша 13 3 3 7 17 - 22 12
16. Антальяспор 13 2 4 7 11 - 23 10
17. Анкарагюджю 14 2 3 9 9 - 28 9
18. Кайсериспор 13 1 4 8 12 - 29 7
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Konya Buyuksehir Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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