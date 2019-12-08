Аргентина: Суперлига 2019-2020

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Росарио Сентраль
1:0
Перерыв
Бока Хуниорс
0'
1:0
17' Гол
Рибас Себастьян
27' Желтая карточка
Абила Рамон
41' Желтая карточка
Nicolas Capaldo
45' Желтая карточка
Де Росси Даниэле
1
Jeremias
Ledesma
4
Nahuel
Molina
Lucero
14
Новаретти
Диего
6
Miguel
Barbieri
33
Emanuel
Britez
21
Ринаудо
Фабиан
5
Leonardo
Gil
22
Diego
Zabala
12
Ciro
Rius
28
Lucas
Emanuel
Gamba
23
Рибас
Себастьян
1
Андрада
Эстебан
4
Буффарини
Хулио
24
Искиэрдос
Карлос
6
Алонсо
Хуниор
3
Мас
Эмануэль
14
Nicolas
Capaldo
23
Марконе
Иван
16
Де
Росси
Даниэле
11
Сальвио
Эдуардо
8
Alexis
Mac
Allister
9
Абила
Рамон
Росарио Сентраль
4-4-2
Бока Хуниорс
4-3-2-1

Ход матча

17'
Рибас Себастьян
1:0
27'
 
Абила Рамон
41'
 
Nicolas Capaldo
45'
 
Де Росси Даниэле

Предыдущие игры

Росарио Сентраль Последние 20 матчей: +7 =9 -4
Сентраль Кордоба 1:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 5:1 Альдосиви Ривер Плейт 0:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 5:2 Годой Крус
Эстудиантес Ла-Плата 3:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 0:1 Велес Сарсфилд Ланус 1:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:1 Расинг Авельянеда Унион Санта-Фе 0:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Колон 1:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:1 Патронато де Парана Сан-Лоренсо 2:2 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:0 Тальерес Кордоба Атлетико Тукуман 1:2 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 2:1 Либертад Бока Хуниорс 0:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:1 Универсидад Католика Сантьяго Альдосиви 1:2 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 0:2 Альдосиви
Бока Хуниорс Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Бока Хуниорс 1:1 Аргентинос Хуниорс Бока Хуниорс 2:0 Унион Санта-Фе Велес Сарсфилд 0:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 5:1 Арсенал Саранди
Ланус 2:1 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 1:0 Ривер Плейт Бока Хуниорс 0:1 Расинг Авельянеда Дефенса и Хустисия 0:1 Бока Хуниорс Ривер Плейт 2:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Сан-Лоренсо 0:2 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 1:0 Эстудиантес Ла-Плата Ривер Плейт 0:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 0:0 ЛДУ Кито Банфилд 0:1 Бока Хуниорс ЛДУ Кито 0:3 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 2:0 Альдосиви Бока Хуниорс 1:1 Альмагро Патронато де Парана 0:2 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 2:0 Атлетико Паранаэнсе

Последние игры между собой

Росарио Сентраль: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 5
Бока Хуниорс: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 8
Бока Хуниорс 0:0 Росарио Сентраль Суперкубок Бока Хуниорс 0:0 Росарио Сентраль Суперлига Росарио Сентраль 1:0 Бока Хуниорс Суперлига Росарио Сентраль 1:0 Бока Хуниорс Кубок
Бока Хуниорс 1:1 Росарио Сентраль Примера Росарио Сентраль 2:1 Бока Хуниорс Кубок Росарио Сентраль 3:1 Бока Хуниорс Примера Росарио Сентраль 0:2 Бока Хуниорс Кубок Аргентины Бока Хуниорс 2:1 Росарио Сентраль Примера Бока Хуниорс 3:0 Росарио Сентраль Копа Судамерикана Росарио Сентраль 1:1 Бока Хуниорс Копа Судамерикана Росарио Сентраль 2:1 Бока Хуниорс Примера Бока Хуниорс 1:1 Росарио Сентраль Примера Бока Хуниорс 1:2 Росарио Сентраль Примера А Росарио Сентраль 2:1 Бока Хуниорс Примера А Росарио Сентраль 2:0 Бока Хуниорс Примера А Бока Хуниорс 2:1 Росарио Сентраль Примера А Росарио Сентраль 1:1 Бока Хуниорс Примера А Клаусура
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Аргентинос Хуниорс 15 8 5 2 15 - 10 29
2. Бока Хуниорс 0:1 16 8 5 3 19 - 7 29
3. Ланус 16 8 5 3 23 - 19 29
4. Ривер Плейт 14 8 3 3 29 - 13 27
5. Росарио Сентраль 1:0 16 6 8 2 23 - 16 26
6. Расинг Авельянеда 16 6 8 2 20 - 18 26
7. Велес Сарсфилд 15 7 4 4 16 - 11 25
8. Атлетико Тукуман 16 7 4 5 17 - 15 25
9. Арсенал Саранди 15 7 3 5 25 - 19 24
10. Тальерес Кордоба 16 7 3 6 22 - 18 24
11. Эстудиантес Ла-Плата 15 7 2 6 15 - 12 23
12. Сан-Лоренсо 15 7 2 6 22 - 22 23
13. Ньюэллс Олд Бойз 15 6 4 5 22 - 18 22
14. Индепендьенте 14 6 3 5 15 - 16 21
15. Дефенса и Хустисия 16 6 3 7 13 - 14 21
16. Банфилд 16 5 5 6 13 - 13 20
17. Унион Санта-Фе 16 5 5 6 15 - 20 20
18. Сентраль Кордоба 16 4 6 6 17 - 19 18
19. Колон 15 5 1 9 15 - 24 16
20. Уракан 16 3 6 7 8 - 16 15
21. Химнасия Ла-Плата 16 4 2 10 18 - 19 14
22. Патронато де Парана 15 3 4 8 11 - 22 13
23. Альдосиви 16 3 3 10 13 - 25 12
24. Годой Крус 16 3 0 13 16 - 36 9
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    45'
    Де Росси Даниэле получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    41'
    Nicolas Capaldo получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    27'
    Абила Рамон получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Рибас Себастьян бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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