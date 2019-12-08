Аргентина: Суперлига 2019-2020
Росарио Сентраль
1:0
Перерыв
Бока Хуниорс
1:0
17' ГолРибас Себастьян
27' Желтая карточкаАбила Рамон
41' Желтая карточкаNicolas Capaldo
45' Желтая карточкаДе Росси Даниэле
22
Diego
Zabala
12
Ciro
Rius
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Diego ZabalaПолузащитник
-
12 Ciro RiusПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Josue AyalaВратарь
-
25 Pedro OjedaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Марконе ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Фабра ФранкЗащитник
- Нападающий
-
-
Ход матча
17'
1:0
27'
41'
45'
Предыдущие игры
Росарио Сентраль Последние 20 матчей: +7 =9 -4Сентраль Кордоба 1:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 5:1 Альдосиви Ривер Плейт 0:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 5:2 Годой Крус
Эстудиантес Ла-Плата 3:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 0:1 Велес Сарсфилд Ланус 1:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:1 Расинг Авельянеда Унион Санта-Фе 0:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Колон 1:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:1 Патронато де Парана Сан-Лоренсо 2:2 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:0 Тальерес Кордоба Атлетико Тукуман 1:2 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 2:1 Либертад Бока Хуниорс 0:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:1 Универсидад Католика Сантьяго Альдосиви 1:2 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 0:2 Альдосиви
Бока Хуниорс Последние 20 матчей: +11 =5 -4Бока Хуниорс 1:1 Аргентинос Хуниорс Бока Хуниорс 2:0 Унион Санта-Фе Велес Сарсфилд 0:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 5:1 Арсенал Саранди
Ланус 2:1 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 1:0 Ривер Плейт Бока Хуниорс 0:1 Расинг Авельянеда Дефенса и Хустисия 0:1 Бока Хуниорс Ривер Плейт 2:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Сан-Лоренсо 0:2 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 1:0 Эстудиантес Ла-Плата Ривер Плейт 0:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 0:0 ЛДУ Кито Банфилд 0:1 Бока Хуниорс ЛДУ Кито 0:3 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 2:0 Альдосиви Бока Хуниорс 1:1 Альмагро Патронато де Парана 0:2 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 2:0 Атлетико Паранаэнсе
Последние игры между собой
Росарио Сентраль: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 5
Бока Хуниорс: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 8
Бока Хуниорс 1:1 Росарио Сентраль Примера Росарио Сентраль 2:1 Бока Хуниорс Кубок Росарио Сентраль 3:1 Бока Хуниорс Примера Росарио Сентраль 0:2 Бока Хуниорс Кубок Аргентины Бока Хуниорс 2:1 Росарио Сентраль Примера Бока Хуниорс 3:0 Росарио Сентраль Копа Судамерикана Росарио Сентраль 1:1 Бока Хуниорс Копа Судамерикана Росарио Сентраль 2:1 Бока Хуниорс Примера Бока Хуниорс 1:1 Росарио Сентраль Примера Бока Хуниорс 1:2 Росарио Сентраль Примера А Росарио Сентраль 2:1 Бока Хуниорс Примера А Росарио Сентраль 2:0 Бока Хуниорс Примера А Бока Хуниорс 2:1 Росарио Сентраль Примера А Росарио Сентраль 1:1 Бока Хуниорс Примера А Клаусура
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аргентинос Хуниорс
|15
|8
|5
|2
|15 - 10
|29
|2.
|Бока Хуниорс
|0:1
|16
|8
|5
|3
|19 - 7
|29
|3.
|Ланус
|16
|8
|5
|3
|23 - 19
|29
|4.
|Ривер Плейт
|14
|8
|3
|3
|29 - 13
|27
|5.
|Росарио Сентраль
|1:0
|16
|6
|8
|2
|23 - 16
|26
|6.
|Расинг Авельянеда
|16
|6
|8
|2
|20 - 18
|26
|7.
|Велес Сарсфилд
|15
|7
|4
|4
|16 - 11
|25
|8.
|Атлетико Тукуман
|16
|7
|4
|5
|17 - 15
|25
|9.
|Арсенал Саранди
|15
|7
|3
|5
|25 - 19
|24
|10.
|Тальерес Кордоба
|16
|7
|3
|6
|22 - 18
|24
|11.
|Эстудиантес Ла-Плата
|15
|7
|2
|6
|15 - 12
|23
|12.
|Сан-Лоренсо
|15
|7
|2
|6
|22 - 22
|23
|13.
|Ньюэллс Олд Бойз
|15
|6
|4
|5
|22 - 18
|22
|14.
|Индепендьенте
|14
|6
|3
|5
|15 - 16
|21
|15.
|Дефенса и Хустисия
|16
|6
|3
|7
|13 - 14
|21
|16.
|Банфилд
|16
|5
|5
|6
|13 - 13
|20
|17.
|Унион Санта-Фе
|16
|5
|5
|6
|15 - 20
|20
|18.
|Сентраль Кордоба
|16
|4
|6
|6
|17 - 19
|18
|19.
|Колон
|15
|5
|1
|9
|15 - 24
|16
|20.
|Уракан
|16
|3
|6
|7
|8 - 16
|15
|21.
|Химнасия Ла-Плата
|16
|4
|2
|10
|18 - 19
|14
|22.
|Патронато де Парана
|15
|3
|4
|8
|11 - 22
|13
|23.
|Альдосиви
|16
|3
|3
|10
|13 - 25
|12
|24.
|Годой Крус
|16
|3
|0
|13
|16 - 36
|9
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