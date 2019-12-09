Аргентина: Суперлига 2019-2020
Ривер Плейт
0:1
Первый тайм: 32'
Сан-Лоренсо
0:1
16' ГолГайч Адольфо
22' Желтая карточкаБорре Рафаэль
22' Желтая карточкаJavier Gonzalo Rodriguez1
26' Желтая карточкаКолоччини Фабрисио
20
Каско
Милтон
24
Перес
Энцо
10
Кинтеро
Хуан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Каско МилтонЗащитник
-
24 Перес ЭнцоПолузащитник
-
10 Кинтеро ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Пратто ЛукасНападающий
- Нападающий
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Ариас РамонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ромеро ОскарПолузащитник
-
38 Гайч АдольфоНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Ход матча
16'
0:1
22'
Предыдущие игры
Ривер Плейт Последние 20 матчей: +11 =4 -5Ньюэллс Олд Бойз 2:3 Ривер Плейт Фламенго 2:1 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:0 Эстудиантес Ла-Плата Ривер Плейт 0:1 Росарио Сентраль
Альдосиви 1:2 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:1 Колон Бока Хуниорс 1:0 Ривер Плейт Ривер Плейт 3:2 Серро Ларго Арсенал Саранди 3:3 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:0 Альмагро Ривер Плейт 0:0 Пласа Колония Ривер Плейт 2:0 Патронато де Парана Данубио 1:1 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:0 Бока Хуниорс Химнасия Ла-Плата 0:2 Ривер Плейт Ривер Плейт 1:2 Велес Сарсфилд Ривер Плейт 1:4 Бостон Ривер Годой Крус 0:1 Ривер Плейт Расинг Монтевидео 1:1 Ривер Плейт Уракан 0:4 Ривер Плейт
Сан-Лоренсо Последние 20 матчей: +7 =4 -9Сан-Лоренсо 2:0 Патронато де Парана Атлетико Тукуман 2:2 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 3:0 Аргентинос Хуниорс Индепендьенте 2:1 Сан-Лоренсо
Сан-Лоренсо 1:3 Дефенса и Хустисия Уракан 2:0 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 1:4 Сентраль Кордоба Банфилд 0:1 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 0:2 Бока Хуниорс Колон 2:1 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 2:1 Унион Санта-Фе Арсенал Саранди 0:2 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 2:2 Росарио Сентраль Химнасия Ла-Плата 0:1 Сан-Лоренсо Серро Портеньо 2:1 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 3:2 Годой Крус Сан-Лоренсо 0:0 Серро Портеньо Сан-Лоренсо 0:2 Эстудиантес Сан-Луис Палмейрас 1:0 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 1:1 Аргентинос Хуниорс
Последние игры между собой
Ривер Плейт: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Сан-Лоренсо: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Ривер Плейт 3:2 Сан-Лоренсо Товарищеские матчи Ривер Плейт 1:0 Сан-Лоренсо Примера Сан-Лоренсо 0:1 Ривер Плейт Рекопа Судамерикана Ривер Плейт 1:0 Сан-Лоренсо Рекопа Судамерикана Сан-Лоренсо 1:3 Ривер Плейт Примера Сан-Лоренсо 0:1 Ривер Плейт Примера Ривер Плейт 1:0 Сан-Лоренсо Примера Ривер Плейт 1:3 Сан-Лоренсо Товарищеские матчи (Аргентина) Ривер Плейт 0:0 Сан-Лоренсо Копа Судамерикана Сан-Лоренсо 1:0 Ривер Плейт Примера Сан-Лоренсо 0:1 Ривер Плейт Копа Судамерикана Сан-Лоренсо 2:0 Ривер Плейт Примера Ривер Плейт 0:0 Сан-Лоренсо Примера Ривер Плейт 1:1 Сан-Лоренсо Примера А Сан-Лоренсо 0:0 Ривер Плейт Примера А Ривер Плейт 1:0 Сан-Лоренсо Примера А
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аргентинос Хуниорс
|15
|8
|5
|2
|15 - 10
|29
|2.
|Бока Хуниорс
|16
|8
|5
|3
|19 - 7
|29
|3.
|Ланус
|16
|8
|5
|3
|23 - 19
|29
|4.
|Ривер Плейт
|0:1
|15
|8
|3
|4
|29 - 14
|27
|5.
|Сан-Лоренсо
|1:0
|16
|8
|2
|6
|23 - 22
|26
|6.
|Росарио Сентраль
|16
|6
|8
|2
|23 - 16
|26
|7.
|Расинг Авельянеда
|16
|6
|8
|2
|20 - 18
|26
|8.
|Велес Сарсфилд
|15
|7
|4
|4
|16 - 11
|25
|9.
|Атлетико Тукуман
|16
|7
|4
|5
|17 - 15
|25
|10.
|Арсенал Саранди
|15
|7
|3
|5
|25 - 19
|24
|11.
|Тальерес Кордоба
|16
|7
|3
|6
|22 - 18
|24
|12.
|Эстудиантес Ла-Плата
|15
|7
|2
|6
|15 - 12
|23
|13.
|Ньюэллс Олд Бойз
|15
|6
|4
|5
|22 - 18
|22
|14.
|Индепендьенте
|14
|6
|3
|5
|15 - 16
|21
|15.
|Дефенса и Хустисия
|16
|6
|3
|7
|13 - 14
|21
|16.
|Банфилд
|16
|5
|5
|6
|13 - 13
|20
|17.
|Унион Санта-Фе
|16
|5
|5
|6
|15 - 20
|20
|18.
|Сентраль Кордоба
|16
|4
|6
|6
|17 - 19
|18
|19.
|Колон
|15
|5
|1
|9
|15 - 24
|16
|20.
|Уракан
|16
|3
|6
|7
|8 - 16
|15
|21.
|Химнасия Ла-Плата
|16
|4
|2
|10
|18 - 19
|14
|22.
|Патронато де Парана
|15
|3
|4
|8
|11 - 22
|13
|23.
|Альдосиви
|16
|3
|3
|10
|13 - 25
|12
|24.
|Годой Крус
|16
|3
|0
|13
|16 - 36
|9
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