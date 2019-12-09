Аргентина: Суперлига 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Суперлига 2019-2020
Ривер Плейт
0:1
Первый тайм: 32'
Сан-Лоренсо
0'
0:1
16' Гол
Гайч Адольфо
22' Желтая карточка
Борре Рафаэль
22' Желтая карточка
Javier Gonzalo Rodriguez1
26' Желтая карточка
Колоччини Фабрисио
32'
1
Армани
Франко
29
Монтьель
Гонсало
28
Мартинес
Лукас
II
22
Пинола
Хавьер
II
20
Каско
Милтон
24
Перес
Энцо
10
Кинтеро
Хуан
15
Паласиос
Эксекиэль
11
Де
ла
Крус
Николас
19
Борре
Рафаэль
7
Суарес
Матиас
12
Sebastian
Alberto
Torrico
42
Marcelo
Herrera2
32
Колоччини
Фабрисио
2
Javier
Gonzalo
Rodriguez1
15
Ариас
Рамон
3
Bruno
Pitton
92
Angel
Romero2
21
Поблет
Херонимо
20
Juan
Edgardo
Ramirez
10
Ромеро
Оскар
38
Гайч
Адольфо
Ривер Плейт
4-1-3-2
Сан-Лоренсо
5-4-1

Ход матча

16'
0:1
Гайч Адольфо
(Angel Romero2)
22'
Борре Рафаэль
 
22'
 
Javier Gonzalo Rodriguez1
26'
 
Колоччини Фабрисио

Предыдущие игры

Ривер Плейт Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Ньюэллс Олд Бойз 2:3 Ривер Плейт Фламенго 2:1 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:0 Эстудиантес Ла-Плата Ривер Плейт 0:1 Росарио Сентраль
Альдосиви 1:2 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:1 Колон Бока Хуниорс 1:0 Ривер Плейт Ривер Плейт 3:2 Серро Ларго Арсенал Саранди 3:3 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:0 Альмагро Ривер Плейт 0:0 Пласа Колония Ривер Плейт 2:0 Патронато де Парана Данубио 1:1 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:0 Бока Хуниорс Химнасия Ла-Плата 0:2 Ривер Плейт Ривер Плейт 1:2 Велес Сарсфилд Ривер Плейт 1:4 Бостон Ривер Годой Крус 0:1 Ривер Плейт Расинг Монтевидео 1:1 Ривер Плейт Уракан 0:4 Ривер Плейт
Сан-Лоренсо Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Сан-Лоренсо 2:0 Патронато де Парана Атлетико Тукуман 2:2 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 3:0 Аргентинос Хуниорс Индепендьенте 2:1 Сан-Лоренсо
Сан-Лоренсо 1:3 Дефенса и Хустисия Уракан 2:0 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 1:4 Сентраль Кордоба Банфилд 0:1 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 0:2 Бока Хуниорс Колон 2:1 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 2:1 Унион Санта-Фе Арсенал Саранди 0:2 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 2:2 Росарио Сентраль Химнасия Ла-Плата 0:1 Сан-Лоренсо Серро Портеньо 2:1 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 3:2 Годой Крус Сан-Лоренсо 0:0 Серро Портеньо Сан-Лоренсо 0:2 Эстудиантес Сан-Луис Палмейрас 1:0 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 1:1 Аргентинос Хуниорс

Последние игры между собой

Ривер Плейт: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Сан-Лоренсо: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Сан-Лоренсо 1:1 Ривер Плейт Суперлига Ривер Плейт 2:0 Сан-Лоренсо Суперлига Сан-Лоренсо 2:1 Ривер Плейт Примера Сан-Лоренсо 2:1 Ривер Плейт Примера
Ривер Плейт 3:2 Сан-Лоренсо Товарищеские матчи Ривер Плейт 1:0 Сан-Лоренсо Примера Сан-Лоренсо 0:1 Ривер Плейт Рекопа Судамерикана Ривер Плейт 1:0 Сан-Лоренсо Рекопа Судамерикана Сан-Лоренсо 1:3 Ривер Плейт Примера Сан-Лоренсо 0:1 Ривер Плейт Примера Ривер Плейт 1:0 Сан-Лоренсо Примера Ривер Плейт 1:3 Сан-Лоренсо Товарищеские матчи (Аргентина) Ривер Плейт 0:0 Сан-Лоренсо Копа Судамерикана Сан-Лоренсо 1:0 Ривер Плейт Примера Сан-Лоренсо 0:1 Ривер Плейт Копа Судамерикана Сан-Лоренсо 2:0 Ривер Плейт Примера Ривер Плейт 0:0 Сан-Лоренсо Примера Ривер Плейт 1:1 Сан-Лоренсо Примера А Сан-Лоренсо 0:0 Ривер Плейт Примера А Ривер Плейт 1:0 Сан-Лоренсо Примера А
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Аргентинос Хуниорс 15 8 5 2 15 - 10 29
2. Бока Хуниорс 16 8 5 3 19 - 7 29
3. Ланус 16 8 5 3 23 - 19 29
4. Ривер Плейт 0:1 15 8 3 4 29 - 14 27
5. Сан-Лоренсо 1:0 16 8 2 6 23 - 22 26
6. Росарио Сентраль 16 6 8 2 23 - 16 26
7. Расинг Авельянеда 16 6 8 2 20 - 18 26
8. Велес Сарсфилд 15 7 4 4 16 - 11 25
9. Атлетико Тукуман 16 7 4 5 17 - 15 25
10. Арсенал Саранди 15 7 3 5 25 - 19 24
11. Тальерес Кордоба 16 7 3 6 22 - 18 24
12. Эстудиантес Ла-Плата 15 7 2 6 15 - 12 23
13. Ньюэллс Олд Бойз 15 6 4 5 22 - 18 22
14. Индепендьенте 14 6 3 5 15 - 16 21
15. Дефенса и Хустисия 16 6 3 7 13 - 14 21
16. Банфилд 16 5 5 6 13 - 13 20
17. Унион Санта-Фе 16 5 5 6 15 - 20 20
18. Сентраль Кордоба 16 4 6 6 17 - 19 18
19. Колон 15 5 1 9 15 - 24 16
20. Уракан 16 3 6 7 8 - 16 15
21. Химнасия Ла-Плата 16 4 2 10 18 - 19 14
22. Патронато де Парана 15 3 4 8 11 - 22 13
23. Альдосиви 16 3 3 10 13 - 25 12
24. Годой Крус 16 3 0 13 16 - 36 9


Загрузка...