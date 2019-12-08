Аргентина: Суперлига 2019-2020
Дефенса и Хустисия
0:0
Первый тайм: 20'
Годой Крус
22
Унсаин
Луис
30
Raul
Loaiza
10
Кардосо
Нери
- Основной состав
-
22 Унсаин ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Raul LoaizaПолузащитник
-
10 Кардосо НериПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
31 Nicolas ManaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
- Основной состав
-
25 Juan BoladoВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Juan AndradaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Предыдущие игры
Дефенса и Хустисия Последние 20 матчей: +7 =3 -10Расинг Авельянеда 1:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 2:0 Ланус Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:0 Аргентинос Хуниорс
Сан-Лоренсо 1:3 Дефенса и Хустисия Альдосиви 1:0 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:1 Бока Хуниорс Велес Сарсфилд 0:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:1 Индепендьенте Дефенса и Хустисия 0:1 Уракан Сентраль Кордоба 1:2 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:0 Банфилд Химнасия Ла-Плата 0:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:3 Арсенал Саранди Унион Санта-Фе 2:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:1 Индепендьенте Химнасия Ла-Плата 1:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:2 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 1:0 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 1:0 Химназия и Тиро
Годой Крус Последние 20 матчей: +5 =1 -14Годой Крус 0:5 Тальерес Кордоба Патронато де Парана 0:2 Годой Крус Годой Крус 1:2 Индепендьенте Росарио Сентраль 5:2 Годой Крус
Годой Крус 3:2 Альдосиви Колон 2:1 Годой Крус Годой Крус 2:4 Химнасия Ла-Плата Сентраль Кордоба 1:0 Годой Крус Годой Крус 0:2 Банфилд Годой Крус 0:1 Ривер Плейт Годой Крус 0:1 Аргентинос Хуниорс Расинг Авельянеда 3:1 Годой Крус Годой Крус 2:1 Эстудиантес Ла-Плата Атлетико Тукуман 1:0 Годой Крус Годой Крус 0:2 Арсенал Саранди Палмейрас 4:0 Годой Крус Сан-Лоренсо 3:2 Годой Крус Годой Крус 2:2 Палмейрас Уракан 1:1 Годой Крус Годой Крус 1:0 Универсидад де Консепсьон
Последние игры между собой
Дефенса и Хустисия: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 0
Годой Крус: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 3
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|15
|8
|5
|2
|19 - 6
|29
|2.
|Аргентинос Хуниорс
|15
|8
|5
|2
|15 - 10
|29
|3.
|Ланус
|16
|8
|5
|3
|23 - 19
|29
|4.
|Ривер Плейт
|14
|8
|3
|3
|29 - 13
|27
|5.
|Расинг Авельянеда
|16
|6
|8
|2
|20 - 18
|26
|6.
|Велес Сарсфилд
|15
|7
|4
|4
|16 - 11
|25
|7.
|Атлетико Тукуман
|16
|7
|4
|5
|17 - 15
|25
|8.
|Арсенал Саранди
|15
|7
|3
|5
|25 - 19
|24
|9.
|Тальерес Кордоба
|16
|7
|3
|6
|22 - 18
|24
|10.
|Эстудиантес Ла-Плата
|15
|7
|2
|6
|15 - 12
|23
|11.
|Сан-Лоренсо
|15
|7
|2
|6
|22 - 22
|23
|12.
|Росарио Сентраль
|15
|5
|8
|2
|22 - 16
|23
|13.
|Ньюэллс Олд Бойз
|15
|6
|4
|5
|22 - 18
|22
|14.
|Индепендьенте
|14
|6
|3
|5
|15 - 16
|21
|15.
|Сентраль Кордоба
|1:0
|16
|5
|6
|5
|17 - 17
|21
|16.
|Банфилд
|16
|5
|5
|6
|13 - 13
|20
|17.
|Унион Санта-Фе
|16
|5
|5
|6
|15 - 20
|20
|18.
|Дефенса и Хустисия
|0:0
|16
|5
|4
|7
|11 - 14
|19
|19.
|Колон
|15
|5
|1
|9
|15 - 24
|16
|20.
|Уракан
|16
|3
|6
|7
|8 - 16
|15
|21.
|Патронато де Парана
|15
|3
|4
|8
|11 - 22
|13
|22.
|Альдосиви
|16
|3
|3
|10
|13 - 25
|12
|23.
|Химнасия Ла-Плата
|0:1
|16
|3
|2
|11
|16 - 19
|11
|24.
|Годой Крус
|0:0
|16
|3
|1
|12
|16 - 34
|10
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