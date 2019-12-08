Аргентина: Суперлига 2019-2020

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  4. Суперлига 2019-2020
Дефенса и Хустисия
0:0
Первый тайм: 20'
Годой Крус
0' 20'
22
Унсаин
Луис
4
Julio
Gonzalez
28
Juan
Rodriguez2
21
Hector
Martinez2
33
Rafael
Delgado
11
Кастро
Алексис
15
Diego
Rodriguez
IV
30
Raul
Loaiza
10
Кардосо
Нери
32
Ignacio
Aliseda
29
Nicolas
Fernandez
I
25
Juan
Bolado
5
Facundo
Gutierrez
2
Joaquin
Varela
3
Miguel
Jacquet
6
Tomas
Cardona
20
Nestor
Breitenbruch
29
Tomas
Badaloni
30
Juan
Andrada
21
Gabriel
Alanis
26
Juan
Brunetta
33
Ezequiel
Bullaude
Дефенса и Хустисия
4-4-1-1
Годой Крус
4-4-1-1

Предыдущие игры

Дефенса и Хустисия Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Расинг Авельянеда 1:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 2:0 Ланус Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:0 Аргентинос Хуниорс
Сан-Лоренсо 1:3 Дефенса и Хустисия Альдосиви 1:0 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:1 Бока Хуниорс Велес Сарсфилд 0:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:1 Индепендьенте Дефенса и Хустисия 0:1 Уракан Сентраль Кордоба 1:2 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:0 Банфилд Химнасия Ла-Плата 0:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:3 Арсенал Саранди Унион Санта-Фе 2:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:1 Индепендьенте Химнасия Ла-Плата 1:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:2 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 1:0 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 1:0 Химназия и Тиро
Годой Крус Последние 20 матчей: +5 =1 -14
Годой Крус 0:5 Тальерес Кордоба Патронато де Парана 0:2 Годой Крус Годой Крус 1:2 Индепендьенте Росарио Сентраль 5:2 Годой Крус
Годой Крус 3:2 Альдосиви Колон 2:1 Годой Крус Годой Крус 2:4 Химнасия Ла-Плата Сентраль Кордоба 1:0 Годой Крус Годой Крус 0:2 Банфилд Годой Крус 0:1 Ривер Плейт Годой Крус 0:1 Аргентинос Хуниорс Расинг Авельянеда 3:1 Годой Крус Годой Крус 2:1 Эстудиантес Ла-Плата Атлетико Тукуман 1:0 Годой Крус Годой Крус 0:2 Арсенал Саранди Палмейрас 4:0 Годой Крус Сан-Лоренсо 3:2 Годой Крус Годой Крус 2:2 Палмейрас Уракан 1:1 Годой Крус Годой Крус 1:0 Универсидад де Консепсьон

Последние игры между собой

Дефенса и Хустисия: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 0
Годой Крус: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 3
Годой Крус 0:1 Дефенса и Хустисия Суперлига Дефенса и Хустисия 3:2 Годой Крус Суперлига Дефенса и Хустисия 0:0 Годой Крус Примера Дефенса и Хустисия 1:1 Годой Крус Примера
Годой Крус 1:1 Дефенса и Хустисия Примера Годой Крус 3:3 Дефенса и Хустисия Кубок Аргентины
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 15 8 5 2 19 - 6 29
2. Аргентинос Хуниорс 15 8 5 2 15 - 10 29
3. Ланус 16 8 5 3 23 - 19 29
4. Ривер Плейт 14 8 3 3 29 - 13 27
5. Расинг Авельянеда 16 6 8 2 20 - 18 26
6. Велес Сарсфилд 15 7 4 4 16 - 11 25
7. Атлетико Тукуман 16 7 4 5 17 - 15 25
8. Арсенал Саранди 15 7 3 5 25 - 19 24
9. Тальерес Кордоба 16 7 3 6 22 - 18 24
10. Эстудиантес Ла-Плата 15 7 2 6 15 - 12 23
11. Сан-Лоренсо 15 7 2 6 22 - 22 23
12. Росарио Сентраль 15 5 8 2 22 - 16 23
13. Ньюэллс Олд Бойз 15 6 4 5 22 - 18 22
14. Индепендьенте 14 6 3 5 15 - 16 21
15. Сентраль Кордоба 1:0 16 5 6 5 17 - 17 21
16. Банфилд 16 5 5 6 13 - 13 20
17. Унион Санта-Фе 16 5 5 6 15 - 20 20
18. Дефенса и Хустисия 0:0 16 5 4 7 11 - 14 19
19. Колон 15 5 1 9 15 - 24 16
20. Уракан 16 3 6 7 8 - 16 15
21. Патронато де Парана 15 3 4 8 11 - 22 13
22. Альдосиви 16 3 3 10 13 - 25 12
23. Химнасия Ла-Плата 0:1 16 3 2 11 16 - 19 11
24. Годой Крус 0:0 16 3 1 12 16 - 34 10
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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