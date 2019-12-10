Аргентина: Суперлига 2019-2020

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  4. Суперлига 2019-2020
Аргентинос Хуниорс
1:0
Перерыв
Эстудиантес Ла-Плата
0'
13' Желтая карточка
Damian Batallini
16' Желтая карточка
Francis Mac Allister
41' Желтая карточка
Gaston Fernandez I
1:0
45' Пенальти
Martin Santiago Silva I
12
Lucas
Abraham
Chavez
26
Matias
Romero1
2
Miguel
Angel
Torren
6
Анхелери
Маркос
24
Elias
Gomez
5
Francis
Mac
Allister
17
Franco
Moyano
10
Damian
Batallini
8
Ivan
Colman
27
Ауче
Габриэль
9
Martin
Santiago
Silva
I
21
Андухар
Марьяно
14
Санчес
Факундо
6
Jonathan
Schunke
15
Nazareno
Colombo
5
Мура
Факундо
4
Ivan
Gomez
22
David
Ayala
8
Angel
Gonzalez
II
10
Gaston
Fernandez
I
28
Edwar
Lopez
9
Гонсалес
Федерико
Аргентинос Хуниорс
4-2-3-1
Эстудиантес Ла-Плата
4-2-3-1

Ход матча

13'
Damian Batallini
 
16'
Francis Mac Allister
 
41'
 
Gaston Fernandez I
45'
Martin Santiago Silva I
1:0

Предыдущие игры

Аргентинос Хуниорс Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Бока Хуниорс 1:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Сан-Лоренсо 3:0 Аргентинос Хуниорс Дефенса и Хустисия 0:0 Аргентинос Хуниорс
Аргентинос Хуниорс 1:0 Тальерес Кордоба Индепендьенте 0:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 2:1 Арсенал Саранди Колон 1:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 3:1 Сентраль Кордоба Годой Крус 0:1 Аргентинос Хуниорс Ланус 4:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:0 Химнасия Ла-Плата Уракан 0:0 Аргентинос Хуниорс Сан-Мартин Тукуман 0:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 3:2 Банфилд Альдосиви 0:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:1 Ривер Плейт Аргентинос Хуниорс 0:1 Колон Колон 0:1 Аргентинос Хуниорс Депортес Толима 0:0 Аргентинос Хуниорс
Эстудиантес Ла-Плата Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Гильермо Браун Эстудиантес Ла-Плата 0:0 Бельграно Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Атлетико Тукуман Колон 3:2 Эстудиантес Ла-Плата
Альварадо 4:2 Эстудиантес Ла-Плата Ривер Плейт 2:0 Эстудиантес Ла-Плата Нуэва Чикаго 2:1 Эстудиантес Ла-Плата Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Тальерес Кордоба Химнасия Ла-Плата 0:1 Эстудиантес Ла-Плата Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Эстудиантес Рио-Куарто Эстудиантес Ла-Плата 3:0 Росарио Сентраль Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Атланта Ферро Карриль 1:0 Эстудиантес Ла-Плата Сентраль Кордоба 0:1 Эстудиантес Ла-Плата Колон 2:2 Эстудиантес Ла-Плата Эстудиантес Сан-Луис 2:2 Эстудиантес Ла-Плата Индепендиенте Ривадавия 0:2 Эстудиантес Ла-Плата Эстудиантес Ла-Плата 0:0 Уракан Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Платенсе Арсенал Саранди 3:0 Эстудиантес Ла-Плата

Последние игры между собой

Аргентинос Хуниорс: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 7
Эстудиантес Ла-Плата: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 6
Аргентинос Хуниорс 2:1 Эстудиантес Ла-Плата Суперлига Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Аргентинос Хуниорс Суперлига Эстудиантес Ла-Плата 4:1 Аргентинос Хуниорс Примера Аргентинос Хуниорс 2:2 Эстудиантес Ла-Плата Примера
Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Аргентинос Хуниорс Примера Аргентинос Хуниорс 1:0 Эстудиантес Ла-Плата Примера Эстудиантес Ла-Плата 0:0 Аргентинос Хуниорс Примера Аргентинос Хуниорс 2:1 Эстудиантес Ла-Плата Примера Эстудиантес Ла-Плата 4:3 Аргентинос Хуниорс Примера А Аргентинос Хуниорс 0:0 Эстудиантес Ла-Плата Примера А Эстудиантес Ла-Плата 3:1 Аргентинос Хуниорс Примера А Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Аргентинос Хуниорс Примера А Аргентинос Хуниорс 1:0 Эстудиантес Ла-Плата Примера А Эстудиантес Ла-Плата 3:2 Аргентинос Хуниорс Примера А Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Аргентинос Хуниорс Копа Судамерикана Аргентинос Хуниорс 1:1 Эстудиантес Ла-Плата Примера А Аргентинос Хуниорс 1:1 Эстудиантес Ла-Плата Копа Судамерикана Аргентинос Хуниорс 2:1 Эстудиантес Ла-Плата Примера А
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Аргентинос Хуниорс 1:0 16 9 5 2 16 - 10 32
2. Бока Хуниорс 16 8 5 3 19 - 7 29
3. Ланус 16 8 5 3 23 - 19 29
4. Велес Сарсфилд 16 8 4 4 17 - 11 28
5. Ривер Плейт 15 8 3 4 29 - 14 27
6. Сан-Лоренсо 16 8 2 6 23 - 22 26
7. Росарио Сентраль 16 6 8 2 23 - 16 26
8. Расинг Авельянеда 16 6 8 2 20 - 18 26
9. Атлетико Тукуман 16 7 4 5 17 - 15 25
10. Арсенал Саранди 15 7 3 5 25 - 19 24
11. Тальерес Кордоба 16 7 3 6 22 - 18 24
12. Эстудиантес Ла-Плата 0:1 16 7 2 7 15 - 13 23
13. Ньюэллс Олд Бойз 15 6 4 5 22 - 18 22
14. Индепендьенте 14 6 3 5 15 - 16 21
15. Дефенса и Хустисия 16 6 3 7 13 - 14 21
16. Банфилд 16 5 5 6 13 - 13 20
17. Унион Санта-Фе 16 5 5 6 15 - 20 20
18. Сентраль Кордоба 16 4 6 6 17 - 19 18
19. Колон 15 5 1 9 15 - 24 16
20. Уракан 16 3 6 7 8 - 16 15
21. Химнасия Ла-Плата 16 4 2 10 18 - 19 14
22. Патронато де Парана 16 3 4 9 11 - 23 13
23. Альдосиви 16 3 3 10 13 - 25 12
24. Годой Крус 16 3 0 13 16 - 36 9


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