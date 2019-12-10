Аргентина: Суперлига 2019-2020
Аргентинос Хуниорс
1:0
Перерыв
Эстудиантес Ла-Плата
13' Желтая карточкаDamian Batallini
16' Желтая карточкаFrancis Mac Allister
41' Желтая карточкаGaston Fernandez I
1:0
45' ПенальтиMartin Santiago Silva I
24
Elias
Gomez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Elias GomezЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 David AyalaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Edwar LopezПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Fabian Nardozza
Ход матча
13'
45'
Предыдущие игры
Аргентинос Хуниорс Последние 20 матчей: +10 =6 -4Бока Хуниорс 1:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Сан-Лоренсо 3:0 Аргентинос Хуниорс Дефенса и Хустисия 0:0 Аргентинос Хуниорс
Аргентинос Хуниорс 1:0 Тальерес Кордоба Индепендьенте 0:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 2:1 Арсенал Саранди Колон 1:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 3:1 Сентраль Кордоба Годой Крус 0:1 Аргентинос Хуниорс Ланус 4:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:0 Химнасия Ла-Плата Уракан 0:0 Аргентинос Хуниорс Сан-Мартин Тукуман 0:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 3:2 Банфилд Альдосиви 0:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:1 Ривер Плейт Аргентинос Хуниорс 0:1 Колон Колон 0:1 Аргентинос Хуниорс Депортес Толима 0:0 Аргентинос Хуниорс
Эстудиантес Ла-Плата Последние 20 матчей: +7 =4 -9Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Гильермо Браун Эстудиантес Ла-Плата 0:0 Бельграно Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Атлетико Тукуман Колон 3:2 Эстудиантес Ла-Плата
Альварадо 4:2 Эстудиантес Ла-Плата Ривер Плейт 2:0 Эстудиантес Ла-Плата Нуэва Чикаго 2:1 Эстудиантес Ла-Плата Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Тальерес Кордоба Химнасия Ла-Плата 0:1 Эстудиантес Ла-Плата Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Эстудиантес Рио-Куарто Эстудиантес Ла-Плата 3:0 Росарио Сентраль Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Атланта Ферро Карриль 1:0 Эстудиантес Ла-Плата Сентраль Кордоба 0:1 Эстудиантес Ла-Плата Колон 2:2 Эстудиантес Ла-Плата Эстудиантес Сан-Луис 2:2 Эстудиантес Ла-Плата Индепендиенте Ривадавия 0:2 Эстудиантес Ла-Плата Эстудиантес Ла-Плата 0:0 Уракан Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Платенсе Арсенал Саранди 3:0 Эстудиантес Ла-Плата
Последние игры между собой
Аргентинос Хуниорс: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 7
Эстудиантес Ла-Плата: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 6
Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Аргентинос Хуниорс Примера Аргентинос Хуниорс 1:0 Эстудиантес Ла-Плата Примера Эстудиантес Ла-Плата 0:0 Аргентинос Хуниорс Примера Аргентинос Хуниорс 2:1 Эстудиантес Ла-Плата Примера Эстудиантес Ла-Плата 4:3 Аргентинос Хуниорс Примера А Аргентинос Хуниорс 0:0 Эстудиантес Ла-Плата Примера А Эстудиантес Ла-Плата 3:1 Аргентинос Хуниорс Примера А Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Аргентинос Хуниорс Примера А Аргентинос Хуниорс 1:0 Эстудиантес Ла-Плата Примера А Эстудиантес Ла-Плата 3:2 Аргентинос Хуниорс Примера А Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Аргентинос Хуниорс Копа Судамерикана Аргентинос Хуниорс 1:1 Эстудиантес Ла-Плата Примера А Аргентинос Хуниорс 1:1 Эстудиантес Ла-Плата Копа Судамерикана Аргентинос Хуниорс 2:1 Эстудиантес Ла-Плата Примера А
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аргентинос Хуниорс
|1:0
|16
|9
|5
|2
|16 - 10
|32
|2.
|Бока Хуниорс
|16
|8
|5
|3
|19 - 7
|29
|3.
|Ланус
|16
|8
|5
|3
|23 - 19
|29
|4.
|Велес Сарсфилд
|16
|8
|4
|4
|17 - 11
|28
|5.
|Ривер Плейт
|15
|8
|3
|4
|29 - 14
|27
|6.
|Сан-Лоренсо
|16
|8
|2
|6
|23 - 22
|26
|7.
|Росарио Сентраль
|16
|6
|8
|2
|23 - 16
|26
|8.
|Расинг Авельянеда
|16
|6
|8
|2
|20 - 18
|26
|9.
|Атлетико Тукуман
|16
|7
|4
|5
|17 - 15
|25
|10.
|Арсенал Саранди
|15
|7
|3
|5
|25 - 19
|24
|11.
|Тальерес Кордоба
|16
|7
|3
|6
|22 - 18
|24
|12.
|Эстудиантес Ла-Плата
|0:1
|16
|7
|2
|7
|15 - 13
|23
|13.
|Ньюэллс Олд Бойз
|15
|6
|4
|5
|22 - 18
|22
|14.
|Индепендьенте
|14
|6
|3
|5
|15 - 16
|21
|15.
|Дефенса и Хустисия
|16
|6
|3
|7
|13 - 14
|21
|16.
|Банфилд
|16
|5
|5
|6
|13 - 13
|20
|17.
|Унион Санта-Фе
|16
|5
|5
|6
|15 - 20
|20
|18.
|Сентраль Кордоба
|16
|4
|6
|6
|17 - 19
|18
|19.
|Колон
|15
|5
|1
|9
|15 - 24
|16
|20.
|Уракан
|16
|3
|6
|7
|8 - 16
|15
|21.
|Химнасия Ла-Плата
|16
|4
|2
|10
|18 - 19
|14
|22.
|Патронато де Парана
|16
|3
|4
|9
|11 - 23
|13
|23.
|Альдосиви
|16
|3
|3
|10
|13 - 25
|12
|24.
|Годой Крус
|16
|3
|0
|13
|16 - 36
|9
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