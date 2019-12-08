Аргентина: Суперлига 2019-2020

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Тальерес Кордоба
0:0
Второй тайм: 65'
Унион Санта-Фе
0'
34' Желтая карточка
Маури Хосе
58' Желтая карточка
Jony Menendez
65'
22
Эррера
Гидо
25
Leonardo
Godoy
6
Комар
Хуан
13
Медина
Факундо
15
Enzo
Hernan
Diaz
27
Jony
Menendez
11
Маури
Хосе
8
Кубас
Адриан
20
Фрагапане
Франко
17
Морено
Дайро
10
Nahuel
Lautaro
Bustos
25
Sebastian
Emanuel
Moyano
4
Damian
Alberto
Martinez
17
Brian
Blasi
28
Yeimar
Gomez
6
Боттинелли
Хонатан
14
Federico
Milo
19
Ezequiel
Bonifacio
11
Jalil
Elias
5
Nelson
Acevedo
15
Кавальяро
Хуан
9
Walter
Bou
Тальерес Кордоба
4-4-1-1
Унион Санта-Фе
5-4-1

Ход матча

34'
Маури Хосе
 
58'
Jony Menendez
 

Предыдущие игры

Тальерес Кордоба Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Годой Крус 0:5 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 3:3 Расинг Авельянеда Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:0 Ньюэллс Олд Бойз
Аргентинос Хуниорс 1:0 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 2:4 Ланус Альмагро 1:0 Тальерес Кордоба Атлетико Тукуман 2:1 Тальерес Кордоба Индепендьенте 3:2 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 2:1 Химнасия Ла-Плата Тальерес Кордоба 0:0 Банфилд Банфилд 0:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 2:1 Альдосиви Ривер Плейт 0:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:1 Сентраль Кордоба Росарио Сентраль 1:0 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:0 Велес Сарсфилд Атлетико Тукуман 2:0 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 3:2 Атлетико Тукуман Тальерес Кордоба 2:0 Сан-Мартин Сан-Хуан
Унион Санта-Фе Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Унион Санта-Фе 1:0 Уракан Бока Хуниорс 2:0 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 0:1 Атлетико Тукуман Банфилд 3:3 Унион Санта-Фе
Унион Санта-Фе 2:2 Индепендьенте Химнасия Ла-Плата 0:1 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 1:0 Колон Альдосиви 1:2 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 0:0 Росарио Сентраль Арсенал Саранди 4:1 Унион Санта-Фе Сан-Лоренсо 2:1 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 1:2 Ланус Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 2:1 Дефенса и Хустисия Расинг Авельянеда 0:0 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 1:3 Тигре Тигре 1:2 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 0:1 Барракас Централь Унион Санта-Фе 3:0 Сан-Мартин Тукуман Индепендьенте дель Валле 2:0 Унион Санта-Фе

Последние игры между собой

Тальерес Кордоба: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 5
Унион Санта-Фе: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 0
Унион Санта-Фе 2:1 Тальерес Кордоба Суперлига Унион Санта-Фе 3:0 Тальерес Кордоба Суперлига Унион Санта-Фе 4:2 Тальерес Кордоба Примера Тальерес Кордоба 1:1 Унион Санта-Фе Примера Б
Унион Санта-Фе 1:1 Тальерес Кордоба Примера Б Унион Санта-Фе 3:0 Тальерес Кордоба Националь Б Унион Санта-Фе 3:1 Тальерес Кордоба Националь Б Тальерес Кордоба 2:2 Унион Санта-Фе Националь Б
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 15 8 5 2 19 - 6 29
2. Аргентинос Хуниорс 15 8 5 2 15 - 10 29
3. Ривер Плейт 14 8 3 3 29 - 13 27
4. Атлетико Тукуман 2:1 16 8 3 5 17 - 14 27
5. Ланус 15 7 5 3 22 - 19 26
6. Расинг Авельянеда 15 6 8 1 20 - 17 26
7. Велес Сарсфилд 15 7 4 4 16 - 11 25
8. Арсенал Саранди 15 7 3 5 25 - 19 24
9. Тальерес Кордоба 0:0 16 7 3 6 22 - 18 24
10. Эстудиантес Ла-Плата 15 7 2 6 15 - 12 23
11. Сан-Лоренсо 15 7 2 6 22 - 22 23
12. Росарио Сентраль 15 5 8 2 22 - 16 23
13. Индепендьенте 14 6 3 5 15 - 16 21
14. Ньюэллс Олд Бойз 1:2 15 6 3 6 21 - 18 21
15. Банфилд 16 5 5 6 13 - 13 20
16. Унион Санта-Фе 0:0 16 5 5 6 15 - 20 20
17. Дефенса и Хустисия 15 5 3 7 11 - 14 18
18. Сентраль Кордоба 15 4 6 5 16 - 17 18
19. Колон 15 5 1 9 15 - 24 16
20. Уракан 16 3 6 7 8 - 16 15
21. Патронато де Парана 15 3 4 8 11 - 22 13
22. Альдосиви 16 3 3 10 13 - 25 12
23. Химнасия Ла-Плата 15 3 2 10 16 - 18 11
24. Годой Крус 15 3 0 12 16 - 34 9
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    58'
    Jonathan Menendez получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    34'
    Маури Хосе получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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