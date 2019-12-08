Аргентина: Суперлига 2019-2020
Тальерес Кордоба
0:0
Второй тайм: 65'
Унион Санта-Фе
34' Желтая карточкаМаури Хосе
58' Желтая карточкаJony Menendez
22
Эррера
Гидо
11
Маури
Хосе
17
Морено
Дайро
- Основной состав
-
22 Эррера ГидоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Маури ХосеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Морено ДайроПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Brian BlasiЗащитник
-
28 Yeimar GomezЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Jalil EliasПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
24 Franco Godoy
-
-
Ход матча
34'
58'
Предыдущие игры
Тальерес Кордоба Последние 20 матчей: +10 =2 -8Годой Крус 0:5 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 3:3 Расинг Авельянеда Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:0 Ньюэллс Олд Бойз
Аргентинос Хуниорс 1:0 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 2:4 Ланус Альмагро 1:0 Тальерес Кордоба Атлетико Тукуман 2:1 Тальерес Кордоба Индепендьенте 3:2 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 2:1 Химнасия Ла-Плата Тальерес Кордоба 0:0 Банфилд Банфилд 0:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 2:1 Альдосиви Ривер Плейт 0:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:1 Сентраль Кордоба Росарио Сентраль 1:0 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:0 Велес Сарсфилд Атлетико Тукуман 2:0 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 3:2 Атлетико Тукуман Тальерес Кордоба 2:0 Сан-Мартин Сан-Хуан
Унион Санта-Фе Последние 20 матчей: +7 =4 -9Унион Санта-Фе 1:0 Уракан Бока Хуниорс 2:0 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 0:1 Атлетико Тукуман Банфилд 3:3 Унион Санта-Фе
Унион Санта-Фе 2:2 Индепендьенте Химнасия Ла-Плата 0:1 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 1:0 Колон Альдосиви 1:2 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 0:0 Росарио Сентраль Арсенал Саранди 4:1 Унион Санта-Фе Сан-Лоренсо 2:1 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 1:2 Ланус Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 2:1 Дефенса и Хустисия Расинг Авельянеда 0:0 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 1:3 Тигре Тигре 1:2 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 0:1 Барракас Централь Унион Санта-Фе 3:0 Сан-Мартин Тукуман Индепендьенте дель Валле 2:0 Унион Санта-Фе
Последние игры между собой
Тальерес Кордоба: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 5
Унион Санта-Фе: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|15
|8
|5
|2
|19 - 6
|29
|2.
|Аргентинос Хуниорс
|15
|8
|5
|2
|15 - 10
|29
|3.
|Ривер Плейт
|14
|8
|3
|3
|29 - 13
|27
|4.
|Атлетико Тукуман
|2:1
|16
|8
|3
|5
|17 - 14
|27
|5.
|Ланус
|15
|7
|5
|3
|22 - 19
|26
|6.
|Расинг Авельянеда
|15
|6
|8
|1
|20 - 17
|26
|7.
|Велес Сарсфилд
|15
|7
|4
|4
|16 - 11
|25
|8.
|Арсенал Саранди
|15
|7
|3
|5
|25 - 19
|24
|9.
|Тальерес Кордоба
|0:0
|16
|7
|3
|6
|22 - 18
|24
|10.
|Эстудиантес Ла-Плата
|15
|7
|2
|6
|15 - 12
|23
|11.
|Сан-Лоренсо
|15
|7
|2
|6
|22 - 22
|23
|12.
|Росарио Сентраль
|15
|5
|8
|2
|22 - 16
|23
|13.
|Индепендьенте
|14
|6
|3
|5
|15 - 16
|21
|14.
|Ньюэллс Олд Бойз
|1:2
|15
|6
|3
|6
|21 - 18
|21
|15.
|Банфилд
|16
|5
|5
|6
|13 - 13
|20
|16.
|Унион Санта-Фе
|0:0
|16
|5
|5
|6
|15 - 20
|20
|17.
|Дефенса и Хустисия
|15
|5
|3
|7
|11 - 14
|18
|18.
|Сентраль Кордоба
|15
|4
|6
|5
|16 - 17
|18
|19.
|Колон
|15
|5
|1
|9
|15 - 24
|16
|20.
|Уракан
|16
|3
|6
|7
|8 - 16
|15
|21.
|Патронато де Парана
|15
|3
|4
|8
|11 - 22
|13
|22.
|Альдосиви
|16
|3
|3
|10
|13 - 25
|12
|23.
|Химнасия Ла-Плата
|15
|3
|2
|10
|16 - 18
|11
|24.
|Годой Крус
|15
|3
|0
|12
|16 - 34
|9
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