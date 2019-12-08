Аргентина: Суперлига 2019-2020

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Ланус
0:0
Второй тайм: 55'
Расинг Авельянеда
0'
26' Желтая карточка
Цвитанич Дарио
28' Желтая карточка
Сарачо Федерико
45' Желтая карточка
Муньос Эсекьель
55'
1
Росси
Агустин
26
Ди
Пласидо
Леонель
6
Муньос
Эсекьель
30
Lautaro
Valenti
25
Alexandro
Bernabei
14
Lucas
Vera
19
Факундо
Киньон
28
Carlos
Auzqui
10
Marcelino
Moreno
7
Акоста
Лаутаро
9
Жозе
Густаво
Санд
1
Ариас
Габриэль
4
Пильюд
Иван
2
Донатти
Алехандро
6
Орбан
Лукас
5
Мена
Эухенио
16
Мартинес
Маурисио
11
David
Barbona
28
Сарачо
Федерико
10
Matias
Rojas
II
29
Nicolas
Reniero
20
Цвитанич
Дарио
Ланус
4-2-3-1
Расинг Авельянеда
4-1-3-2

Ход матча

26'
 
Цвитанич Дарио
28'
 
Сарачо Федерико
45'
Муньос Эсекьель
 
46'
 
Монтойя Вальтер
Сарачо Федерико

Предыдущие игры

Ланус Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Арсенал Саранди 1:1 Ланус Дефенса и Хустисия 2:0 Ланус Сентраль Кордоба 1:0 Ланус Ланус 0:1 Банфилд
Уракан 0:1 Ланус Ланус 2:1 Бока Хуниорс Индепендьенте 0:2 Ланус Тальерес Кордоба 2:4 Ланус Ланус 1:1 Росарио Сентраль Патронато де Парана 1:1 Ланус Ланус 3:2 Колон Индепендьенте 2:2 Ланус Ланус 4:1 Аргентинос Хуниорс Ланус 1:0 Сентраль Кордоба Унион Санта-Фе 1:2 Ланус Ланус 3:1 Велес Сарсфилд Ривер Плейт 3:0 Ланус Ланус 1:1 Химнасия Ла-Плата Ланус 1:0 Индепендиенте Ривадавия Велес Сарсфилд 2:0 Ланус
Расинг Авельянеда Последние 20 матчей: +7 =10 -3
Расинг Авельянеда 1:1 Дефенса и Хустисия Тальерес Кордоба 3:3 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:0 Уракан Патронато де Парана 1:1 Расинг Авельянеда
Расинг Авельянеда 0:0 Банфилд Бока Хуниорс 0:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 2:0 Альдосиви Росарио Сентраль 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 2:1 Арсенал Саранди Химнасия Ла-Плата 1:2 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 3:1 Годой Крус Сентраль Кордоба 0:0 Расинг Авельянеда АСЕК 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:6 Ривер Плейт Велес Сарсфилд 2:2 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 0:0 Унион Санта-Фе Расинг Авельянеда 0:0 Бока Унидос Расинг Авельянеда 2:1 Тигре Тигре 2:0 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 0:0 Эстудиантес Ла-Плата

Последние игры между собой

Ланус: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Расинг Авельянеда: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Ланус 0:1 Расинг Авельянеда Суперлига Расинг Авельянеда 3:1 Ланус Суперлига Расинг Авельянеда 3:0 Ланус Примера Расинг Авельянеда 0:1 Ланус Товарищеские матчи
Расинг Авельянеда 2:1 Ланус Примера Расинг Авельянеда 2:0 Ланус Примера Расинг Авельянеда 1:3 Ланус Примера Ланус 1:0 Расинг Авельянеда Примера Расинг Авельянеда 1:1 Ланус Примера Ланус 2:0 Расинг Авельянеда Копа Судамерикана Расинг Авельянеда 1:2 Ланус Копа Судамерикана Расинг Авельянеда 0:0 Ланус Примера Ланус 1:1 Расинг Авельянеда Примера Ланус 3:1 Расинг Авельянеда Примера Расинг Авельянеда 1:1 Ланус Примера А Ланус 4:1 Расинг Авельянеда Примера А Расинг Авельянеда 4:0 Ланус Примера А Ланус 1:0 Расинг Авельянеда Примера А Расинг Авельянеда 1:1 Ланус Примера А Ланус 3:1 Расинг Авельянеда Примера А
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 15 8 5 2 19 - 6 29
2. Аргентинос Хуниорс 15 8 5 2 15 - 10 29
3. Ривер Плейт 14 8 3 3 29 - 13 27
4. Ланус 0:0 16 7 6 3 22 - 19 27
5. Расинг Авельянеда 0:0 16 6 9 1 20 - 17 27
6. Велес Сарсфилд 15 7 4 4 16 - 11 25
7. Атлетико Тукуман 16 7 4 5 17 - 15 25
8. Арсенал Саранди 15 7 3 5 25 - 19 24
9. Тальерес Кордоба 16 7 3 6 22 - 18 24
10. Эстудиантес Ла-Плата 15 7 2 6 15 - 12 23
11. Сан-Лоренсо 15 7 2 6 22 - 22 23
12. Росарио Сентраль 15 5 8 2 22 - 16 23
13. Ньюэллс Олд Бойз 15 6 4 5 22 - 18 22
14. Индепендьенте 14 6 3 5 15 - 16 21
15. Банфилд 16 5 5 6 13 - 13 20
16. Унион Санта-Фе 16 5 5 6 15 - 20 20
17. Дефенса и Хустисия 15 5 3 7 11 - 14 18
18. Сентраль Кордоба 15 4 6 5 16 - 17 18
19. Колон 15 5 1 9 15 - 24 16
20. Уракан 16 3 6 7 8 - 16 15
21. Патронато де Парана 15 3 4 8 11 - 22 13
22. Альдосиви 16 3 3 10 13 - 25 12
23. Химнасия Ла-Плата 15 3 2 10 16 - 18 11
24. Годой Крус 15 3 0 12 16 - 34 9
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    45'
    Муньос Эсекьель получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    28'
    Сарачо Федерико получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    26'
    Цвитанич Дарио получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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