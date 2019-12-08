Аргентина: Суперлига 2019-2020
Ланус
0:0
Второй тайм: 55'
Расинг Авельянеда
26' Желтая карточкаЦвитанич Дарио
28' Желтая карточкаСарачо Федерико
45' Желтая карточкаМуньос Эсекьель
14
Lucas
Vera
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Lucas VeraПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Скелотто Гилльермо Баррос
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
26 Ivan Maggi
-
-
33 Luca Andrada
-
Ход матча
26'
28'
45'
Предыдущие игры
Ланус Последние 20 матчей: +10 =5 -5Арсенал Саранди 1:1 Ланус Дефенса и Хустисия 2:0 Ланус Сентраль Кордоба 1:0 Ланус Ланус 0:1 Банфилд
Уракан 0:1 Ланус Ланус 2:1 Бока Хуниорс Индепендьенте 0:2 Ланус Тальерес Кордоба 2:4 Ланус Ланус 1:1 Росарио Сентраль Патронато де Парана 1:1 Ланус Ланус 3:2 Колон Индепендьенте 2:2 Ланус Ланус 4:1 Аргентинос Хуниорс Ланус 1:0 Сентраль Кордоба Унион Санта-Фе 1:2 Ланус Ланус 3:1 Велес Сарсфилд Ривер Плейт 3:0 Ланус Ланус 1:1 Химнасия Ла-Плата Ланус 1:0 Индепендиенте Ривадавия Велес Сарсфилд 2:0 Ланус
Расинг Авельянеда Последние 20 матчей: +7 =10 -3Расинг Авельянеда 1:1 Дефенса и Хустисия Тальерес Кордоба 3:3 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:0 Уракан Патронато де Парана 1:1 Расинг Авельянеда
Расинг Авельянеда 0:0 Банфилд Бока Хуниорс 0:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 2:0 Альдосиви Росарио Сентраль 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 2:1 Арсенал Саранди Химнасия Ла-Плата 1:2 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 3:1 Годой Крус Сентраль Кордоба 0:0 Расинг Авельянеда АСЕК 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:6 Ривер Плейт Велес Сарсфилд 2:2 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 0:0 Унион Санта-Фе Расинг Авельянеда 0:0 Бока Унидос Расинг Авельянеда 2:1 Тигре Тигре 2:0 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 0:0 Эстудиантес Ла-Плата
Последние игры между собой
Ланус: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Расинг Авельянеда: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Расинг Авельянеда 2:1 Ланус Примера Расинг Авельянеда 2:0 Ланус Примера Расинг Авельянеда 1:3 Ланус Примера Ланус 1:0 Расинг Авельянеда Примера Расинг Авельянеда 1:1 Ланус Примера Ланус 2:0 Расинг Авельянеда Копа Судамерикана Расинг Авельянеда 1:2 Ланус Копа Судамерикана Расинг Авельянеда 0:0 Ланус Примера Ланус 1:1 Расинг Авельянеда Примера Ланус 3:1 Расинг Авельянеда Примера Расинг Авельянеда 1:1 Ланус Примера А Ланус 4:1 Расинг Авельянеда Примера А Расинг Авельянеда 4:0 Ланус Примера А Ланус 1:0 Расинг Авельянеда Примера А Расинг Авельянеда 1:1 Ланус Примера А Ланус 3:1 Расинг Авельянеда Примера А
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|15
|8
|5
|2
|19 - 6
|29
|2.
|Аргентинос Хуниорс
|15
|8
|5
|2
|15 - 10
|29
|3.
|Ривер Плейт
|14
|8
|3
|3
|29 - 13
|27
|4.
|Ланус
|0:0
|16
|7
|6
|3
|22 - 19
|27
|5.
|Расинг Авельянеда
|0:0
|16
|6
|9
|1
|20 - 17
|27
|6.
|Велес Сарсфилд
|15
|7
|4
|4
|16 - 11
|25
|7.
|Атлетико Тукуман
|16
|7
|4
|5
|17 - 15
|25
|8.
|Арсенал Саранди
|15
|7
|3
|5
|25 - 19
|24
|9.
|Тальерес Кордоба
|16
|7
|3
|6
|22 - 18
|24
|10.
|Эстудиантес Ла-Плата
|15
|7
|2
|6
|15 - 12
|23
|11.
|Сан-Лоренсо
|15
|7
|2
|6
|22 - 22
|23
|12.
|Росарио Сентраль
|15
|5
|8
|2
|22 - 16
|23
|13.
|Ньюэллс Олд Бойз
|15
|6
|4
|5
|22 - 18
|22
|14.
|Индепендьенте
|14
|6
|3
|5
|15 - 16
|21
|15.
|Банфилд
|16
|5
|5
|6
|13 - 13
|20
|16.
|Унион Санта-Фе
|16
|5
|5
|6
|15 - 20
|20
|17.
|Дефенса и Хустисия
|15
|5
|3
|7
|11 - 14
|18
|18.
|Сентраль Кордоба
|15
|4
|6
|5
|16 - 17
|18
|19.
|Колон
|15
|5
|1
|9
|15 - 24
|16
|20.
|Уракан
|16
|3
|6
|7
|8 - 16
|15
|21.
|Патронато де Парана
|15
|3
|4
|8
|11 - 22
|13
|22.
|Альдосиви
|16
|3
|3
|10
|13 - 25
|12
|23.
|Химнасия Ла-Плата
|15
|3
|2
|10
|16 - 18
|11
|24.
|Годой Крус
|15
|3
|0
|12
|16 - 34
|9
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