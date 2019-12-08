Аргентина: Суперлига 2019-2020

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Химнасия Ла-Плата
0:1
Первый тайм: 18'
Сентраль Кордоба
0'
4' Желтая карточка
Santiago Gallucci
8' Желтая карточка
Ariel Garcia
0:1
13' Гол
Родригес Жоао
18'
12
Nelson
Insfran
15
Maxi
Caire
28
Manuel
Guanini
23
Maximiliano
Angel
Coronel
32
Matias
Melluso
16
Айяла
Виктор
10
Ariel
Garcia
43
Augustin
Ramirez
20
Алеман
Брайн
11
Horacio
Tijanovich
9
Leandro
Contin
23
Maximiliano
Cavalotti
26
Cristian
Alberto
Diaz
4
Oscar
Salomon
31
Francisco
Manenti
6
Marcos
Sanchez2
21
Santiago
Gallucci
14
Juan
Daniel
Galeano
15
Lisandro
Alzugaray
20
Facundo
Melivillo
18
Валенсия
Хосе
33
Родригес
Жоао
Химнасия Ла-Плата
4-2-3-1
Сентраль Кордоба
4-3-1-2

Ход матча

4'
 
Santiago Gallucci
8'
Ariel Garcia
 
13'
0:1
Родригес Жоао
(Lisandro Alzugaray)
13'
Jose Antonio Paradela
Ariel Garcia
 

Предыдущие игры

Химнасия Ла-Плата Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Банфилд 1:1 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:1 Арсенал Саранди Альдосиви 0:3 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:1 Эстудиантес Ла-Плата
Ньюэллс Олд Бойз 0:4 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:1 Унион Санта-Фе Годой Крус 2:4 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:2 Ривер Плейт Тальерес Кордоба 2:1 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 1:2 Расинг Авельянеда Аргентинос Хуниорс 1:0 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:1 Дефенса и Хустисия Колон 2:1 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:1 Сан-Лоренсо Ланус 1:1 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 1:1 Дефенса и Хустисия Химнасия Ла-Плата 1:2 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 0:0 Химнасия Ла-Плата Дефенса и Хустисия 0:2 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 1:0 Дефенса и Хустисия
Сентраль Кордоба Последние 20 матчей: +7 =8 -5
Сентраль Кордоба 1:1 Росарио Сентраль Уракан 1:1 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 1:0 Ланус Сентраль Кордоба 3:2 Патронато де Парана
Сентраль Кордоба 0:0 Велес Сарсфилд Арсенал Саранди 2:2 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 0:1 Эстудиантес Ла-Плата Сентраль Кордоба 3:0 Сан-Мартин Бурсако Лухан 0:0 Сентраль Кордоба Сан-Лоренсо 1:4 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 0:0 Депортиво Мерло Сентраль Кордоба 1:0 Годой Крус Лаферрере 2:1 Сентраль Кордоба Аргентинос Хуниорс 3:1 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 1:2 Дефенса и Хустисия Сентраль Кордоба 2:2 Берасатеги Вилла Митре 1:2 Сентраль Кордоба Мидленд 1:2 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 2:2 Док Суд Ланус 1:0 Сентраль Кордоба

Последние игры между собой

Химнасия Ла-Плата: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Сентраль Кордоба: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Сентраль Кордоба 1:1 Химнасия Ла-Плата Кубок
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 15 8 5 2 19 - 6 29
2. Аргентинос Хуниорс 15 8 5 2 15 - 10 29
3. Ланус 16 8 5 3 23 - 19 29
4. Ривер Плейт 14 8 3 3 29 - 13 27
5. Расинг Авельянеда 16 6 8 2 20 - 18 26
6. Велес Сарсфилд 15 7 4 4 16 - 11 25
7. Атлетико Тукуман 16 7 4 5 17 - 15 25
8. Арсенал Саранди 15 7 3 5 25 - 19 24
9. Тальерес Кордоба 16 7 3 6 22 - 18 24
10. Эстудиантес Ла-Плата 15 7 2 6 15 - 12 23
11. Сан-Лоренсо 15 7 2 6 22 - 22 23
12. Росарио Сентраль 15 5 8 2 22 - 16 23
13. Ньюэллс Олд Бойз 15 6 4 5 22 - 18 22
14. Индепендьенте 14 6 3 5 15 - 16 21
15. Сентраль Кордоба 1:0 16 5 6 5 17 - 17 21
16. Банфилд 16 5 5 6 13 - 13 20
17. Унион Санта-Фе 16 5 5 6 15 - 20 20
18. Дефенса и Хустисия 0:0 16 5 4 7 11 - 14 19
19. Колон 15 5 1 9 15 - 24 16
20. Уракан 16 3 6 7 8 - 16 15
21. Патронато де Парана 15 3 4 8 11 - 22 13
22. Альдосиви 16 3 3 10 13 - 25 12
23. Химнасия Ла-Плата 0:1 16 3 2 11 16 - 19 11
24. Годой Крус 0:0 16 3 1 12 16 - 34 10


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