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Аль-Садд
3:1
Итог доп. времени

Стадион:
Енген Спорт
0'
1:0
26' Гол
Baghdad Bounedjah1
1:1
49' Гол
Amy Roine
2:1
100' Гол
Хассан Абделькарим
3:1
114' Гол
Ро-Ро
120'
Аль-Садд
Енген Спорт

Ход матча

25'
Аль-Хаидос Хассан
Абдульазиз Рашид Аль-Ансари
 
26'
Baghdad Bounedjah1
1:0
49'
1:1
Amy Roine
55'
 
Miguel Kayara
Pedro Sousa Vilela
70'
 
Kohei Matsumoto
Amy Roine
80'
 
Antony Kai
Bertrand Kai
100'
Хассан Абделькарим
2:1
106'
Ассадалья Али
Нам Тхэ-Хи
 
112'
 
Bruno Hyanem
Miguel Kayara
114'
Ро-Ро
3:1
116'
Али-Абдуллатиф Нашим
Афиф Акрам
 
118'
Сальман Тарек
Аль-Хайри Салем
 

Предыдущие игры

Аль-Садд Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Аль-Садд 0:3 СК Катар Аль-Духайл 4:1 Аль-Садд Аль-Садд 2:1 Al Ahli4 Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:4 Аль-Садд
Аль-Садд 2:4 Аль-Райян Аль-Садд 1:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Сайлия 1:3 Аль-Садд Аль-Садд 2:1 Умм Салал Аль-Садд 3:1 Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Шахания 1:7 Аль-Садд Аль-Наср Эр-Рияд 2:1 Аль-Садд Аль-Садд 4:1 Аль-Вакра Аль-Садд 3:1 Аль-Духайл Аль-Духайл 1:1 Аль-Садд Персеполис 2:0 Аль-Садд Аль-Садд 2:1 Аль-Ахли Джидда Аль-Садд 2:1 Пахтакор Аль-Садд 6:1 Умм Салал Пахтакор 2:2 Аль-Садд Аль-Садд 7:2 Аль-Ахли Джидда
Енген Спорт Последние 11 матчей: +6 =2 -3
Vauban Strasbourg 3:1 Енген Спорт Маджента 0:1 Енген Спорт Енген Спорт 2:0 Тим Веллингтон Енген Спорт 2:1 Ба
Енген Спорт 1:1 Лае Сити Енген Спорт 1:0 Тефана Малампа Ревиворс 0:5 Енген Спорт Енген Спорт 3:1 Пуайкура Тим Веллингтон 3:1 Енген Спорт Ба 1:1 Енген Спорт Эперне 3:2 Енген Спорт
  • Второй тайм
  • Свисток
    90'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 80'
    Bertrand Kai уходит, Antony Kai вместо него
  • 70'
    Amy Roine уходит, Kohei Matsumoto вместо него
  • Описание гола
    66'
    Г О О О О Л - Аль-Хаидос Хассан бьет в цель!
  • 55'
    Pedro Sousa Vilela уходит, Miguel Kayara вместо него
  • Описание гола
    49'
    Г О О О О Л - Amy Roine бьет в цель!
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - Афиф Акрам бьет в цель!
  • Описание гола
    26'
    Г О О О О Л - Baghdad Bounedjah бьет в цель!
  • 25'
    Абдульазиз Рашид Аль-Ансари уходит, Аль-Хаидос Хассан вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jassim Bin Hamad Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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