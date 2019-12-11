Аль-Садд
3:1
Итог доп. времени
Стадион: Яссим Бин Хамад
Енген Спорт
1:0
26' ГолBaghdad Bounedjah1
1:1
49' ГолAmy Roine
2:1
100' ГолХассан Абделькарим
3:1
114' ГолРо-Ро
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Хухи БуалемЗащитник
- Защитник
-
2 Ро-РоЗащитник
- Полузащитник
-
19 Нам Тхэ-ХиПолузащитник
- Полузащитник
-
45 Афиф АкрамНападающий
-
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
66 Эсса ЯссерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
99 Rami Suhail
-
-
-
-
Главный тренер: Феррейра Жезуалду
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Roy KayaraПолузащитник
-
-
11 Bertrand Kai
-
-
-
-
12 Amy Roine
- Запасные игроки
-
28 Franck Sinem
-
-
30 Yvanoe Bamy
-
-
-
18 Kevin Tein
-
-
-
-
-
-
Ход матча
26'
49'
1:1
100'
106'
114'
3:1
Предыдущие игры
Аль-Садд Последние 20 матчей: +12 =2 -6Аль-Садд 0:3 СК Катар Аль-Духайл 4:1 Аль-Садд Аль-Садд 2:1 Al Ahli4 Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:4 Аль-Садд
Аль-Садд 2:4 Аль-Райян Аль-Садд 1:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Сайлия 1:3 Аль-Садд Аль-Садд 2:1 Умм Салал Аль-Садд 3:1 Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Шахания 1:7 Аль-Садд Аль-Наср Эр-Рияд 2:1 Аль-Садд Аль-Садд 4:1 Аль-Вакра Аль-Садд 3:1 Аль-Духайл Аль-Духайл 1:1 Аль-Садд Персеполис 2:0 Аль-Садд Аль-Садд 2:1 Аль-Ахли Джидда Аль-Садд 2:1 Пахтакор Аль-Садд 6:1 Умм Салал Пахтакор 2:2 Аль-Садд Аль-Садд 7:2 Аль-Ахли Джидда
Енген Спорт Последние 11 матчей: +6 =2 -3Vauban Strasbourg 3:1 Енген Спорт Маджента 0:1 Енген Спорт Енген Спорт 2:0 Тим Веллингтон Енген Спорт 2:1 Ба
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