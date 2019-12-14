Германия: Бундеслига 2 2019-2020

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  4. Бундеслига 2 2019-2020
Санкт-Паули
1:0
Второй тайм: 63'
Веен Висбаден
0'
1:0
22' Гол
Viktor Gyoekeres
38' Желтая карточка
Титш-Риверо Марсель
49' Желтая карточка
Manuel Schaeffler II
63'
30
Химмельман
Робин
19
Цандер
Лука-Милан
3
Оэстигор
Лео
5
Marvin
Knoll
43
Sebastian
Ohlsson
I
37
Finn
Becker
12
Мияичи
Рио
28
Собота
Вальдемар
10
Бухтманн
Кристофер
9
Viktor
Gyoekeres
25
Верман
Хенк
34
Линднер
Хайнц
4
Мокенхаупт
Саша
16
Дамс
Никлас
15
Paterson
Chato
22
Marvin
Ajani
10
Sebastian
Mrowca
26
Титш-Риверо
Марсель
7
Maximilian
Dittgen
32
Айгнер
Штефан
9
Manuel
Schaeffler
II
17
Daniel
Kyereh
Санкт-Паули
4-1-4-1
Веен Висбаден
3-4-3

Ход матча

22'
Viktor Gyoekeres
1:0
38'
 
Титш-Риверо Марсель
49'
 
Manuel Schaeffler II

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Предыдущие игры

Санкт-Паули Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Ян 1:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:1 Ганновер 96 Эрцгебирге Ауэ 3:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:1 Бохум
Санкт-Паули 2:2 Карлсруэ Санкт-Паули 1:2 Айнтрахт Фр Хайденхайм 1:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:1 Дармштадт Санкт-Паули 1:0 Вердер Нюрнберг 1:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 2:0 Зандхаузен Оснабрюк 1:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 2:0 Гамбург Санкт-Паули 0:2 Ольборг Динамо Дрезден 3:3 Санкт-Паули Санкт-Паули 2:1 Хольштайн Киль Штуттгарт 2:1 Санкт-Паули Любек 3:3 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:3 Гройтер Фюрт Арминия 1:1 Санкт-Паули
Веен Висбаден Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Веен Висбаден 0:0 Дармштадт Нюрнберг 0:2 Веен Висбаден Веен Висбаден 3:6 Хольштайн Киль Динамо Дрезден 1:0 Веен Висбаден
Веен Висбаден 1:1 Гамбург Зандхаузен 0:0 Веен Висбаден Веен Висбаден 0:0 Хайденхайм Веен Висбаден 3:3 Падерборн Штуттгарт 1:2 Веен Висбаден Веен Висбаден 2:0 Оснабрюк Веен Висбаден 2:5 Арминия Гройтер Фюрт 2:1 Веен Висбаден Веен Висбаден 1:1 Боруссия М Веен Висбаден 0:5 Ян Бохум 3:3 Веен Висбаден Веен Висбаден 0:3 Ганновер 96 Веен Висбаден 3:3 Кёльн Эрцгебирге Ауэ 3:2 Веен Висбаден Веен Висбаден 1:2 Карлсруэ Веен Висбаден 3:0 Боавишта

Последние игры между собой

Санкт-Паули: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Веен Висбаден: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Веен Висбаден 3:2 Санкт-Паули Кубок Веен Висбаден 3:1 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 2:0 Веен Висбаден Бундеслига 2 Веен Висбаден 1:3 Санкт-Паули Бундеслига 2
Санкт-Паули 1:1 Веен Висбаден Бундеслига 2
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Арминия 0:0 17 9 7 1 35 - 18 34
2. Штуттгарт 16 9 2 5 27 - 21 29
3. Гамбург 16 8 5 3 33 - 16 29
4. Хайденхайм 0:0 17 7 6 4 24 - 17 27
5. Эрцгебирге Ауэ 17 7 5 5 26 - 25 26
6. Гройтер Фюрт 3:1 17 7 4 6 22 - 21 25
7. Оснабрюк 16 6 5 5 21 - 16 23
8. Ян 17 6 5 6 29 - 26 23
9. Зандхаузен 16 5 7 4 18 - 17 22
10. Хольштайн Киль 16 6 3 7 25 - 26 21
11. Ганновер 96 17 5 5 7 20 - 28 20
12. Бохум 17 4 8 5 30 - 31 20
13. Карлсруэ 1:3 17 4 8 5 29 - 33 20
14. Дармштадт 16 4 7 5 17 - 22 19
15. Санкт-Паули 1:0 17 4 6 7 19 - 22 18
16. Нюрнберг 16 3 6 7 22 - 32 15
17. Веен Висбаден 0:1 17 3 5 9 19 - 33 14
18. Динамо Дрезден 16 3 4 9 17 - 29 13
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    38'
    Титш-Риверо Марсель получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Виктор Дьокереш бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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