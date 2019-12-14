Германия: Бундеслига 2 2019-2020
Санкт-Паули
1:0
Второй тайм: 63'
Веен Висбаден
1:0
22' ГолViktor Gyoekeres
38' Желтая карточкаТитш-Риверо Марсель
49' Желтая карточкаManuel Schaeffler II
37
Finn
Becker
12
Мияичи
Рио
25
Верман
Хенк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
37 Finn BeckerПолузащитник
-
12 Мияичи РиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Верман ХенкНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
34 Mert Kuyucu
-
36 Luis Coordes
-
Главный тренер: Луукай Йош
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Дамс НикласЗащитник
- Защитник
-
22 Marvin AjaniПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Goekhan GuelПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
13 Jakov Medic
-
Главный тренер: Ruediger Rehm
Ход матча
22'
1:0
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Предыдущие игры
Санкт-Паули Последние 20 матчей: +5 =6 -9Ян 1:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:1 Ганновер 96 Эрцгебирге Ауэ 3:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:1 Бохум
Санкт-Паули 2:2 Карлсруэ Санкт-Паули 1:2 Айнтрахт Фр Хайденхайм 1:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:1 Дармштадт Санкт-Паули 1:0 Вердер Нюрнберг 1:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 2:0 Зандхаузен Оснабрюк 1:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 2:0 Гамбург Санкт-Паули 0:2 Ольборг Динамо Дрезден 3:3 Санкт-Паули Санкт-Паули 2:1 Хольштайн Киль Штуттгарт 2:1 Санкт-Паули Любек 3:3 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:3 Гройтер Фюрт Арминия 1:1 Санкт-Паули
Веен Висбаден Последние 20 матчей: +4 =7 -9Веен Висбаден 0:0 Дармштадт Нюрнберг 0:2 Веен Висбаден Веен Висбаден 3:6 Хольштайн Киль Динамо Дрезден 1:0 Веен Висбаден
Веен Висбаден 1:1 Гамбург Зандхаузен 0:0 Веен Висбаден Веен Висбаден 0:0 Хайденхайм Веен Висбаден 3:3 Падерборн Штуттгарт 1:2 Веен Висбаден Веен Висбаден 2:0 Оснабрюк Веен Висбаден 2:5 Арминия Гройтер Фюрт 2:1 Веен Висбаден Веен Висбаден 1:1 Боруссия М Веен Висбаден 0:5 Ян Бохум 3:3 Веен Висбаден Веен Висбаден 0:3 Ганновер 96 Веен Висбаден 3:3 Кёльн Эрцгебирге Ауэ 3:2 Веен Висбаден Веен Висбаден 1:2 Карлсруэ Веен Висбаден 3:0 Боавишта
Последние игры между собой
Санкт-Паули: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Веен Висбаден: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арминия
|0:0
|17
|9
|7
|1
|35 - 18
|34
|2.
|Штуттгарт
|16
|9
|2
|5
|27 - 21
|29
|3.
|Гамбург
|16
|8
|5
|3
|33 - 16
|29
|4.
|Хайденхайм
|0:0
|17
|7
|6
|4
|24 - 17
|27
|5.
|Эрцгебирге Ауэ
|17
|7
|5
|5
|26 - 25
|26
|6.
|Гройтер Фюрт
|3:1
|17
|7
|4
|6
|22 - 21
|25
|7.
|Оснабрюк
|16
|6
|5
|5
|21 - 16
|23
|8.
|Ян
|17
|6
|5
|6
|29 - 26
|23
|9.
|Зандхаузен
|16
|5
|7
|4
|18 - 17
|22
|10.
|Хольштайн Киль
|16
|6
|3
|7
|25 - 26
|21
|11.
|Ганновер 96
|17
|5
|5
|7
|20 - 28
|20
|12.
|Бохум
|17
|4
|8
|5
|30 - 31
|20
|13.
|Карлсруэ
|1:3
|17
|4
|8
|5
|29 - 33
|20
|14.
|Дармштадт
|16
|4
|7
|5
|17 - 22
|19
|15.
|Санкт-Паули
|1:0
|17
|4
|6
|7
|19 - 22
|18
|16.
|Нюрнберг
|16
|3
|6
|7
|22 - 32
|15
|17.
|Веен Висбаден
|0:1
|17
|3
|5
|9
|19 - 33
|14
|18.
|Динамо Дрезден
|16
|3
|4
|9
|17 - 29
|13
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