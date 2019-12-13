Германия: Бундеслига 2 2019-2020
Эрцгебирге Ауэ
0:0
Первый тайм: 11'
Ян
26
Гонтер
Сёрен
13
Louis
Samson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Гонтер СёренЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Louis SamsonПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
36 Кусич ФилипЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Шустер Дирк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
31 Tom BaackЗащитник
- Защитник
-
34 Книппинг ТимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Mersad Selimbegovic
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Предыдущие игры
Эрцгебирге Ауэ Последние 20 матчей: +8 =6 -6Ганновер 96 3:2 Эрцгебирге Ауэ Бохум 2:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 3:1 Санкт-Паули Карлсруэ 1:1 Эрцгебирге Ауэ
Эрцгебирге Ауэ 1:1 Хайденхайм Фортуна 2:1 Эрцгебирге Ауэ Дармштадт 1:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 4:3 Нюрнберг Зандхаузен 2:2 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 4:1 Динамо Дрезден Гамбург 4:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:0 Оснабрюк Хольштайн Киль 1:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 0:0 Штуттгарт Арминия 3:1 Эрцгебирге Ауэ Ваккер Нордхаузен 1:4 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 3:2 Веен Висбаден Гройтер Фюрт 0:2 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:1 Унион Берлин Эрцгебирге Ауэ 4:1 Герта
Ян Последние 20 матчей: +7 =6 -7Ян 1:0 Санкт-Паули Карлсруэ 4:1 Ян Ян 3:1 Хайденхайм Дармштадт 2:2 Ян
Последние игры между собой
Эрцгебирге Ауэ: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 1
Ян: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 7
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арминия
|16
|9
|6
|1
|35 - 18
|33
|2.
|Штуттгарт
|16
|9
|2
|5
|27 - 21
|29
|3.
|Гамбург
|16
|8
|5
|3
|33 - 16
|29
|4.
|Хайденхайм
|16
|7
|5
|4
|24 - 17
|26
|5.
|Ян
|0:0
|17
|6
|6
|5
|29 - 25
|24
|6.
|Эрцгебирге Ауэ
|0:0
|17
|6
|6
|5
|25 - 25
|24
|7.
|Оснабрюк
|16
|6
|5
|5
|21 - 16
|23
|8.
|Гройтер Фюрт
|16
|6
|4
|6
|19 - 20
|22
|9.
|Зандхаузен
|16
|5
|7
|4
|18 - 17
|22
|10.
|Хольштайн Киль
|16
|6
|3
|7
|25 - 26
|21
|11.
|Ганновер 96
|0:0
|17
|5
|6
|6
|19 - 26
|21
|12.
|Карлсруэ
|16
|4
|8
|4
|28 - 30
|20
|13.
|Дармштадт
|16
|4
|7
|5
|17 - 22
|19
|14.
|Бохум
|0:0
|17
|3
|9
|5
|28 - 30
|18
|15.
|Санкт-Паули
|16
|3
|6
|7
|18 - 22
|15
|16.
|Нюрнберг
|16
|3
|6
|7
|22 - 32
|15
|17.
|Веен Висбаден
|16
|3
|5
|8
|19 - 32
|14
|18.
|Динамо Дрезден
|16
|3
|4
|9
|17 - 29
|13
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