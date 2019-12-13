Германия: Бундеслига 2 2019-2020

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  4. Бундеслига 2 2019-2020
Эрцгебирге Ауэ
0:0
Первый тайм: 11'
Ян
0' 11'
1
Martin
Maennel
24
Штраусс
Патрик
3
Михоевич
Марко
26
Гонтер
Сёрен
17
Philipp
Riese
5
Фандрих
Клеменс
13
Louis
Samson
11
Florian
Krueger
10
Назаров
Дмитрий
II
7
Хохшайдт
Ян
20
Calogero
Rizzuto
1
Майер
Александер
II
6
Саллер
Бенедикт
28
Sebastian
Nachreiner
14
Коррейя
Марсель
36
Окороджи
Чима
22
Штольце
Себастьян
5
Гимбер
Бенедикт
7
Безушков
Макс
9
Jan
George
15
Marco
Gruettner
19
Andreas
Albers
Эрцгебирге Ауэ
4-2-3-1
Ян
4-4-2

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Предыдущие игры

Эрцгебирге Ауэ Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Ганновер 96 3:2 Эрцгебирге Ауэ Бохум 2:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 3:1 Санкт-Паули Карлсруэ 1:1 Эрцгебирге Ауэ
Эрцгебирге Ауэ 1:1 Хайденхайм Фортуна 2:1 Эрцгебирге Ауэ Дармштадт 1:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 4:3 Нюрнберг Зандхаузен 2:2 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 4:1 Динамо Дрезден Гамбург 4:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:0 Оснабрюк Хольштайн Киль 1:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 0:0 Штуттгарт Арминия 3:1 Эрцгебирге Ауэ Ваккер Нордхаузен 1:4 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 3:2 Веен Висбаден Гройтер Фюрт 0:2 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:1 Унион Берлин Эрцгебирге Ауэ 4:1 Герта
Ян Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Ян 1:0 Санкт-Паули Карлсруэ 4:1 Ян Ян 3:1 Хайденхайм Дармштадт 2:2 Ян
Ян 3:3 Оснабрюк Нюрнберг 1:1 Ян Ян 1:0 Зандхаузен Хольштайн Киль 1:2 Ян Ян 2:2 Гамбург Динамо Дрезден 2:1 Ян Ян 2:3 Штуттгарт Веен Висбаден 0:5 Ян Ян 1:3 Арминия Гройтер Фюрт 1:0 Ян Саарбрюккен 3:2 Ян Ганновер 96 1:1 Ян Ян 3:1 Бохум Ян 2:1 Майнц Ян 2:3 Хоффенхайм Ян 2:2 Зандхаузен

Последние игры между собой

Эрцгебирге Ауэ: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 1
Ян: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 7
Ян 1:3 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 1:1 Ян Бундеслига 2 Ян 1:3 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 1:0 Ян Бундеслига 2
Ян 1:1 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 3:1 Ян Бундеслига 2 Ян 2:1 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 3 Эрцгебирге Ауэ 3:1 Ян Бундеслига 3 Эрцгебирге Ауэ 1:0 Ян Бундеслига 3 Ян 1:4 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 3
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Арминия 16 9 6 1 35 - 18 33
2. Штуттгарт 16 9 2 5 27 - 21 29
3. Гамбург 16 8 5 3 33 - 16 29
4. Хайденхайм 16 7 5 4 24 - 17 26
5. Ян 0:0 17 6 6 5 29 - 25 24
6. Эрцгебирге Ауэ 0:0 17 6 6 5 25 - 25 24
7. Оснабрюк 16 6 5 5 21 - 16 23
8. Гройтер Фюрт 16 6 4 6 19 - 20 22
9. Зандхаузен 16 5 7 4 18 - 17 22
10. Хольштайн Киль 16 6 3 7 25 - 26 21
11. Ганновер 96 0:0 17 5 6 6 19 - 26 21
12. Карлсруэ 16 4 8 4 28 - 30 20
13. Дармштадт 16 4 7 5 17 - 22 19
14. Бохум 0:0 17 3 9 5 28 - 30 18
15. Санкт-Паули 16 3 6 7 18 - 22 15
16. Нюрнберг 16 3 6 7 22 - 32 15
17. Веен Висбаден 16 3 5 8 19 - 32 14
18. Динамо Дрезден 16 3 4 9 17 - 29 13
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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