Германия: Бундеслига 2 2019-2020
Хайденхайм
0:0
Второй тайм: 64'
Арминия
13' Желтая карточкаManuel Prietl
36
Дорш
Никлас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
36 Дорш НикласПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Айхер ВитусВратарь
-
28 Фейк АрнеЗащитник
- Защитник
-
33 Бирман ТимоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
26 Отто ДавидНападающий
-
16 Kevin Sessa
-
Главный тренер: Шмидт Франк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
6 Шюц ТомПолузащитник
-
20 Nils SeufertПолузащитник
-
29 Суку СебиоНападающий
-
36 Шипплок СвенНападающий
-
16 Fabian Kunze
-
-
Главный тренер: Uwe Neuhaus
Ход матча
13'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Предыдущие игры
Хайденхайм Последние 20 матчей: +9 =6 -5Гамбург 0:1 Хайденхайм Хайденхайм 1:0 Гройтер Фюрт Ян 3:1 Хайденхайм Хайденхайм 4:0 Ганновер 96
Эрцгебирге Ауэ 1:1 Хайденхайм Вердер 4:1 Хайденхайм Хайденхайм 1:0 Санкт-Паули Веен Висбаден 0:0 Хайденхайм Хайденхайм 2:3 Бохум Карлсруэ 1:1 Хайденхайм Хайденхайм 1:0 Дармштадт Хайденхайм 3:0 Хольштайн Киль Нюрнберг 2:2 Хайденхайм Хайденхайм 0:2 Зандхаузен Динамо Дрезден 2:1 Хайденхайм Ульм 1846 0:2 Хайденхайм Хайденхайм 2:2 Штуттгарт Оснабрюк 1:3 Хайденхайм Хайденхайм 5:1 Мидлсбро ЛАСК 1:1 Хайденхайм
Арминия Последние 20 матчей: +11 =6 -3Арминия 2:2 Карлсруэ Дармштадт 1:3 Арминия Арминия 1:1 Зандхаузен Нюрнберг 1:5 Арминия
Арминия 2:1 Хольштайн Киль Арминия 2:3 Шальке 04 Динамо Дрезден 0:1 Арминия Арминия 1:1 Гамбург Ганновер 96 1:2 Арминия Оснабрюк 0:1 Арминия Арминия 0:1 Штуттгарт Веен Висбаден 2:5 Арминия Ганновер 96 0:2 Арминия Арминия 2:2 Гройтер Фюрт Ян 1:3 Арминия Арминия 3:1 Эрцгебирге Ауэ Виктория Берлин 0:1 Арминия Бохум 3:3 Арминия Арминия 1:1 Санкт-Паули Арминия 2:3 Барнсли
Последние игры между собой
Хайденхайм: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 2
Арминия: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 4
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арминия
|0:0
|17
|9
|7
|1
|35 - 18
|34
|2.
|Штуттгарт
|16
|9
|2
|5
|27 - 21
|29
|3.
|Гамбург
|16
|8
|5
|3
|33 - 16
|29
|4.
|Хайденхайм
|0:0
|17
|7
|6
|4
|24 - 17
|27
|5.
|Эрцгебирге Ауэ
|17
|7
|5
|5
|26 - 25
|26
|6.
|Гройтер Фюрт
|3:1
|17
|7
|4
|6
|22 - 21
|25
|7.
|Оснабрюк
|16
|6
|5
|5
|21 - 16
|23
|8.
|Ян
|17
|6
|5
|6
|29 - 26
|23
|9.
|Зандхаузен
|16
|5
|7
|4
|18 - 17
|22
|10.
|Хольштайн Киль
|16
|6
|3
|7
|25 - 26
|21
|11.
|Ганновер 96
|17
|5
|5
|7
|20 - 28
|20
|12.
|Бохум
|17
|4
|8
|5
|30 - 31
|20
|13.
|Карлсруэ
|1:3
|17
|4
|8
|5
|29 - 33
|20
|14.
|Дармштадт
|16
|4
|7
|5
|17 - 22
|19
|15.
|Санкт-Паули
|1:0
|17
|4
|6
|7
|19 - 22
|18
|16.
|Нюрнберг
|16
|3
|6
|7
|22 - 32
|15
|17.
|Веен Висбаден
|0:1
|17
|3
|5
|9
|19 - 33
|14
|18.
|Динамо Дрезден
|16
|3
|4
|9
|17 - 29
|13
Загрузка...