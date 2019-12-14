Германия: Бундеслига 2 2019-2020

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Хайденхайм
0:0
Второй тайм: 64'
Арминия
0'
13' Желтая карточка
Manuel Prietl
64'
1
Kevin
Mueller
2
Буш
Марнон
6
Patrick
Mainka
5
Хюсинг
Оливер
19
Фёренбах
Йонас
13
Лайпертц
Роберт
36
Дорш
Никлас
30
Тоеркауф
Норман
7
Шнаттерер
Марк
10
Кляйндинст
Тим
27
Кершбаумер
Константин
1
Stefan
Ortega
27
Бруннер
Седрик
2
Пипер
Амос
4
Joakim
Nilsson
II
8
Хартерц
Флориан
19
Manuel
Prietl
30
Хартель
Марсель
25
Клаусс
Джонатан
14
Эдмундссон
Йохан
21
Фогльзаммер
Андреас
9
Клос
Фабиан
Хайденхайм
4-4-2
Арминия
4-2-3-1

Ход матча

13'
 
Manuel Prietl

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Предыдущие игры

Хайденхайм Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Гамбург 0:1 Хайденхайм Хайденхайм 1:0 Гройтер Фюрт Ян 3:1 Хайденхайм Хайденхайм 4:0 Ганновер 96
Эрцгебирге Ауэ 1:1 Хайденхайм Вердер 4:1 Хайденхайм Хайденхайм 1:0 Санкт-Паули Веен Висбаден 0:0 Хайденхайм Хайденхайм 2:3 Бохум Карлсруэ 1:1 Хайденхайм Хайденхайм 1:0 Дармштадт Хайденхайм 3:0 Хольштайн Киль Нюрнберг 2:2 Хайденхайм Хайденхайм 0:2 Зандхаузен Динамо Дрезден 2:1 Хайденхайм Ульм 1846 0:2 Хайденхайм Хайденхайм 2:2 Штуттгарт Оснабрюк 1:3 Хайденхайм Хайденхайм 5:1 Мидлсбро ЛАСК 1:1 Хайденхайм
Арминия Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Арминия 2:2 Карлсруэ Дармштадт 1:3 Арминия Арминия 1:1 Зандхаузен Нюрнберг 1:5 Арминия
Арминия 2:1 Хольштайн Киль Арминия 2:3 Шальке 04 Динамо Дрезден 0:1 Арминия Арминия 1:1 Гамбург Ганновер 96 1:2 Арминия Оснабрюк 0:1 Арминия Арминия 0:1 Штуттгарт Веен Висбаден 2:5 Арминия Ганновер 96 0:2 Арминия Арминия 2:2 Гройтер Фюрт Ян 1:3 Арминия Арминия 3:1 Эрцгебирге Ауэ Виктория Берлин 0:1 Арминия Бохум 3:3 Арминия Арминия 1:1 Санкт-Паули Арминия 2:3 Барнсли

Последние игры между собой

Хайденхайм: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 2
Арминия: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 4
Арминия 1:2 Хайденхайм Бундеслига 2 Хайденхайм 1:1 Арминия Бундеслига 2 Хайденхайм 2:2 Арминия Бундеслига 2 Арминия 1:1 Хайденхайм Бундеслига 2
Хайденхайм 2:2 Арминия Бундеслига 2 Арминия 2:1 Хайденхайм Бундеслига 2 Хайденхайм 3:2 Арминия Бундеслига 2 Арминия 0:0 Хайденхайм Бундеслига 2 Хайденхайм 3:0 Арминия Бундеслига 3 Арминия 1:0 Хайденхайм Бундеслига 3 Арминия 0:1 Хайденхайм Бундеслига 3
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Арминия 0:0 17 9 7 1 35 - 18 34
2. Штуттгарт 16 9 2 5 27 - 21 29
3. Гамбург 16 8 5 3 33 - 16 29
4. Хайденхайм 0:0 17 7 6 4 24 - 17 27
5. Эрцгебирге Ауэ 17 7 5 5 26 - 25 26
6. Гройтер Фюрт 3:1 17 7 4 6 22 - 21 25
7. Оснабрюк 16 6 5 5 21 - 16 23
8. Ян 17 6 5 6 29 - 26 23
9. Зандхаузен 16 5 7 4 18 - 17 22
10. Хольштайн Киль 16 6 3 7 25 - 26 21
11. Ганновер 96 17 5 5 7 20 - 28 20
12. Бохум 17 4 8 5 30 - 31 20
13. Карлсруэ 1:3 17 4 8 5 29 - 33 20
14. Дармштадт 16 4 7 5 17 - 22 19
15. Санкт-Паули 1:0 17 4 6 7 19 - 22 18
16. Нюрнберг 16 3 6 7 22 - 32 15
17. Веен Висбаден 0:1 17 3 5 9 19 - 33 14
18. Динамо Дрезден 16 3 4 9 17 - 29 13
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    13'
    Manuel Prietl получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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