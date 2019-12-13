Германия: Бундеслига 2 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2019-2020
Бохум
0:0
Первый тайм: 11'
Ганновер 96
0' 11'
1
Manuel
Riemann
2
Гамбоа
Кристиан
5
Декарли
Сауло
4
Simon
Lorenz
3
Данило
Соарес
9
Цоллер
Симон
8
Лосилья
Антони
23
Теше
Роберт
17
Блум
Данни
18
Винтцаймер
Мануэль
35
Ганвула
Сильвер
1
Цилер
Рон-Роберт
4
Корб
Юлиан
2
Элез
Йосип
31
Антон
Вальдемар
3
Альборнос
Миико
6
Бакалорц
Марвин
22
Остшолек
Маттиас
10
Харагути
Генки
35
Муслия
Флоран
11
Майна
Линтон
26
Вайдандт
Хендрик
Бохум
4-4-2
Ганновер 96
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Предыдущие игры

Бохум Последние 20 матчей: +4 =9 -7
Гройтер Фюрт 3:1 Бохум Бохум 2:0 Эрцгебирге Ауэ Бохум 1:1 Оснабрюк Санкт-Паули 1:1 Бохум
Бохум 3:1 Нюрнберг Бохум 1:2 Бавария Хольштайн Киль 2:1 Бохум Бохум 3:3 Карлсруэ Хайденхайм 2:3 Бохум Бохум 2:2 Дармштадт Зандхаузен 1:1 Бохум Бохум 2:2 Динамо Дрезден Штуттгарт 2:1 Бохум Бохум 3:3 Веен Висбаден Гамбург 1:0 Бохум Баунаталь 2:3 Бохум Бохум 3:3 Арминия Ян 3:1 Бохум Бохум 1:1 Герта Бохум 1:2 Барнсли
Ганновер 96 Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Ганновер 96 3:2 Эрцгебирге Ауэ Санкт-Паули 0:1 Ганновер 96 Ганновер 96 1:2 Дармштадт Хайденхайм 4:0 Ганновер 96
Ганновер 96 1:1 Зандхаузен Карлсруэ 3:3 Ганновер 96 Ганновер 96 0:0 Оснабрюк Ганновер 96 1:2 Арминия Динамо Дрезден 0:2 Ганновер 96 Ганновер 96 0:4 Нюрнберг Хольштайн Киль 1:2 Ганновер 96 Ганновер 96 0:2 Арминия Гамбург 3:0 Ганновер 96 Ганновер 96 1:1 Гройтер Фюрт Веен Висбаден 0:3 Ганновер 96 Карлсруэ 2:0 Ганновер 96 Ганновер 96 1:1 Ян Штуттгарт 2:1 Ганновер 96 Ганновер 96 0:1 Гронинген Ганновер 96 2:1 Ростов

Последние игры между собой

Бохум: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
Ганновер 96: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
Ганновер 96 2:1 Бохум Бундеслига 2 Бохум 1:1 Ганновер 96 Бундеслига 2 Бохум 0:3 Ганновер 96 Бундеслига Ганновер 96 2:3 Бохум Бундеслига
Бохум 0:2 Ганновер 96 Бундеслига Ганновер 96 1:1 Бохум Бундеслига Бохум 2:1 Ганновер 96 Бундеслига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Арминия 16 9 6 1 35 - 18 33
2. Штуттгарт 16 9 2 5 27 - 21 29
3. Гамбург 16 8 5 3 33 - 16 29
4. Хайденхайм 16 7 5 4 24 - 17 26
5. Ян 0:0 17 6 6 5 29 - 25 24
6. Эрцгебирге Ауэ 0:0 17 6 6 5 25 - 25 24
7. Оснабрюк 16 6 5 5 21 - 16 23
8. Гройтер Фюрт 16 6 4 6 19 - 20 22
9. Зандхаузен 16 5 7 4 18 - 17 22
10. Хольштайн Киль 16 6 3 7 25 - 26 21
11. Ганновер 96 0:0 17 5 6 6 19 - 26 21
12. Карлсруэ 16 4 8 4 28 - 30 20
13. Дармштадт 16 4 7 5 17 - 22 19
14. Бохум 0:0 17 3 9 5 28 - 30 18
15. Санкт-Паули 16 3 6 7 18 - 22 15
16. Нюрнберг 16 3 6 7 22 - 32 15
17. Веен Висбаден 16 3 5 8 19 - 32 14
18. Динамо Дрезден 16 3 4 9 17 - 29 13
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Загрузка...