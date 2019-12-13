Германия: Бундеслига 2 2019-2020
Бохум
0:0
Первый тайм: 11'
Ганновер 96
23
Теше
Роберт
17
Блум
Данни
11
Майна
Линтон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Теше РобертПолузащитник
-
17 Блум ДанниПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Вайландт ТомПолузащитник
-
11 Ли Чхон-ЁнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Thomas Reis
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Майна ЛинтонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Хорн ЯннесЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Аого ДеннисПолузащитник
-
17 Дукш МарвинНападающий
-
-
Главный тренер: Томас Долл
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Предыдущие игры
Бохум Последние 20 матчей: +4 =9 -7Гройтер Фюрт 3:1 Бохум Бохум 2:0 Эрцгебирге Ауэ Бохум 1:1 Оснабрюк Санкт-Паули 1:1 Бохум
Бохум 3:1 Нюрнберг Бохум 1:2 Бавария Хольштайн Киль 2:1 Бохум Бохум 3:3 Карлсруэ Хайденхайм 2:3 Бохум Бохум 2:2 Дармштадт Зандхаузен 1:1 Бохум Бохум 2:2 Динамо Дрезден Штуттгарт 2:1 Бохум Бохум 3:3 Веен Висбаден Гамбург 1:0 Бохум Баунаталь 2:3 Бохум Бохум 3:3 Арминия Ян 3:1 Бохум Бохум 1:1 Герта Бохум 1:2 Барнсли
Ганновер 96 Последние 20 матчей: +6 =5 -9Ганновер 96 3:2 Эрцгебирге Ауэ Санкт-Паули 0:1 Ганновер 96 Ганновер 96 1:2 Дармштадт Хайденхайм 4:0 Ганновер 96
Ганновер 96 1:1 Зандхаузен Карлсруэ 3:3 Ганновер 96 Ганновер 96 0:0 Оснабрюк Ганновер 96 1:2 Арминия Динамо Дрезден 0:2 Ганновер 96 Ганновер 96 0:4 Нюрнберг Хольштайн Киль 1:2 Ганновер 96 Ганновер 96 0:2 Арминия Гамбург 3:0 Ганновер 96 Ганновер 96 1:1 Гройтер Фюрт Веен Висбаден 0:3 Ганновер 96 Карлсруэ 2:0 Ганновер 96 Ганновер 96 1:1 Ян Штуттгарт 2:1 Ганновер 96 Ганновер 96 0:1 Гронинген Ганновер 96 2:1 Ростов
Последние игры между собой
Бохум: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
Ганновер 96: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арминия
|16
|9
|6
|1
|35 - 18
|33
|2.
|Штуттгарт
|16
|9
|2
|5
|27 - 21
|29
|3.
|Гамбург
|16
|8
|5
|3
|33 - 16
|29
|4.
|Хайденхайм
|16
|7
|5
|4
|24 - 17
|26
|5.
|Ян
|0:0
|17
|6
|6
|5
|29 - 25
|24
|6.
|Эрцгебирге Ауэ
|0:0
|17
|6
|6
|5
|25 - 25
|24
|7.
|Оснабрюк
|16
|6
|5
|5
|21 - 16
|23
|8.
|Гройтер Фюрт
|16
|6
|4
|6
|19 - 20
|22
|9.
|Зандхаузен
|16
|5
|7
|4
|18 - 17
|22
|10.
|Хольштайн Киль
|16
|6
|3
|7
|25 - 26
|21
|11.
|Ганновер 96
|0:0
|17
|5
|6
|6
|19 - 26
|21
|12.
|Карлсруэ
|16
|4
|8
|4
|28 - 30
|20
|13.
|Дармштадт
|16
|4
|7
|5
|17 - 22
|19
|14.
|Бохум
|0:0
|17
|3
|9
|5
|28 - 30
|18
|15.
|Санкт-Паули
|16
|3
|6
|7
|18 - 22
|15
|16.
|Нюрнберг
|16
|3
|6
|7
|22 - 32
|15
|17.
|Веен Висбаден
|16
|3
|5
|8
|19 - 32
|14
|18.
|Динамо Дрезден
|16
|3
|4
|9
|17 - 29
|13
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