Германия: Бундеслига 2019-2020
Кёльн
0:0
Первый тайм: 6'
Стадион: Рейн Энерги
Байер Л
28
Скири
Эйе
14
Хектор
Йонас
38
Якобс
Исмаил
11
Амири
Надим
29
Хавец
Кай
19
Диаби
Мусса
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Скири ЭйеПолузащитник
-
14 Хектор ЙонасПолузащитник
-
38 Якобс ИсмаилПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Краль ЮлианВратарь
-
22 Мере ХорхеЗащитник
- Защитник
-
13 Шауб ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Кордоба ДжонНападающий
-
Главный тренер: Гисдоль Маркус
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Амири НадимПолузащитник
-
29 Хавец КайПолузащитник
-
19 Диаби МуссаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Аларио ЛукасНападающий
-
Главный тренер: Бос Петер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Предыдущие игры
Кёльн Последние 20 матчей: +4 =3 -13Унион Берлин 2:0 Кёльн Кёльн 1:1 Аугсбург РБ Лейпциг 4:1 Кёльн Кёльн 0:0 ПЕК Зволле
Кёльн 1:2 Хоффенхайм Фортуна 2:0 Кёльн Саарбрюккен 3:2 Кёльн Майнц 3:1 Кёльн Кёльн 3:0 Падерборн Виктория Кёльн 0:6 Кёльн Шальке 04 1:1 Кёльн Кёльн 0:4 Герта Бавария 4:0 Кёльн Кёльн 0:1 Боруссия М Фрайбург 1:2 Кёльн Кёльн 1:3 Боруссия Д Вольфсбург 2:1 Кёльн Веен Висбаден 3:3 Кёльн Саутгемптон 2:0 Кёльн Кёльн 1:3 Вильярреал
Байер Л Последние 20 матчей: +9 =4 -7Байер Л 0:2 Ювентус Байер Л 2:1 Шальке 04 Бавария 1:2 Байер Л Локомотив Москва 0:2 Байер Л
Байер Л 1:1 Фрайбург Вольфсбург 0:2 Байер Л Байер Л 2:1 Атлетико М Байер Л 1:2 Боруссия М Байер Л 1:0 Падерборн Байер Л 2:2 Вердер Атлетико М 1:0 Байер Л Айнтрахт Фр 3:0 Байер Л Байер Л 1:1 РБ Лейпциг Ювентус 3:0 Байер Л Аугсбург 0:3 Байер Л Байер Л 2:0 Унион Берлин Байер Л 1:2 Локомотив Москва Боруссия Д 4:0 Байер Л Байер Л 0:0 Хоффенхайм Фортуна 1:3 Байер Л
Последние игры между собой
Кёльн: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 8
Байер Л: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 5
Кёльн 0:2 Байер Л Бундеслига Байер Л 1:2 Кёльн Бундеслига Кёльн 1:1 Байер Л Бундеслига Байер Л 5:1 Кёльн Бундеслига Кёльн 0:2 Байер Л Бундеслига Байер Л 1:4 Кёльн Бундеслига Кёльн 2:0 Байер Л Бундеслига Байер Л 3:2 Кёльн Бундеслига Байер Л 0:0 Кёльн Бундеслига Кёльн 0:1 Байер Л Бундеслига Кёльн 0:2 Байер Л Бундеслига Байер Л 2:0 Кёльн Бундеслига Кёльн 3:1 Байер Л Товарищеские матчи
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия М
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|30 - 16
|31
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|39 - 16
|30
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|33 - 19
|26
|4.
|Шальке 04
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|25 - 18
|25
|5.
|Фрайбург
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|24 - 17
|25
|6.
|Байер Л
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|22 - 18
|25
|7.
|Бавария
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|35 - 20
|24
|8.
|Хоффенхайм
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|21 - 27
|21
|9.
|Вольфсбург
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|15 - 14
|20
|10.
|Аугсбург
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|24 - 28
|20
|11.
|Унион Берлин
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|18 - 19
|19
|12.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|24 - 22
|18
|13.
|Майнц
|Заявка
|14
|5
|0
|9
|20 - 34
|15
|14.
|Вердер
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|22 - 29
|14
|15.
|Герта
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|20 - 29
|12
|16.
|Фортуна
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|16 - 29
|12
|17.
|Падерборн
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|17 - 32
|8
|18.
|Кёльн
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|12 - 30
|8
Кёльн
1.4% (2)
Ничья
9.4% (13)
Байер Л
89.1% (123)
1:2 Байер Л
57.2% (79)
0:1 Байер Л
12.3% (17)
1:3 Байер Л
8.7% (12)
0:2 Байер Л
8.7% (12)
1:1 Ничья
6.5% (9)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...