Германия: Бундеслига 2019-2020

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Кёльн
0:0
Первый тайм: 6'

Стадион:
Байер Л
0' 6'
1
Хорн
Тимо
19
Эхизибуэ
Кингсли
5
Кцихос
Рафаэль
33
Борнаув
Себастьян
34
Каттербах
Ноа
24
Дрекслер
Доминик
28
Скири
Эйе
14
Хектор
Йонас
38
Якобс
Исмаил
27
Модест
Антони
29
Jan
Thielmann
1
Градецки
Лукаш
8
Бендер
Ларс
6
Драгович
Александр
5
Бендер
Свен
18
Венделл
Боргес
20
Арангис
Чарлес
15
Баумгартлингер
Юлиан
11
Амири
Надим
29
Хавец
Кай
19
Диаби
Мусса
31
Фолланд
Кевин
Кёльн
4-4-2
Байер Л
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Предыдущие игры

Кёльн Последние 20 матчей: +4 =3 -13
Унион Берлин 2:0 Кёльн Кёльн 1:1 Аугсбург РБ Лейпциг 4:1 Кёльн Кёльн 0:0 ПЕК Зволле
Кёльн 1:2 Хоффенхайм Фортуна 2:0 Кёльн Саарбрюккен 3:2 Кёльн Майнц 3:1 Кёльн Кёльн 3:0 Падерборн Виктория Кёльн 0:6 Кёльн Шальке 04 1:1 Кёльн Кёльн 0:4 Герта Бавария 4:0 Кёльн Кёльн 0:1 Боруссия М Фрайбург 1:2 Кёльн Кёльн 1:3 Боруссия Д Вольфсбург 2:1 Кёльн Веен Висбаден 3:3 Кёльн Саутгемптон 2:0 Кёльн Кёльн 1:3 Вильярреал
Байер Л Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Байер Л 0:2 Ювентус Байер Л 2:1 Шальке 04 Бавария 1:2 Байер Л Локомотив Москва 0:2 Байер Л
Байер Л 1:1 Фрайбург Вольфсбург 0:2 Байер Л Байер Л 2:1 Атлетико М Байер Л 1:2 Боруссия М Байер Л 1:0 Падерборн Байер Л 2:2 Вердер Атлетико М 1:0 Байер Л Айнтрахт Фр 3:0 Байер Л Байер Л 1:1 РБ Лейпциг Ювентус 3:0 Байер Л Аугсбург 0:3 Байер Л Байер Л 2:0 Унион Берлин Байер Л 1:2 Локомотив Москва Боруссия Д 4:0 Байер Л Байер Л 0:0 Хоффенхайм Фортуна 1:3 Байер Л

Последние игры между собой

Кёльн: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 8
Байер Л: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 5
Кёльн 2:0 Байер Л Бундеслига Байер Л 2:1 Кёльн Бундеслига Байер Л 2:2 Кёльн Бундеслига Кёльн 1:1 Байер Л Бундеслига
Кёльн 0:2 Байер Л Бундеслига Байер Л 1:2 Кёльн Бундеслига Кёльн 1:1 Байер Л Бундеслига Байер Л 5:1 Кёльн Бундеслига Кёльн 0:2 Байер Л Бундеслига Байер Л 1:4 Кёльн Бундеслига Кёльн 2:0 Байер Л Бундеслига Байер Л 3:2 Кёльн Бундеслига Байер Л 0:0 Кёльн Бундеслига Кёльн 0:1 Байер Л Бундеслига Кёльн 0:2 Байер Л Бундеслига Байер Л 2:0 Кёльн Бундеслига Кёльн 3:1 Байер Л Товарищеские матчи
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Боруссия М Заявка 14 10 1 3 30 - 16 31
2. РБ Лейпциг Заявка 14 9 3 2 39 - 16 30
3. Боруссия Д Заявка 14 7 5 2 33 - 19 26
4. Шальке 04 Заявка 14 7 4 3 25 - 18 25
5. Фрайбург Заявка 14 7 4 3 24 - 17 25
6. Байер Л Заявка 14 7 4 3 22 - 18 25
7. Бавария Заявка 14 7 3 4 35 - 20 24
8. Хоффенхайм Заявка 15 6 3 6 21 - 27 21
9. Вольфсбург Заявка 14 5 5 4 15 - 14 20
10. Аугсбург Заявка 15 5 5 5 24 - 28 20
11. Унион Берлин Заявка 14 6 1 7 18 - 19 19
12. Айнтрахт Фр Заявка 14 5 3 6 24 - 22 18
13. Майнц Заявка 14 5 0 9 20 - 34 15
14. Вердер Заявка 14 3 5 6 22 - 29 14
15. Герта Заявка 14 3 3 8 20 - 29 12
16. Фортуна Заявка 14 3 3 8 16 - 29 12
17. Падерборн Заявка 14 2 2 10 17 - 32 8
18. Кёльн Заявка 14 2 2 10 12 - 30 8
  • Первый тайм
  • 5'
    Контроль мяча: Кёльн: 23%, Байер Л: 77%.
  • 5'
    Хорошая попытка от Ismail Jakobs, был неплохой удар, но вратарь спас
  • 5'
    Ismail Jakobs из команды Кёльн идет с мячом вперед на обострение...
  • 5'
    Кёльн начинает контратаку
  • 5'
    Борнаув Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 5'
    Диаби Мусса из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...
  • 5'
    Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Диаби Мусса и Фолланд Кевин из команды Байер Л.
  • 4'
    Байер Л пытается что-то создать.
  • 4'
    Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 4'
    Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Офсайд
    3'
    Модест Антони из команды Кёльн в офсайде
  • 3'
    Jan Thielmann из команды Кёльн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 2'
    Арангис Чарлес ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.
  • 2'
    Байер Л пытается что-то создать.
  • 1'
    Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Байер Л начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на RheinEnergieSTADION. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Кёльн 0:0 Байер Л
Кёльн
1.4% (2)
Ничья
9.4% (13)
Байер Л
89.1% (123)
1:2 Байер Л
57.2% (79)
0:1 Байер Л
12.3% (17)
1:3 Байер Л
8.7% (12)
0:2 Байер Л
8.7% (12)
1:1 Ничья
6.5% (9)
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