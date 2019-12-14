Германия: Бундеслига 2019-2020

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Фортуна
0:3
Второй тайм: 85'

Стадион:
РБ Лейпциг
0'
0:1
2' Гол
Шик Патрик
33' Желтая карточка
Демме Диего
57' Желтая карточка
Айхан Кан
0:2
58' Пенальти
Вернер Тимо
0:3
76' Гол
Мукиэле Норди
77' Желтая карточка
Бодзек Адам
85'
24
Стеффен
Закари
32
Бормут
Робин
3
Хоффманн
Андре
5
Айхан
Кан
25
Циммерман
Маттиас
13
Бодзек
Адам
31
Зоботка
Марсель
23
Гисельман
Нико
15
Томми
Эрик
9
Ковнацки
Давид
27
Нана
Ампома
1
Гулач
Петер
16
Клостерманн
Лукас
13
Ильзанкер
Штефан
5
Юпамекано
Део
23
Хальстенберг
Марсель
7
Забитцер
Марсель
27
Лаймер
Конрад
31
Демме
Диего
18
Нкунку
Кристофер
21
Шик
Патрик
11
Вернер
Тимо
Фортуна
3-4-3
РБ Лейпциг
4-4-2

Ход матча

2'
0:1
Шик Патрик
(Лаймер Конрад)
33'
 
Демме Диего
57'
Айхан Кан
 
58'
0:2
Вернер Тимо
65'
 
Мукиэле Норди
Клостерманн Лукас
70'
Текпетей Бернард
Ковнацки Давид
 
71'
 
Кунья Матеус
Шик Патрик
76'
0:3
Мукиэле Норди
(Забитцер Марсель)
76'
Бэйкер Льюис
Зоботка Марсель
 
77'
Бодзек Адам
 
81'
 
Вольф Ханнес
Вернер Тимо
81'
Баркок Аймен
Томми Эрик
 

Статистика матча

  • 0 Голы 3
  • 1 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 9
  • 3 Угловые 9
  • 0 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 31 Владение мячом, % 69

Предыдущие игры

Фортуна Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Боруссия Д 5:0 Фортуна Хоффенхайм 1:1 Фортуна Фортуна 0:4 Бавария Шальке 04 3:3 Фортуна
Фортуна 2:0 Кёльн Фортуна 2:1 Эрцгебирге Ауэ Падерборн 2:0 Фортуна Фортуна 1:0 Майнц Герта 3:1 Фортуна Фортуна 1:2 Фрайбург Боруссия М 2:1 Фортуна Фортуна 1:1 Вольфсбург Шварц-Вайсс 1:6 Фортуна Айнтрахт Фр 2:1 Фортуна Меербуш 0:6 Фортуна Фортуна 1:3 Байер Л ТУРУ Дюссельдорф 2:4 Фортуна Вердер 1:3 Фортуна Виллинген 1:3 Фортуна Бенрат 1:15 Фортуна
РБ Лейпциг Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Лион 2:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 3:1 Хоффенхайм Падерборн 2:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:2 Бенфика
РБ Лейпциг 4:1 Кёльн Герта 2:4 РБ Лейпциг Зенит 0:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 8:0 Майнц Вольфсбург 1:6 РБ Лейпциг Фрайбург 2:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:1 Зенит РБ Лейпциг 1:1 Вольфсбург Байер Л 1:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:2 Лион РБ Лейпциг 1:3 Шальке 04 Вердер 0:3 РБ Лейпциг Бенфика 1:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:1 Бавария Боруссия М 1:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:1 Айнтрахт Фр

Последние игры между собой

Фортуна: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 4
РБ Лейпциг: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 0
Фортуна 0:4 РБ Лейпциг Бундеслига РБ Лейпциг 1:1 Фортуна Бундеслига Фортуна 1:3 РБ Лейпциг Бундеслига 2 РБ Лейпциг 2:1 Фортуна Бундеслига 2
РБ Лейпциг 3:1 Фортуна Бундеслига 2 Фортуна 2:2 РБ Лейпциг Бундеслига 2
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг 3:0 Заявка 15 10 3 2 42 - 16 33
2. Боруссия М Заявка 14 10 1 3 30 - 16 31
3. Боруссия Д Заявка 15 8 5 2 37 - 19 29
4. Бавария Заявка 15 8 3 4 41 - 21 27
5. Шальке 04 Заявка 14 7 4 3 25 - 18 25
6. Фрайбург Заявка 15 7 4 4 24 - 18 25
7. Байер Л Заявка 15 7 4 4 22 - 20 25
8. Хоффенхайм Заявка 15 6 3 6 21 - 27 21
9. Вольфсбург Заявка 14 5 5 4 15 - 14 20
10. Унион Берлин Заявка 15 6 2 7 19 - 20 20
11. Аугсбург Заявка 15 5 5 5 24 - 28 20
12. Айнтрахт Фр Заявка 14 5 3 6 24 - 22 18
13. Майнц Заявка 15 5 0 10 20 - 38 15
14. Герта Заявка 15 4 3 8 21 - 29 15
15. Вердер Заявка 15 3 5 7 23 - 35 14
16. Фортуна 0:3 Заявка 15 3 3 9 16 - 32 12
17. Кёльн Заявка 15 3 2 10 14 - 30 11
18. Падерборн Заявка 15 2 3 10 18 - 33 9
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Merkur Spiel-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Фортуна 0:3 РБ Лейпциг
Фортуна
4.9% (7)
Ничья
2.8% (4)
РБ Лейпциг
92.4% (133)
1:2 РБ Лейпциг
40.3% (58)
1:3 РБ Лейпциг
17.4% (25)
0:2 РБ Лейпциг
16.7% (24)
0:1 РБ Лейпциг
5.6% (8)
0:3 РБ Лейпциг
5.6% (8)
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