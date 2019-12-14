Германия: Бундеслига 2019-2020

Второй тайм

86' Фортуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

85' Матч возобновлен

85' Ох, нехорошо это выглядит. Лаймер Конрад получил травму и медбригада забирает его с поля.

85' Лаймер Конрад на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

85' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

83' Отличная игра от Текпетей Бернард из команды Фортуна . Она направляет мяч за линию обороны, но шанс в конце концов упущен

81' Удар от ворот произведет Фортуна

80' Вернер Тимо пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

78' Забитцер Марсель пробил со штрафного прямо в стенку

77' Бодзек Адам получил желтую карточку от судьи

77' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

77' Фортуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

75' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

75' Удар от ворот произведет Фортуна

74' Хорошие скиллы дриблинга показывает Кунья Матеус , обходя своих соперников

73' Хорошо играет на выходе Стеффен Закари - мяч в ее руках

73' Бодзек Адам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

71' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

68' Фортуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

67' Фортуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

65' Фортуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

63' Хоффманн Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Удар от ворот произведет Фортуна

57' Айхан Кан получает желтую карточку за игру рукой

57' После проверки VAR судья изменил решение - РБ Лейпциг пробьет пенальти!

56' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

55' Циммерман Маттиас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

54' Фортуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

54' Удар от ворот произведет Фортуна

54' Нкунку Кристофер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

52' Ильзанкер Штефан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

51' Циммерман Маттиас из команды Фортуна пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

49' Удар от ворот произведет Фортуна

49' Отличная игра от Вернер Тимо из команды РБ Лейпциг . Она направляет мяч за линию обороны, но шанс в конце концов упущен

48' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Головой пробил Вернер Тимо , но голкипер отбил его в поле!

47' Матч возобновится спорным мячом

47' Ох, нехорошо это выглядит. Циммерман Маттиас получил травму и медбригада забирает его с поля.

46' Циммерман Маттиас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.