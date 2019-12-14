Германия: Бундеслига 2019-2020
Фортуна
0:3
Второй тайм: 85'
Стадион: Эсприт-Арена
РБ Лейпциг
0:1
2' ГолШик Патрик
33' Желтая карточкаДемме Диего
57' Желтая карточкаАйхан Кан
0:2
58' ПенальтиВернер Тимо
0:3
76' ГолМукиэле Норди
77' Желтая карточкаБодзек Адам
32
Бормут
Робин
13
Бодзек
Адам
15
Томми
Эрик
27
Нана
Ампома
31
Демме
Диего
21
Шик
Патрик
11
Вернер
Тимо
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Бормут РобинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Бодзек АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Томми ЭрикНападающий
- Нападающий
-
27 Нана АмпомаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
34 Бэйкер ЛьюисПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Пледль ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Функель Фридхельм
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Демме ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Шик ПатрикНападающий
-
11 Вернер ТимоНападающий
- Запасные игроки
-
28 Мвого ИвонВратарь
- Защитник
-
26 Ампаду ЭтанЗащитник
-
19 Вольф ХаннесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Кунья МатеусНападающий
-
Главный тренер: Нагельсманн Юлиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
2'
0:1
33'
57'
58'
0:2
76'
77'
Статистика матча
-
0 Голы 3
-
1 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 9
-
3 Угловые 9
-
0 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
31 Владение мячом, % 69
Предыдущие игры
Фортуна Последние 20 матчей: +9 =3 -8Боруссия Д 5:0 Фортуна Хоффенхайм 1:1 Фортуна Фортуна 0:4 Бавария Шальке 04 3:3 Фортуна
Фортуна 2:0 Кёльн Фортуна 2:1 Эрцгебирге Ауэ Падерборн 2:0 Фортуна Фортуна 1:0 Майнц Герта 3:1 Фортуна Фортуна 1:2 Фрайбург Боруссия М 2:1 Фортуна Фортуна 1:1 Вольфсбург Шварц-Вайсс 1:6 Фортуна Айнтрахт Фр 2:1 Фортуна Меербуш 0:6 Фортуна Фортуна 1:3 Байер Л ТУРУ Дюссельдорф 2:4 Фортуна Вердер 1:3 Фортуна Виллинген 1:3 Фортуна Бенрат 1:15 Фортуна
РБ Лейпциг Последние 20 матчей: +12 =5 -3Лион 2:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 3:1 Хоффенхайм Падерборн 2:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:2 Бенфика
РБ Лейпциг 4:1 Кёльн Герта 2:4 РБ Лейпциг Зенит 0:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 8:0 Майнц Вольфсбург 1:6 РБ Лейпциг Фрайбург 2:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:1 Зенит РБ Лейпциг 1:1 Вольфсбург Байер Л 1:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:2 Лион РБ Лейпциг 1:3 Шальке 04 Вердер 0:3 РБ Лейпциг Бенфика 1:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:1 Бавария Боруссия М 1:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:1 Айнтрахт Фр
Последние игры между собой
Фортуна: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 4
РБ Лейпциг: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|3:0 Заявка
|15
|10
|3
|2
|42 - 16
|33
|2.
|Боруссия М
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|30 - 16
|31
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|37 - 19
|29
|4.
|Бавария
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|41 - 21
|27
|5.
|Шальке 04
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|25 - 18
|25
|6.
|Фрайбург
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|24 - 18
|25
|7.
|Байер Л
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|22 - 20
|25
|8.
|Хоффенхайм
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|21 - 27
|21
|9.
|Вольфсбург
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|15 - 14
|20
|10.
|Унион Берлин
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|19 - 20
|20
|11.
|Аугсбург
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|24 - 28
|20
|12.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|24 - 22
|18
|13.
|Майнц
|Заявка
|15
|5
|0
|10
|20 - 38
|15
|14.
|Герта
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|21 - 29
|15
|15.
|Вердер
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|23 - 35
|14
|16.
|Фортуна
|0:3 Заявка
|15
|3
|3
|9
|16 - 32
|12
|17.
|Кёльн
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|14 - 30
|11
|18.
|Падерборн
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|18 - 33
|9
Фортуна
4.9% (7)
Ничья
2.8% (4)
РБ Лейпциг
92.4% (133)
1:2 РБ Лейпциг
40.3% (58)
1:3 РБ Лейпциг
17.4% (25)
0:2 РБ Лейпциг
16.7% (24)
0:1 РБ Лейпциг
5.6% (8)
0:3 РБ Лейпциг
5.6% (8)
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