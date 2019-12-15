Германия: Бундеслига 2019-2020
Шальке 04
0:0
Первый тайм: 43'
Стадион: Фелтинс-Арена
Айнтрахт Фр
33' Желтая карточкаРоде Себастьян
25
Арит
Амин
18
Туре
Альмами
16
Торро
Лукас
10
Костич
Филип
9
Дост
Бас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Арит АминПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
27 Карльс ЙонасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Резе ФабианНападающий
- Нападающий
-
31 Timo Becker2
-
Главный тренер: Вагнер Давид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Туре АльмамиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Торро ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Костич ФилипПолузащитник
- Полузащитник
-
9 Дост БасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Дурм ЭрикПолузащитник
-
33 Андре СилваПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
15 Камада ДаитиНападающий
-
Главный тренер: Хюттер Ади
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 2
-
3 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
70 Владение мячом, % 30
Предыдущие игры
Шальке 04 Последние 20 матчей: +11 =4 -5Байер Л 2:1 Шальке 04 Шальке 04 2:1 Унион Берлин Вердер 1:2 Шальке 04 Шальке 04 3:3 Фортуна
Аугсбург 2:3 Шальке 04 Арминия 2:3 Шальке 04 Шальке 04 0:0 Боруссия Д Хоффенхайм 2:0 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Кёльн РБ Лейпциг 1:3 Шальке 04 Шальке 04 2:1 Майнц Падерборн 1:5 Шальке 04 Шальке 04 2:4 Виктория Кёльн Шальке 04 3:0 Герта Шальке 04 0:3 Бавария Боруссия М 0:0 Шальке 04 Дрохтерcен-Асcель 0:5 Шальке 04 Шальке 04 3:1 Вильярреал Шальке 04 2:0 Аланьяспор Шальке 04 2:3 Болонья
Айнтрахт Фр Последние 20 матчей: +8 =3 -9Айнтрахт Фр 2:3 Витория Гимарайнш Айнтрахт Фр 2:2 Герта Майнц 2:1 Айнтрахт Фр Арсенал 1:2 Айнтрахт Фр
Айнтрахт Фр 0:2 Вольфсбург Айнтрахт Фр 2:1 Зандхаузен Фрайбург 1:0 Айнтрахт Фр Стандард 2:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 5:1 Бавария Санкт-Паули 1:2 Айнтрахт Фр Боруссия М 4:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:1 Стандард Айнтрахт Фр 3:0 Байер Л Гиссен 3:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:2 Вердер Витория Гимарайнш 0:1 Айнтрахт Фр Унион Берлин 1:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:2 Боруссия Д Айнтрахт Фр 0:3 Арсенал Аугсбург 2:1 Айнтрахт Фр
Последние игры между собой
Шальке 04: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Айнтрахт Фр: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Айнтрахт Фр 2:2 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 0:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 1:0 Шальке 04 Бундеслига Айнтрахт Фр 0:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 2:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 1:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 2:2 Айнтрахт Фр Бундеслига Шальке 04 2:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Шальке 04 3:2 Айнтрахт Фр Товарищеские матчи Айнтрахт Фр 3:3 Шальке 04 Бундеслига Айнтрахт Фр 1:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Шальке 04 2:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 0:0 Шальке 04 Бундеслига Айнтрахт Фр 1:4 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 2:0 Айнтрахт Фр Бундеслига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|42 - 16
|33
|2.
|Боруссия М
|Заявка
|15
|10
|1
|4
|31 - 18
|31
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|37 - 19
|29
|4.
|Бавария
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|41 - 21
|27
|5.
|Шальке 04
|0:0 Заявка
|15
|7
|5
|3
|25 - 18
|26
|6.
|Фрайбург
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|24 - 18
|25
|7.
|Байер Л
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|22 - 20
|25
|8.
|Вольфсбург
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|17 - 15
|23
|9.
|Хоффенхайм
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|21 - 27
|21
|10.
|Унион Берлин
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|19 - 20
|20
|11.
|Аугсбург
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|24 - 28
|20
|12.
|Айнтрахт Фр
|0:0 Заявка
|15
|5
|4
|6
|24 - 22
|19
|13.
|Майнц
|Заявка
|15
|5
|0
|10
|20 - 38
|15
|14.
|Герта
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|21 - 29
|15
|15.
|Вердер
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|23 - 35
|14
|16.
|Фортуна
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|16 - 32
|12
|17.
|Кёльн
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|14 - 30
|11
|18.
|Падерборн
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|18 - 33
|9
Шальке 04
79.5% (116)
Ничья
17.1% (25)
Айнтрахт Фр
3.4% (5)
2:1 Шальке 04
52.1% (76)
1:0 Шальке 04
14.4% (21)
1:1 Ничья
10.3% (15)
2:0 Шальке 04
8.2% (12)
2:2 Ничья
5.5% (8)
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