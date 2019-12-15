Германия: Бундеслига 2019-2020

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  4. Бундеслига 2019-2020
Шальке 04
0:0
Первый тайм: 43'

Стадион:
Айнтрахт Фр
0'
33' Желтая карточка
Роде Себастьян
43'
35
Нюбель
Александр
20
Кенни
Джонджо
4
Кабак
Озан
2
Маккенни
Уэстон
24
Ощипка
Бастиан
6
Маскарель
Омар
8
Сердар
Суат
18
Калиджиури
Даниэль
25
Арит
Амин
14
Матондо
Рабби
9
Раман
Бенито
32
Рённов
Фредерик
18
Туре
Альмами
13
Хинтереггер
Мартин
2
Н'Дика
Эван
22
Чендлер
Тимоти
16
Торро
Лукас
17
Роде
Себастьян
8
Соу
Джибриль
10
Костич
Филип
11
Гачинович
Мийат
9
Дост
Бас
Шальке 04
4-2-3-1
Айнтрахт Фр
3-5-1-1

Ход матча

13'
Миранда Хуан
Маккенни Уэстон
 
33'
 
Роде Себастьян

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 70 Владение мячом, % 30

Предыдущие игры

Шальке 04 Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Байер Л 2:1 Шальке 04 Шальке 04 2:1 Унион Берлин Вердер 1:2 Шальке 04 Шальке 04 3:3 Фортуна
Аугсбург 2:3 Шальке 04 Арминия 2:3 Шальке 04 Шальке 04 0:0 Боруссия Д Хоффенхайм 2:0 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Кёльн РБ Лейпциг 1:3 Шальке 04 Шальке 04 2:1 Майнц Падерборн 1:5 Шальке 04 Шальке 04 2:4 Виктория Кёльн Шальке 04 3:0 Герта Шальке 04 0:3 Бавария Боруссия М 0:0 Шальке 04 Дрохтерcен-Асcель 0:5 Шальке 04 Шальке 04 3:1 Вильярреал Шальке 04 2:0 Аланьяспор Шальке 04 2:3 Болонья
Айнтрахт Фр Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Айнтрахт Фр 2:3 Витория Гимарайнш Айнтрахт Фр 2:2 Герта Майнц 2:1 Айнтрахт Фр Арсенал 1:2 Айнтрахт Фр
Айнтрахт Фр 0:2 Вольфсбург Айнтрахт Фр 2:1 Зандхаузен Фрайбург 1:0 Айнтрахт Фр Стандард 2:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 5:1 Бавария Санкт-Паули 1:2 Айнтрахт Фр Боруссия М 4:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:1 Стандард Айнтрахт Фр 3:0 Байер Л Гиссен 3:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:2 Вердер Витория Гимарайнш 0:1 Айнтрахт Фр Унион Берлин 1:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:2 Боруссия Д Айнтрахт Фр 0:3 Арсенал Аугсбург 2:1 Айнтрахт Фр

Последние игры между собой

Шальке 04: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Айнтрахт Фр: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Шальке 04 1:2 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 3:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Шальке 04 0:1 Айнтрахт Фр Кубок
Айнтрахт Фр 2:2 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 0:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 1:0 Шальке 04 Бундеслига Айнтрахт Фр 0:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 2:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 1:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 2:2 Айнтрахт Фр Бундеслига Шальке 04 2:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Шальке 04 3:2 Айнтрахт Фр Товарищеские матчи Айнтрахт Фр 3:3 Шальке 04 Бундеслига Айнтрахт Фр 1:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Шальке 04 2:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 0:0 Шальке 04 Бундеслига Айнтрахт Фр 1:4 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 2:0 Айнтрахт Фр Бундеслига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 15 10 3 2 42 - 16 33
2. Боруссия М Заявка 15 10 1 4 31 - 18 31
3. Боруссия Д Заявка 15 8 5 2 37 - 19 29
4. Бавария Заявка 15 8 3 4 41 - 21 27
5. Шальке 04 0:0 Заявка 15 7 5 3 25 - 18 26
6. Фрайбург Заявка 15 7 4 4 24 - 18 25
7. Байер Л Заявка 15 7 4 4 22 - 20 25
8. Вольфсбург Заявка 15 6 5 4 17 - 15 23
9. Хоффенхайм Заявка 15 6 3 6 21 - 27 21
10. Унион Берлин Заявка 15 6 2 7 19 - 20 20
11. Аугсбург Заявка 15 5 5 5 24 - 28 20
12. Айнтрахт Фр 0:0 Заявка 15 5 4 6 24 - 22 19
13. Майнц Заявка 15 5 0 10 20 - 38 15
14. Герта Заявка 15 4 3 8 21 - 29 15
15. Вердер Заявка 15 3 5 7 23 - 35 14
16. Фортуна Заявка 15 3 3 9 16 - 32 12
17. Кёльн Заявка 15 3 2 10 14 - 30 11
18. Падерборн Заявка 15 2 3 10 18 - 33 9
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на VELTINS-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Шальке 04 0:0 Айнтрахт Фр
Шальке 04
79.5% (116)
Ничья
17.1% (25)
Айнтрахт Фр
3.4% (5)
2:1 Шальке 04
52.1% (76)
1:0 Шальке 04
14.4% (21)
1:1 Ничья
10.3% (15)
2:0 Шальке 04
8.2% (12)
2:2 Ничья
5.5% (8)
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