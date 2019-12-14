Кипр: Первый дивизион 2019-2020
Предыдущие игры
Аполлон Последние 20 матчей: +11 =2 -7Аполлон 3:1 АЕК Ларнака Аполлон 5:1 Арис Лимассол Аполлон 4:1 Неа Саламина Докса Катокопия 0:1 Аполлон
Аполлон 1:1 АПОЭЛ Эносис 0:3 Аполлон Аполлон 1:2 АЕЛ Лимаcсол Этникос Ахна 1:0 Аполлон Аполлон 3:1 Олимпиакос Никосия Анортосис 3:1 Аполлон АЕК Ларнака 0:0 Аполлон Омония 1:0 Аполлон Аполлон 3:2 Пафос Аполлон 0:4 ПСВ ПСВ 3:0 Аполлон Аполлон 3:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:2 Аполлон Аполлон 3:1 Шемрок Роверс Шемрок Роверс 2:1 Аполлон Аполлон 4:0 Кауно Жальгирис
Анортосис Последние 20 матчей: +11 =7 -2Анортосис 2:0 АЕЛ Лимаcсол АЕК Ларнака 1:2 Анортосис Анортосис 2:1 Этникос Ахна Неа Саламина 2:2 Анортосис
Анортосис 4:0 Олимпиакос Никосия Докса Катокопия 0:6 Анортосис Анортосис 0:0 Омония Анортосис 3:1 Аполлон Анортосис 2:0 Пафос Эносис 1:2 Анортосис АЕЛ Лимаcсол 0:0 Анортосис Анортосис 0:3 Докса Катокопия Алки Ороклинис 1:0 Анортосис Анортосис 1:1 Пафос Эносис 2:2 Анортосис Анортосис 3:2 Эрмис Арадиппу Докса Катокопия 3:3 Анортосис Анортосис 3:0 Алки Ороклинис Пафос 0:1 Анортосис Анортосис 1:1 Эносис
Последние игры между собой
Аполлон: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Анортосис: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Аполлон 2:1 Анортосис Кубок Анортосис 1:1 Аполлон Кубок Анортосис 1:2 Аполлон Первый дивизион Аполлон 1:1 Анортосис Первый дивизион Анортосис 1:1 Аполлон Первый дивизион Аполлон 1:1 Анортосис Первый дивизион Анортосис 1:0 Аполлон Кубок Аполлон 6:0 Анортосис Кубок Анортосис 3:1 Аполлон Первый дивизион Анортосис 0:0 Аполлон Первый дивизион Аполлон 1:1 Анортосис Первый дивизион Анортосис 1:1 Аполлон Первый дивизион Аполлон 4:1 Анортосис Первый дивизион Анортосис 3:2 Аполлон Первый дивизион Аполлон 3:0 Анортосис Первый дивизион Анортосис 3:1 Аполлон Первый дивизион
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Анортосис
|0:0
|12
|8
|4
|0
|25 - 6
|28
|2.
|Омония
|12
|7
|4
|1
|16 - 6
|25
|3.
|Аполлон
|0:0
|13
|6
|3
|4
|20 - 13
|21
|4.
|АПОЭЛ
|9
|5
|3
|1
|15 - 5
|18
|5.
|АЕЛ Лимаcсол
|12
|5
|3
|4
|11 - 11
|18
|6.
|АЕК Ларнака
|13
|4
|6
|3
|21 - 17
|18
|7.
|Олимпиакос Никосия
|12
|3
|6
|3
|20 - 17
|15
|8.
|Неа Саламина
|12
|4
|2
|6
|12 - 20
|14
|9.
|Этникос Ахна
|11
|3
|3
|5
|14 - 21
|12
|10.
|Пафос
|13
|3
|3
|7
|10 - 19
|12
|11.
|Эносис
|12
|1
|4
|7
|16 - 25
|7
|12.
|Докса Катокопия
|13
|1
|3
|9
|7 - 27
|6
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