Кипр: Первый дивизион 2019-2020

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Аполлон
0:0
Первый тайм: 17'
Анортосис
0' 17'

Предыдущие игры

Аполлон Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Аполлон 3:1 АЕК Ларнака Аполлон 5:1 Арис Лимассол Аполлон 4:1 Неа Саламина Докса Катокопия 0:1 Аполлон
Аполлон 1:1 АПОЭЛ Эносис 0:3 Аполлон Аполлон 1:2 АЕЛ Лимаcсол Этникос Ахна 1:0 Аполлон Аполлон 3:1 Олимпиакос Никосия Анортосис 3:1 Аполлон АЕК Ларнака 0:0 Аполлон Омония 1:0 Аполлон Аполлон 3:2 Пафос Аполлон 0:4 ПСВ ПСВ 3:0 Аполлон Аполлон 3:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:2 Аполлон Аполлон 3:1 Шемрок Роверс Шемрок Роверс 2:1 Аполлон Аполлон 4:0 Кауно Жальгирис
Анортосис Последние 20 матчей: +11 =7 -2
Анортосис 2:0 АЕЛ Лимаcсол АЕК Ларнака 1:2 Анортосис Анортосис 2:1 Этникос Ахна Неа Саламина 2:2 Анортосис
Анортосис 4:0 Олимпиакос Никосия Докса Катокопия 0:6 Анортосис Анортосис 0:0 Омония Анортосис 3:1 Аполлон Анортосис 2:0 Пафос Эносис 1:2 Анортосис АЕЛ Лимаcсол 0:0 Анортосис Анортосис 0:3 Докса Катокопия Алки Ороклинис 1:0 Анортосис Анортосис 1:1 Пафос Эносис 2:2 Анортосис Анортосис 3:2 Эрмис Арадиппу Докса Катокопия 3:3 Анортосис Анортосис 3:0 Алки Ороклинис Пафос 0:1 Анортосис Анортосис 1:1 Эносис

Последние игры между собой

Аполлон: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Анортосис: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Анортосис 3:1 Аполлон Первый дивизион Анортосис 0:3 Аполлон Первый дивизион Аполлон 1:2 Анортосис Первый дивизион Аполлон 3:1 Анортосис Первый дивизион
Аполлон 2:1 Анортосис Кубок Анортосис 1:1 Аполлон Кубок Анортосис 1:2 Аполлон Первый дивизион Аполлон 1:1 Анортосис Первый дивизион Анортосис 1:1 Аполлон Первый дивизион Аполлон 1:1 Анортосис Первый дивизион Анортосис 1:0 Аполлон Кубок Аполлон 6:0 Анортосис Кубок Анортосис 3:1 Аполлон Первый дивизион Анортосис 0:0 Аполлон Первый дивизион Аполлон 1:1 Анортосис Первый дивизион Анортосис 1:1 Аполлон Первый дивизион Аполлон 4:1 Анортосис Первый дивизион Анортосис 3:2 Аполлон Первый дивизион Аполлон 3:0 Анортосис Первый дивизион Анортосис 3:1 Аполлон Первый дивизион
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Анортосис 0:0 12 8 4 0 25 - 6 28
2. Омония 12 7 4 1 16 - 6 25
3. Аполлон 0:0 13 6 3 4 20 - 13 21
4. АПОЭЛ 9 5 3 1 15 - 5 18
5. АЕЛ Лимаcсол 12 5 3 4 11 - 11 18
6. АЕК Ларнака 13 4 6 3 21 - 17 18
7. Олимпиакос Никосия 12 3 6 3 20 - 17 15
8. Неа Саламина 12 4 2 6 12 - 20 14
9. Этникос Ахна 11 3 3 5 14 - 21 12
10. Пафос 13 3 3 7 10 - 19 12
11. Эносис 12 1 4 7 16 - 25 7
12. Докса Катокопия 13 1 3 9 7 - 27 6
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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