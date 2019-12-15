Австрия: Бундеслига 2019-2020

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  4. Бундеслига 2019-2020
Аустрия Вена
1:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 6753
Вольфсбергер
0'
5' Желтая карточка
Золльбауэр Михаэль
1:0
10' Гол
Грюнвальд Александр
16' Желтая карточка
Рицмайер Марсель
23' Желтая карточка
Шпранглер Свен
31' Желтая карточка
Шмид Романо
41' Желтая карточка
Грюнвальд Александр
1:1
76' Гол
Вайссман Шон
90'+4
13
Лучич
Иван
III
17
Клайн
Флориан
23
Палмер-Браун
Эрик
30
Мадль
Михаэль
28
Марчинко
Кристоф
27
Эбнер
Томас
10
Грюнвальд
Александр
9
Patrick
Wimmer
36
Dominik
Fitz
39
Саркария
Манприт
14
Моншайн
Кристоф
31
Кофлер
Александр
27
Новак
Михаэль
26
Золльбауэр
Михаэль
15
Рнич
Неманья
7
Шмиц
Лукаш
11
Шмид
Романо
19
Шпранглер
Свен
8
Рицмайер
Марсель
10
Линдль
Михаэль
9
Вайссман
Шон
21
Ньянгбо
Андерсон
Аустрия Вена
4-2-3-1
Вольфсбергер
4-3-1-2

Ход матча

5'
 
Золльбауэр Михаэль
10'
Грюнвальд Александр
(Саркария Манприт)
1:0
16'
 
Рицмайер Марсель
23'
 
Шпранглер Свен
31'
 
Шмид Романо
41'
Грюнвальд Александр
 
46'
 
Верницниг Кристофер
Рицмайер Марсель
59'
 
Ляйтгеб Марио
Шпранглер Свен
68'
Джегго Джеймс
Patrick Wimmer
 
76'
1:1
Вайссман Шон
(Ляйтгеб Марио)
83'
Тургеман Алон
Dominik Fitz
 
86'
 
Гёллес Штефан
Шмид Романо
87'
Ятеке Стерлинг
Саркария Манприт
 

Предыдущие игры

Аустрия Вена Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Рапид Вена 2:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 5:0 Хартберг Адмира 0:0 Аустрия Вена Хорн 2:7 Аустрия Вена
Аустрия Вена 2:1 Маттерсбург ЛАСК 2:0 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:3 Ваттенс Санкт-Пёльтен 2:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:0 Штурм Ред Булл Зальцбург 4:1 Аустрия Вена Ваттенс 5:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:0 Альтах Вольфсбергер 3:0 Аустрия Вена Маннерсдорф 0:8 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:0 Аустрия Клагенфурт Аустрия Вена 1:3 Рапид Вена Хартберг 2:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:1 Адмира Аполлон 3:1 Аустрия Вена Маттерсбург 1:5 Аустрия Вена
Вольфсбергер Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Рома 2:2 Вольфсбергер Вольфсбергер 1:3 ЛАСК Альтах 2:1 Вольфсбергер Вольфсбергер 0:1 Боруссия М
Маттерсбург 1:4 Вольфсбергер Вольфсбергер 0:3 Ред Булл Зальцбург Вольфсбергер 0:3 Истанбул Башакшехир Штурм 0:4 Вольфсбергер Ваккер Инсбрук 1:0 Вольфсбергер Вольфсбергер 2:2 Адмира Истанбул Башакшехир 1:0 Вольфсбергер Рапид Вена 1:1 Вольфсбергер Вольфсбергер 4:0 Санкт-Пёльтен Вольфсбергер 1:1 Рома Вольфсбергер 2:2 Ваттенс Вольфсберг 0:6 Вольфсбергер Хартберг 0:2 Вольфсбергер Боруссия М 0:4 Вольфсбергер Вольфсбергер 3:0 Аустрия Вена ЛАСК 0:1 Вольфсбергер

Последние игры между собой

Аустрия Вена: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Вольфсбергер: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Вольфсбергер 3:0 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 2:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 1:1 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 2:3 Вольфсбергер Бундеслига
Вольфсбергер 1:0 Аустрия Вена Бундеслига Вольфсбергер 2:1 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 2:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 1:2 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 2:2 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 2:1 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 3:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:3 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 4:1 Вольфсбергер Бундеслига Аустрия Вена 0:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 2:0 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 1:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:2 Аустрия Вена Бундеслига Вольфсбергер 0:3 Аустрия Вена Кубок ОеФБ Самсунг Аустрия Вена 1:1 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 1:0 Аустрия Вена Бундеслига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 18 13 5 0 66 - 18 44
2. ЛАСК 0:1 18 13 2 3 34 - 14 41
3. Рапид Вена 18 9 5 4 38 - 21 32
4. Вольфсбергер 18 9 4 5 41 - 23 31
5. Штурм 1:0 18 9 3 6 31 - 20 30
6. Хартберг 18 8 4 6 33 - 37 28
7. Аустрия Вена 18 5 6 7 28 - 31 21
8. Альтах 18 6 1 11 29 - 38 19
9. Санкт-Пёльтен 18 3 6 9 18 - 44 15
10. Маттерсбург 18 4 2 12 23 - 47 14
11. Адмира 18 3 5 10 17 - 38 14
12. Ваттенс 18 3 3 12 20 - 47 12
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Generali Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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