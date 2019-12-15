Австрия: Бундеслига 2019-2020
Аустрия Вена
1:1
Конец матча
Стадион: Дженерали Арена Зрители: 6753
Вольфсбергер
5' Желтая карточкаЗолльбауэр Михаэль
1:0
10' ГолГрюнвальд Александр
16' Желтая карточкаРицмайер Марсель
23' Желтая карточкаШпранглер Свен
31' Желтая карточкаШмид Романо
41' Желтая карточкаГрюнвальд Александр
1:1
76' ГолВайссман Шон
27
Эбнер
Томас
36
Dominik
Fitz
15
Рнич
Неманья
11
Шмид
Романо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Эбнер ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Dominik FitzПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Пенц ПатрикВратарь
- Защитник
-
3 MaudoЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Илзер Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Рнич НеманьяЗащитник
- Защитник
-
11 Шмид РоманоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Mohamed Sahli
Ход матча
10'
16'
23'
31'
76'
1:1
Предыдущие игры
Аустрия Вена Последние 20 матчей: +8 =5 -7Рапид Вена 2:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 5:0 Хартберг Адмира 0:0 Аустрия Вена Хорн 2:7 Аустрия Вена
Аустрия Вена 2:1 Маттерсбург ЛАСК 2:0 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:3 Ваттенс Санкт-Пёльтен 2:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:0 Штурм Ред Булл Зальцбург 4:1 Аустрия Вена Ваттенс 5:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:0 Альтах Вольфсбергер 3:0 Аустрия Вена Маннерсдорф 0:8 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:0 Аустрия Клагенфурт Аустрия Вена 1:3 Рапид Вена Хартберг 2:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:1 Адмира Аполлон 3:1 Аустрия Вена Маттерсбург 1:5 Аустрия Вена
Вольфсбергер Последние 20 матчей: +8 =5 -7Рома 2:2 Вольфсбергер Вольфсбергер 1:3 ЛАСК Альтах 2:1 Вольфсбергер Вольфсбергер 0:1 Боруссия М
Маттерсбург 1:4 Вольфсбергер Вольфсбергер 0:3 Ред Булл Зальцбург Вольфсбергер 0:3 Истанбул Башакшехир Штурм 0:4 Вольфсбергер Ваккер Инсбрук 1:0 Вольфсбергер Вольфсбергер 2:2 Адмира Истанбул Башакшехир 1:0 Вольфсбергер Рапид Вена 1:1 Вольфсбергер Вольфсбергер 4:0 Санкт-Пёльтен Вольфсбергер 1:1 Рома Вольфсбергер 2:2 Ваттенс Вольфсберг 0:6 Вольфсбергер Хартберг 0:2 Вольфсбергер Боруссия М 0:4 Вольфсбергер Вольфсбергер 3:0 Аустрия Вена ЛАСК 0:1 Вольфсбергер
Последние игры между собой
Аустрия Вена: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Вольфсбергер: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Вольфсбергер 1:0 Аустрия Вена Бундеслига Вольфсбергер 2:1 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 2:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 1:2 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 2:2 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 2:1 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 3:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:3 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 4:1 Вольфсбергер Бундеслига Аустрия Вена 0:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 2:0 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 1:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:2 Аустрия Вена Бундеслига Вольфсбергер 0:3 Аустрия Вена Кубок ОеФБ Самсунг Аустрия Вена 1:1 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 1:0 Аустрия Вена Бундеслига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|18
|13
|5
|0
|66 - 18
|44
|2.
|ЛАСК
|0:1
|18
|13
|2
|3
|34 - 14
|41
|3.
|Рапид Вена
|18
|9
|5
|4
|38 - 21
|32
|4.
|Вольфсбергер
|18
|9
|4
|5
|41 - 23
|31
|5.
|Штурм
|1:0
|18
|9
|3
|6
|31 - 20
|30
|6.
|Хартберг
|18
|8
|4
|6
|33 - 37
|28
|7.
|Аустрия Вена
|18
|5
|6
|7
|28 - 31
|21
|8.
|Альтах
|18
|6
|1
|11
|29 - 38
|19
|9.
|Санкт-Пёльтен
|18
|3
|6
|9
|18 - 44
|15
|10.
|Маттерсбург
|18
|4
|2
|12
|23 - 47
|14
|11.
|Адмира
|18
|3
|5
|10
|17 - 38
|14
|12.
|Ваттенс
|18
|3
|3
|12
|20 - 47
|12
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