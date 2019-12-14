Румыния: Первая лига 2019-2020

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  4. Первая лига 2019-2020
Академика Клинчени
1:1
Конец матча

Стадион:
Ботошани
0'
38' Желтая карточка
Ашковски Стефан
41' Желтая карточка
Мирон Джордже
0:1
53' Гол
Reagy Baah Ofosu
56' Желтая карточка
Пырвулеску Пауль
65' Желтая карточка
Enriko Papa
71' Вторая желтая карточка
Пырвулеску Пауль
1:1
80' Гол
Adrian Sut
90'+4
1
Octavian
Valceanu
14
Матей
Габриэль
23
Andrei
Rauta
29
Razvan
Bogdan
Nichita
Patriche
22
Пырвулеску
Пауль
37
Чеботару
Евгений
3
Florin
Achim
89
Adrian
Sut
20
Ион
Роберт
9
Бузьюк
Александру
77
Войтуш
Якуб
1
Eduard
Pap
2
Denis
Harut
4
Мирон
Джордже
6
Andrei
Chindris
30
Цигэнашу
Александр
67
Enriko
Papa
8
Jonathan
Rodriguez2
15
Ашковски
Стефан
10
Онгенда
Эрвин
11
Роман
Михай
IV
9
Reagy
Baah
Ofosu
Академика Клинчени
Ботошани

Ход матча

38'
 
Ашковски Стефан
41'
 
Мирон Джордже
46'
 
Кейта Амиду
Роман Михай IV
53'
0:1
Reagy Baah Ofosu
(Ашковски Стефан)
56'
Пырвулеску Пауль
 
58'
George Merloi
Florin Achim
 
64'
Jean Deretti
Ион Роберт
 
65'
 
Enriko Papa
71'
Пырвулеску Пауль
 
75'
Mihai Dobrescu
Бузьюк Александру
 
79'
 
Mario Ebenhofer
Онгенда Эрвин
80'
Adrian Sut
(Чеботару Евгений)
1:1
87'
 
Мусса Софьен
Ашковски Стефан

Предыдущие игры

Академика Клинчени Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Сепси 4:0 Академика Клинчени Академика Клинчени 1:1 Германнштадт Киндия Тырговиште 2:5 Академика Клинчени Академика Клинчени 2:2 Динамо Бухарест
Академика Клинчени 1:0 КСМ Политехника Яссы ЧФР Клуж 3:0 Академика Клинчени Академика Клинчени 0:0 Университатя Крайова Академика Клинчени 0:0 Вииторул Констанца Газ Метан Mедиаш 2:1 Академика Клинчени Академика Клинчени 0:3 ФКСБ Волунтари 1:2 Академика Клинчени Академика Клинчени 1:1 Астра Ботошани 2:2 Академика Клинчени Академика Клинчени 1:1 Сепси Германнштадт 2:1 Академика Клинчени Академика Клинчени 3:1 Киндия Тырговиште Динамо Бухарест 4:2 Академика Клинчени КСМ Политехника Яссы 2:0 Академика Клинчени Академика Клинчени 1:4 ЧФР Клуж Университатя Крайова 3:2 Академика Клинчени
Ботошани Последние 20 матчей: +7 =8 -5
Ботошани 2:1 ЧФР Клуж Университатя Крайова 3:1 Ботошани Ботошани 1:0 Вииторул Констанца Газ Метан Mедиаш 0:0 Ботошани
Ботошани 0:2 ФКСБ Волунтари 1:2 Ботошани Ботошани 1:2 Астра КСМ Политехника Яссы 0:3 Ботошани Ботошани 1:1 Сепси Германнштадт 0:1 Ботошани Ботошани 0:3 Киндия Тырговиште Динамо Бухарест 1:1 Ботошани Ботошани 2:2 Академика Клинчени ЧФР Клуж 4:1 Ботошани Ботошани 1:1 Университатя Крайова Вииторул Констанца 2:2 Ботошани Ботошани 1:1 Газ Метан Mедиаш ФКСБ 0:2 Ботошани Ботошани 4:1 Волунтари Астра 2:2 Ботошани

Последние игры между собой

Академика Клинчени: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Ботошани: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Ботошани 2:2 Академика Клинчени Первая лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Астра 20 12 4 4 30 - 18 40
2. ЧФР Клуж 20 11 5 4 42 - 16 38
3. Вииторул Констанца 20 10 5 5 41 - 23 35
4. Университатя Крайова 20 10 4 6 29 - 19 34
5. ФКСБ 19 10 3 6 29 - 24 33
6. Газ Метан Mедиаш 0:0 21 8 7 6 26 - 24 31
7. Ботошани 21 7 9 5 29 - 28 30
8. Динамо Бухарест 21 8 4 9 32 - 36 28
9. Сепси 21 5 10 6 22 - 20 25
10. КСМ Политехника Яссы 0:0 21 5 8 8 21 - 27 23
11. Киндия Тырговиште 20 5 5 10 23 - 38 20
12. Академика Клинчени 21 4 8 9 26 - 39 20
13. Германнштадт 20 4 7 9 19 - 35 19
14. Волунтари 19 1 5 13 12 - 34 8
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Clinceni. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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