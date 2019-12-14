Румыния: Первая лига 2019-2020
Академика Клинчени
1:1
Конец матча
Стадион: Stadionul Clinceni
Ботошани
38' Желтая карточкаАшковски Стефан
41' Желтая карточкаМирон Джордже
0:1
53' ГолReagy Baah Ofosu
56' Желтая карточкаПырвулеску Пауль
65' Желтая карточкаEnriko Papa
71' Вторая желтая карточкаПырвулеску Пауль
1:1
80' ГолAdrian Sut
23
Andrei
Rauta
89
Adrian
Sut
20
Ион
Роберт
77
Войтуш
Якуб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Andrei RautaЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
89 Adrian SutПолузащитник
-
20 Ион РобертПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Войтуш ЯкубНападающий
- Запасные игроки
-
10 Jean DerettiПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Bogdan Ilie
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ilie Poenaru
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
67 Enriko PapaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Мусса СофьенНападающий
-
-
-
Главный тренер: Marius Croitoru
Ход матча
38'
41'
53'
56'
65'
71'
80'
1:1
Предыдущие игры
Академика Клинчени Последние 20 матчей: +4 =7 -9Сепси 4:0 Академика Клинчени Академика Клинчени 1:1 Германнштадт Киндия Тырговиште 2:5 Академика Клинчени Академика Клинчени 2:2 Динамо Бухарест
Академика Клинчени 1:0 КСМ Политехника Яссы ЧФР Клуж 3:0 Академика Клинчени Академика Клинчени 0:0 Университатя Крайова Академика Клинчени 0:0 Вииторул Констанца Газ Метан Mедиаш 2:1 Академика Клинчени Академика Клинчени 0:3 ФКСБ Волунтари 1:2 Академика Клинчени Академика Клинчени 1:1 Астра Ботошани 2:2 Академика Клинчени Академика Клинчени 1:1 Сепси Германнштадт 2:1 Академика Клинчени Академика Клинчени 3:1 Киндия Тырговиште Динамо Бухарест 4:2 Академика Клинчени КСМ Политехника Яссы 2:0 Академика Клинчени Академика Клинчени 1:4 ЧФР Клуж Университатя Крайова 3:2 Академика Клинчени
Ботошани Последние 20 матчей: +7 =8 -5Ботошани 2:1 ЧФР Клуж Университатя Крайова 3:1 Ботошани Ботошани 1:0 Вииторул Констанца Газ Метан Mедиаш 0:0 Ботошани
Ботошани 0:2 ФКСБ Волунтари 1:2 Ботошани Ботошани 1:2 Астра КСМ Политехника Яссы 0:3 Ботошани Ботошани 1:1 Сепси Германнштадт 0:1 Ботошани Ботошани 0:3 Киндия Тырговиште Динамо Бухарест 1:1 Ботошани Ботошани 2:2 Академика Клинчени ЧФР Клуж 4:1 Ботошани Ботошани 1:1 Университатя Крайова Вииторул Констанца 2:2 Ботошани Ботошани 1:1 Газ Метан Mедиаш ФКСБ 0:2 Ботошани Ботошани 4:1 Волунтари Астра 2:2 Ботошани
Последние игры между собой
Академика Клинчени: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Ботошани: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Астра
|20
|12
|4
|4
|30 - 18
|40
|2.
|ЧФР Клуж
|20
|11
|5
|4
|42 - 16
|38
|3.
|Вииторул Констанца
|20
|10
|5
|5
|41 - 23
|35
|4.
|Университатя Крайова
|20
|10
|4
|6
|29 - 19
|34
|5.
|ФКСБ
|19
|10
|3
|6
|29 - 24
|33
|6.
|Газ Метан Mедиаш
|0:0
|21
|8
|7
|6
|26 - 24
|31
|7.
|Ботошани
|21
|7
|9
|5
|29 - 28
|30
|8.
|Динамо Бухарест
|21
|8
|4
|9
|32 - 36
|28
|9.
|Сепси
|21
|5
|10
|6
|22 - 20
|25
|10.
|КСМ Политехника Яссы
|0:0
|21
|5
|8
|8
|21 - 27
|23
|11.
|Киндия Тырговиште
|20
|5
|5
|10
|23 - 38
|20
|12.
|Академика Клинчени
|21
|4
|8
|9
|26 - 39
|20
|13.
|Германнштадт
|20
|4
|7
|9
|19 - 35
|19
|14.
|Волунтари
|19
|1
|5
|13
|12 - 34
|8
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