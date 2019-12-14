Греция: Суперлига 2019-2020
Ксанти
0:0
Второй тайм: 57'
Стадион: Xanthi FC Arena
АЕК
42' Желтая карточкаДжуричкович Петар
51' Желтая карточкаБаррьентос Жан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
28 Mehdi TerkiЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Georgios Koltsis
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Хульт НикласПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Ливайя МаркоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Nikos Kostenoglou
Ход матча
51'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 3
-
0 Удары в створ 3
-
2 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
49 Владение мячом, % 51
Предыдущие игры
Ксанти Последние 20 матчей: +8 =1 -11ПАОК 2:0 Ксанти Ксанти 3:0 Аполлон Лариса Ксанти 1:0 Атромитос Ламия 1:0 Ксанти
Ксанти 1:2 Паниониос Ксанти 0:0 Олимпиакос Аполлон Лариса 2:1 Ксанти ОФИ 2:0 Ксанти Ксанти 0:1 Арис Салоники Панатинаикос 0:1 Ксанти Ксанти 3:1 Волос Лариса 3:0 Ксанти Ксанти 2:1 Астерас Панаитоликос 1:2 Ксанти АЕК 1:2 Ксанти Арис Салоники 7:2 Ксанти Ксанти 2:0 Аполлон Смирнис Олимпиакос 4:0 Ксанти Ксанти 1:3 АЕК Ксанти 1:2 ПАОК
АЕК Последние 20 матчей: +9 =5 -6АЕК 5:0 Паниониос ОФИ 1:0 АЕК АЕК 1:1 Арис Салоники Панатинаикос 3:2 АЕК
АЕК 3:2 Атромитос Олимпиакос 2:0 АЕК АЕК 3:2 Волос Лариса 0:0 АЕК АЕК 2:2 ПАОК Панаитоликос 0:1 АЕК АЕК 2:0 Ламия Астерас 2:3 АЕК Трабзонспор 0:2 АЕК АЕК 1:2 Ксанти АЕК 1:3 Трабзонспор АЕК 1:1 Университатя Крайова Университатя Крайова 0:2 АЕК АЕК 0:0 Истанбул Башакшехир ПАОК 1:0 АЕК Левадиакос 0:3 АЕК
Последние игры между собой
Ксанти: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
АЕК: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Ксанти 1:1 АЕК Суперлига Ксанти 0:0 АЕК Суперлига АЕК 4:1 Ксанти Суперлига АЕК 2:1 Ксанти Суперлига Ксанти 0:0 АЕК Суперлига АЕК 1:0 Ксанти Суперлига Ксанти 1:0 АЕК Суперлига АЕК 1:1 Ксанти Суперлига Ксанти 3:4 АЕК Суперлига Ксанти 0:2 АЕК Суперлига АЕК 1:0 Ксанти Суперлига АЕК 3:1 Ксанти Суперлига Ксанти 1:0 АЕК Суперлига АЕК 2:1 Ксанти Суперлига АЕК 1:0 Ксанти Кубок Ксанти 2:1 АЕК Кубок
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|13
|9
|4
|0
|23 - 5
|31
|2.
|ПАОК
|13
|9
|4
|0
|25 - 12
|31
|3.
|ОФИ
|14
|7
|1
|6
|25 - 17
|22
|4.
|АЕК
|0:0
|14
|6
|4
|4
|23 - 17
|22
|5.
|Ксанти
|0:0
|14
|6
|2
|6
|12 - 15
|20
|6.
|Панатинаикос
|1:0
|14
|5
|5
|4
|14 - 17
|20
|7.
|Лариса
|13
|5
|4
|4
|17 - 16
|19
|8.
|Арис Салоники
|14
|4
|6
|4
|21 - 18
|18
|9.
|Ламия
|0:1
|14
|4
|5
|5
|13 - 18
|17
|10.
|Атромитос
|13
|4
|3
|6
|21 - 20
|15
|11.
|Волос
|13
|4
|2
|7
|14 - 23
|14
|12.
|Астерас
|13
|3
|3
|7
|15 - 18
|12
|13.
|Паниониос
|13
|3
|3
|7
|12 - 23
|12
|14.
|Панаитоликос
|13
|0
|4
|9
|8 - 24
|4
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