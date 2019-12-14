Греция: Суперлига 2019-2020

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Ксанти
0:0
Второй тайм: 57'

Стадион:
АЕК
0'
42' Желтая карточка
Джуричкович Петар
51' Желтая карточка
Баррьентос Жан
57'
1
Абад
Карлос
3
Баррьентос
Жан
4
Aristotle
Karasalidis
23
Малезас
Стелиос
10
Джуричкович
Петар
7
Стургеон
Фабиу
8
Камара
Хасса
9
Ковачевич
Александар
31
Christos
Lisgaras
25
Leandro
Sosa
I
27
Vasilios
Fasidis
1
Баркас
Василис
24
Сварнас
Эфстратиос
4
Ойконому
Мариос
19
Чигринский
Дмитрий
2
Бакакис
Михалис
25
Галанопулос
Костас
6
Крстичич
Ненад
23
Хульт
Никлас
20
Манталос
Петрос
18
Оливейра
Нелсон
10
Ливайя
Марко
Ксанти
4-3-3
АЕК
3-4-1-2

Ход матча

42'
Джуричкович Петар
 
51'
Баррьентос Жан
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51

Предыдущие игры

Ксанти Последние 20 матчей: +8 =1 -11
ПАОК 2:0 Ксанти Ксанти 3:0 Аполлон Лариса Ксанти 1:0 Атромитос Ламия 1:0 Ксанти
Ксанти 1:2 Паниониос Ксанти 0:0 Олимпиакос Аполлон Лариса 2:1 Ксанти ОФИ 2:0 Ксанти Ксанти 0:1 Арис Салоники Панатинаикос 0:1 Ксанти Ксанти 3:1 Волос Лариса 3:0 Ксанти Ксанти 2:1 Астерас Панаитоликос 1:2 Ксанти АЕК 1:2 Ксанти Арис Салоники 7:2 Ксанти Ксанти 2:0 Аполлон Смирнис Олимпиакос 4:0 Ксанти Ксанти 1:3 АЕК Ксанти 1:2 ПАОК
АЕК Последние 20 матчей: +9 =5 -6
АЕК 5:0 Паниониос ОФИ 1:0 АЕК АЕК 1:1 Арис Салоники Панатинаикос 3:2 АЕК
АЕК 3:2 Атромитос Олимпиакос 2:0 АЕК АЕК 3:2 Волос Лариса 0:0 АЕК АЕК 2:2 ПАОК Панаитоликос 0:1 АЕК АЕК 2:0 Ламия Астерас 2:3 АЕК Трабзонспор 0:2 АЕК АЕК 1:2 Ксанти АЕК 1:3 Трабзонспор АЕК 1:1 Университатя Крайова Университатя Крайова 0:2 АЕК АЕК 0:0 Истанбул Башакшехир ПАОК 1:0 АЕК Левадиакос 0:3 АЕК

Последние игры между собой

Ксанти: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
АЕК: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
АЕК 1:2 Ксанти Суперлига Ксанти 1:3 АЕК Суперлига АЕК 2:0 Ксанти Суперлига АЕК 4:0 Ксанти Суперлига
Ксанти 1:1 АЕК Суперлига Ксанти 0:0 АЕК Суперлига АЕК 4:1 Ксанти Суперлига АЕК 2:1 Ксанти Суперлига Ксанти 0:0 АЕК Суперлига АЕК 1:0 Ксанти Суперлига Ксанти 1:0 АЕК Суперлига АЕК 1:1 Ксанти Суперлига Ксанти 3:4 АЕК Суперлига Ксанти 0:2 АЕК Суперлига АЕК 1:0 Ксанти Суперлига АЕК 3:1 Ксанти Суперлига Ксанти 1:0 АЕК Суперлига АЕК 2:1 Ксанти Суперлига АЕК 1:0 Ксанти Кубок Ксанти 2:1 АЕК Кубок
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 13 9 4 0 23 - 5 31
2. ПАОК 13 9 4 0 25 - 12 31
3. ОФИ 14 7 1 6 25 - 17 22
4. АЕК 0:0 14 6 4 4 23 - 17 22
5. Ксанти 0:0 14 6 2 6 12 - 15 20
6. Панатинаикос 1:0 14 5 5 4 14 - 17 20
7. Лариса 13 5 4 4 17 - 16 19
8. Арис Салоники 14 4 6 4 21 - 18 18
9. Ламия 0:1 14 4 5 5 13 - 18 17
10. Атромитос 13 4 3 6 21 - 20 15
11. Волос 13 4 2 7 14 - 23 14
12. Астерас 13 3 3 7 15 - 18 12
13. Паниониос 13 3 3 7 12 - 23 12
14. Панаитоликос 13 0 4 9 8 - 24 4
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    51'
    Баррьентос Жан получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    42'
    Джуричкович Петар получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Xanthi FC Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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