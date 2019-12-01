Украина: Премьер-лига 2019-2020

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Десна
 
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Стадион:
Динамо Киев

Предыдущие игры

Десна Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Карпаты 2:6 Десна Десна 2:0 Александрия Колос Ковалёвка 2:0 Десна Десна 1:1 Днепр-1
Ворскла 0:1 Десна Николаев 2:4 Десна Львов 1:4 Десна Заря 2:1 Десна Аланьяспор 2:2 Десна Десна 1:0 Олимпик Донецк Мариуполь 0:4 Десна Десна 0:1 Шахтёр Донецк Динамо Киев 1:2 Десна Анкарагюджю 0:3 Десна Десна 0:0 Карпаты Александрия 0:3 Десна Десна 0:0 Колос Ковалёвка Днепр-1 0:1 Десна Десна 2:0 Ворскла Десна 1:2 Львов
Динамо Киев Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Динамо Киев 1:1 Лугано Динамо Киев 1:2 Заря Олимпик Донецк 1:3 Динамо Киев Мальмё 4:3 Динамо Киев
Динамо Киев 3:0 Мариуполь Шахтёр Донецк 1:0 Динамо Киев Копенгаген 1:1 Динамо Киев Динамо Киев 4:0 Львов Динамо Киев 2:1 Шахтёр Донецк Динамо Киев 1:1 Карпаты Динамо Киев 1:1 Копенгаген Динамо Киев 1:0 Александрия Колос Ковалёвка 0:4 Динамо Киев Лугано 0:0 Динамо Киев Динамо Киев 2:0 Днепр-1 Мариуполь 0:1 Динамо Киев Ворскла 0:5 Динамо Киев Динамо Киев 1:0 Мальмё Динамо Киев 1:2 Десна Заря 2:2 Динамо Киев

Последние игры между собой

Десна: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
Динамо Киев: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
Динамо Киев 1:2 Десна Премьер-лига Десна 1:2 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 4:0 Десна Премьер-лига Десна 0:2 Динамо Киев Кубок
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 17 15 2 0 48 - 8 47
2. Заря Заявка 17 10 4 3 33 - 14 34
3. Динамо Киев Заявка 17 10 3 4 35 - 12 33
4. Десна Заявка 17 10 3 4 29 - 12 33
5. Александрия Заявка 17 9 3 5 21 - 16 30
6. Колос Ковалёвка Заявка 17 6 2 9 16 - 28 20
7. Мариуполь Заявка 17 4 7 6 15 - 25 19
8. Днепр-1 Заявка 17 5 3 9 17 - 26 18
9. Олимпик Донецк Заявка 17 5 3 9 15 - 30 18
10. Львов Заявка 17 3 3 11 11 - 30 12
11. Ворскла Заявка 17 3 2 12 10 - 32 11
12. Карпаты Заявка 17 2 5 10 14 - 31 11
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Десна - Динамо Киев

    До начала игры, которая состоится 15.12.2019, осталось 2 дня 8 часов 12 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Прогнозы на матч Десна - Динамо Киев
    Десна
    6.1% (3)
    Ничья
    8.2% (4)
    Динамо Киев
    85.7% (42)
    1:2 Динамо Киев
    38.8% (19)
    0:2 Динамо Киев
    16.3% (8)
    0:1 Динамо Киев
    16.3% (8)
    1:3 Динамо Киев
    8.2% (4)
    1:1 Ничья
    6.1% (3)
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