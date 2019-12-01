Украина: Премьер-лига 2019-2020
Десна
Позже
Стадион: им. Юрия Гагарина (Чернигов)
Динамо Киев
Предыдущие игры
Десна Последние 20 матчей: +12 =4 -4Карпаты 2:6 Десна Десна 2:0 Александрия Колос Ковалёвка 2:0 Десна Десна 1:1 Днепр-1
Ворскла 0:1 Десна Николаев 2:4 Десна Львов 1:4 Десна Заря 2:1 Десна Аланьяспор 2:2 Десна Десна 1:0 Олимпик Донецк Мариуполь 0:4 Десна Десна 0:1 Шахтёр Донецк Динамо Киев 1:2 Десна Анкарагюджю 0:3 Десна Десна 0:0 Карпаты Александрия 0:3 Десна Десна 0:0 Колос Ковалёвка Днепр-1 0:1 Десна Десна 2:0 Ворскла Десна 1:2 Львов
Динамо Киев Последние 20 матчей: +10 =6 -4Динамо Киев 1:1 Лугано Динамо Киев 1:2 Заря Олимпик Донецк 1:3 Динамо Киев Мальмё 4:3 Динамо Киев
Динамо Киев 3:0 Мариуполь Шахтёр Донецк 1:0 Динамо Киев Копенгаген 1:1 Динамо Киев Динамо Киев 4:0 Львов Динамо Киев 2:1 Шахтёр Донецк Динамо Киев 1:1 Карпаты Динамо Киев 1:1 Копенгаген Динамо Киев 1:0 Александрия Колос Ковалёвка 0:4 Динамо Киев Лугано 0:0 Динамо Киев Динамо Киев 2:0 Днепр-1 Мариуполь 0:1 Динамо Киев Ворскла 0:5 Динамо Киев Динамо Киев 1:0 Мальмё Динамо Киев 1:2 Десна Заря 2:2 Динамо Киев
Последние игры между собой
Десна: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
Динамо Киев: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|17
|15
|2
|0
|48 - 8
|47
|2.
|Заря
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|33 - 14
|34
|3.
|Динамо Киев
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|35 - 12
|33
|4.
|Десна
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|29 - 12
|33
|5.
|Александрия
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|21 - 16
|30
|6.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|16 - 28
|20
|7.
|Мариуполь
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|15 - 25
|19
|8.
|Днепр-1
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|17 - 26
|18
|9.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|15 - 30
|18
|10.
|Львов
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|11 - 30
|12
|11.
|Ворскла
|Заявка
|17
|3
|2
|12
|10 - 32
|11
|12.
|Карпаты
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|14 - 31
|11
Десна
6.1% (3)
Ничья
8.2% (4)
Динамо Киев
85.7% (42)
1:2 Динамо Киев
38.8% (19)
0:2 Динамо Киев
16.3% (8)
0:1 Динамо Киев
16.3% (8)
1:3 Динамо Киев
8.2% (4)
1:1 Ничья
6.1% (3)
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