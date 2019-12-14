Австрия: Бундеслига 2019-2020
Хартберг
2:1
Второй тайм: 50'
Стадион: Profertil Arena Hartberg
Ред Булл Зальцбург
16' Красная карточкаАшимеру Маджид
1:0
24' ГолРеп Райко
1:1
34' ГолЮнузович Златко
43' Желтая карточкаФалльци Альберт
45' Желтая карточкаРамальо Андре
45' Желтая карточкаJuergen Heil
2:1
53' ПенальтиТадич Дарио
28
Juergen
Heil
23
Кайнц
Тобиас
27
Lukas
Ried
20
Дака
Пэтсон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Juergen HeilПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Кайнц ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Lukas RiedНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Доссу ЖодельПолузащитник
-
24 Тадич ДариоНападающий
-
19 Tomas Ostrak
-
-
-
Главный тренер: Markus Schopp
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Дака ПэтсонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
45 Мвепу ЭнокПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Марш Джесси
Ход матча
16'
24'
1:0
34'
1:1
43'
45'
45'
53'
2:1
Предыдущие игры
Хартберг Последние 20 матчей: +8 =3 -9Хартберг 3:2 Санкт-Пёльтен Аустрия Вена 5:0 Хартберг Хартберг 2:1 Альтах Штурм 3:1 Хартберг
Адмира 0:1 Хартберг Хартберг 3:1 Маттерсбург Ваттенс 0:1 Хартберг Хартберг 1:2 ЛАСК Рапид Вена 3:3 Хартберг Хартберг 0:2 Вольфсбергер Ред Булл Зальцбург 7:2 Хартберг Хартберг 1:2 Интер Запрешич Санкт-Пёльтен 1:3 Хартберг Хартберг 2:2 Аустрия Вена Альтах 3:3 Хартберг Хартберг 1:0 Штурм Хартберг 4:1 Адмира Маттерсбург 2:1 Хартберг Винер Виктория 2:2 Хартберг Слован Братислава 4:0 Хартберг
Ред Булл Зальцбург Последние 20 матчей: +12 =5 -3Ред Булл Зальцбург 0:2 Ливерпуль Ред Булл Зальцбург 5:1 Ваттенс Адмира 1:1 Ред Булл Зальцбург Генк 1:4 Ред Булл Зальцбург
Ред Булл Зальцбург 2:2 Санкт-Пёльтен Вольфсбергер 0:3 Ред Булл Зальцбург Наполи 1:1 Ред Булл Зальцбург Маттерсбург 0:3 Ред Булл Зальцбург Эбрайхсдорф 0:5 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 3:2 Рапид Вена Ред Булл Зальцбург 2:3 Наполи Штурм 1:1 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 6:0 Альтах Ливерпуль 4:3 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 4:1 Аустрия Вена Рапид Вена 1:2 Ред Булл Зальцбург ЛАСК 2:2 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 6:2 Генк Ред Булл Зальцбург 7:2 Хартберг Ред Булл Зальцбург 3:0 Рид
Последние игры между собой
Хартберг: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 4
Ред Булл Зальцбург: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|1:1
|18
|13
|5
|0
|65 - 17
|44
|2.
|ЛАСК
|17
|13
|2
|2
|34 - 13
|41
|3.
|Рапид Вена
|2:0
|18
|9
|5
|4
|37 - 21
|32
|4.
|Вольфсбергер
|17
|9
|3
|5
|40 - 22
|30
|5.
|Хартберг
|1:1
|18
|8
|4
|6
|32 - 36
|28
|6.
|Штурм
|17
|8
|3
|6
|30 - 20
|27
|7.
|Аустрия Вена
|17
|5
|5
|7
|27 - 30
|20
|8.
|Альтах
|0:0
|18
|5
|2
|11
|26 - 38
|17
|9.
|Санкт-Пёльтен
|0:0
|18
|3
|7
|8
|18 - 41
|16
|10.
|Адмира
|0:2
|18
|3
|5
|10
|17 - 37
|14
|11.
|Ваттенс
|17
|3
|3
|11
|19 - 44
|12
|12.
|Маттерсбург
|17
|3
|2
|12
|20 - 46
|11
Загрузка...