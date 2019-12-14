Австрия: Бундеслига 2019-2020

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Хартберг
2:1
Второй тайм: 50'

Стадион:
Ред Булл Зальцбург
0'
16' Красная карточка
Ашимеру Маджид
1:0
24' Гол
Реп Райко
1:1
34' Гол
Юнузович Златко
43' Желтая карточка
Фалльци Альберт
45' Желтая карточка
Рамальо Андре
45' Желтая карточка
Juergen Heil
2:1
53' Пенальти
Тадич Дарио
50'
1
Rene
Swete
4
Michael
Huber
31
Thomas
Rotter
32
Felix
Luckender
28
Juergen
Heil
18
Канкола
Давид
42
Нимага
Бакари
23
Кайнц
Тобиас
14
Клем
Кристиан
27
Lukas
Ried
9
Реп
Райко
1
Станкович
Чичан
15
Рамальо
Андре
6
Онгене
Жером
39
Вебер
Максимилиан
5
Фалльци
Альберт
37
Окугава
Масая
16
Юнузович
Златко
4
Ашимеру
Маджид
17
Ульмер
Андреас
20
Дака
Пэтсон
11
Превляк
Смаил
Хартберг
3-5-2
Ред Булл Зальцбург
3-5-2

Ход матча

7'
Patrick Obermueller
Клем Кристиан
 
16'
 
Ашимеру Маджид
24'
Реп Райко
(Канкола Давид)
1:0
34'
1:1
Юнузович Златко
43'
 
Фалльци Альберт
45'
 
Рамальо Андре
45'
Juergen Heil
 
53'
Тадич Дарио
2:1

Предыдущие игры

Хартберг Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Хартберг 3:2 Санкт-Пёльтен Аустрия Вена 5:0 Хартберг Хартберг 2:1 Альтах Штурм 3:1 Хартберг
Адмира 0:1 Хартберг Хартберг 3:1 Маттерсбург Ваттенс 0:1 Хартберг Хартберг 1:2 ЛАСК Рапид Вена 3:3 Хартберг Хартберг 0:2 Вольфсбергер Ред Булл Зальцбург 7:2 Хартберг Хартберг 1:2 Интер Запрешич Санкт-Пёльтен 1:3 Хартберг Хартберг 2:2 Аустрия Вена Альтах 3:3 Хартберг Хартберг 1:0 Штурм Хартберг 4:1 Адмира Маттерсбург 2:1 Хартберг Винер Виктория 2:2 Хартберг Слован Братислава 4:0 Хартберг
Ред Булл Зальцбург Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Ред Булл Зальцбург 0:2 Ливерпуль Ред Булл Зальцбург 5:1 Ваттенс Адмира 1:1 Ред Булл Зальцбург Генк 1:4 Ред Булл Зальцбург
Ред Булл Зальцбург 2:2 Санкт-Пёльтен Вольфсбергер 0:3 Ред Булл Зальцбург Наполи 1:1 Ред Булл Зальцбург Маттерсбург 0:3 Ред Булл Зальцбург Эбрайхсдорф 0:5 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 3:2 Рапид Вена Ред Булл Зальцбург 2:3 Наполи Штурм 1:1 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 6:0 Альтах Ливерпуль 4:3 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 4:1 Аустрия Вена Рапид Вена 1:2 Ред Булл Зальцбург ЛАСК 2:2 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 6:2 Генк Ред Булл Зальцбург 7:2 Хартберг Ред Булл Зальцбург 3:0 Рид

Последние игры между собой

Хартберг: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 4
Ред Булл Зальцбург: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 0
Ред Булл Зальцбург 7:2 Хартберг Бундеслига Хартберг 0:4 Ред Булл Зальцбург Бундеслига Ред Булл Зальцбург 2:0 Хартберг Бундеслига Хартберг 0:1 Ред Булл Зальцбург Кубок Австрии
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 1:1 18 13 5 0 65 - 17 44
2. ЛАСК 17 13 2 2 34 - 13 41
3. Рапид Вена 2:0 18 9 5 4 37 - 21 32
4. Вольфсбергер 17 9 3 5 40 - 22 30
5. Хартберг 1:1 18 8 4 6 32 - 36 28
6. Штурм 17 8 3 6 30 - 20 27
7. Аустрия Вена 17 5 5 7 27 - 30 20
8. Альтах 0:0 18 5 2 11 26 - 38 17
9. Санкт-Пёльтен 0:0 18 3 7 8 18 - 41 16
10. Адмира 0:2 18 3 5 10 17 - 37 14
11. Ваттенс 17 3 3 11 19 - 44 12
12. Маттерсбург 17 3 2 12 20 - 46 11
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Profertil Arena Hartberg. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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