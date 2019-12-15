Австрия: Бундеслига 2019-2020

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ЛАСК
0:2
Первый тайм: 15'

Стадион:
Штурм
0'
0:1
4' Гол
Рёчер Торстен
0:2
9' Пенальти
Хирлэндер Штефан
15'
1
Шлагер
Александер
21
Востри
Маркус
18
Траунер
Гернот
5
Филипович
Петар
26
Ранфтль
Райнхольд
23
Хаудум
Штефан
8
Михорль
Петер
7
Реннер
Рене
28
Фризер
Доминик
29
Рагуц
Марко
20
Тетте
Самуэл
27
Зибенхандль
Йорг
20
Донкор
Исаак
5
Авлонитис
Тасос
23
Шпендльхофер
Лукас
8
Сакик
Эмануэль
21
Домингес
Хуан
30
Ivan
Ljubic2
25
Хирлэндер
Штефан
18
Хузпек
Филипп
29
Рёчер
Торстен
10
Китеишвили
Отар
ЛАСК
3-4-3
Штурм
3-4-3

Ход матча

4'
0:1
Рёчер Торстен
(Авлонитис Тасос)
9'
0:2
Хирлэндер Штефан

Предыдущие игры

ЛАСК Последние 20 матчей: +15 =2 -3
ЛАСК 3:0 Спортинг Л Вольфсбергер 1:3 ЛАСК ЛАСК 0:4 Рапид Вена Русенборг 1:2 ЛАСК
Ваттенс 0:2 ЛАСК ЛАСК 1:0 Адмира ЛАСК 4:1 ПСВ ЛАСК 2:0 Аустрия Вена ЛАСК 3:1 Альтах Альтах 0:1 ЛАСК ПСВ 0:0 ЛАСК ЛАСК 7:2 Маттерсбург Хартберг 1:2 ЛАСК Спортинг Л 2:1 ЛАСК Санкт-Пёльтен 0:3 ЛАСК Винер Виктория 1:4 ЛАСК ЛАСК 2:2 Ред Булл Зальцбург ЛАСК 1:0 Русенборг Штурм 0:2 ЛАСК ЛАСК 0:1 Вольфсбергер
Штурм Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Штурм 1:2 Альтах Ваттенс 1:5 Штурм Рапид Вена 1:1 Штурм Штурм 3:1 Хартберг
Штурм 0:4 Вольфсбергер Капфенберг 0:2 Штурм Санкт-Пёльтен 0:4 Штурм Штурм 1:1 Ред Булл Зальцбург Аустрия Вена 1:0 Штурм Штурм 4:1 Адмира Аустрия Клагенфурт 2:4 Штурм Маттерсбург 3:3 Штурм Штурм 0:2 ЛАСК Альтах 1:2 Штурм Штурм 2:0 Ваттенс Штурм 0:1 Рапид Вена Хартберг 1:0 Штурм Вольфсбергер 0:1 Штурм Штурм 2:1 Хёугесунн Штурм 3:0 Санкт-Пёльтен

Последние игры между собой

ЛАСК: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Штурм: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Штурм 0:2 ЛАСК Бундеслига Штурм 2:3 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 1:2 Штурм Бундеслига Штурм 0:3 ЛАСК Бундеслига
ЛАСК 0:0 Штурм Бундеслига Штурм 3:1 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 0:2 Штурм Бундеслига Штурм 1:0 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 2:1 Штурм Бундеслига Штурм 2:2 ЛАСК Кубок ЛАСК 0:2 Штурм Бундеслига (T-mobile) Штурм 1:1 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) Штурм 5:0 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 0:4 Штурм Бундеслига (T-mobile) Штурм 0:1 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 1:2 Штурм Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 2:2 Штурм Бундеслига (T-mobile) Штурм 3:3 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) Штурм 2:0 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 1:0 Штурм Бундеслига (T-mobile)
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 18 13 5 0 66 - 18 44
2. ЛАСК 0:1 18 13 2 3 34 - 14 41
3. Рапид Вена 18 9 5 4 38 - 21 32
4. Вольфсбергер 18 9 4 5 41 - 23 31
5. Штурм 1:0 18 9 3 6 31 - 20 30
6. Хартберг 18 8 4 6 33 - 37 28
7. Аустрия Вена 18 5 6 7 28 - 31 21
8. Альтах 18 6 1 11 29 - 38 19
9. Санкт-Пёльтен 18 3 6 9 18 - 44 15
10. Маттерсбург 18 4 2 12 23 - 47 14
11. Адмира 18 3 5 10 17 - 38 14
12. Ваттенс 18 3 3 12 20 - 47 12
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на TGW Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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