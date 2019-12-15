Австрия: Бундеслига 2019-2020
0:1
4' ГолРёчер Торстен
0:2
9' ПенальтиХирлэндер Штефан
29
Рагуц
Марко
20
Тетте
Самуэл
20
Донкор
Исаак
30
Ivan
Ljubic2
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Рагуц МаркоНападающий
-
20 Тетте СамуэлНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Шнегг ДавидПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Исмаэль Валерьен
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Донкор ИсаакЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Ivan Ljubic2Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Кох ФабианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Пинк МаркусПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Nestor El Maestro
Ход матча
4'
0:1
9'
0:2
Предыдущие игры
ЛАСК Последние 20 матчей: +15 =2 -3ЛАСК 3:0 Спортинг Л Вольфсбергер 1:3 ЛАСК ЛАСК 0:4 Рапид Вена Русенборг 1:2 ЛАСК
Ваттенс 0:2 ЛАСК ЛАСК 1:0 Адмира ЛАСК 4:1 ПСВ ЛАСК 2:0 Аустрия Вена ЛАСК 3:1 Альтах Альтах 0:1 ЛАСК ПСВ 0:0 ЛАСК ЛАСК 7:2 Маттерсбург Хартберг 1:2 ЛАСК Спортинг Л 2:1 ЛАСК Санкт-Пёльтен 0:3 ЛАСК Винер Виктория 1:4 ЛАСК ЛАСК 2:2 Ред Булл Зальцбург ЛАСК 1:0 Русенборг Штурм 0:2 ЛАСК ЛАСК 0:1 Вольфсбергер
Штурм Последние 20 матчей: +11 =3 -6Штурм 1:2 Альтах Ваттенс 1:5 Штурм Рапид Вена 1:1 Штурм Штурм 3:1 Хартберг
Штурм 0:4 Вольфсбергер Капфенберг 0:2 Штурм Санкт-Пёльтен 0:4 Штурм Штурм 1:1 Ред Булл Зальцбург Аустрия Вена 1:0 Штурм Штурм 4:1 Адмира Аустрия Клагенфурт 2:4 Штурм Маттерсбург 3:3 Штурм Штурм 0:2 ЛАСК Альтах 1:2 Штурм Штурм 2:0 Ваттенс Штурм 0:1 Рапид Вена Хартберг 1:0 Штурм Вольфсбергер 0:1 Штурм Штурм 2:1 Хёугесунн Штурм 3:0 Санкт-Пёльтен
Последние игры между собой
ЛАСК: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Штурм: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
ЛАСК 0:0 Штурм Бундеслига Штурм 3:1 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 0:2 Штурм Бундеслига Штурм 1:0 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 2:1 Штурм Бундеслига Штурм 2:2 ЛАСК Кубок ЛАСК 0:2 Штурм Бундеслига (T-mobile) Штурм 1:1 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) Штурм 5:0 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 0:4 Штурм Бундеслига (T-mobile) Штурм 0:1 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 1:2 Штурм Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 2:2 Штурм Бундеслига (T-mobile) Штурм 3:3 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) Штурм 2:0 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 1:0 Штурм Бундеслига (T-mobile)
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|18
|13
|5
|0
|66 - 18
|44
|2.
|ЛАСК
|0:1
|18
|13
|2
|3
|34 - 14
|41
|3.
|Рапид Вена
|18
|9
|5
|4
|38 - 21
|32
|4.
|Вольфсбергер
|18
|9
|4
|5
|41 - 23
|31
|5.
|Штурм
|1:0
|18
|9
|3
|6
|31 - 20
|30
|6.
|Хартберг
|18
|8
|4
|6
|33 - 37
|28
|7.
|Аустрия Вена
|18
|5
|6
|7
|28 - 31
|21
|8.
|Альтах
|18
|6
|1
|11
|29 - 38
|19
|9.
|Санкт-Пёльтен
|18
|3
|6
|9
|18 - 44
|15
|10.
|Маттерсбург
|18
|4
|2
|12
|23 - 47
|14
|11.
|Адмира
|18
|3
|5
|10
|17 - 38
|14
|12.
|Ваттенс
|18
|3
|3
|12
|20 - 47
|12
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