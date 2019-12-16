Кипр: Первый дивизион 2019-2020
АПОЭЛ
2:0
Конец матча
Этникос Ахна
10' Желтая карточкаSotiris Finiris
17' Желтая карточкаBojan Markovski
1:0
18' ГолСоуза Лукас
47' Желтая карточкаСавич Вуядин
56' Желтая карточкаЭлиа Мариос II
2:0
89' ГолХаллениус Линус
- Основной состав
-
99 Ватерман БойВратарь
- Защитник
-
90 Савич ВуядинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
89 Безьяк РоманПолузащитник
-
14 Матич УрошПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Loukas Hadjiloukas
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
99 Ibra Koneh
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Лабан ВенсанПолузащитник
- Нападающий
-
-
35 Andreas Ilia
-
-
-
-
Главный тренер: Panagiotis Engomitis
Ход матча
10'
17'
18'
1:0
47'
56'
89'
2:0
Предыдущие игры
АПОЭЛ Последние 20 матчей: +10 =5 -5АПОЭЛ 1:0 Севилья Олимпиакос Никосия 2:0 АПОЭЛ Омония 0:0 АПОЭЛ Дюделанж 0:2 АПОЭЛ
АПОЭЛ 3:0 Пафос Аполлон 1:1 АПОЭЛ АПОЭЛ 2:1 Карабах АПОЭЛ 0:0 АЕК Ларнака Неа Саламина 0:3 АПОЭЛ Карабах 2:2 АПОЭЛ АПОЭЛ 2:0 Докса Катокопия Севилья 1:0 АПОЭЛ АПОЭЛ 1:0 АЕЛ Лимаcсол Эносис 2:3 АПОЭЛ АПОЭЛ 3:4 Дюделанж АПОЭЛ 3:0 АЕЛ Лимаcсол Аякс 2:0 АПОЭЛ АПОЭЛ 0:0 Аякс Карабах 0:2 АПОЭЛ АПОЭЛ 1:2 Карабах
Этникос Ахна Последние 20 матчей: +11 =4 -5Этникос Ахна 2:2 Эносис Этникос Ахна 0:1 АЕЛ Лимаcсол Анортосис 2:1 Этникос Ахна Олимпиакос Никосия 4:0 Этникос Ахна
Этникос Ахна 1:2 Омония Онисилос Сотира 1:5 Этникос Ахна Пафос 1:1 Этникос Ахна Этникос Ахна 1:0 Аполлон АЕК Ларнака 5:1 Этникос Ахна Этникос Ахна 2:0 Неа Саламина Докса Катокопия 1:1 Этникос Ахна Эносис 3:4 Этникос Ахна Этникос Ахна 5:0 Закакиу МЭАП Нису 2:4 Этникос Ахна Этникос Ахна 5:1 Онисилос Сотира Айя-Напа 1:3 Этникос Ахна Этникос Ахна 6:1 ПАЕЕК Кармиотисса 1:2 Этникос Ахна Этникос Ахна 1:1 Отеллос Этникос Ахна 2:1 Олимпиакос Никосия
Последние игры между собой
АПОЭЛ: победы: 16, ничьи: 2, поражения: 2
Этникос Ахна: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 16
Этникос Ахна 1:3 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 3:0 Этникос Ахна Первый дивизион АПОЭЛ 4:0 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 0:4 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 2:0 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 0:2 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 1:0 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 0:1 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 2:1 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 0:3 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 0:1 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 0:1 АПОЭЛ Первый дивизион Этникос Ахна 0:0 АПОЭЛ Первый дивизион Этникос Ахна 0:4 АПОЭЛ Кубок АПОЭЛ 0:2 Этникос Ахна Кубок АПОЭЛ 2:0 Этникос Ахна Первый дивизион
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Омония
|13
|8
|4
|1
|19 - 6
|28
|2.
|Анортосис
|12
|8
|3
|1
|25 - 8
|27
|3.
|Аполлон
|13
|7
|2
|4
|22 - 13
|23
|4.
|АПОЭЛ
|10
|6
|3
|1
|17 - 5
|21
|5.
|АЕЛ Лимаcсол
|13
|5
|4
|4
|13 - 13
|19
|6.
|АЕК Ларнака
|13
|4
|6
|3
|21 - 17
|18
|7.
|Олимпиакос Никосия
|12
|3
|6
|3
|20 - 17
|15
|8.
|Неа Саламина
|13
|4
|2
|7
|12 - 23
|14
|9.
|Этникос Ахна
|12
|3
|3
|6
|14 - 23
|12
|10.
|Пафос
|13
|3
|3
|7
|10 - 19
|12
|11.
|Эносис
|13
|1
|5
|7
|18 - 27
|8
|12.
|Докса Катокопия
|13
|1
|3
|9
|7 - 27
|6
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