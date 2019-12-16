Кипр: Первый дивизион 2019-2020

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АПОЭЛ
2:0
Конец матча
Этникос Ахна
0'
10' Желтая карточка
Sotiris Finiris
17' Желтая карточка
Bojan Markovski
1:0
18' Гол
Соуза Лукас
47' Желтая карточка
Савич Вуядин
56' Желтая карточка
Элиа Мариос II
2:0
89' Гол
Халлениус Линус
90'+4
АПОЭЛ
Этникос Ахна

Ход матча

10'
 
Sotiris Finiris
17'
 
Bojan Markovski
18'
Соуза Лукас
1:0
47'
Савич Вуядин
 
51'
 
Petros Ioannou
Киприану Димитрис
56'
 
Элиа Мариос II
64'
Матич Урош
Де Винсенти Томас
 
65'
Яколиш Антонио
Эфрем Георгиос
 
66'
 
Miguelito
Bojan Markovski
82'
Вурос Праксителис
Макрис Андреас
 
89'
 
Andreas Ilia
Папагеоргиу Гиоргос
89'
Халлениус Линус
2:0

Предыдущие игры

АПОЭЛ Последние 20 матчей: +10 =5 -5
АПОЭЛ 1:0 Севилья Олимпиакос Никосия 2:0 АПОЭЛ Омония 0:0 АПОЭЛ Дюделанж 0:2 АПОЭЛ
АПОЭЛ 3:0 Пафос Аполлон 1:1 АПОЭЛ АПОЭЛ 2:1 Карабах АПОЭЛ 0:0 АЕК Ларнака Неа Саламина 0:3 АПОЭЛ Карабах 2:2 АПОЭЛ АПОЭЛ 2:0 Докса Катокопия Севилья 1:0 АПОЭЛ АПОЭЛ 1:0 АЕЛ Лимаcсол Эносис 2:3 АПОЭЛ АПОЭЛ 3:4 Дюделанж АПОЭЛ 3:0 АЕЛ Лимаcсол Аякс 2:0 АПОЭЛ АПОЭЛ 0:0 Аякс Карабах 0:2 АПОЭЛ АПОЭЛ 1:2 Карабах
Этникос Ахна Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Этникос Ахна 2:2 Эносис Этникос Ахна 0:1 АЕЛ Лимаcсол Анортосис 2:1 Этникос Ахна Олимпиакос Никосия 4:0 Этникос Ахна
Этникос Ахна 1:2 Омония Онисилос Сотира 1:5 Этникос Ахна Пафос 1:1 Этникос Ахна Этникос Ахна 1:0 Аполлон АЕК Ларнака 5:1 Этникос Ахна Этникос Ахна 2:0 Неа Саламина Докса Катокопия 1:1 Этникос Ахна Эносис 3:4 Этникос Ахна Этникос Ахна 5:0 Закакиу МЭАП Нису 2:4 Этникос Ахна Этникос Ахна 5:1 Онисилос Сотира Айя-Напа 1:3 Этникос Ахна Этникос Ахна 6:1 ПАЕЕК Кармиотисса 1:2 Этникос Ахна Этникос Ахна 1:1 Отеллос Этникос Ахна 2:1 Олимпиакос Никосия

Последние игры между собой

АПОЭЛ: победы: 16, ничьи: 2, поражения: 2
Этникос Ахна: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 16
АПОЭЛ 7:1 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 1:1 АПОЭЛ Первый дивизион Этникос Ахна 2:3 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 2:0 Этникос Ахна Первый дивизион
Этникос Ахна 1:3 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 3:0 Этникос Ахна Первый дивизион АПОЭЛ 4:0 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 0:4 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 2:0 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 0:2 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 1:0 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 0:1 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 2:1 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 0:3 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 0:1 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 0:1 АПОЭЛ Первый дивизион Этникос Ахна 0:0 АПОЭЛ Первый дивизион Этникос Ахна 0:4 АПОЭЛ Кубок АПОЭЛ 0:2 Этникос Ахна Кубок АПОЭЛ 2:0 Этникос Ахна Первый дивизион
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Омония 13 8 4 1 19 - 6 28
2. Анортосис 12 8 3 1 25 - 8 27
3. Аполлон 13 7 2 4 22 - 13 23
4. АПОЭЛ 10 6 3 1 17 - 5 21
5. АЕЛ Лимаcсол 13 5 4 4 13 - 13 19
6. АЕК Ларнака 13 4 6 3 21 - 17 18
7. Олимпиакос Никосия 12 3 6 3 20 - 17 15
8. Неа Саламина 13 4 2 7 12 - 23 14
9. Этникос Ахна 12 3 3 6 14 - 23 12
10. Пафос 13 3 3 7 10 - 19 12
11. Эносис 13 1 5 7 18 - 27 8
12. Докса Катокопия 13 1 3 9 7 - 27 6
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Соуза Лукас бьет в цель!
  • Желтая карточка
    17'
    Боян Маковски получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    10'
    Sotiris Finiris получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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