Греция: Суперлига 2019-2020

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  4. Суперлига 2019-2020
ОФИ
3:1
Конец матча

Стадион:
Арис Салоники
0'
0:1
12' Гол
Идейе Браун
1:1
30' Гол
Ваш Рикарду
33' Желтая карточка
Матилья Хавьер
36' Желтая карточка
Ваш Рикарду
36' Желтая карточка
Сундгрен Даниэль
2:1
71' Гол
Felipe Souza
3:1
73' Гол
Joao Figueiredo
75' Желтая карточка
Joao Figueiredo
83' Желтая карточка
Маринакис Никос
90'+5
32
Domitris
Sotiriou
16
Маринакис
Никос
5
Кутрумпис
Гиоргос
18
Яннулис
Костас
34
Коровесис
Никос
4
Vajeba
Sakor
8
Juan
Neira1
21
Ваш
Рикарду
19
Kosmas
Tsilianidis
11
Семеду
Лисандру
20
Joao
Figueiredo
23
Хулиан
Диас
21
Сундгрен
Даниэль
44
Велес
Фран
92
Роуз
Линдси
88
Саша
Лукас
28
Фетфатцидис
Иоаннис
26
Матилья
Хавьер
98
Abou
Ba
16
Бруну
Гама
11
Идейе
Браун
10
Ларссон
Даниэль
ОФИ
4-2-3-1
Арис Салоники
4-4-2

Ход матча

12'
0:1
Идейе Браун
(Велес Фран)
30'
Ваш Рикарду
(Коровесис Никос)
1:1
33'
 
Матилья Хавьер
36'
Ваш Рикарду
 
36'
 
Сундгрен Даниэль
37'
Felipe Souza
Семеду Лисандру
 
68'
 
Мансини Даниэль
Бруну Гама
71'
Felipe Souza
2:1
73'
Joao Figueiredo
(Kosmas Tsilianidis)
3:1
75'
Joao Figueiredo
 
77'
Стаикос Пасхалис
Ваш Рикарду
 
79'
 
Nicolas Diguiny
Ларссон Даниэль
83'
Маринакис Никос
 
88'
 
Тонсо Мартин
Матилья Хавьер
89'
Dimitrios Manos
Joao Figueiredo
 

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 10
  • 0 Офсайды 3
  • 18 Нарушения правил 11
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 46 Владение мячом, % 54

Предыдущие игры

ОФИ Последние 20 матчей: +8 =1 -11
Ламия 2:1 ОФИ ОФИ 4:0 Кавала ОФИ 1:0 АЕК Атромитос 2:1 ОФИ
ОФИ 0:1 ПАОК Лариса 3:2 ОФИ Кавала 2:0 ОФИ ОФИ 2:0 Ксанти Олимпиакос 2:1 ОФИ ОФИ 4:1 Паниониос ОФИ 3:1 Астерас Волос 1:0 ОФИ ОФИ 3:1 Панаитоликос Панатинаикос 1:3 ОФИ Арис Салоники 1:1 ОФИ Виллем II 2:1 ОФИ Эммен 3:0 ОФИ Аякс 6:2 ОФИ Эйпен 3:1 ОФИ Атромитос 0:2 ОФИ
Арис Салоники Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Атромитос 2:2 Арис Салоники Арис Салоники 1:1 Ламия АЕК 1:1 Арис Салоники Арис Салоники 2:1 Астерас
Паниониос 1:1 Арис Салоники Арис Салоники 2:0 Панаитоликос Ксанти 0:1 Арис Салоники Арис Салоники 1:2 Олимпиакос Арис Салоники 2:3 Лариса ПАОК 2:2 Арис Салоники Арис Салоники 4:0 Панатинаикос Волос 1:0 Арис Салоники Арис Салоники 1:1 ОФИ Арис Салоники 3:1 Мольде Мольде 3:0 Арис Салоники АЕЛ Лимаcсол 0:1 Арис Салоники Арис Салоники 0:0 АЕЛ Лимаcсол ПСВ 3:0 Арис Салоники Арис Салоники 0:3 Гент Фортуна Ситтард 5:1 Арис Салоники

Последние игры между собой

ОФИ: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 8
Арис Салоники: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 3
Арис Салоники 1:1 ОФИ Суперлига Арис Салоники 3:1 ОФИ Суперлига ОФИ 1:2 Арис Салоники Суперлига ОФИ 2:0 Арис Салоники Футбольная лига
Арис Салоники 0:0 ОФИ Футбольная лига ОФИ 1:1 Арис Салоники Футбольная лига Арис Салоники 1:0 ОФИ Футбольная лига Арис Салоники 0:0 ОФИ Суперлига ОФИ 2:0 Арис Салоники Суперлига ОФИ 2:0 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 0:0 ОФИ Суперлига ОФИ 0:1 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 4:1 ОФИ Суперлига ОФИ 0:1 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 2:0 ОФИ Суперлига ОФИ 0:1 Арис Салоники Суперлига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 13 9 4 0 23 - 5 31
2. ПАОК 13 9 4 0 25 - 12 31
3. ОФИ 14 7 1 6 25 - 17 22
4. АЕК 13 6 3 4 23 - 17 21
5. Ксанти 13 6 1 6 12 - 15 19
6. Лариса 13 5 4 4 17 - 16 19
7. Арис Салоники 14 4 6 4 21 - 18 18
8. Ламия 13 4 5 4 13 - 17 17
9. Панатинаикос 13 4 5 4 13 - 17 17
10. Атромитос 13 4 3 6 21 - 20 15
11. Волос 13 4 2 7 14 - 23 14
12. Астерас 13 3 3 7 15 - 18 12
13. Паниониос 13 3 3 7 12 - 23 12
14. Панаитоликос 13 0 4 9 8 - 24 4
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Theodoros Vardinogiannis. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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