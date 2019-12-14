Греция: Суперлига 2019-2020
ОФИ
3:1
Конец матча
Стадион: Теодорос Вардинояннис
Арис Салоники
0:1
12' ГолИдейе Браун
1:1
30' ГолВаш Рикарду
33' Желтая карточкаМатилья Хавьер
36' Желтая карточкаВаш Рикарду
36' Желтая карточкаСундгрен Даниэль
2:1
71' ГолFelipe Souza
3:1
73' ГолJoao Figueiredo
75' Желтая карточкаJoao Figueiredo
83' Желтая карточкаМаринакис Никос
21
Ваш
Рикарду
23
Хулиан
Диас
44
Велес
Фран
92
Роуз
Линдси
88
Саша
Лукас
98
Abou
Ba
16
Бруну
Гама
11
Идейе
Браун
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Ваш РикардуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
98 Felipe Souza
-
Главный тренер: Georgios Simos
- Основной состав
-
23 Хулиан ДиасВратарь
- Защитник
-
44 Велес ФранЗащитник
-
92 Роуз ЛиндсиЗащитник
-
88 Саша ЛукасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Abou BaПолузащитник
-
16 Бруну ГамаПолузащитник
-
11 Идейе БраунНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Тонсо МартинНападающий
-
Главный тренер: Эннинг Михаэль
Ход матча
12'
0:1
30'
1:1
33'
36'
36'
71'
2:1
73'
75'
83'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 3
-
4 Угловые 10
-
0 Офсайды 3
-
18 Нарушения правил 11
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
46 Владение мячом, % 54
Предыдущие игры
ОФИ Последние 20 матчей: +8 =1 -11Ламия 2:1 ОФИ ОФИ 4:0 Кавала ОФИ 1:0 АЕК Атромитос 2:1 ОФИ
Арис Салоники Последние 20 матчей: +6 =7 -7Атромитос 2:2 Арис Салоники Арис Салоники 1:1 Ламия АЕК 1:1 Арис Салоники Арис Салоники 2:1 Астерас
Паниониос 1:1 Арис Салоники Арис Салоники 2:0 Панаитоликос Ксанти 0:1 Арис Салоники Арис Салоники 1:2 Олимпиакос Арис Салоники 2:3 Лариса ПАОК 2:2 Арис Салоники Арис Салоники 4:0 Панатинаикос Волос 1:0 Арис Салоники Арис Салоники 1:1 ОФИ Арис Салоники 3:1 Мольде Мольде 3:0 Арис Салоники АЕЛ Лимаcсол 0:1 Арис Салоники Арис Салоники 0:0 АЕЛ Лимаcсол ПСВ 3:0 Арис Салоники Арис Салоники 0:3 Гент Фортуна Ситтард 5:1 Арис Салоники
Последние игры между собой
ОФИ: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 8
Арис Салоники: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 3
Арис Салоники 0:0 ОФИ Футбольная лига ОФИ 1:1 Арис Салоники Футбольная лига Арис Салоники 1:0 ОФИ Футбольная лига Арис Салоники 0:0 ОФИ Суперлига ОФИ 2:0 Арис Салоники Суперлига ОФИ 2:0 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 0:0 ОФИ Суперлига ОФИ 0:1 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 4:1 ОФИ Суперлига ОФИ 0:1 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 2:0 ОФИ Суперлига ОФИ 0:1 Арис Салоники Суперлига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|13
|9
|4
|0
|23 - 5
|31
|2.
|ПАОК
|13
|9
|4
|0
|25 - 12
|31
|3.
|ОФИ
|14
|7
|1
|6
|25 - 17
|22
|4.
|АЕК
|13
|6
|3
|4
|23 - 17
|21
|5.
|Ксанти
|13
|6
|1
|6
|12 - 15
|19
|6.
|Лариса
|13
|5
|4
|4
|17 - 16
|19
|7.
|Арис Салоники
|14
|4
|6
|4
|21 - 18
|18
|8.
|Ламия
|13
|4
|5
|4
|13 - 17
|17
|9.
|Панатинаикос
|13
|4
|5
|4
|13 - 17
|17
|10.
|Атромитос
|13
|4
|3
|6
|21 - 20
|15
|11.
|Волос
|13
|4
|2
|7
|14 - 23
|14
|12.
|Астерас
|13
|3
|3
|7
|15 - 18
|12
|13.
|Паниониос
|13
|3
|3
|7
|12 - 23
|12
|14.
|Панаитоликос
|13
|0
|4
|9
|8 - 24
|4
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