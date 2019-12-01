Украина: Премьер-лига 2019-2020

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Заря
 
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Стадион:
Шахтёр Донецк

Предыдущие игры

Заря Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Динамо Киев 1:2 Заря Заря 2:0 Карпаты Александрия 1:0 Заря Заря 2:0 Колос Ковалёвка
Днепр-1 1:4 Заря Александрия 1:1 Заря Заря 4:0 Ворскла Заря 2:1 Десна Львов 0:0 Заря Олимпик Донецк 0:5 Заря Заря 0:0 Мариуполь Шахтёр Донецк 4:3 Заря Заря 2:2 Динамо Киев Заря 2:2 Эспаньол Карпаты 0:1 Заря Эспаньол 3:1 Заря Заря 1:2 Александрия Заря 1:0 ЦСКА София Колос Ковалёвка 1:3 Заря ЦСКА София 1:1 Заря
Шахтёр Донецк Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Шахтёр Донецк 0:3 Аталанта Шахтёр Донецк 3:0 Олимпик Донецк Мариуполь 1:1 Шахтёр Донецк Манчестер Сити 1:1 Шахтёр Донецк
Шахтёр Донецк 4:1 Львов Шахтёр Донецк 1:0 Динамо Киев Динамо Загреб 3:3 Шахтёр Донецк Карпаты 0:3 Шахтёр Донецк Динамо Киев 2:1 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 0:0 Александрия Шахтёр Донецк 2:2 Динамо Загреб Шахтёр Донецк 6:0 Колос Ковалёвка Днепр-1 0:2 Шахтёр Донецк Аталанта 1:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 4:0 Ворскла Десна 0:1 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 0:3 Манчестер Сити Шахтёр Донецк 4:3 Заря Олимпик Донецк 0:4 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 5:1 Мариуполь

Последние игры между собой

Заря: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 16
Шахтёр Донецк: победы: 16, ничьи: 1, поражения: 3
Шахтёр Донецк 4:3 Заря Премьер-лига Заря 0:1 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 3:0 Заря Премьер-лига Заря 0:1 Шахтёр Донецк Премьер-лига
Шахтёр Донецк 1:1 Заря Премьер-лига Шахтёр Донецк 2:1 Заря Премьер-лига Заря 0:3 Шахтёр Донецк Премьер-лига Заря 2:1 Шахтёр Донецк Премьер-лига Заря 3:4 Шахтёр Донецк Кубок Шахтёр Донецк 3:1 Заря Премьер-лига Шахтёр Донецк 3:2 Заря Премьер-лига Заря 1:2 Шахтёр Донецк Премьер-лига Заря 1:2 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 1:0 Заря Премьер-лига Заря 0:2 Шахтёр Донецк Кубок Шахтёр Донецк 2:3 Заря Премьер-лига Заря 1:7 Шахтёр Донецк Премьер-лига Заря 1:4 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 0:1 Заря Премьер-лига Заря 1:3 Шахтёр Донецк Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 17 15 2 0 48 - 8 47
2. Заря Заявка 17 10 4 3 33 - 14 34
3. Динамо Киев Заявка 17 10 3 4 35 - 12 33
4. Десна Заявка 17 10 3 4 29 - 12 33
5. Александрия Заявка 17 9 3 5 21 - 16 30
6. Колос Ковалёвка Заявка 17 6 2 9 16 - 28 20
7. Мариуполь Заявка 17 4 7 6 15 - 25 19
8. Днепр-1 Заявка 17 5 3 9 17 - 26 18
9. Олимпик Донецк Заявка 17 5 3 9 15 - 30 18
10. Львов Заявка 17 3 3 11 11 - 30 12
11. Ворскла Заявка 17 3 2 12 10 - 32 11
12. Карпаты Заявка 17 2 5 10 14 - 31 11
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Заря - Шахтёр Донецк

    До начала игры, которая состоится 14.12.2019, осталось 2 дня 17 часов 14 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Прогнозы на матч Заря - Шахтёр Донецк
    Заря
    2.4% (1)
    Ничья
    21.4% (9)
    Шахтёр Донецк
    76.2% (32)
    1:2 Шахтёр Донецк
    47.6% (20)
    1:1 Ничья
    14.3% (6)
    1:3 Шахтёр Донецк
    9.5% (4)
    0:2 Шахтёр Донецк
    9.5% (4)
    2:2 Ничья
    7.1% (3)
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