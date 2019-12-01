Украина: Премьер-лига 2019-2020
Заря
Позже
Стадион: Славутич-Арена
Шахтёр Донецк
Предыдущие игры
Заря Последние 20 матчей: +10 =5 -5Динамо Киев 1:2 Заря Заря 2:0 Карпаты Александрия 1:0 Заря Заря 2:0 Колос Ковалёвка
Днепр-1 1:4 Заря Александрия 1:1 Заря Заря 4:0 Ворскла Заря 2:1 Десна Львов 0:0 Заря Олимпик Донецк 0:5 Заря Заря 0:0 Мариуполь Шахтёр Донецк 4:3 Заря Заря 2:2 Динамо Киев Заря 2:2 Эспаньол Карпаты 0:1 Заря Эспаньол 3:1 Заря Заря 1:2 Александрия Заря 1:0 ЦСКА София Колос Ковалёвка 1:3 Заря ЦСКА София 1:1 Заря
Шахтёр Донецк Последние 20 матчей: +12 =5 -3Шахтёр Донецк 0:3 Аталанта Шахтёр Донецк 3:0 Олимпик Донецк Мариуполь 1:1 Шахтёр Донецк Манчестер Сити 1:1 Шахтёр Донецк
Шахтёр Донецк 4:1 Львов Шахтёр Донецк 1:0 Динамо Киев Динамо Загреб 3:3 Шахтёр Донецк Карпаты 0:3 Шахтёр Донецк Динамо Киев 2:1 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 0:0 Александрия Шахтёр Донецк 2:2 Динамо Загреб Шахтёр Донецк 6:0 Колос Ковалёвка Днепр-1 0:2 Шахтёр Донецк Аталанта 1:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 4:0 Ворскла Десна 0:1 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 0:3 Манчестер Сити Шахтёр Донецк 4:3 Заря Олимпик Донецк 0:4 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 5:1 Мариуполь
Последние игры между собой
Заря: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 16
Шахтёр Донецк: победы: 16, ничьи: 1, поражения: 3
Шахтёр Донецк 1:1 Заря Премьер-лига Шахтёр Донецк 2:1 Заря Премьер-лига Заря 0:3 Шахтёр Донецк Премьер-лига Заря 2:1 Шахтёр Донецк Премьер-лига Заря 3:4 Шахтёр Донецк Кубок Шахтёр Донецк 3:1 Заря Премьер-лига Шахтёр Донецк 3:2 Заря Премьер-лига Заря 1:2 Шахтёр Донецк Премьер-лига Заря 1:2 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 1:0 Заря Премьер-лига Заря 0:2 Шахтёр Донецк Кубок Шахтёр Донецк 2:3 Заря Премьер-лига Заря 1:7 Шахтёр Донецк Премьер-лига Заря 1:4 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 0:1 Заря Премьер-лига Заря 1:3 Шахтёр Донецк Премьер-лига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|17
|15
|2
|0
|48 - 8
|47
|2.
|Заря
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|33 - 14
|34
|3.
|Динамо Киев
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|35 - 12
|33
|4.
|Десна
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|29 - 12
|33
|5.
|Александрия
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|21 - 16
|30
|6.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|16 - 28
|20
|7.
|Мариуполь
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|15 - 25
|19
|8.
|Днепр-1
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|17 - 26
|18
|9.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|15 - 30
|18
|10.
|Львов
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|11 - 30
|12
|11.
|Ворскла
|Заявка
|17
|3
|2
|12
|10 - 32
|11
|12.
|Карпаты
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|14 - 31
|11
Заря
2.4% (1)
Ничья
21.4% (9)
Шахтёр Донецк
76.2% (32)
1:2 Шахтёр Донецк
47.6% (20)
1:1 Ничья
14.3% (6)
1:3 Шахтёр Донецк
9.5% (4)
0:2 Шахтёр Донецк
9.5% (4)
2:2 Ничья
7.1% (3)
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